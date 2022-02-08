Дестабилизация изнутри: Резников назвал возможные сценарии, которые Россия может использовать для вторжения в Украину. ВИДЕО

В Министерстве обороны Украины считают, что наиболее реалистичным вариантом начала возможного вторжения России является дестабилизация Украины изнутри.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире Свободы Слова на ICTV.

Резников назвал несколько возможных сценариев, которые готовит РФ.

"Попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов, или каких-то людей, недовольных экономической политикой, или лиц, недовольных политическим устройством, или сами попытки сменить политическую власть в Украине - вот такие сценарии я рассматриваю как вероятные. Поэтому нам нужно готовиться и не дать им (россиянам. – Ред.) такой возможности", – сказал министр.

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Глава минобороны добавил, что Украина готова к вариантам развития событий, использованных Россией в 2014 году: это захват административных зданий, использование пророссийски настроенного населения и, в частности, засылка на украинские территории "зеленых человечков".