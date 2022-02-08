Путин анонсировал телефонный разговор с Макроном после его переговоров с Зеленским по поводу позиций Украины: Будем выстраивать собственные шаги в зависимости от этого

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проведут телефонный разговор после визита последнего в Украину. Стороны обсудят дальнейшие шаги.

Об этом сообщил вчера на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с Макроном, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы договорились, что после консультаций (Макрона. - Ред.) с руководством Украины, мы также позвоним по телефону и проведем обратную связь относительно того, что украинское руководство считает приемлемым и неприемлемым. И, в зависимости от этого, будем выстраивать свои собственные шаги" – заявил Путин.

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