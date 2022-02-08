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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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В случае вторжения РФ в Украину санкции будут мгновенными и общими, а последствия - тяжелыми и дальновидными, - Шольц

В случае вторжения РФ в Украину санкции будут мгновенными и общими, а последствия - тяжелыми и дальновидными, - Шольц

В случае военной агрессии России против Украины Германия, США и другие партнеры введут общие санкции.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом после их переговоров в Вашингтоне 7 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Шольц избежал упоминания проекта "Северный поток-2", ни разу не назвал его, хотя журналисты несколько раз упорно просили немецкого канцлера четко заявить, есть ли газопровод в перечне санкционных инструментов. Но при этом заверил, что Германия будет выступать с единых позиций с партнерами, не будет такой ситуации, что партнеры будут принимать разные карательные меры, "не будет разных подходов". Он также сказал, что "все возможные санкции есть на столе" и то, что Германия в случае необходимости готова будет ограничить использование российского газа. Канцлер также напомнил, что Германия спустя 24 года планирует вообще отказаться от ископаемых видов топлива.

Глава правительства ФРГ повторил, что Германия оказывает Украине больше помощи среди других стран. С 2014 года на цели "экономической стабилизации" Берлин выделил из бюджета почти 2 млрд долл, ЕС - 3,8 млрд. Шольц заявил, что Германия готова и дальше помогать Киеву.

Читайте: Шольц ответил на критику по поводу отказа поставлять оружие Украине: ФРГ больше всего поддерживала страну экономически, предоставив $2 млрд за 7 лет

Байдена Шольц уверял в надежности ФРГ как партнера, заявив: "Наши страны могут положиться друг на друга".

В отношениях с Россией Шольц выступает за "двойную" стратегию, заключающуюся в сочетании дипломатических усилий и четком предупреждении Москвы о жестких санкциях. По его словам, необходимо использовать все возможные переговорные каналы, но чтобы Россия одновременно четко понимала, что в случае вторжения в Украину она столкнется с "тяжелыми, дальновидными последствиями". "В случае военной агрессии России против Украины мы сделаем это (введем санкции) мгновенно и вместе", - заявил глава правительства.

Это первый визит Шольца в Вашингтон в качестве канцлера ФРГ.

Автор: 

Германия (7099) санкции (11580) Северный поток (1458) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+4
А що буде в разі вторгнення раші до Німеччини до кордонів НАТО 96 року і далі до Ла-Маншу? Своїм то фашистам Шульц зброю дасть, чи буде питати дозволу у раші? Яке фоно продажне!
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08.02.2022 08:21 Ответить
+3
Вводить нужно было ещё в 2014 во избежание нынешней ситуации....
даже недавняя история ничему не учит..
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08.02.2022 08:29 Ответить
+1
Ага мы по Шредеру видим эти дальновидные последствия. Кроме Шредера там целый ряд старых немецких пердунов сидит на российской крипте. И подозрттельно большой офис эксМеркель тоже из той же серии
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08.02.2022 08:27 Ответить
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А що буде в разі вторгнення раші до Німеччини до кордонів НАТО 96 року і далі до Ла-Маншу? Своїм то фашистам Шульц зброю дасть, чи буде питати дозволу у раші? Яке фоно продажне!
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08.02.2022 08:21 Ответить
Воюйте все на своих землях и своими гражданами!!! И паРашисты и парднеры т.н.
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08.02.2022 08:22 Ответить
шо ти куриш, пацак Аристарх?
Воювати будемо під Воронежом західною коаліцією .
потрібна буферна зона з парашею, Воронежська Народна Республіка
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08.02.2022 08:29 Ответить
поцык....отдохни убогое ...ты прям уже с калашом по Воронежом....диванное быдло.
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08.02.2022 08:36 Ответить
пацак в розкішницю бігом марш, ать-два
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08.02.2022 08:44 Ответить
Ага мы по Шредеру видим эти дальновидные последствия. Кроме Шредера там целый ряд старых немецких пердунов сидит на российской крипте. И подозрттельно большой офис эксМеркель тоже из той же серии
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08.02.2022 08:27 Ответить
Вводить нужно было ещё в 2014 во избежание нынешней ситуации....
даже недавняя история ничему не учит..
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08.02.2022 08:29 Ответить
Лайно ви, а не «надійні партнери»… разом з жабоїдами. Смокчіть далі у *****
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08.02.2022 08:36 Ответить
сименс уже начал строительство новых турбин, герр Шольц?
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08.02.2022 09:06 Ответить
да, да, да ... немчура сильно пЁрнет в сторону раши!!!!!
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08.02.2022 15:56 Ответить
 
 