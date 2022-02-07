В Украине некоторым группам граждан разрешат выходить на пенсию независимо от возраста

С 2028 года некоторые граждане Украины смогут выйти на пенсию вне зависимости от возраста. Для этого нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Начиная с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве добавили, что каждый индивидуальный случай будет рассматриваться отдельно. При оформлении выплат Пенсионный фонд будет учитывать общее количество стажа и полученную заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.

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