Путин анонсировал телефонный разговор с Макроном после его переговоров с Зеленским по поводу позиций Украины: Будем выстраивать собственные шаги в зависимости от этого
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проведут телефонный разговор после визита последнего в Украину. Стороны обсудят дальнейшие шаги.
Об этом сообщил вчера на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы договорились, что после консультаций (Макрона. - Ред.) с руководством Украины, мы также позвоним по телефону и проведем обратную связь относительно того, что украинское руководство считает приемлемым и неприемлемым. И, в зависимости от этого, будем выстраивать свои собственные шаги" – заявил Путин.
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+5 Nickol Nickols #489483
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От скажіть люди. Ви довірите своє майбутнє комусь з цієї трійці ?
Пуцину ? Макрону ? Зеленському ?
-родить своего Шарля Де Голя или Винстона Черчилля
-научиться жестко ставить существующую власть на место наших интересов
фундаментальный интерес - рост доходов каждого гражданина день ото дня
какое ваше мнение? замените на не ересь
Французы и немцы хотят чтобы мы выполнили Минские соглашения , да, они не выгодны на первый взгляд для нас, но зато не будет войны. Но донбасян мы сможем спокойно потом пересажатб в тюрьму, за корупцию, воровство, бандетизм, ведь больше ничего этот сброд не умеет делать.
Відповідаючи на запитання щодо можливого тиску Німеччини та Франції для виконання мінських домовленостей на умовах Росії, Кулеба підкреслив: "Така опція як тиск на Україну і примушування України не є життєздатною. Можуть бути відповідні пропозиції, але вони будуть для нас неприйнятними і будуть відкинуті. Ми чітко стоїмо на своїх позиціях".
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