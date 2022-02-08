Украине не стоит рассчитывать на противоракетные комплексы от партнеров: нужно делать свою ракетную программу, - Минобороны
Украина должна работать над собственной противоракетной программой и не рассчитывать на помощь международных партнеров, которые не подарят мощные противоракетные комплексы, чтобы не раздражать россиян.
Об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос, есть ли у Украины перспективы получить комплексы противоракетной обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы говорим о противоракетной обороне, противовоздушной, она предполагает огромную ракетную программу, которую нужно делать свою. Эта программа в проекте написана, она спланирована на 10 лет, предполагает значительные ассигнования. Сейчас она проходит тестирование в Аппарате СНБО и затем будет утверждена и дальше правительство будет уже писать государственную целевую программу. Это когда мы делаем свое. У нас есть мощные украинские предприятия с серьезным бекграундом, такие, как КБ Луч, КБ Южное. Мы можем делать свое. Но, конечно, сегодня нам нужны разного уровня защиты системы. Что-то мы получим от наших партнеров, но мечтать о каких-то больших дорогих мощных комплексах, - я предлагаю, чтобы не было иллюзий по двум причинам. Во-первых, никто нам их не подарит, во-вторых, именно это и будет главным резоном не провоцировать россиян", – подчеркнул Резников.
Он выразил сожаление по поводу того, что идея Кремля расколоть единство НАТО и Европы пока срабатывает, подтверждением чего является назначение европейских политиков в наблюдательные советы "Газпрома" или упомянутая политика "не провоцировать Россию".
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але за три три ЗЕ повністю просране оборонзамовлення
у нас уже 8 лет война.
а сейчас как раз, после 8 лет войны, настала пора начать разрабатывать
а Ворівництво ?
А раптом у якоїсь країни є необхідність в утилізації і таких систем.....
Бо на ракетах не наваришся,як на харчуванні,чи броньовиках.
С каких пор одевание бронежилета стало провокацией к выстрелу? А, я понял - в дурдоме всё наоборот.
Сидели жевали сопли на кварталах? А ведь есть все в пазле, надо было только собрать до кучи.
Сами говорят про 8лет войны, а у них даже плана ракетной программы нет.
На, что начальник деловито ответил, - ТАК ЭТО НЕ МОИ ПРОБЛЕМЫ! ЭТО ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРОВ!