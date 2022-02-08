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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина ни при каких обстоятельствах не будет выполнять Минские договоренности на российских условиях, - Кулеба

Украина ни при каких обстоятельствах не будет выполнять Минские договоренности на российских условиях, - Кулеба

По его мнению, даже сейчас есть достаточные основания для применения санкций против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые предложения по выполнению Минских договоренностей на российских условиях будут отвергнуты. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что не знает ни одной страны ЕС, которая бы утверждала, что Украина не выполняет Минские договоренности.

По его словам, все договоренности, которые были достигнуты во время нормандского саммита в Париже в 2019 году, Украиной выполнены.

"Все, что Украина взяла на себя - мы все сделали. Россия не сделала ничего из этого", - подчеркнул министр.

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Кулеба подчеркнул, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет выполнять Минские договоренности на российских условиях. По словам министра, после этой фразы в России сразу сделали "довольно странный вывод", что таким заявлением Украина отказывается от выполнения минских соглашений как таковых.

По словам Кулебы, такие заявления России выглядят как ультиматум - минские соглашения должны быть выполнены на их условиях или не будут выполнены вообще.

"Это демонстрирует российскую логику" - отметил министр.

Отвечая на вопрос о возможном давлении Германии и Франции для выполнения минских договоренностей на условиях России, Кулеба подчеркнул: "Такая опция как давление на Украину и принуждение Украины к чему-то, она не является жизнеспособной. Могут быть предложения, но если они будут для нас неприемлемыми, то они будут отброшены. Мы четко стоим на своих позициях".

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Отвечая на вопрос из студии о действенности переговорного процесса, Кулеба сказал: "Можно называть нормандский формат и минский процесс говорильней, но благодаря этой "говорильне" не стреляют пушки и нет большой войны. И чем дольше продлится дипломатический процесс, тем лучше". По его словам, "он тяжелый, он изнурительный", но нужно двигаться по этому пути.

Кулеба отметил, что, к сожалению, серьезные санкции за паспортизацию Россией украинских граждан не были применены. "И сегодня на переговорах мы эту тему активно обсуждали. Мы не можем заставить ЕС что - то делать, но мы постоянно настаиваем на том, что даже сейчас есть достаточные основания для применения санкций против России, еще до того, как они, возможно, прибегнут к каким-то новым вооруженным действиям", - сказал министр.

Автор: 

