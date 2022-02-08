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Новости Война
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Украине не стоит рассчитывать на противоракетные комплексы от партнеров: нужно делать свою ракетную программу, - Минобороны

Украине не стоит рассчитывать на противоракетные комплексы от партнеров: нужно делать свою ракетную программу, - Минобороны

Украина должна работать над собственной противоракетной программой и не рассчитывать на помощь международных партнеров, которые не подарят мощные противоракетные комплексы, чтобы не раздражать россиян.

Об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос, есть ли у Украины перспективы получить комплексы противоракетной обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим о противоракетной обороне, противовоздушной, она предполагает огромную ракетную программу, которую нужно делать свою. Эта программа в проекте написана, она спланирована на 10 лет, предполагает значительные ассигнования. Сейчас она проходит тестирование в Аппарате СНБО и затем будет утверждена и дальше правительство будет уже писать государственную целевую программу. Это когда мы делаем свое. У нас есть мощные украинские предприятия с серьезным бекграундом, такие, как КБ Луч, КБ Южное. Мы можем делать свое. Но, конечно, сегодня нам нужны разного уровня защиты системы. Что-то мы получим от наших партнеров, но мечтать о каких-то больших дорогих мощных комплексах, - я предлагаю, чтобы не было иллюзий по двум причинам. Во-первых, никто нам их не подарит, во-вторых, именно это и будет главным резоном не провоцировать россиян", – подчеркнул Резников.

Он выразил сожаление по поводу того, что идея Кремля расколоть единство НАТО и Европы пока срабатывает, подтверждением чего является назначение европейских политиков в наблюдательные советы "Газпрома" или упомянутая политика "не провоцировать Россию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дестабилизация изнутри: Резников назвал возможные сценарии, которые Россия может использовать для вторжения в Украину. ВИДЕО

Автор: 

оборона (5252) ПРО (284) ракеты (3635) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+13
Де гроші на "Сапсан"? На два дивізіони "Нептунів"???
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08.02.2022 09:12 Ответить
+12
Вам про це з 2019 говорять. Але ж ви закинули все розпочате попередниками.
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08.02.2022 09:17 Ответить
+7
30 лет незалежности надо было делать или 8 лет войны надо было делать ... а теперь поздно пить боржоми..
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08.02.2022 09:12 Ответить
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Де гроші на "Сапсан"? На два дивізіони "Нептунів"???
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08.02.2022 09:12 Ответить
Зелені дюже хитрі. Вони прагнуть затвердити В.Р. ракетну програму на 250 млрд гривень.А потім прийняти закон, що Ракетна програма буде фінансуватися окремою стрічкою в бюджеті. Тобто зєлєнців скоро й не буде. а Ракетна програма буде автоматично фінансуватися ще 10 років.
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08.02.2022 09:30 Ответить
глазки прорезались на третий год правления
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08.02.2022 15:23 Ответить
30 лет незалежности надо было делать или 8 лет войны надо было делать ... а теперь поздно пить боржоми..
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08.02.2022 09:12 Ответить
за 5 років Порох провів модензацію совецького хламу ПВО та залишив задєл ЗЄ-жабі

але за три три ЗЕ повністю просране оборонзамовлення
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08.02.2022 15:27 Ответить
у пэдроинкогнито рашисты взорвали все склады с боеприпасами... ни патронов ни ракет ни спутников...ничего.... между минском 1 и 2 потерял 500кв км територии Украины... пэдро был обдурен путлером с зеленым коридором под Иловайском... в Южной сопле положил все боеспособные части.. воровал с оборонного бюджета... Ротердам+ на пэдро негде поставить... последнее дело быть ботинком у такого пэдра..
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08.02.2022 17:11 Ответить
чого ж ти такий розумний не йшов в президенти?
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09.02.2022 15:50 Ответить
у пэдроинкогнито рашисты взорвали все склады с боеприпасами... ни патронов ни ракет ни спутников...ничего.... между минском 1 и 2 потерял 500кв км територии Украины... пэдро был обдурен путлером с зеленым коридором под Иловайском... в Южной сопле положил все боеспособные части.. воровал с оборонного бюджета... Ротердам+ на пэдро негде поставить... последнее дело быть ботинком у такого пэдра..
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09.02.2022 16:17 Ответить
Краще пізніше..ніж ніколи
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08.02.2022 09:13 Ответить
оно то так, но еще неделю назад главноконамдующий, верховный который, а за ним арахамиии причие утверждали

у нас уже 8 лет война.

