Украина ни при каких обстоятельствах не будет выполнять Минские договоренности на российских условиях, - Кулеба

По его мнению, даже сейчас есть достаточные основания для применения санкций против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые предложения по выполнению Минских договоренностей на российских условиях будут отвергнуты. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что не знает ни одной страны ЕС, которая бы утверждала, что Украина не выполняет Минские договоренности.

По его словам, все договоренности, которые были достигнуты во время нормандского саммита в Париже в 2019 году, Украиной выполнены.

"Все, что Украина взяла на себя - мы все сделали. Россия не сделала ничего из этого", - подчеркнул министр.

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Кулеба подчеркнул, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет выполнять Минские договоренности на российских условиях. По словам министра, после этой фразы в России сразу сделали "довольно странный вывод", что таким заявлением Украина отказывается от выполнения минских соглашений как таковых.

По словам Кулебы, такие заявления России выглядят как ультиматум - минские соглашения должны быть выполнены на их условиях или не будут выполнены вообще.

"Это демонстрирует российскую логику" - отметил министр.

Отвечая на вопрос о возможном давлении Германии и Франции для выполнения минских договоренностей на условиях России, Кулеба подчеркнул: "Такая опция как давление на Украину и принуждение Украины к чему-то, она не является жизнеспособной. Могут быть предложения, но если они будут для нас неприемлемыми, то они будут отброшены. Мы четко стоим на своих позициях".

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Отвечая на вопрос из студии о действенности переговорного процесса, Кулеба сказал: "Можно называть нормандский формат и минский процесс говорильней, но благодаря этой "говорильне" не стреляют пушки и нет большой войны. И чем дольше продлится дипломатический процесс, тем лучше". По его словам, "он тяжелый, он изнурительный", но нужно двигаться по этому пути.

Кулеба отметил, что, к сожалению, серьезные санкции за паспортизацию Россией украинских граждан не были применены. "И сегодня на переговорах мы эту тему активно обсуждали. Мы не можем заставить ЕС что - то делать, но мы постоянно настаиваем на том, что даже сейчас есть достаточные основания для применения санкций против России, еще до того, как они, возможно, прибегнут к каким-то новым вооруженным действиям", - сказал министр.