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Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб ОС

Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 7 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

Так, позиции защитников Пивденного, Водяного, Невельского и Песков (дважды) российские наемники обстреливали из стрелкового оружия.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб ОС 01

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обстрел (28218) ранение (3405) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Воїнам ВСУ- здоров'я, цапам - смерть!
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08.02.2022 07:29 Ответить
Одужання хлопцю……
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08.02.2022 07:55 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам. Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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08.02.2022 10:18 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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08.02.2022 10:36 Ответить
 
 