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Новости
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Главные новости 7 февраля: Встреча Макрона и Путина, в ГБР говорят, что Трухин не был за рулем во время ДТП

Главные новости 7 февраля: Встреча Макрона и Путина, в ГБР говорят, что Трухин не был за рулем во время ДТП

Президенты Франции и России разговаривали более 5 часов, в ГБР показали записи, на которых видно, что Трухин был не за рулем, а на заднем сиденье, Минздрав сократил продолжительность самоизоляции при ковиде, - главные новости 7 февраля.

Встреча Макрона и Путина

Лидеры Франции и России встретились в Кремле и разговаривали более 5 часов. Макрон призвал "найти разумный ответ" на текущую ситуацию. Путин жаловался на "сферу безопасности в Европе". Завтра Макрон отправится с визитом в Киев.

Также Украину посещают главы МИД Германии, Австрии, Чехии и Словакии.

Глава МИД Германии Бербок встретилась со своим коллегой Кулебой и украинским премьером Шмыгалем (а с Зеленским - не смогла из-за расхождений в графиках, хоть и собиралась).

Она заявила, что прекращение поставок энергоносителей из России в Украину - хуже танковой атаки и рассказала о запланированных Берлином санкциях.

Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону и Станицу Луганскую.

ДТП с Трухиным: в ГБР говорят, что за рулем был не он

В Бюро сообщили, что изучили видео с более чем тысячи камер. Изображение везде одинаковое: видно, что "слуга народа" Трухин находится на заднем сиденье автомобиля, а рулит мужчина в красной футболке.

Патрульного Петрика, видео с камеры которого стало основой для журналистского расследования о ДТП, между тем вызвали на допрос в ГБР. В деле он свидетель. Петрик говорит, что руководство ему не угрожает, а Трухин не пытался связаться после аварии.

"Слугу народа" Кузьминых задержали, но не смогли избрать меру пресечения

НАБУ сообщило, что он был задержан по подозрению в получении взятки в 558 тыс. грн. Сегодня же ему должны были избрать меру пресечения, но не смогли: у депутата не было с собой паспорта, поэтому заседание отложили на утро 8 февраля.

Нападение на помощника генпрокурора Адеишвили

Четверо мужчин подошли к нему на улице на Печерске в Киеве и избили так, что помощника генпрокурора пришлось доставить в больницу.

"Слуги народа" хотят, чтобы украинцы платили налоги с подработки

Проект изменений в Налоговый кодекс предусматривает, что ряд услуг можно будет предоставлять только с использованием кассового аппарата, и с заработанного придется платить налоги. Речь идет о сдаче жилья в аренду, услугах такси, ремонте, маникюре на дому и другом.

Минздрав сократил продолжительность лечения от ковида

Теперь на лечении нужно быть не 10, а всего 5 дней. Также через этот срок будут проводить повторное тестирование и заканчивать самоизоляцию.

При этом "Омикрон" в Украине еще не вступил в силу: он только у каждого пятого, у остальных - "Дельта".

Автор: 

Австрия (832) избиение (9831) налоги (3243) путин владимир (31651) Макрон Эмманюэль (1380) Трухин Александр (145) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Кузьминых Сергей (40) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+7
Трухіна не знають, як вже відмазати. І чому так стараються ?
А ось чому, бо у міністра МВС Монастрського мужнє личко виявляється теж "у пушку".
"Министр МВД Денис Монастырский, который не ожидал слива видео с Трухиным, где тот упоминает его, как "решалу", попадает в скандал. Дело в том, что у Монастырского оказались свои "скелеты в шкафу" в прямом и переносном смысле слова: в 2018 году, он, будучи помощником нардепа Антона Геращенко, стал участником смертельного ДТП. Так, 3 января 2018 года около 17.00 по дороге Житомир - Черновцы в районе с. Мотрунки Хмельницкой области в лобовую столкнулись 2 авто - ВАЗ 2106 и Suzuki SX-4. Водитель ВАЗа - 32-летний парень умер на месте, а вот двое его пассажиров угодили в больницу с серьезными телесными повреждениями. За рулем Suzuki оказался никто иной, а будущий министр МВД, что прямо указано в определении суда. Но вот что интересно, данные о смертельном ДТП были внесены в ЕРДР, вот только водитель Suzuki упоминался только лишь как "житель Киева". Да, любое упоминание фамилии Монастырского было старательно подчищено из всех документов. "
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07.02.2022 23:45 Ответить
+5
эээээ, редакция, а вот нафига вы додумываете про трухина? всё что показало дыбыры - это то, что за рулём этой ауди был какой-то мужик в красном и то до Борисполя! а дтп произошло ПОСЛЕ Борисполя!
нафига вы участвуете в этой манипуляции?
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07.02.2022 23:27 Ответить
+5
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 5 ч. ·



Это очень важно и поэтому я прошу вашего внимания и перепоста этой информации.