переговоры (5090) россия (96442) минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+21
Будапештські домовленості, мінські ... Та хто небудь згадає, які домовленності чи договора раша виконала?
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08.02.2022 08:54 Ответить
+19
Після вчорашнього махання ЯДЕРНОЮ ДУБИНОЮ перед МАКРОНОМ, Путін - це вже не українська проблема...а загальносвітова... На кшталт північнокореяньського Кім чен Пиха....
Москалі відверто попали зі своїм хублом)))
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08.02.2022 08:56 Ответить
+19
Про які мінські домовленості може йти мова коли в терористичних республіках роздано 700 тисяч рос. паспортів це кожен третій ,коли главарі лднр входять в партію "единая росия" ,а в школах вчатся за програмою рф з лютою ненавистю до Украіни .
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08.02.2022 09:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Троль кремлевский?
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08.02.2022 08:56 Ответить
Будапештські домовленості, мінські ... Та хто небудь згадає, які домовленності чи договора раша виконала?
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08.02.2022 08:54 Ответить
Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією
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08.02.2022 09:26 Ответить
ошибка наша в том что Минские угоды мы никак не связали с Будапештским меморандумом а там все прямо прописано про ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ И КТО ОБЯЗАН ИХ ГАРАНТИРОВАТЬ ПО БУДАПЕШТУ.. вот связать два Документа Минск и Будапешт и просто молча ждать от тогда Рашка в истерике забьется ибо для нее Будапешт его соблюдение-- смерти подобно ...так как это КРым отдай верни Украине... и ОРЛДО верни.... и свои ихтамнема- войска выведи...
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08.02.2022 08:54 Ответить
Патологічно хвора фашистська держава, що тут думати.
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08.02.2022 08:56 Ответить
на це був час. але один волав про безальтернативність , а інший кудись там заглядав.
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08.02.2022 08:59 Ответить
Такие все умные сейчас стали....Порох один противостоял Пукину и пропаРашкинским Трампу, Меркель и Олланду....
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08.02.2022 09:13 Ответить
нє, розумний у нас тільки Петро Олексійович...довгих йому років...каторжних робіт.
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08.02.2022 09:19 Ответить
Если учитывать, как синхронно Пукин и преЗЕдент синхронно пытаются утопить Пороха, после роста его рейтинга - оказался он умнее многих....
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08.02.2022 09:26 Ответить
ріст рейтингу як і якась синхронність існують лише у хворій уяві адептів секти святого Петра. Як і його політична геніяльність, яку він підтвердив нищівною поразкою неадекватному кловуну.
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08.02.2022 10:08 Ответить
Якщо не дурень,то хворий
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08.02.2022 10:17 Ответить
Хто саме?
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08.02.2022 12:43 Ответить
Мабуть заламали руки і прив'язали до стільця та заставили підписати цій забов'язання та щей в такі черговості пунктів? Чи такий розумний сивочилий гетьман не міг своїми мізками докумекати, що свої підписом цього папірця закладає бомбу під майбутнє України?
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08.02.2022 09:55 Ответить
Мабуть тоді загроза захоплення країни паРашкою була набагато реальнішою і кремлівський педофіл це довів, захопивши Дебальцево, яке за підписаними документами повинно було бути не окупованим, але всі ці Трампи, Меркелі і Оланди цьому не дуже пручалися...
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08.02.2022 10:02 Ответить
Може й так, а може й ні. Але порошенко повинен був передбачити, що підписуати угоду з такою чергою єтапів, дорівнює державні зраді. Або навіть на кінці своєї каденції через верховну раду міг би зробити кроки що до неприйняття цих угод в Україні, наприклад, через провал їх ратифікації в ВРУ.
Був би Зеленський президентом України, то зібрав би максимальний зиск з цієї ситуації навколо так званих мінських угод.

Макрону б на зустрічі сказав, що Україна парламентсько-президентська держава і що ці угоди повинні пройти ратифікацію в ВРУ. Ініціював би ратифікацію і забезпечив би провал ратифікації, а тим часом запустив би через СМІ антирекламу мінських угод і показав би у всі красі, що за г.. підписав Порошенко, тим самим і собі трошки рейтинг піняв і Порошенка опустив. А в результаті всім Макронам та Меркелям, відповів, що в Україні єдиним джерелом влади є народ України і він не піде всупереч його волі на виконання антидержавних угод підписаних Порошенком. І запропонував би повернутись до виконання вимог Будапештського меморандуму.
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08.02.2022 10:23 Ответить
Що він мав передбачити, без грошей у бюджеті й відсутністю армії як такої? Всі такі вумні зараз рассуждать, на 8му році війни, коли армія була пограбована кривавим шоколядником до стану однієї з найпотужніших в Європі і топ-20 у світі, а тоді треба було підписувати те, що можна було підписати, щоб виграти час. Звісно все це для того, щоб тепер кожен вумний представник наріду, сидячи на дивані в не розтрощеному "Градами" домі, міг рассуждать, як же тоді Порох лаханулся і який він зрадник.
Смішно, сумно й гидко таке читати.
Ніхто йому оди співати не змушує, політичні преференції - то особиста справа кожного, але нащо й далі травити настільки ідіотську чорнуху? Кацапи аплодують стоячи...

