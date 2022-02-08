РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8785 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 843 66

Дестабилизация изнутри: Резников назвал возможные сценарии, которые Россия может использовать для вторжения в Украину. ВИДЕО

В Министерстве обороны Украины считают, что наиболее реалистичным вариантом начала возможного вторжения России является дестабилизация Украины изнутри.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире Свободы Слова на ICTV.

Резников назвал несколько возможных сценариев, которые готовит РФ.

"Попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов, или каких-то людей, недовольных экономической политикой, или лиц, недовольных политическим устройством, или сами попытки сменить политическую власть в Украине - вот такие сценарии я рассматриваю как вероятные. Поэтому нам нужно готовиться и не дать им (россиянам. – Ред.) такой возможности", – сказал министр.

Также читайте: В случае вторжения РФ в Украину санкции будут мгновенными и общими, а последствия - тяжелыми и дальновидными, - Шольц

Глава минобороны добавил, что Украина готова к вариантам развития событий, использованных Россией в 2014 году: это захват административных зданий, использование пророссийски настроенного населения и, в частности, засылка на украинские территории "зеленых человечков".

Автор: 

Минобороны (9452) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Міністр оборони замість формуванням свого політичного іміджу краще б зайнявся військовими закупівлями
показать весь комментарий
08.02.2022 08:36 Ответить
+13
фейк-мем одного барана про "а то путин нападе" при зеленых стал реальностью
показать весь комментарий
08.02.2022 08:32 Ответить
+13
наприклад захмарні ціни на їжу, паливо, комуналку, відкати з будівництва доріг, незадовільне фінансування армії і т.і. стануть причиною гніва народного.
показать весь комментарий
08.02.2022 08:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фейк-мем одного барана про "а то путин нападе" при зеленых стал реальностью
показать весь комментарий
08.02.2022 08:32 Ответить
не шатайте Ваву, а то х.ло нападет)
показать весь комментарий
08.02.2022 08:33 Ответить
ПУ... нападет потому что народ Украины в какой уже раз....захочет снести власть Зеленского??!! ой да я вас умоляю откулда такой бред и сценарии власти зеленых хочется.... чтобы так было надо дядю Х..ло попросить ввести войска против собственного народа которому остогыдла зеленая дебильная влада???!!! Резников ты часом берега не попутал..??!! откуда такой зашквар откуда такие дебильные министры депутаты президенты то в какой инкубаторе их выплаживают... Ну что как там имно в оппе Путина узрел клоун наш ненаглядный.... Путин уже и не скрывает мол давай клоун смазывай очко вазщелином и терпи моя красавица как я тебя в оппу трюхать буду.... что то взвизгнуло Х..леночное от встречи с Макроном прям радуется старый пердун газы видимо наконец то перестали на мосх давить и понесло дидугана на все стороны.. Х..ло не мастурбируй ты уже старый козел от перевоздуждения может средце тогго ОСН случится и все.... радостные лица в первую очередь в Росси и будут со цветами тебя в закрытом гробу провожать в последний твой путь...
показать весь комментарий
08.02.2022 08:47 Ответить
ПУ... нападет потому что народ Украины в какой уже раз....захочет снести власть Зеленского??!!

ХУ... нападёт по совершнно другим причинам, но неужели у тебя есть сомнения, что перед вторжением вылезут тысячи консерв и устроят беспорядки ?

Причём, консервам абсолютно пох, по какому придуманному или реальному поводу создавать провокации
показать весь комментарий
08.02.2022 09:59 Ответить
консервы очень легко превращаются в шашлык.... Одесса это уже доказала... так что это опасно можно не успеть и вздуться как тебя кувалдой в плоскую жестянку превратят...
показать весь комментарий
08.02.2022 10:01 Ответить
превращаются они в шашлык, как в Одессе или не превращаются, как в Лугандоне - это вопрос другой.

