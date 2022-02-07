В Украине некоторым группам граждан разрешат выходить на пенсию независимо от возраста
С 2028 года некоторые граждане Украины смогут выйти на пенсию вне зависимости от возраста. Для этого нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Министерства социальной политики.
"Начиная с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", - говорится в сообщении.
При этом в министерстве добавили, что каждый индивидуальный случай будет рассматриваться отдельно. При оформлении выплат Пенсионный фонд будет учитывать общее количество стажа и полученную заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.
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+31 Anatoliy A #437998
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Так, Україна після Вови буде сильно ослаблена, обікрадена, зруйнована репутаційно. Але головне, що «після Вови» буде. І хай не розраховують зелені організми, що «патріотичний табір» вчергове розсвариться, розпадеться на сектори і програє.
Розумієте, ми абсолютно точно посваримося. Ми будемо сваритися до, у процесі та після виборів. Але це не завадить нам злагоджено і з великим задоволенням прихлопнути зелених мух, які обсіли Банкову. Так, будуть сварки: одні хотітимуть просто розплющити, а інші перед тим крильця повиривати, але владі дрібних шахраїв це жодним чином не допоможе.
©Тамара Горіха Зерня
итого - в 17 поступил + 40 .. В 57 лет на пенсию.
А хто повівся на зеленського той ЛЕГАЛЬНО І ОФІЦІЙНО ЛОХ
А би не Порох, клятий барига ? ) Ну ну.
Нужно заплатить: 40лет*12 месяцев*1430 = 5 737 160 грн.
Если эти деньги собирать на депозите (долларовом) получаем 6 200$ в год, 516$ в месяц.
Реально будет сложный %, а сумма 1270$ в месяц