Зеленя зараз президент, і крім того, щоб просаджувати ковідний (та взагалі весь) бюджет на дороги та заглядати у блаженні очі Путіну у пошуках міра пасєрєдінє, у нього на щось більше розуму поки що не вистачає. Ну, а його епічні пригоди часів Майдану та початку війни красномовно свідчать, що він робив би на посаді Президента тоді. Чкурнув би до Ростова поперед Яника.
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08.02.2022 11:17 Ответить
ОПЗЖ, та БПП і НФ у прошлу каденцію хотіли прийняти Мінськи угоди. Батьківщина, Самопомочь та представники Свободи блокували трибуну Раду, заважая голосуванню, а хтось кинув тоді бойову гранату у НГ - підписання було зірвано. Алеж ХОТІЛИ проголосувати.
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08.02.2022 20:05 Ответить
Таку позицію підтримую...
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08.02.2022 08:55 Ответить
Після вчорашнього махання ЯДЕРНОЮ ДУБИНОЮ перед МАКРОНОМ, Путін - це вже не українська проблема...а загальносвітова... На кшталт північнокореяньського Кім чен Пиха....
Москалі відверто попали зі своїм хублом)))
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08.02.2022 08:56 Ответить
А оця кульоба лише мені огидна?
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08.02.2022 08:57 Ответить
Ну, то піди замість нього , та все розрулюй....

Півгодини вистачить?
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08.02.2022 09:03 Ответить
Повелитель лаптестана мелкий пи..дюк ***** 1 поставил на них жирный крест когда начал раздавать паспорта с двуглавым мутантом на обложке . Так что тут не о чем разговаривать .
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08.02.2022 08:59 Ответить
Про які мінські домовленості може йти мова коли в терористичних республіках роздано 700 тисяч рос. паспортів це кожен третій ,коли главарі лднр входять в партію "единая росия" ,а в школах вчатся за програмою рф з лютою ненавистю до Украіни .
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08.02.2022 09:01 Ответить
Минск-2 не запрещает любому гражданину Украины получить любой паспорт любой страны.
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08.02.2022 09:13 Ответить
Так в чем вопрос, сдаешь украинский паспорт и получаешь.
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08.02.2022 09:28 Ответить
У меня вопросов нет как раз. Минск-2 и паспорта вообще никак не связаны. Всё равно как сказать - они там сейчас едят репу, поэтому Минск-2 теряет силу.
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08.02.2022 09:32 Ответить
В общем, никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.

И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать.

Михаил Михайлович Ходаренок - экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник
https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
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08.02.2022 09:01 Ответить
Есть четкий индикатор: репродуктор ***** --- Жирик. То он с пеной у рта рассказывал, как будет через два часа маршировать по Крещатику и т.д., ----и тут как обрезало! Жирик уже не воюет...))

И весь хор пропагандонов кремлевского мерзавчика заткнулся, только понеслось : Украина --- братский народ, мы и не думали воевать! Начали сохранять лицо (вернее, ботоксную рожу) своему фюрерку, когда тот начнет отвод войск....
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08.02.2022 09:15 Ответить
РФ - сторона конфликта согласно Минских соглашений . Путину не нравится , но "терпи , моя красавица " ! 😃🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.02.2022 09:03 Ответить
Стороны конфликта юридически однозначно указаны в пункте 2 Минска-2.
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08.02.2022 09:10 Ответить
***** непередбачуване
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08.02.2022 09:04 Ответить
Смирение воина и смирение нищего - разные вещи. Воин ни перед кем не опускает голову, но в то же время он никому не позволит опустить голову перед ним. Нищий, напротив, падает на колени и шляпой метет пол перед тем, кого считает выше себя. Но тут же требует, чтобы те, кто ниже него, мели пол перед ним.
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08.02.2022 09:05 Ответить
Росіч це бензоколонка з якої всі качають бензин. Її не вигідно повністю ламати, поки є що качати. Того росіян всі сприймають в світі як лохів... Лохів що одягнули одежу балерин на доярок... Але всеодно доярки, бо балет танцювати не вміють, не та грація, не той фасон...
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08.02.2022 09:07 Ответить
Разберитесь с выдачей паспортов кацапских .
Лишите этих предателей гражданства Украины .
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08.02.2022 09:10 Ответить
Договора соблюдаются только в двух случаях: если заключаются между двумя порядочными людьми\странами или есть третья сторона, которая может призвать к ответственности за несоблюдение. Хрюсская пе@ерация не порядочная страна, поэтому если не собираетесь кацапским свиньям бить рыла за несоблюдение, то эти пакты хла-макарона можете засунуть себе в отверстия для швабр и бутылок.
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08.02.2022 09:11 Ответить
Выгоняй кацапов из своего дома! А потом будешь нам советы давать, ватник подгорелый.
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08.02.2022 09:17 Ответить
украина тоже всех не выгнала. в лднре сидят и крыму. это не мешает вам обсуждать любую тему. зачем грубить?
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08.02.2022 10:42 Ответить
Подватник горелый.
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08.02.2022 09:19 Ответить
непорядочная
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08.02.2022 14:35 Ответить
Цапи, Україні не указ!
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08.02.2022 09:12 Ответить
Нет российских или украинских интерпретаций:

