Главные новости 7 февраля: Встреча Макрона и Путина, в ГБР говорят, что Трухин не был за рулем во время ДТП

Президенты Франции и России разговаривали более 5 часов, в ГБР показали записи, на которых видно, что Трухин был не за рулем, а на заднем сиденье, Минздрав сократил продолжительность самоизоляции при ковиде, - главные новости 7 февраля.

Встреча Макрона и Путина

Лидеры Франции и России встретились в Кремле и разговаривали более 5 часов. Макрон призвал "найти разумный ответ" на текущую ситуацию. Путин жаловался на "сферу безопасности в Европе". Завтра Макрон отправится с визитом в Киев.

Также Украину посещают главы МИД Германии, Австрии, Чехии и Словакии.

Глава МИД Германии Бербок встретилась со своим коллегой Кулебой и украинским премьером Шмыгалем (а с Зеленским - не смогла из-за расхождений в графиках, хоть и собиралась).

Она заявила, что прекращение поставок энергоносителей из России в Украину - хуже танковой атаки и рассказала о запланированных Берлином санкциях.

Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону и Станицу Луганскую.

ДТП с Трухиным: в ГБР говорят, что за рулем был не он

В Бюро сообщили, что изучили видео с более чем тысячи камер. Изображение везде одинаковое: видно, что "слуга народа" Трухин находится на заднем сиденье автомобиля, а рулит мужчина в красной футболке.

Патрульного Петрика, видео с камеры которого стало основой для журналистского расследования о ДТП, между тем вызвали на допрос в ГБР. В деле он свидетель. Петрик говорит, что руководство ему не угрожает, а Трухин не пытался связаться после аварии.

"Слугу народа" Кузьминых задержали, но не смогли избрать меру пресечения

НАБУ сообщило, что он был задержан по подозрению в получении взятки в 558 тыс. грн. Сегодня же ему должны были избрать меру пресечения, но не смогли: у депутата не было с собой паспорта, поэтому заседание отложили на утро 8 февраля.

Нападение на помощника генпрокурора Адеишвили

Четверо мужчин подошли к нему на улице на Печерске в Киеве и избили так, что помощника генпрокурора пришлось доставить в больницу.

"Слуги народа" хотят, чтобы украинцы платили налоги с подработки

Проект изменений в Налоговый кодекс предусматривает, что ряд услуг можно будет предоставлять только с использованием кассового аппарата, и с заработанного придется платить налоги. Речь идет о сдаче жилья в аренду, услугах такси, ремонте, маникюре на дому и другом.

Минздрав сократил продолжительность лечения от ковида

Теперь на лечении нужно быть не 10, а всего 5 дней. Также через этот срок будут проводить повторное тестирование и заканчивать самоизоляцию.

При этом "Омикрон" в Украине еще не вступил в силу: он только у каждого пятого, у остальных - "Дельта".