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В Николаевской области отремонтируют подъезды к областному центру со стороны Одессы и Херсона, - Служба автодорог

В Николаевской области отремонтируют подъезды к областному центру со стороны Одессы и Херсона, - Служба автодорог

В Николаевской области в этом строительном сезоне стартует масштабная реконструкция подъездов к Николаеву и трассы Одесса – Мелитополь-Новоазовск.

Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Капитальный ремонт этих отрезков автодороги станет отправной точкой в дальнейшей масштабной реконструкции автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск с расширением ее до 4 полос движения", - рассказали в автодоре.

Работы будут выполняться по программе "Большая стройка".

Капитальным ремонтом будут охвачены два отрезка трассы М-14. Один из них расположен между селом Весняное и храмом Святого Николая в Варваровке. Второй участок, на котором пройдет капитальный ремонт дороги с расширением, пролегает от Терновской кольцевой развязки до поворота на объездную Николаева.

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Дорожникам предстоит расширить проезжую часть, укрепить обочины, устроить дренажную систему, установить барьерное ограждение и опоры электроосвещения.

Отдельным этапом работ станет демонтаж рекламных конструкций, расположенных вдоль обочин и на разделительной полосе, которые в настоящее время препятствуют проведению работ.

Отмечается, что после расширения дороги М-14 на подъездах к Николаеву аналогичные работы продолжатся и на других участках трассы.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что с начала реализации инфраструктурной программы президента уже было построено и восстановлено более 14 000 км основных дорог, а до конца 2024 года планируется отремонтировать 24 000 км.

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Автор: 

дороги (2512) Николаевская область (2152) Большая стройка (728)


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Взимку будують ? Там снігу нема ?
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08.02.2022 09:26 Ответить
У нас уже субтропіки. Трохов кинуло снігу, пару тижнів як, та підморозило на пару-тройку днів. І усе, слякота, багнюка, тумани, дощі...
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08.02.2022 09:29 Ответить
Ага. Тим часом дороги в самому Миколаєві просто ФХЛАМ. Особливо ті, по яким рухається ця зернова нечисть. Вже самі там застрягають.
Плюс до усього дороги у віддалених житлових кварталах такі, що ноги поламати можна. Ніц ніхто, ніц нікому; всі сили кинуті на велике крадівництво довкола міста.
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08.02.2022 09:27 Ответить
ну не в хлам...так в хламЧИК...
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08.02.2022 12:30 Ответить
Дорогу между Херсоном и Николаевом подмарафетили в декабре 2019. С тех пор зерновые фуры опять их раздолбали. Сделайте им наконец отстойники и расширьте несчастные оставшиеся 20-30 км между городами до 2 + 2 полосы.

По несколько раз асфальтируют Киев-Борисполь вместо важного южного корридора с кучей перегруженных фур.
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08.02.2022 09:33 Ответить
15 км там двухполоски. Два кусочка - 10 и 5
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08.02.2022 09:45 Ответить
не понимаю о чем новость если на єтих двух участках, в одном направлении, работы уже сделаны?
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08.02.2022 12:29 Ответить
 
 