а то, что они повылазят и начнут смуту -это данность.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:04 Ответить
Одним из растущих факторов дестабилизации в Украине может стать армия криминала, контролируемая РФ, - от гопоты на улицах, до банд по грабежу банков, разрушению банкоматов, "минированию" мостов, жд вокзалов и аэропортов.
показать весь комментарий
08.02.2022 08:35 Ответить
Ми і так бачимо - залишилося мало часу правління Найвєлічайшого при якому це все і можливо. Бо після виборів знову прийде той, хто лупив пуйловські десантників, спеців, бурятських танків у степах шахтарських. Тому і поспішає терирост номер один світу. На цей раз нарід, в основній масі, зрозумів свою помилку і більше ніколи не вибере до влади малороса і совкодрочера, кому ця країна потрібна тільки для обсирання на сцені, щоб подобатися московитам, і зароблянню тут грошей.
показать весь комментарий
08.02.2022 08:35 Ответить
И не надейся! После следующих выборов конечно придет другой, но уж никак не "той, хто лупив пуйловські десантників, спеців, бурятських танків у степах шахтарських".
«нельзя дважды войти в одну и ту же реку» (с) Гераклит
Учи матчасть ))
показать весь комментарий
08.02.2022 09:18 Ответить
а Черчилль как стал премьером во второй раз после того, как вместо него выбрали какое-то недоразумение ?
показать весь комментарий
08.02.2022 10:01 Ответить
Сравнил ... с пальцем (Черчилля и Пороха) )
показать весь комментарий
08.02.2022 10:45 Ответить
так шо там про "дважды в реку" ?

или Гераклит только для Черчилля делал исключение ?
показать весь комментарий
08.02.2022 10:51 Ответить
Исключения могут быть, но то она и диалектика. Но Порох это не тот случай.
показать весь комментарий
08.02.2022 12:08 Ответить
в 1945 году большинство избирателей Великобритании говорили, что Черчилль - не тот случай.
показать весь комментарий
08.02.2022 12:17 Ответить
Так Ви і такі, як Ви порівнювали Рейгана і Гундоса. А Черчіля і Порошенко порівнювати можна і той і той спасли свою державу.
показать весь комментарий
08.02.2022 12:06 Ответить
А Порох еще и свой карман )))
показать весь комментарий
08.02.2022 12:10 Ответить
и со скольки до скольки он обогатился ?

Почему-то никто не может это обогащение назвать даже в приблизительных цифрах.

Ты же можешь назвать ?
показать весь комментарий
08.02.2022 12:19 Ответить
А ми у юговостока питатися не будемо, бо то вони привели сюди війну разом зі своїм Хамом, який був то премрєром, то президентом. І не кричали, що лізуть другий раз в річку. Ми розуміємо, що їм болить за расейських "вагнерівців". Основна маса людей вибере того, хто реальними справами зробив і євроасоціацію, безвіз, відродив армію, домоміг отримати Томос, українська мова під захистом,провів купу реформ, особливо децентралізацію, що дала можливість громадам мати гроші, а не відправляти в Київ для бариг... і не кричав, чому нам не дають безвіз. Взяв і зробив і кожного року, поки ми не відбудуємо свою економіку, громадяни мають можливість не тільки подорожувати, а і їздити заробляти гроші. В минулому році привезли в Україну більше 15 мільярдів доларів США.
показать весь комментарий
08.02.2022 12:05 Ответить
Не утруждай себя копированием вашей методички, она давно уже не катит )

