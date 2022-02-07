РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6847 посетителей онлайн
Новости
25 027 51

В Украине некоторым группам граждан разрешат выходить на пенсию независимо от возраста

В Украине некоторым группам граждан разрешат выходить на пенсию независимо от возраста

С 2028 года некоторые граждане Украины смогут выйти на пенсию вне зависимости от возраста. Для этого нужно иметь минимум 40 календарных лет страхового стажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Министерства социальной политики.

"Начиная с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве добавили, что каждый индивидуальный случай будет рассматриваться отдельно. При оформлении выплат Пенсионный фонд будет учитывать общее количество стажа и полученную заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.

Читайте также: Минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 тыс. грн, - Шмыгаль

Автор: 

выплаты (665) пенсия (2162)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
70 лет отработал и можно идти на пенсию в любом возрасте за 90. Таких д**6ое*ов в Украине у власти еще небыло
показать весь комментарий
07.02.2022 22:52 Ответить
+30
Вони такими й були. Алкашня, фотографи, аналтабунщики, сосни, Тищенки, Безуглі, Брагари...
показать весь комментарий
07.02.2022 22:56 Ответить
+17
показать весь комментарий
07.02.2022 23:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
70 лет отработал и можно идти на пенсию в любом возрасте за 90. Таких д**6ое*ов в Украине у власти еще небыло
показать весь комментарий
07.02.2022 22:52 Ответить
Мати аж 40 років стажу, зовсім ***..нулись.
показать весь комментарий
07.02.2022 22:52 Ответить
Вони такими й були. Алкашня, фотографи, аналтабунщики, сосни, Тищенки, Безуглі, Брагари...
показать весь комментарий
07.02.2022 22:56 Ответить
Це як нежить, якщо лікувати, то проходить за 7 днів, а якщо ні - то за тиждень
показать весь комментарий
07.02.2022 22:54 Ответить
Ну да. если с 20 лет пойти работать + 40 = 60лет. Мож кому подфартить в 17лет поступить в ВУЗ и учеба зачтется в стаж, считай счастливчик в 57лет... А это тоже древний возрасть... То-то нащо такие понты разводить... ХМЫ...
показать весь комментарий
07.02.2022 22:55 Ответить
Не считают ВУЗ с 2004 года
показать весь комментарий
07.02.2022 22:57 Ответить
Кто-то в 2004-ом предвидел приход зебилов...
показать весь комментарий
07.02.2022 22:59 Ответить
Вернее, не так..если учился до 2004 то считают, а позже, то уже нет..
показать весь комментарий
07.02.2022 23:04 Ответить
Стесняюсь спросит, мол, орден сутулого тоже отменили?
показать весь комментарий
07.02.2022 23:06 Ответить
Не, этот орден наше все)))
показать весь комментарий
07.02.2022 23:07 Ответить
Ну, хоть шо-та радует.
показать весь комментарий
07.02.2022 23:08 Ответить
Я закінчив у 2001 році на бюджеті. То мені зарахуються ці 5 років?
показать весь комментарий
07.02.2022 23:08 Ответить
Да))) я просто готовлюсь на пенсию выходить- интересуюсь вопросом)) дневная форма?
показать весь комментарий
07.02.2022 23:14 Ответить
Так денна форма. Дяка за приємну новину. Гадав що не зарахують. Хоча ще 16 років до пенсії, вигадають ще щось. Чи вік пенсійний підіймуть.
показать весь комментарий
07.02.2022 23:19 Ответить
Это да..могут что хочешь поменять..рекомендую на годик в сектор- корочка УБД и в 55 на пенсию))..есть такие- только за этим и приходят))
показать весь комментарий
07.02.2022 23:23 Ответить
Поживимо побачимо.
показать весь комментарий
07.02.2022 23:26 Ответить
Если есть запись в трудовой книжке о учёбе.
показать весь комментарий
08.02.2022 05:54 Ответить
Дякую. Звичайно є. У ВУЗі її і отримав.
показать весь комментарий
08.02.2022 08:43 Ответить
Ну и смысл этой куйни? 40 календарей стажа это и есть 60 лет возраст..
показать весь комментарий
07.02.2022 22:56 Ответить
Смысл в том,что если вы работаете на вредной и важной работе(судья,депутанг,СБУшник и т.д.),то вам защитают год за два-три и в 40 лет вы будете в шоколаде.
показать весь комментарий
08.02.2022 05:44 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 22:56 Ответить
40 років відпрацював на заводі, на відбійному молотку та і гуляй скільки хочеш! Екскурсії, театри, дискотеки...
показать весь комментарий
07.02.2022 23:00 Ответить
не-э... там в 40 трясця вiзьме.
показать весь комментарий
07.02.2022 23:01 Ответить
+ казіно+проктолог
показать весь комментарий
07.02.2022 23:07 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 23:00 Ответить
...Наша країна була тяжко поранена у 2019му, коли до влади обманом та шахрайством дорвалася зелена команда. Ми два роки прожили у передчутті катастрофи. Зараз, на третьому році, ми розуміємо, що поранення не стало смертельним.

