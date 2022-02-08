Украина ни при каких обстоятельствах не будет выполнять Минские договоренности на российских условиях, - Кулеба
По его мнению, даже сейчас есть достаточные основания для применения санкций против России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые предложения по выполнению Минских договоренностей на российских условиях будут отвергнуты. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что не знает ни одной страны ЕС, которая бы утверждала, что Украина не выполняет Минские договоренности.
По его словам, все договоренности, которые были достигнуты во время нормандского саммита в Париже в 2019 году, Украиной выполнены.
"Все, что Украина взяла на себя - мы все сделали. Россия не сделала ничего из этого", - подчеркнул министр.
Кулеба подчеркнул, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет выполнять Минские договоренности на российских условиях. По словам министра, после этой фразы в России сразу сделали "довольно странный вывод", что таким заявлением Украина отказывается от выполнения минских соглашений как таковых.
По словам Кулебы, такие заявления России выглядят как ультиматум - минские соглашения должны быть выполнены на их условиях или не будут выполнены вообще.
"Это демонстрирует российскую логику" - отметил министр.
Отвечая на вопрос о возможном давлении Германии и Франции для выполнения минских договоренностей на условиях России, Кулеба подчеркнул: "Такая опция как давление на Украину и принуждение Украины к чему-то, она не является жизнеспособной. Могут быть предложения, но если они будут для нас неприемлемыми, то они будут отброшены. Мы четко стоим на своих позициях".
Отвечая на вопрос из студии о действенности переговорного процесса, Кулеба сказал: "Можно называть нормандский формат и минский процесс говорильней, но благодаря этой "говорильне" не стреляют пушки и нет большой войны. И чем дольше продлится дипломатический процесс, тем лучше". По его словам, "он тяжелый, он изнурительный", но нужно двигаться по этому пути.
Кулеба отметил, что, к сожалению, серьезные санкции за паспортизацию Россией украинских граждан не были применены. "И сегодня на переговорах мы эту тему активно обсуждали. Мы не можем заставить ЕС что - то делать, но мы постоянно настаиваем на том, что даже сейчас есть достаточные основания для применения санкций против России, еще до того, как они, возможно, прибегнут к каким-то новым вооруженным действиям", - сказал министр.
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Був би Зеленський президентом України, то зібрав би максимальний зиск з цієї ситуації навколо так званих мінських угод.
Макрону б на зустрічі сказав, що Україна парламентсько-президентська держава і що ці угоди повинні пройти ратифікацію в ВРУ. Ініціював би ратифікацію і забезпечив би провал ратифікації, а тим часом запустив би через СМІ антирекламу мінських угод і показав би у всі красі, що за г.. підписав Порошенко, тим самим і собі трошки рейтинг піняв і Порошенка опустив. А в результаті всім Макронам та Меркелям, відповів, що в Україні єдиним джерелом влади є народ України і він не піде всупереч його волі на виконання антидержавних угод підписаних Порошенком. І запропонував би повернутись до виконання вимог Будапештського меморандуму.
Смішно, сумно й гидко таке читати.
Ніхто йому оди співати не змушує, політичні преференції - то особиста справа кожного, але нащо й далі травити настільки ідіотську чорнуху? Кацапи аплодують стоячи...
Зеленя зараз президент, і крім того, щоб просаджувати ковідний (та взагалі весь) бюджет на дороги та заглядати у блаженні очі Путіну у пошуках міра пасєрєдінє, у нього на щось більше розуму поки що не вистачає. Ну, а його епічні пригоди часів Майдану та початку війни красномовно свідчать, що він робив би на посаді Президента тоді. Чкурнув би до Ростова поперед Яника.
Москалі відверто попали зі своїм хублом)))
Півгодини вистачить?
И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать.
Михаил Михайлович Ходаренок - экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник
https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
И весь хор пропагандонов кремлевского мерзавчика заткнулся, только понеслось : Украина --- братский народ, мы и не думали воевать! Начали сохранять лицо (вернее, ботоксную рожу) своему фюрерку, когда тот начнет отвод войск....
Лишите этих предателей гражданства Украины .
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областейhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-31 [note 1] .
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.
В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Викитеке есть тексты по теме: «https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Комплекс мер по выполнению Минских соглашений »
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_ref-31 ↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка. - Да, и про Россию и агрессию России здесь ни слова.
Петя підписав, то треба було його лишати на другий термін щоб він все те і вирішував.
Але ж ви обрали тупого клована, яке в дипломатії взагалі не шарить. Він же завжди думав що дипломат то кейс. Ех...
Макрону б на зустрічі сказав, що Україна парламентсько-президентська держава і що ці угоди повинні пройти ратифікацію в ВРУ. Ініціював би ратифікацію і забезпечив би провал ратифікації, а тим часом запустив би через СМІ антирекламу мінських угод і показав би у всі красі, що за г.. підписав Порошенко, тим самим і собі трошки рейтинг піняв і Порошенка опустив. А в результаті всім Макронам та Меркелям, відповів, що в Україні єдиним джерелом влади є народ України і він не піде всупереч його волі на виконання антидержавних угод підписаних Порошенком. І запропонував би повернутись до виконання вимог Будапештського меморандуму.
Или Сывочолого в лес вывозили под Минском? Милицейского слоника делали?.....А-а-а-а. Ну тогда другое дело...Я понял.
Россия и сепары выполнили эти обязательства? Нет.
А хотят сразу выборы да еще и изменения в Конституцию.
Обойдутся.