Я с юго-востока, но не из домбаса, так что и это не по адресу.
показать весь комментарий
08.02.2022 12:13 Ответить
юга-васток тоже меняется...я тоже с югавастока,так что вижу своими глазами.и вспоминаю лдессу 2014 ,всю в жовто-блакитных прапорах
показать весь комментарий
08.02.2022 12:24 Ответить
Я с этим ником как раз с весны 2014, когда здесь кишело от аквафреша и я провоцировал их на дебаты.
Тем более, что географически так оно и есть. Но только не Одесса (это юго-запад), такому ветерану Цензора как ты стыдно это не знать ))
показать весь комментарий
08.02.2022 12:56 Ответить
юго запад-это скорее черновцы
а одесса -юг,соседствующие с ней николаев и херсон-юго-восток
показать весь комментарий
08.02.2022 13:03 Ответить
Міністр оборони замість формуванням свого політичного іміджу краще б зайнявся військовими закупівлями
показать весь комментарий
08.02.2022 08:36 Ответить
Не такий вже поганий міністр, як для Зе. Зе хотів би 100% крису, але щось пішло не так, як хотів єрмак.
показать весь комментарий
08.02.2022 08:42 Ответить
Да, такое же чмо как и предыдущий. Только говорит красиво. Закупок дизеля, касок, бронижелетов, и прочее и прочее как не было так и нет
показать весь комментарий
08.02.2022 09:00 Ответить
Да петух он крашенный если с этой пи ,,,дотой связался!
показать весь комментарий
08.02.2022 09:01 Ответить
наприклад захмарні ціни на їжу, паливо, комуналку, відкати з будівництва доріг, незадовільне фінансування армії і т.і. стануть причиною гніва народного.
показать весь комментарий
08.02.2022 08:37 Ответить
Це відома тактика,бо навіть Господь сказав-дім який руйнується з середини не встоїть...
показать весь комментарий
08.02.2022 08:37 Ответить
Дестабілізацію розпочне бубачка ?
показать весь комментарий
08.02.2022 08:38 Ответить
Бубочка її розпочав ще до 2019 року.
показать весь комментарий
08.02.2022 08:59 Ответить
Та да! будувати красти в чотири харі, плювати на закони, - це дестабілізація!!! Ніяких протестів, сидіть вдома, бо ***** нападе, а ми далі будемо грабувати!
показать весь комментарий
08.02.2022 08:38 Ответить
Треба терміново переловить квартал95 та їхню масовку. Щоб не дестабілізували країну.
Баканов, Венедіктова, Монастирський, чого спите?
показать весь комментарий
08.02.2022 08:41 Ответить
они собственного народа боятся больше, чем московитов!
показать весь комментарий
08.02.2022 08:44 Ответить
То есть неприятие народом тотальной коррупции и обворовывантя государства может повредить государству?
Протест граждан против государственных воров есть вред для государства? А Зеленский это польза государству?
показать весь комментарий
08.02.2022 08:55 Ответить
«…Якихось людей, що незадоволені економічною політикою, або осіб, які незадоволені політичним устроєм, чи самі спроби змінити політичну владу в Україні.» - не може такого бути:хіба найвеличнівшивий не підняв економіку та благополучча наріду?

