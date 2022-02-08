В случае вторжения РФ в Украину санкции будут мгновенными и общими, а последствия - тяжелыми и дальновидными, - Шольц

В случае военной агрессии России против Украины Германия, США и другие партнеры введут общие санкции.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом после их переговоров в Вашингтоне 7 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Шольц избежал упоминания проекта "Северный поток-2", ни разу не назвал его, хотя журналисты несколько раз упорно просили немецкого канцлера четко заявить, есть ли газопровод в перечне санкционных инструментов. Но при этом заверил, что Германия будет выступать с единых позиций с партнерами, не будет такой ситуации, что партнеры будут принимать разные карательные меры, "не будет разных подходов". Он также сказал, что "все возможные санкции есть на столе" и то, что Германия в случае необходимости готова будет ограничить использование российского газа. Канцлер также напомнил, что Германия спустя 24 года планирует вообще отказаться от ископаемых видов топлива.

Глава правительства ФРГ повторил, что Германия оказывает Украине больше помощи среди других стран. С 2014 года на цели "экономической стабилизации" Берлин выделил из бюджета почти 2 млрд долл, ЕС - 3,8 млрд. Шольц заявил, что Германия готова и дальше помогать Киеву.

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Байдена Шольц уверял в надежности ФРГ как партнера, заявив: "Наши страны могут положиться друг на друга".

В отношениях с Россией Шольц выступает за "двойную" стратегию, заключающуюся в сочетании дипломатических усилий и четком предупреждении Москвы о жестких санкциях. По его словам, необходимо использовать все возможные переговорные каналы, но чтобы Россия одновременно четко понимала, что в случае вторжения в Украину она столкнется с "тяжелыми, дальновидными последствиями". "В случае военной агрессии России против Украины мы сделаем это (введем санкции) мгновенно и вместе", - заявил глава правительства.

Это первый визит Шольца в Вашингтон в качестве канцлера ФРГ.