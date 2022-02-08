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Новости Санкции против России
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Делегация США отправляется в Европу, чтобы обсудить "технические детали" санкций против России, - Госдеп

Делегация США отправляется в Европу, чтобы обсудить

Официальная делегация США в составе представителей Госдепа, Минфина и Министерства торговли в понедельник отправляется в Европу, чтобы продолжить предметные переговоры по потенциальным санкциям против России уже на техническом уровне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил в понедельник во время регулярного брифинга в Вашингтоне спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Делегация США, включающая официальных представителей Министерства финансов, Минторговли и Государственного департамента... отправляется в Европу для обсуждения технических вопросов координации (санкций против России. – Ред.)", - отметил представитель Госдепа.

Он уточнил, что в последние несколько недель США и ЕС обсуждали вопрос о введении санкций против России на стратегическом уровне, а именно какие последствия получит РФ, если выберет путь эскалации. В связи с этим Прайс назвал предыдущие дискуссии "очень подробными" по существу.

Однако, по его словам, пока еще существует "множество деталей и технических вопросов, которые нужно проработать", если США и Европе все же придется реагировать на потенциальную агрессию РФ "решительным и единственным ответом".

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Он уточнил, что в состав американской делегации входят высокопоставленные представители ведомств на уровне помощников министров, встречающихся в ЕС со своими коллегами с европейской стороны.

Как сообщалось, администрация президента Байдена и сам глава Белого дома неоднократно предупреждали Россию о "невиданных санкциях" в случае, если она решит пойти по пути эскалации против Украины.

Автор: 

Госдепартамент США (1857) Европа (1941) США (27331) Прайс Нед (109)


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Держдепу-черговий респект...
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08.02.2022 08:13 Ответить
Вже ясно, що нападе раша чи ні, а санкції все одно будуть. Ще тільки не вирішили з розмірами. Вся обкурена движуха в москальському сортірі опустила авторитет раші до плінтуса.
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08.02.2022 08:17 Ответить
тільки макрону нехай нічого не кажуть, бо він вже роздавлений фуйлом
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08.02.2022 08:25 Ответить
Чого вони заважають Володі Гундосу зливати країну ворогу? Він сам і через своїх міністрів озвучує російську тезу, що нам нічого не загрожує, шо не сформовані оперативно-тактичні групи... Одне загрожує - бізнесу Гундосу на московії, якщо він зробить не так, як йому приказано!
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08.02.2022 08:27 Ответить
А глупому Макрону в Москве лапши навешали, сейчас примчится нашего Вову уговаривать. Миротворец, ****. Иллюстрация к выражению: услужливый дурак опаснее врага.
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08.02.2022 08:48 Ответить
***** напружилось
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08.02.2022 09:16 Ответить
Молодці американці!
Імперія зла московія буде знищена!
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08.02.2022 10:51 Ответить
 
 