Недавно я писал о том, что власти Украины готовятся выдать российской стороне гражданина РФ и Израиля Андрея Тарасова, который участвовал в антипутинских протестах в поддержку Украины. После того, как я озвучил это, наша прокуратура срочно вывезла его их Киевского СИЗО в Харьков для того, чтоб передать его в руки российских силовиков. Но в эту позорную ситуацию вмешалась Омбудсмен https://www.facebook.com/profile.php?id=100002140820409&__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R людмила денисова и остановила выдачу, которая является прямым нарушением Конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах.

Сейчас Андрей Тарасов,жертва путинского режима и произвола украинских прокуроров, находится в процедура получения статуса бежннца. Его заявление передано и зарегистрированно в ДМС, а значит, что до окончания процедуры рассмотрения обращения Тарасова не имеют права выдавать. Его выдача государству-агрессору противоречит международным обязательствам Украины, интересам Украины и здравому смыслу, не говоря уже о таких немодных ценностях, как гуманизм. А все, что сейчас происходит в этой истории, свидетельствует, что украинских прокуроров коррумпировали, чтоб они фальсифицировали документы и выдали Кремлю российского оппозиционера. Более того, есть информация, что Тарасова могут попытаться уже сегодня-завтра тихо передать Кремлю. И это не должно произойти.

Генпрокурор Ирина Венедиктова может спасти человека и выполнить свой долг. И что же она выберет? Сотрудничество с агрессором или верховенство права и гуманизм? Но то, что ответственность будет на ней и на https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський - понимают все, как в Украине, так и в ЕСПЧ в Страсбурге. И выбор, что делать, у них есть.

UPD. Европейский суд по правам человека применил 39 правило (срочные меры) и запретил выдачу.
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07.02.2022 23:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
эээээ, редакция, а вот нафига вы додумываете про трухина? всё что показало дыбыры - это то, что за рулём этой ауди был какой-то мужик в красном и то до Борисполя! а дтп произошло ПОСЛЕ Борисполя!
нафига вы участвуете в этой манипуляции?
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07.02.2022 23:27 Ответить
Був мужик.Ось:

Або так:
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07.02.2022 23:30 Ответить
Спасибо жителям Кривбасса…
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08.02.2022 00:22 Ответить
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08.02.2022 00:36 Ответить
А чего этому мужику впаду признаться что он был за рулем И разом покончить с этой бодягой? Значит до Борисполя за рулем был мужик в красном а после за руль сел трухан? Что за детские игры? Что то тут не чисто. Отмазуете слуги трухана?
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08.02.2022 00:21 Ответить
"...у ДБР кажуть, що за кермом був не він"
Не грайте дурочку бо істину так легенько можна встановити за кілька хвилин , як Коломойському разом з ЗЕ вчергове обікрасти Україну...

-Зняти відбитки пальців на рулі, на важелях коробки передач та ручного гальма, на панелі приладів, на гачках відкривання дверей, кнопках опускання вікон, кнопках блокування дверей ...

А якщо цього не зщробили, це точна і однозначна ознака того, що замітання слідів ОБОВ'ЯЗКОВО здійснювалося саме зусиллями СЛАБОохоронців...
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08.02.2022 01:37 Ответить
ага, а показало оно это просто так. Зебилоид, ты еще тупее чем кажешься
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08.02.2022 00:41 Ответить
ну хорошо, а что это меняет, если Трухин пересел за руль в Борисполе? не он совершил ДТП или он успел протрезветь после 0,6 литра в Полтаве за 3 часа езды? манипуляцией как раз занимается ДБР - в момент ДТП за рулём был Трухин
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08.02.2022 00:46 Ответить
трухин сел за руль в Борисполе и устроил ДТП под Киевом!
а дбр занимается манипуляцией показывая нам фрагмент видео ДО борисполя и утверждая, что за рулём был какой-то мужик в красном и именно он устроил дтп!
а теперь и редакция цензора расписывается в манипуляциях дбр
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08.02.2022 02:33 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 5 ч. ·



Это очень важно и поэтому я прошу вашего внимания и перепоста этой информации.

Недавно я писал о том, что власти Украины готовятся выдать российской стороне гражданина РФ и Израиля Андрея Тарасова, который участвовал в антипутинских протестах в поддержку Украины. После того, как я озвучил это, наша прокуратура срочно вывезла его их Киевского СИЗО в Харьков для того, чтоб передать его в руки российских силовиков. Но в эту позорную ситуацию вмешалась Омбудсмен https://www.facebook.com/profile.php?id=100002140820409&__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R людмила денисова и остановила выдачу, которая является прямым нарушением Конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах.