Рєзнікову на замітку: Україна вже дестабілізована Зєлєшоблою і просто демонструє витримку щоб не розірвати цю каломойську-кацапську сволоту.
показать весь комментарий
08.02.2022 09:00 Ответить
Резніков із той самой мафії, що дестабілізують країну.
показать весь комментарий
08.02.2022 12:10 Ответить
И потом на заседании в ООН русский посол будет показывать бумажку с просьбой Зеленского ввести российскую армию в Украину для защиты конституционного строя.
показать весь комментарий
08.02.2022 09:00 Ответить
Под этот соус может трактовать любое недовольство народа,то есть если гидрант пойдет на поводу хотелки %уйла по минским соглашением,и народ естественно выйдет то это будет "шатун" и мы играем на стороне ботоксного,то есть по мнению Резникова Украина должна смириться с ликвидацией независимости Украины сидеть дома и получать удовольствие,а канал ВАШ работать как ни в чем не бывало и Мураева не трогать
показать весь комментарий
08.02.2022 09:01 Ответить
Предупредите ссаныча что если вступит в прямые переговоры с ордло илиначнёт пропихивать в раду особый статус....то дестабилизируем его аккуратненько в растов....
показать весь комментарий
08.02.2022 09:02 Ответить
Это хуже! Это дорога к диктатуре!
показать весь комментарий
08.02.2022 09:22 Ответить
которые Россия может использовать для вторжения в Украину
Что значит "может"?
показать весь комментарий
08.02.2022 09:07 Ответить
Не почула від зеленого міністра,що основна внутрішня загроза - це москальські ************* типа Шевченка,Ківи,Мураєва.Далі будемо толерантненько обходити ці купи лайна,вдаючи,що не смердить?
показать весь комментарий
08.02.2022 09:14 Ответить
А по сути он рассказал про диктатуру и единую власть "Слуг народу" - Едина Россия, Партия народного выбора Белоруси (синонимы, одно и то же). Действия Майдана 2014 года или любое недовольство 2022 будут восприниматься как нападение рашистов, а значит по недовольным можно будет смело открывать огонь и давать реальные сроки от 10 лет - все как в Белоруссии, Казахстане и России. Так что народ Украины может смеяться дальше.
показать весь комментарий
08.02.2022 09:17 Ответить
тысячи танков у границ для них не создают вероятность нападения, а митинг недовольных создает...
показать весь комментарий
08.02.2022 09:19 Ответить
Не нужно чесать украинцам о небходимости выполнять "рашистские соглашения" и не будет дестабилизации.
показать весь комментарий
08.02.2022 09:21 Ответить
Садить нужно Петю, бить передвижной балаган его поклонников. И будет стабильность.
показать весь комментарий
08.02.2022 09:43 Ответить
Ну ты и *****.
показать весь комментарий
08.02.2022 09:59 Ответить
Ясен пень, что ***** надеется на дестабилизацию, а она возьмётся внутри Украины от действий власти.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:02 Ответить
а Ви, пане міністр, заведіть один ДШБ в ВР і один на банкову.
фізично знищіть шпигунів та зрадників
і ніякої дестабілізації з середини не буде.
бо як що Ви підтримуєте зрив держоборонзаказу людьми з влади
то сам такий.
іцей висновок тому, що я ні разу не чув щоб міністр оборони хоч раз робив заууваження президенту і його посіпакам
показать весь комментарий
08.02.2022 10:10 Ответить
читая тут комментарии, отчётливо ясно - прав министр обороны, ох прав!
показать весь комментарий
08.02.2022 10:15 Ответить
Та ви шо? А вас не бентежить той факт, що, як мінімум, вся зЕзидентська ОПа, працює на кацапів?
показать весь комментарий
08.02.2022 10:41 Ответить
голобородько и его шестерки - это воры, которых все равно снесут.. сегодняшние клоуны во власти - это бывшая прислуга, которая дорвалась к корыту..
если народ пойдет защищать Украину от рф, то к власти должный прийти украинские военные, голобородько необходимо оттащить от корыта, клоун столько накуралесил, что у народа нет выхода, как только снести это недоразумение шутовское..
показать весь комментарий
08.02.2022 10:36 Ответить
Говорити про можливе вторгнення після восьми років війни виглядає не серйозно.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:38 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 10:48 Ответить
Ну как же ! Он Гарант ! Я бы сказал. что даже Стабилизатор !
показать весь комментарий
08.02.2022 12:00 Ответить
Если вы начнете выполнять "минские протоколы" в любой трактовке, то бунта не избежать. И это будет уже не Майдан. Помните об этом.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:06 Ответить
То есть мы будем делать шо нам хотелось а вы сидите ровно и сопите тихо в две дырки а то путин нападёт
показать весь комментарий
08.02.2022 11:46 Ответить
Майданить нельзя, а то путин нападет. Лозунг действителен уже 8 лет. И будет действителен до тех пор пока Майдан не случится.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:58 Ответить
Угу, понятно. Враги народа это не условный долбанутый Кива, Мураев и прочая рыговская ********, которая со своими тв каналами в открытую призывают к вторжению, не 150тысячная армия раков у границ, ну Пуйло, которому нужно в глаза заглянуть, а те кто не доволен экономической обстановкой и нищетой к которой приложил руку луноликий недонаполеончик. Тут главное не перепутать, господа! А вообще печально. Опять на те же грабли и с теми же последствиями. Необучаем мудрый нарит, вот совсем(
показать весь комментарий
08.02.2022 13:04 Ответить
заговор жидомассонов юли и бени и рыгошваль баласт совка..с тупыми лицами на откытии скорой помощи павло кичкаса..
показать весь комментарий
09.02.2022 22:14 Ответить
 
 