Если Россия вторгнется в Украину, то "Северный поток-2" больше не будет существовать, - Байден

Газопровод "Северный поток-2" прекратит свое существование в случае российского вторжения в Украину.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Россия вторгнется, что будет означать пересечение границы Украины танками и войсками, опять же, Nord Stream 2 больше не будет", - прокомментировал Байден суть договоренностей с немецкой стороной.

В ответ на вопрос, как именно он может сделать это, поскольку контроль над будущим проектом находится в большинстве своем в руках Германии, Байден подчеркнул: "Обещаю, мы будем в состоянии сделать это".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не исключает разных вариантов санкций против России в случае нападения на Украину, в частности по "Северному потоку - 2", - Шольц