а сейчас как раз, после 8 лет войны, настала пора начать разрабатывать
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08.02.2022 09:18 Ответить
ну ты тупой...
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08.02.2022 09:27 Ответить
Так потрібно не патякати а посилено працювати та робити своє ППО...
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08.02.2022 09:13 Ответить
а дарогі ?
а Ворівництво ?
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08.02.2022 15:28 Ответить
Интересно, хватит ракетной программы на обеспечение всех родственников?
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08.02.2022 09:17 Ответить
Рогозину хватает Особенно на косметике и бухле
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08.02.2022 09:36 Ответить
Вам про це з 2019 говорять. Але ж ви закинули все розпочате попередниками.
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08.02.2022 09:17 Ответить
Думаю якщо потрібно буде, то в Україні буде скільки зброї, що Афганістан для цапів покажеться іграшкою.
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08.02.2022 09:21 Ответить
Зброя буде, питання коли її освоювати
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08.02.2022 09:23 Ответить
Надумали, мля. Не пройшло і тридцять років. Молодці, світлі голови
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08.02.2022 09:22 Ответить
Ну чому це не варто?
А раптом у якоїсь країни є необхідність в утилізації і таких систем.....
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08.02.2022 09:23 Ответить
Так.Ракетну програму,що вже впроваджувалась при Полтораку,й загальмувалась при Хомчаку-Рєзніку.
Бо на ракетах не наваришся,як на харчуванні,чи броньовиках.
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08.02.2022 09:25 Ответить
Да, было, внедрили "модернизированные" шестидесятилетние с125. Которые будут уничтожены при первом же ракетном обстреле.
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08.02.2022 09:53 Ответить
Певно,цим будуть унічтожать ?
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08.02.2022 09:56 Ответить
У них есть стратегическая авиация, всякие ту 160 ( которые кацапам отдали за газ) или ту 95, которые вполне могут накрыть крылатыми ракетами дальнего действия все наше ПВО, даже не пересекая границу.
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08.02.2022 10:01 Ответить
Ти за ядєрну бомбочку забув повідомити.
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08.02.2022 10:03 Ответить
Причем тут ядерное оружие ? У кацапов после совка крылатых ракет как дерьма. Только в 90ых годах, Украина передала за оплату за газ что то около 500 штук х-55. Не считая современных разработок.
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08.02.2022 10:23 Ответить
То что у власти кацапов стоят тираны, самодуры и коррупционеры, не отменяет факта что оружия там как у дурака фантиков, в т. ч. отданного Украиной в 90х "в рамках Будапештского меморандума"
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08.02.2022 11:23 Ответить
І що з цього ?
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08.02.2022 11:33 Ответить
То, что не надо недооценивать кацапов
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08.02.2022 11:43 Ответить
Их надо херачить из всех видов вооружений - нахера их оценивать?
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08.02.2022 15:11 Ответить
Да пусть хоть щас накрывают! Сразу после этого на рашке можно ставить крест как на суверенном государстве! Херячить ее будут всем миром сразу после такого!
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08.02.2022 15:12 Ответить
Похоже, уже поздно, надо договариваться с Западом!!!
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08.02.2022 09:25 Ответить
Противоракетные это хорошо, а ракетные, которые превратят парашу как минимум до Урала в радиоактивный пепел- ещё лучше. А насчёт боеголовок одна киевлянка всё уже сказала.
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08.02.2022 09:27 Ответить
Це що,наш міністр оборони хоче попросити ***** із нападом на Україну почекати ще 10 років.В Україні даже нема кому перевірити та наказати тих хто всі 8 років саботував створення протиракетної оборони та розкрадав кошти виділенні на її створення.Адже всі розкрадені бюджетні кошти на виділені на оборону розкрадовали і розкрадають під грифом ,,Цілком таємно,,
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08.02.2022 09:28 Ответить
И что сделала зе-команда для этого?
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08.02.2022 09:29 Ответить
Блин, зашевелись . Да украинские ракеты будут - лучшие. !!!
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08.02.2022 09:34 Ответить
во-вторых, именно это и будет главным резоном не провоцировать россиян", - подчеркнул Резников.

С каких пор одевание бронежилета стало провокацией к выстрелу? А, я понял - в дурдоме всё наоборот.
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08.02.2022 09:35 Ответить
Для себя давно осознал: с идиотами лучше не сталкиваться, но если уже не избежать, то бороться ихними же методами. Так что вполне можно менять риторику, повторяя слова идиотов, в данном случае: "Мы на своей земле и на ней вправе делать всё, что захотим".
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08.02.2022 09:39 Ответить
Які ракети? А на Веселе будівництво що залишиться. Та й таваріщ Путєн можєт осєрчять
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08.02.2022 09:35 Ответить
Украине....!!!!.....надо давно иметь уже свой ..... ДРЛО!!!!.....и переброска Анов в России ярчайшее тому подтверждение.
Сидели жевали сопли на кварталах? А ведь есть все в пазле, надо было только собрать до кучи.
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08.02.2022 09:40 Ответить
та ты шо!?.. а чого ж не наполіг на ракетах для ЗСУ замість "великого крадівництва" Зє Бєні?
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08.02.2022 09:58 Ответить
Твою ж дивізію МО прозріло. Ви там що розумово відсталі? Нахріна оця сцянина, дибіли. Вам про це 3 роки говорять, ідіоти ви не дороблені.
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08.02.2022 10:10 Ответить
Ліпите велику рогатку, берете курво великі куски асфальту з "Великого крадівництва" - Росія тут точно обосреться . 100-500%
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08.02.2022 10:22 Ответить
Такое ощущение, что журналисты вынуждены разговаривать с клиническими идиотами.
Сами говорят про 8лет войны, а у них даже плана ракетной программы нет.
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08.02.2022 10:29 Ответить
Есть тонкий инженерный анекдот....Приходит начальник (на уровне министра или зама....) в патентное бюро. И говорит, что он придумал уникальную машину. Предоставляет корявый рисунок от руки. Машина будет работать так. На входе засыпается всякий мусор. Далее оператор нажимает соответствующую кнопку, например "Рубашки 50 размер, цвет - белый, количество - 100 штук" и все....машина начинает изготавливать рубашки. Из того же мусора, при нажатии кнопки "Кубинские сигары, количество 100 шт" начинает изготавливать отменные кубинские сигары.....Ну в общем, чего пожелает фантазия...Эксперт изумленно вскрикнул, - Дак это же Нобелевская премия! А как? На каком принципе будет работать ваша уникальная машина и как ее изготовить?
На, что начальник деловито ответил, - ТАК ЭТО НЕ МОИ ПРОБЛЕМЫ! ЭТО ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРОВ!
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08.02.2022 10:43 Ответить
Это сказали ЗЕминистры которые за весь 2021 год и литра пального для ЗСУ не закупили
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08.02.2022 14:13 Ответить
а что ж вы суки - 2, 5 года хер свой дро*или???????
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08.02.2022 15:58 Ответить
 
 