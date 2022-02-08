Если Россия вторгнется в Украину, то "Северный поток-2" больше не будет существовать, - Байден
Газопровод "Северный поток-2" прекратит свое существование в случае российского вторжения в Украину.
Об этом заявил президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если Россия вторгнется, что будет означать пересечение границы Украины танками и войсками, опять же, Nord Stream 2 больше не будет", - прокомментировал Байден суть договоренностей с немецкой стороной.
В ответ на вопрос, как именно он может сделать это, поскольку контроль над будущим проектом находится в большинстве своем в руках Германии, Байден подчеркнул: "Обещаю, мы будем в состоянии сделать это".
Топ комментарии
+17 Myko
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+13 Aleks T #464436
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закритизруйнувати і газопровід "Північний потік-1", північний та турецький потоки, їх підводні та наземні споруди на території "росії".
ТК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы Минским договоренностям нет, и в связи с этим обратился к Киеву: «нравится - не нравится, терпи, моя красавица». Заявление он сделал по итогам переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Что касается Минских соглашений, живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, я считаю, что другой альтернативы просто нет», - сказал Путин.
Он отметил, что в Киеве постоянно меняют свою точку зрения по поводу договоренностей: то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушает их страну.
«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», - подчеркнул Путин.
Ранее российский президент выразил надежду, что затронутые на встрече с французским лидером вопросы по урегулированию ситуации вокруг Украины Макрон обсудит и в Киеве. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/politics/48086935/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
потом будет безопасность в регионе и выборы!
прикол в том, что перед доступом к границе, рашка должна вывести свою салдатню, а это автоматически приведёт к тому, что следом побежит вся вата
Сотни километров трубы, по дну моря в нейтральных водах.
Тут, в крайнем случае, можно и просто "потерять" одну глубинную бомбочку "времён второй мировой".
Надо признать и следующее. Если до 2014 года ВСУ представляли собой осколок Советской армии, то за последние семь лет на Украине создана качественно иная армия, на совершенно другой идеологической основе и во многом на стандартах НАТО. А весьма современное оружие и техника сегодня поступает и продолжает поступать на Украину от многих стран Североатлантического альянса.
В случае вторжения России будет массированная помощь ВСУ со стороны коллективного Запада самыми разнообразными образцами вооружения и военной техники и объемными поставками всевозможных материальных средств. В этом плане Запад уже проявил небывалую до сих пор консолидированную позицию, которая, похоже, в Москве не прогнозировалась.
В том, что со стороны США и стран Североатлантического альянса начнется некая реинкарнация ленд-лиза по образцу и подобию Второй мировой войны, не приходится сомневаться. Не исключен и приток с Запада добровольцев, которых может быть очень много.
Стоит также напомнить, что могучий сталинский НКВД и многомиллионная Советская армия боролись с националистическим подпольем на Западной Украине более 10 лет. А в настоящее время есть вариант, что вся Украина может с легкостью уйти в партизаны. К тому же эти формирования могут запросто начать действовать уже и на территории России.
https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
Есть балтийские пионеры, сдающие металлолом.
А чому не РФ?
Европа не настолько наивна.
Тобто, дійсно Європа стріляє собі в ногу і каже, що це добре.
СП-2 по-любому приречений, і москалі те зрозуміли.
Але "нью-рейху" не позаздриш: це розплата за спроби усидіти одною задницею на двох базарах.
поэтому они им очень дороги.
это действительно может принудить кацапов к миру.
для этого все средства хороши. от заражения козлофюхрера коронавирусом либо ликвидации его другими способами до уничтожения любой инфраструктуры врага.