У ВСУ вооружения уже больше, чем потенциальных мишеней. Но небо защищено неидеально, мы над этим работаем, - Резников
У Вооруженных Сил Украины сейчас больше вооружения, чем потенциальных "мишеней". Противовоздушная оборона в стране "неидеальна", но высадка российских десантников будет невозможной.
Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Министр отметил, что у Украины есть те же комплексы противовоздушной обороны, что и у РФ – они стоят на вооружении, и украинское небо защищено, но "неидеально", так как Россия наращивает системы поражения, в том числе в оккупированном Крыму.
"Идеального прикрытия нет, мы над этим работаем", – сказал министр.
Тем не менее, по словам Резникова, у Украины есть легкие комплексы, которые позволяют в том числе сбивать воздушные цели, потому высадка российского десанта в Украине будет невозможна. Бомбардировку крылатыми ракетами со стороны РФ Резников считает нереалистичным сценарием, потому что "они мечтают, чтобы их здесь цветами встречали на улице".
Министр также сообщил, что США дали разрешения на поставки "очень интересных вещей" странами Балтии в Украину. Он анонсировал, что скоро Украина получит то, "о чем мы давно мечтали, что давно просили, а нам когда-то сказали, что это невозможно".
"Поверьте, очень мощно себя сегодня чувствуют ВСУ, и количество средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней", – сказал глава Минобороны.
Комментируя отказ Германии поставлять летальное оружие Украине, Резников выразил надежду, что 5000 касок – это "первые ласточки". Он сообщил, что Украина передала ФРГ список того, в чем заинтересованы ВСУ.
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Можна поцікавитись що там є окрім буків ?
Тебе то не забанили і ти точно надасиш інформацію.
MIM-104 Patriot
Кількість
1106 в армії США,
понад 172 експортованоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-Janes-1 [1]
Понад 10000 виготовлено
В травні 2018 року стало відомо, що Швеція мала намір укласти контракт на придбання комплексу з чотирма пусковими установками та деякої кількості ракет, навчання, технічної підтримки, тощо, вартістю близько $1,13 млрд
Розмова йде про заліт десантної авіації на висоті 1 км, в райони де частини знаходяться в радіусі 40 км від місця десантування на глибину 70-100 км. Одночасно авіація бомбить частини ППО! + Реактивна артилерія + одночасне вторгнення наземної техніки. Тепер питання - хто і як буде відбивати такий розвиток подій???
ПНХ !
По-друге я висловив своє бачення розвитку вторгнення і цей варіант найбільш вірогідний. Я бачив такі дії на навчаннях де все йде почергово і по-хвилинно. І я бачив наслідки для умовних цілей. Звісно там було без ППО, але в мене викликає сумнів здатність ППО в двух приграничних областях, щось протиставити такому розвитку подій
А міністру оборони відомо, що десантування техніки та особового складу проходить на висоті 600-800 м????
Я бачив такі дії на навчаннях де все йде почергово і по-хвилинно.
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Я тоже такое видел-давным давно при СССР в програме служу Советскому Союзу, потом была Утренняя почта, а потом в мире животных.
с транспортных самолётов????? Даже в союзе так с ума не сходили, хотя возможности были. Боевое десантирование происходит со 100 метров с принудительным открытием купола, учебное с 1500+, доктрина времён Варшавского блока.
В 2015 році у мене було перше десантування. У мого командира лейтенант, після вуза, -- друге в житті. Про що розмова?😂😂
Десантирование с парашутом пережиток времён холодной войны, напихать в самолёт100-400 человек-неоправданый азарт с их жизнью. Для этого есть вертолёты.
Беремо за 0, як розпочалось вторгнення! Тобто авіація залітає і починає бомбити. Відстань 200-250 км від місця злету до місця бомбування.
Перша хвиля відбомбилась, пішла друга хвиля. В цей самий час в небі вже десантні літаки. За другою хвилею бомбування залітають гвинтокрили. Оскільки відстань практично 10-15 хв льоту то виникає питання А хто з ПЗРК буде зустрічати коли воно знаходиться на складах, а по частинах було здійснено бомбування??? В мене наприклад немає ПЗРК, в моїх знайомих також!
Наша Українська армія на даний момент не сама слабка за чисельністю і озброєнням, але в неї є одна суттєва слабка ланка. Це президент Зеленський.який в наркотичному угарі не усвідомлює своїх вчинків , або безпосередньо працює на Путіна в якості агента. Нічим іншим це пояснити не можливо. Прикро, але Зеленський від природи є тупий.
тому що зустріч відмінили ВНАСЛІДОК незгоди Німеччини на поставки,а не навпаки..
Куди зебіли поділись, чого не радіють?
Сбивать самолёты без особых проблем может и советская система ПВО, если не будет подавлена.
Вопрос в низколетящих крылатых ракетах!