Главные новости 7 февраля: Встреча Макрона и Путина, в ГБР говорят, что Трухин не был за рулем во время ДТП
Президенты Франции и России разговаривали более 5 часов, в ГБР показали записи, на которых видно, что Трухин был не за рулем, а на заднем сиденье, Минздрав сократил продолжительность самоизоляции при ковиде, - главные новости 7 февраля.
Встреча Макрона и Путина
Лидеры Франции и России встретились в Кремле и разговаривали более 5 часов. Макрон призвал "найти разумный ответ" на текущую ситуацию. Путин жаловался на "сферу безопасности в Европе". Завтра Макрон отправится с визитом в Киев.
Также Украину посещают главы МИД Германии, Австрии, Чехии и Словакии.
Глава МИД Германии Бербок встретилась со своим коллегой Кулебой и украинским премьером Шмыгалем (а с Зеленским - не смогла из-за расхождений в графиках, хоть и собиралась).
Она заявила, что прекращение поставок энергоносителей из России в Украину - хуже танковой атаки и рассказала о запланированных Берлином санкциях.
Министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону и Станицу Луганскую.
ДТП с Трухиным: в ГБР говорят, что за рулем был не он
В Бюро сообщили, что изучили видео с более чем тысячи камер. Изображение везде одинаковое: видно, что "слуга народа" Трухин находится на заднем сиденье автомобиля, а рулит мужчина в красной футболке.
Патрульного Петрика, видео с камеры которого стало основой для журналистского расследования о ДТП, между тем вызвали на допрос в ГБР. В деле он свидетель. Петрик говорит, что руководство ему не угрожает, а Трухин не пытался связаться после аварии.
"Слугу народа" Кузьминых задержали, но не смогли избрать меру пресечения
НАБУ сообщило, что он был задержан по подозрению в получении взятки в 558 тыс. грн. Сегодня же ему должны были избрать меру пресечения, но не смогли: у депутата не было с собой паспорта, поэтому заседание отложили на утро 8 февраля.
Нападение на помощника генпрокурора Адеишвили
Четверо мужчин подошли к нему на улице на Печерске в Киеве и избили так, что помощника генпрокурора пришлось доставить в больницу.
"Слуги народа" хотят, чтобы украинцы платили налоги с подработки
Проект изменений в Налоговый кодекс предусматривает, что ряд услуг можно будет предоставлять только с использованием кассового аппарата, и с заработанного придется платить налоги. Речь идет о сдаче жилья в аренду, услугах такси, ремонте, маникюре на дому и другом.
Минздрав сократил продолжительность лечения от ковида
Теперь на лечении нужно быть не 10, а всего 5 дней. Также через этот срок будут проводить повторное тестирование и заканчивать самоизоляцию.
При этом "Омикрон" в Украине еще не вступил в силу: он только у каждого пятого, у остальных - "Дельта".
Пожалуйста, подождите...
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нафига вы участвуете в этой манипуляции?
Або так:
Не грайте дурочку бо істину так легенько можна встановити за кілька хвилин , як Коломойському разом з ЗЕ вчергове обікрасти Україну...
-Зняти відбитки пальців на рулі, на важелях коробки передач та ручного гальма, на панелі приладів, на гачках відкривання дверей, кнопках опускання вікон, кнопках блокування дверей ...
А якщо цього не зщробили, це точна і однозначна ознака того, що замітання слідів ОБОВ'ЯЗКОВО здійснювалося саме зусиллями СЛАБОохоронців...
а дбр занимается манипуляцией показывая нам фрагмент видео ДО борисполя и утверждая, что за рулём был какой-то мужик в красном и именно он устроил дтп!
а теперь и редакция цензора расписывается в манипуляциях дбр
https://www.facebook.com/borislav.bereza 5 ч. ·
Это очень важно и поэтому я прошу вашего внимания и перепоста этой информации.
Недавно я писал о том, что власти Украины готовятся выдать российской стороне гражданина РФ и Израиля Андрея Тарасова, который участвовал в антипутинских протестах в поддержку Украины. После того, как я озвучил это, наша прокуратура срочно вывезла его их Киевского СИЗО в Харьков для того, чтоб передать его в руки российских силовиков. Но в эту позорную ситуацию вмешалась Омбудсмен https://www.facebook.com/profile.php?id=100002140820409&__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R людмила денисова и остановила выдачу, которая является прямым нарушением Конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах.
Сейчас Андрей Тарасов,жертва путинского режима и произвола украинских прокуроров, находится в процедура получения статуса бежннца. Его заявление передано и зарегистрированно в ДМС, а значит, что до окончания процедуры рассмотрения обращения Тарасова не имеют права выдавать. Его выдача государству-агрессору противоречит международным обязательствам Украины, интересам Украины и здравому смыслу, не говоря уже о таких немодных ценностях, как гуманизм. А все, что сейчас происходит в этой истории, свидетельствует, что украинских прокуроров коррумпировали, чтоб они фальсифицировали документы и выдали Кремлю российского оппозиционера. Более того, есть информация, что Тарасова могут попытаться уже сегодня-завтра тихо передать Кремлю. И это не должно произойти.
Генпрокурор Ирина Венедиктова может спасти человека и выполнить свой долг. И что же она выберет? Сотрудничество с агрессором или верховенство права и гуманизм? Но то, что ответственность будет на ней и на https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський - понимают все, как в Украине, так и в ЕСПЧ в Страсбурге. И выбор, что делать, у них есть.
UPD. Европейский суд по правам человека применил 39 правило (срочные меры) и запретил выдачу.
А ось чому, бо у міністра МВС Монастрського мужнє личко виявляється теж "у пушку".
"Министр МВД Денис Монастырский, который не ожидал слива видео с Трухиным, где тот упоминает его, как "решалу", попадает в скандал. Дело в том, что у Монастырского оказались свои "скелеты в шкафу" в прямом и переносном смысле слова: в 2018 году, он, будучи помощником нардепа Антона Геращенко, стал участником смертельного ДТП. Так, 3 января 2018 года около 17.00 по дороге Житомир - Черновцы в районе с. Мотрунки Хмельницкой области в лобовую столкнулись 2 авто - ВАЗ 2106 и Suzuki SX-4. Водитель ВАЗа - 32-летний парень умер на месте, а вот двое его пассажиров угодили в больницу с серьезными телесными повреждениями. За рулем Suzuki оказался никто иной, а будущий министр МВД, что прямо указано в определении суда. Но вот что интересно, данные о смертельном ДТП были внесены в ЕРДР, вот только водитель Suzuki упоминался только лишь как "житель Киева". Да, любое упоминание фамилии Монастырского было старательно подчищено из всех документов. "
https://glavcom.ua/news/vsya-ukrajina-viyshla-proti-iniciativi-getmanceva-foto-820287.html https://glavcom.ua/news/vsya-ukrajina-viyshla-proti-iniciativi-getmanceva-foto-820287.html
"Минск не утих. Есть некоторые проблемы последовательности, когда
речь идет о шагах, которые должны предпринять стороны - Украина подходила и подходит к этому добросовестно. Мы до сих пор не видели, чтобы Россия делала то же самое", - отметил Блинкен. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Он отметил, что в Минских соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса. По его мнению, в «должной последовательности» украинцы будут готовы продвинуться вперед. inforeaktor.
Госсекретарь США https://file.liga.net/persons/blinken-entoni Энтони Блинкен считает, что Украина будет готова двигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, когда в рамках минских соглашений согласуют последовательность шагов в этом направлении.
вот-так по-разному перевели издания -КОМУ НА КАКОЙ ВКУС