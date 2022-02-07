Особый статус Донбасса возможен при условии выполнения РФ своей части минских договоренностей, - Блинкен

США и Украина имеют общие подходы к имплементации минских договоренностей и ожидают от России выполнения ее обязательств по этим соглашениям.

Об этом заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается "Минска", Соединенные Штаты и Украина едины в том, что минские договоренности являются путем продвижения вперед, чтобы разрешить конфликт на Донбассе, созданный российским вмешательством в 2014 году", - отметил Блинкен.

По его мнению, эти соглашения являются лучшим способом восстановления украинской границы и суверенитета Украины, для обеспечения прав украинских граждан на оккупированных ныне территориях.

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Госсекретарь США также уточнил, что Украина в течение прошлых лет пытается добиться прогресса в процессе урегулирования путем имплементации "Минска" – вместе с Германией и Францией, входящих в Нормандский формат. В то же время Россия, по его словам, не выполнила практически ни одно из своих обязательств по этим соглашениям.

"В договоренностях идет речь о специальном статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы были бы готовы двигаться вперед. Но опять же, общая картина "Минска", начиная с 2014 года, выглядела так, что Украина пыталась продвинуться в исполнении большинства своих обязательств, а Россия – нет", - подчеркнул глава Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что если Россия так настаивает на выполнении минских договоренностей, она может продемонстрировать серьезность своих намерений уже сейчас.