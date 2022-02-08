В Николаевской области отремонтируют подъезды к областному центру со стороны Одессы и Херсона, - Служба автодорог

В Николаевской области в этом строительном сезоне стартует масштабная реконструкция подъездов к Николаеву и трассы Одесса – Мелитополь-Новоазовск.

Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Капитальный ремонт этих отрезков автодороги станет отправной точкой в дальнейшей масштабной реконструкции автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск с расширением ее до 4 полос движения", - рассказали в автодоре.

Работы будут выполняться по программе "Большая стройка".

Капитальным ремонтом будут охвачены два отрезка трассы М-14. Один из них расположен между селом Весняное и храмом Святого Николая в Варваровке. Второй участок, на котором пройдет капитальный ремонт дороги с расширением, пролегает от Терновской кольцевой развязки до поворота на объездную Николаева.

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Дорожникам предстоит расширить проезжую часть, укрепить обочины, устроить дренажную систему, установить барьерное ограждение и опоры электроосвещения.

Отдельным этапом работ станет демонтаж рекламных конструкций, расположенных вдоль обочин и на разделительной полосе, которые в настоящее время препятствуют проведению работ.

Отмечается, что после расширения дороги М-14 на подъездах к Николаеву аналогичные работы продолжатся и на других участках трассы.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что с начала реализации инфраструктурной программы президента уже было построено и восстановлено более 14 000 км основных дорог, а до конца 2024 года планируется отремонтировать 24 000 км.

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