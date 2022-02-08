За сутки в Украине зафиксированы 34 353 новых случая заболевания коронавирусом. 255 человек умерли, 15 193 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 7 февраля в Украине зафиксированы 34 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 7 февраля в Украине:

зафиксированы 34 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3095, медработников - 955);

63 919 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 526 человек, вторую дозу - 28 877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу - 14 973 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2168 человек;

летальных случаев – 255;

выздоровели - 15 193 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 341 790 человек;

выздоровели - 3 696 285 человек;

летальных случаев - 101 647

проведено ПЦР-тестирований - 18 672 736.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 478 008 человек, из них получили первую дозу – 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. Всего проведено 30 782 527 прививок", - рассказали в Минздраве.