Сейчас Андрей Тарасов,жертва путинского режима и произвола украинских прокуроров, находится в процедура получения статуса бежннца. Его заявление передано и зарегистрированно в ДМС, а значит, что до окончания процедуры рассмотрения обращения Тарасова не имеют права выдавать. Его выдача государству-агрессору противоречит международным обязательствам Украины, интересам Украины и здравому смыслу, не говоря уже о таких немодных ценностях, как гуманизм. А все, что сейчас происходит в этой истории, свидетельствует, что украинских прокуроров коррумпировали, чтоб они фальсифицировали документы и выдали Кремлю российского оппозиционера. Более того, есть информация, что Тарасова могут попытаться уже сегодня-завтра тихо передать Кремлю. И это не должно произойти.

Генпрокурор Ирина Венедиктова может спасти человека и выполнить свой долг. И что же она выберет? Сотрудничество с агрессором или верховенство права и гуманизм? Но то, что ответственность будет на ней и на https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський - понимают все, как в Украине, так и в ЕСПЧ в Страсбурге. И выбор, что делать, у них есть.

UPD. Европейский суд по правам человека применил 39 правило (срочные меры) и запретил выдачу.
показать весь комментарий
07.02.2022 23:35 Ответить
Трухіна не знають, як вже відмазати. І чому так стараються ?
А ось чому, бо у міністра МВС Монастрського мужнє личко виявляється теж "у пушку".
"Министр МВД Денис Монастырский, который не ожидал слива видео с Трухиным, где тот упоминает его, как "решалу", попадает в скандал. Дело в том, что у Монастырского оказались свои "скелеты в шкафу" в прямом и переносном смысле слова: в 2018 году, он, будучи помощником нардепа Антона Геращенко, стал участником смертельного ДТП. Так, 3 января 2018 года около 17.00 по дороге Житомир - Черновцы в районе с. Мотрунки Хмельницкой области в лобовую столкнулись 2 авто - ВАЗ 2106 и Suzuki SX-4. Водитель ВАЗа - 32-летний парень умер на месте, а вот двое его пассажиров угодили в больницу с серьезными телесными повреждениями. За рулем Suzuki оказался никто иной, а будущий министр МВД, что прямо указано в определении суда. Но вот что интересно, данные о смертельном ДТП были внесены в ЕРДР, вот только водитель Suzuki упоминался только лишь как "житель Киева". Да, любое упоминание фамилии Монастырского было старательно подчищено из всех документов. "
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07.02.2022 23:45 Ответить
Государственный переворот произошел успешно!
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08.02.2022 09:04 Ответить
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07.02.2022 23:50 Ответить
Цензор, хоч тут почитайте, сьогодні ФОПи мітингували по всіх великих містах

https://glavcom.ua/news/vsya-ukrajina-viyshla-proti-iniciativi-getmanceva-foto-820287.html https://glavcom.ua/news/vsya-ukrajina-viyshla-proti-iniciativi-getmanceva-foto-820287.html

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08.02.2022 00:01 Ответить
Он вышел из леса. ( просто его не правильно поняли)
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08.02.2022 00:18 Ответить
***** заявил о готовности предоставить политическое убежище бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, против которого на родине возбудили уголовное дело-вот это подстава гнусавому недопрезедента от хозяина,теперь ясно на 1000% кто отдал приказ
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08.02.2022 00:18 Ответить
Конечно ясно)с зекрысой нас можно взять было давно голыми руками -не воюя,а Порох ему "домашние задания" мешает выполнять
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08.02.2022 00:21 Ответить
Лесом ПРогуглятца за 150к..
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08.02.2022 00:25 Ответить
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, что в Киеве будут готовы двигаться вперед по теме "особого статуса" Донбасса, если будет найдена "должная очередность действий", однако шаги по реализации этой последовательности делает только Украина, но не Россия. укр нет,ЗН

"Минск не утих. Есть некоторые проблемы последовательности, когда
речь идет о шагах, которые должны предпринять стороны - Украина подходила и подходит к этому добросовестно. Мы до сих пор не видели, чтобы Россия делала то же самое", - отметил Блинкен. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Он отметил, что в Минских соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса. По его мнению, в «должной последовательности» украинцы будут готовы продвинуться вперед. inforeaktor.

Госсекретарь США https://file.liga.net/persons/blinken-entoni Энтони Блинкен считает, что Украина будет готова двигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, когда в рамках минских соглашений согласуют последовательность шагов в этом направлении.

вот-так по-разному перевели издания -КОМУ НА КАКОЙ ВКУС
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08.02.2022 04:51 Ответить
когда сменится руководство страны, первым делом ГБР на "люстру". Это не правовой орган, а опричники недосцаря
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08.02.2022 07:13 Ответить
Отмазывают...Реально Тихо в Лес Выводят ! Падлы зеленые.....
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08.02.2022 08:24 Ответить
Ой как нехорошо получилось с Трухиным, выгнали этого святого человека из фракции ни за что. Требую публичных извинений, восстановить в народные депутаты и представить к государственной награде!
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08.02.2022 09:44 Ответить
 
 