Так, Україна після Вови буде сильно ослаблена, обікрадена, зруйнована репутаційно. Але головне, що «після Вови» буде. І хай не розраховують зелені організми, що «патріотичний табір» вчергове розсвариться, розпадеться на сектори і програє.

Розумієте, ми абсолютно точно посваримося. Ми будемо сваритися до, у процесі та після виборів. Але це не завадить нам злагоджено і з великим задоволенням прихлопнути зелених мух, які обсіли Банкову. Так, будуть сварки: одні хотітимуть просто розплющити, а інші перед тим крильця повиривати, але владі дрібних шахраїв це жодним чином не допоможе.

©Тамара Горіха Зерня
показать весь комментарий
07.02.2022 23:07 Ответить
Надо проголосовать, насчет закрыть границы, во время выборов
показать весь комментарий
07.02.2022 23:11 Ответить
Середня тривалість життя чоловіків в Україні 63 роки. Закінчують навчальний заклад в середньому в 22-23 роки. Тобто в сердньому після навчання й безперервного стажу в 40 років чоловіки якраз помирають Тобто державі в середньому потрібні люди які помирають на слідуючий день після виходу на пенсію
показать весь комментарий
07.02.2022 23:05 Ответить
Ну немножко не так, конечно..есть умирают и младенцами, и в 20 лет..средний возраст- это как и все среднее- очень лукавая статистика..другой вопрос, что 40 лет на белой зарплате- это что то нереальное..
показать весь комментарий
07.02.2022 23:12 Ответить
Ну да , бо зебуинам-парламентариям платят в конвертиках. У них же будет пенсия кухарки из летнего кафе.
показать весь комментарий
07.02.2022 23:15 Ответить
Та не , кілька років ще поживуть , бо тривалість життя 68 років
показать весь комментарий
07.02.2022 23:13 Ответить
От обрадовали... Покалатав челюсть еще целых пять лет и тока тада, давай, досвидос?
показать весь комментарий
07.02.2022 23:17 Ответить
68 це середня тривалість життя в цілому по Ураїні - жінки 73 а чоловіки 63 = 68. Тобто чоловіки фактично помирають відражу по виходу на пенсію. А враховуючи що безперервний стаж в 40 років зробити не реально то навіть трішки не доживши до пенсії!
показать весь комментарий
07.02.2022 23:20 Ответить
вы идиот .. учеба в ВУЗе - это стаж.
итого - в 17 поступил + 40 .. В 57 лет на пенсию.
показать весь комментарий
07.02.2022 23:20 Ответить
выше писали - учеба в ВУЗе не идет в стаж.
показать весь комментарий
07.02.2022 23:37 Ответить
Помнится как высшее дворянство приписывало своих детей в полки, чуть ли не с рождения. А когда они вырастали до юношеского возраста то уже были полковниками... Видимо и сейчас .. ну что бы иметь 40 лет стажа нужно начинать работать лет с пяти ( потому что не всегда есть возможность устроиться официально), ну что б с гарантией. Все красиво как всегда на бумаге.. а в реальности одна большая -опа. Ну в принципе у нас это не впервой.. в этом у нас уже давно " стабильность".
показать весь комментарий
07.02.2022 23:27 Ответить
Зеленые уроды! Больше нечего сказать...
показать весь комментарий
07.02.2022 23:30 Ответить
Ось на шо ідуть наші налоги, а ви кажете пенсія.
показать весь комментарий
07.02.2022 23:44 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 00:05 Ответить
УСЛОВИЕ ЗАВЕДОМО НЕ ВЫПОЛНИМОЕ ДЛЯ 99% РАБОТНИКОВ.
показать весь комментарий
08.02.2022 00:21 Ответить
Зе влада це звичайні КІДАЛИ
А хто повівся на зеленського той ЛЕГАЛЬНО І ОФІЦІЙНО ЛОХ
А би не Порох, клятий барига ? ) Ну ну.
показать весь комментарий
08.02.2022 01:57 Ответить
Это китайский вариант имени Арахамии - пенсия только военным и госслужащим.
показать весь комментарий
08.02.2022 05:49 Ответить
Зато судьи,прокуроры,менты итд могут уйти на пенсию до 50 лет и с пенсиями не 2700 грн.Слава Украине!
показать весь комментарий
08.02.2022 06:45 Ответить
40? если доживу.
показать весь комментарий
08.02.2022 08:17 Ответить
Кожен випадок - індивідуально: о де розгулятися чиновникам можна!
показать весь комментарий
08.02.2022 08:58 Ответить
Минимальный месячный взнос (сейчас) 1430грн.
Нужно заплатить: 40лет*12 месяцев*1430 = 5 737 160 грн.
Если эти деньги собирать на депозите (долларовом) получаем 6 200$ в год, 516$ в месяц.
Реально будет сложный %, а сумма 1270$ в месяц
показать весь комментарий
08.02.2022 09:00 Ответить
цікаво, якби таку чудову новину повідомили європейським громадянам, також тихенько вислухали чи подискутували б з владою, можливо тут і є різниця між нами і європейцями?
показать весь комментарий
08.02.2022 09:51 Ответить
 
 