Никто, кроме Путина, не знает, вторгнется ли РФ в Украину, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, приняли ли власти РФ решение о том, как поступить с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Журналист спросил Байдена, считает ли он, что президент Путин санкционирует вторжение в Украину до конца зимы.

"Я знаю, что сейчас он в таком положении, что может почти вторгнуться - при условии, что земля над Киевом замерзла. У него есть возможность. Что он будет делать, я не знаю. И я думаю, что никто не знает, кроме него ", – ответил президент США.

"Мы введем самые строгие санкции, которые когда-либо были введены - экономические, - и в будущем за это придется много платить", - добавил Байден.

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