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.

10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.

11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областейhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-31 [note 1] .

12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 БДИПЧ ОБСЕ.

13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.


В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Викитеке есть тексты по теме: «https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Комплекс мер по выполнению Минских соглашений »

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_ref-31 ↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:

освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка. - Да, и про Россию и агрессию России здесь ни слова.
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08.02.2022 09:15 Ответить
Что это за вольный пересказ?! А где передача контроля Украине украинско-хрюсской границы?
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08.02.2022 09:28 Ответить
А где первые пункты о прекращении огня, обмене пленными, выводе иностранных войск, разоружении незаконных вооруженных формирований и т. д. и т. п.
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08.02.2022 09:32 Ответить
"и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции"
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08.02.2022 10:38 Ответить
Кулеба в сложившийся ситуации выглядит более патриотично чем гарант....
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08.02.2022 09:17 Ответить
Знову зрада? президент що шістірка яка має бігати по всюди? є відомства нехай працюють, вони гроші отримують за це....а Зеленський молодець
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08.02.2022 09:38 Ответить
НЕ понимаю зачем Порошенко подписал НЕ выгодные Минские соглашение если они развалят Украину ПЕТя ДУРАК
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08.02.2022 09:30 Ответить
навмисно підписав...
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08.02.2022 09:39 Ответить
Може то ви дурак ?
Петя підписав, то треба було його лишати на другий термін щоб він все те і вирішував.
Але ж ви обрали тупого клована, яке в дипломатії взагалі не шарить. Він же завжди думав що дипломат то кейс. Ех...
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08.02.2022 09:46 Ответить
Був би Зеленський президентом України, то зібрав би максимальний зиск з цієї ситуації навколо так званих мінських угод.

Макрону б на зустрічі сказав, що Україна парламентсько-президентська держава і що ці угоди повинні пройти ратифікацію в ВРУ. Ініціював би ратифікацію і забезпечив би провал ратифікації, а тим часом запустив би через СМІ антирекламу мінських угод і показав би у всі красі, що за г.. підписав Порошенко, тим самим і собі трошки рейтинг піняв і Порошенка опустив. А в результаті всім Макронам та Меркелям, відповів, що в Україні єдиним джерелом влади є народ України і він не піде всупереч його волі на виконання антидержавних угод підписаних Порошенком. І запропонував би повернутись до виконання вимог Будапештського меморандуму.
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08.02.2022 10:18 Ответить
Люблю я наших демагогов! Что значит выполнять договор на чьих-то условиях? ....Я как-то считал, что договор - есть подрисанный двумя или более сторонами документ, предназначенный для неукоснительного выполнения подписантами по-пунктно....Не? В Украине не так?....А. я понял, - Вы не понимаете- Это другое....
Или Сывочолого в лес вывозили под Минском? Милицейского слоника делали?.....А-а-а-а. Ну тогда другое дело...Я понял.
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08.02.2022 10:28 Ответить
Первыми пунктами там идут прекращение огня и передача контроля над границей.

Россия и сепары выполнили эти обязательства? Нет.

А хотят сразу выборы да еще и изменения в Конституцию.

Обойдутся.
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08.02.2022 11:11 Ответить
Я что-то, оспариваю?
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08.02.2022 11:46 Ответить
Украина будет федерализирована через автономию ОРДЛО?
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08.02.2022 12:03 Ответить
Міністр може і не в курсі, адже всім заправляє агент Єрмак...
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08.02.2022 12:11 Ответить
 
 