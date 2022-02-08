Дестабилизация изнутри: Резников назвал возможные сценарии, которые Россия может использовать для вторжения в Украину. ВИДЕО
В Министерстве обороны Украины считают, что наиболее реалистичным вариантом начала возможного вторжения России является дестабилизация Украины изнутри.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире Свободы Слова на ICTV.
Резников назвал несколько возможных сценариев, которые готовит РФ.
"Попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов, или каких-то людей, недовольных экономической политикой, или лиц, недовольных политическим устройством, или сами попытки сменить политическую власть в Украине - вот такие сценарии я рассматриваю как вероятные. Поэтому нам нужно готовиться и не дать им (россиянам. – Ред.) такой возможности", – сказал министр.
Глава минобороны добавил, что Украина готова к вариантам развития событий, использованных Россией в 2014 году: это захват административных зданий, использование пророссийски настроенного населения и, в частности, засылка на украинские территории "зеленых человечков".
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ХУ... нападёт по совершнно другим причинам, но неужели у тебя есть сомнения, что перед вторжением вылезут тысячи консерв и устроят беспорядки ?
Причём, консервам абсолютно пох, по какому придуманному или реальному поводу создавать провокации
а то, что они повылазят и начнут смуту -это данность.
«нельзя дважды войти в одну и ту же реку» (с) Гераклит
Учи матчасть ))
или Гераклит только для Черчилля делал исключение ?
Почему-то никто не может это обогащение назвать даже в приблизительных цифрах.
Ты же можешь назвать ?
Я с юго-востока, но не из домбаса, так что и это не по адресу.
Тем более, что географически так оно и есть. Но только не Одесса (это юго-запад), такому ветерану Цензора как ты стыдно это не знать ))
а одесса -юг,соседствующие с ней николаев и херсон-юго-восток
будуватикрасти в чотири харі, плювати на закони, - це дестабілізація!!! Ніяких протестів, сидіть вдома, бо ***** нападе, а ми далі будемо грабувати!
Баканов, Венедіктова, Монастирський, чого спите?
Протест граждан против государственных воров есть вред для государства? А Зеленский это польза государству?
Рєзнікову на замітку: Україна вже дестабілізована Зєлєшоблою і просто демонструє витримку щоб не розірвати цю каломойську-кацапську сволоту.
Что значит "может"?
фізично знищіть шпигунів та зрадників
і ніякої дестабілізації з середини не буде.
бо як що Ви підтримуєте зрив держоборонзаказу людьми з влади
то сам такий.
іцей висновок тому, що я ні разу не чув щоб міністр оборони хоч раз робив заууваження президенту і його посіпакам
если народ пойдет защищать Украину от рф, то к власти должный прийти украинские военные, голобородько необходимо оттащить от корыта, клоун столько накуралесил, что у народа нет выхода, как только снести это недоразумение шутовское..