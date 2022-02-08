Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 7 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.
Так, позиции защитников Пивденного, Водяного, Невельского и Песков (дважды) российские наемники обстреливали из стрелкового оружия.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.
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