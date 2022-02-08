"Сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей", - Путин

Президент РФ Владимир Путин обвинил украинские власти в нежелании выполнять минские договоренности.

Об этом российский президент заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"По моему мнению, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей", - подчеркнул Путин.

По его словам, "нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса".

"До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная - ну во всяком случае для специалистов - формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в минские договоренности и пошли на определенные уступки. Но и даже эти позиции, изложенные сегодняшним президентом ФРГ, а он тогда был министром иностранных дел - они не исполняются", - добавил Путин.

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"Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском", - заключил Путин. Он добавил, что альтернативы минским соглашениям по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины нет, и их надо исполнять Киеву, нравятся они ему или нет.

Путин подчеркнул, что киевские власти не хотят напрямую разговаривать с властями Донбасса, хотя в пунктах 12, 9 и 11 минских соглашений написано, что какие-то вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий.

"Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, - не говорить на белое черное, а на черное белое и работать", - считает президент Путин.

Путин сообщил, что его французский коллега Макрон обещал обсудить во вторник с президентом Украины Владимиром Зеленским предложения России по "гарантиям безопасности".