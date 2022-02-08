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Новости Агрессия России против Украины Война
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Никто, кроме Путина, не знает, вторгнется ли РФ в Украину, - Байден

Никто, кроме Путина, не знает, вторгнется ли РФ в Украину, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, приняли ли власти РФ решение о том, как поступить с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Журналист спросил Байдена, считает ли он, что президент Путин санкционирует вторжение в Украину до конца зимы.

"Я знаю, что сейчас он в таком положении, что может почти вторгнуться - при условии, что земля над Киевом замерзла. У него есть возможность. Что он будет делать, я не знаю. И я думаю, что никто не знает, кроме него ", – ответил президент США.

"Мы введем самые строгие санкции, которые когда-либо были введены - экономические, - и в будущем за это придется много платить", - добавил Байден.

Также читайте: Если Россия вторгнется в Украину, то "Северный поток-2" больше не будет существовать, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2795) путин владимир (31651) россия (96420) США (27325)


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Топ комментарии
+4
Повторюю-бункєрная сєрлівая бабушка сама нє знаєт,пантануцца ахота а сцікотна...
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08.02.2022 10:00 Ответить
+4
Воно само не знає. Готується звичайно ж, але світ реагує вже не так як у 2008 та 2014...
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08.02.2022 10:02 Ответить
+3
Китайцы потирают руки, руцкого дурака удалось легко развернуть на запад, помахав перед мордой морковкой "поддержки", да еще и за его счет в виде поставок газа по нерыночно низкой цене, реализация идейки китайского мирового господства кажется реальной, война истощит Россию, и китайские "исконные территории" по Урал упадут комми Си в руки сами, как перезревшие плоды.
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08.02.2022 10:03 Ответить
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Повторюю-бункєрная сєрлівая бабушка сама нє знаєт,пантануцца ахота а сцікотна...
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08.02.2022 10:00 Ответить
Какая же она бункерная? То в Китае олимпиаду смотрит, то с Макроном 5 часов чего-то перетирает.
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08.02.2022 10:07 Ответить
Бабка бункерная, у неё 20 дворцов и в каждом по бункеру, это факт.
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08.02.2022 10:42 Ответить
Врет Байден, Путин уже все согласовал и с ним и с глобалистами. Но не они решают , что будет с Украиной. Сами украинцы все решают сдавать им свою страну и свободу и переходить в путинский концлагерь или бороться и победить. США не победило даже Вьетнам за много лет. Вот что значит народ и его задача победить врага. А глобалисты только могут подстраиваться под ситуацию.
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08.02.2022 10:13 Ответить
Воно само не знає. Готується звичайно ж, але світ реагує вже не так як у 2008 та 2014...
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08.02.2022 10:02 Ответить
Головне для ***** --- рятування власної шкури... Коли він був впевнений у власній перемозі --- напав би. Зараз ситуація змінилася --- підтримка Заходу, поставки озброєнь, можливі пекельні санкції....

Оте *****, яке перелякалось єлектричної лампочки, роками сидить в бункері, Макрона замалим не в телескоп розглядає... вже весь ублюдостан на днях віддав Китаю, сподіваючись, що Сі надасть притулок.... Сі, звичайно, надасть, допоки отанній долар ***** не перетне китайський кордон..
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08.02.2022 10:23 Ответить
Сміливо.
То скільки років чекати того переїзду ***** до Китаю?
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08.02.2022 10:41 Ответить
Не зрозумів, до чого взагалі Ваше запитання... Мій комент про те, що патологічний боягуз ***** зараз не наважиться на пряму агресію... хоча, думаю, Ви все правильно зрозуміли, так просто ,щоб створити інформаційний шум, який відволікає від основної тези....
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08.02.2022 11:00 Ответить
Китайцы потирают руки, руцкого дурака удалось легко развернуть на запад, помахав перед мордой морковкой "поддержки", да еще и за его счет в виде поставок газа по нерыночно низкой цене, реализация идейки китайского мирового господства кажется реальной, война истощит Россию, и китайские "исконные территории" по Урал упадут комми Си в руки сами, как перезревшие плоды.
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08.02.2022 10:03 Ответить
А какая там цена на газ для китайцев?
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08.02.2022 10:06 Ответить
147 долларов
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08.02.2022 10:10 Ответить
Источник информации?
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08.02.2022 10:12 Ответить
Спасибо. Нашёл эту инфу.

По итогам второго квартала 2021 года РФ поставляла в Китай газ по цене в 148 долл. за 1 тыс. куб. м, (данные взяты из отчетов китайской таможни).В первом квартале цена была еще ниже - около 121 долл. за 1 тыс. куб. м.
Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» привязан к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом, при этом цена газа меняется поквартально.

То есть сейчас цена уже значительно выше и никаких особых преференций китайцы не имеют. Та же схема, что и с поставками в Германию.
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08.02.2022 10:24 Ответить
Не то смотрите. Там ****** привезены новые контракты на газ с низкой фиксированной ценой. Я об этом и говорю, заплатил мистеру Си за то, что мистеру Си только одному и выгодно, он то в будущей войне не пострадает, во всяком случае мистер Си на это явно рассчитывает.
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08.02.2022 10:39 Ответить
Источник информации? ОБС?
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08.02.2022 10:43 Ответить
Давайте еще раз: "Спасибо. Нашёл эту инфу". А может лучше СРАЗУ и САМОМУ поискать? Ну, чтобы не благодарить понапрасну.
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08.02.2022 10:54 Ответить
Там нашёл, по Вашей новой "низкой фиксированной цене" - не нашёл. Поблагодарить мне не в тягость.
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08.02.2022 11:20 Ответить
за умови, що земля над Києвом замерзла.)) . Джерело:
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08.02.2022 10:03 Ответить
на північ від Києва тому "над".
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08.02.2022 10:06 Ответить
зная гитлера, не трудно понять и его сегодняшнего духовного наследника *****. если запад его, как и во времена былые, не остановит, он вторгнется. хотя это и будет стартом его гнусного конца вместе с его идеей попадания в новоруцкий рай_х.
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08.02.2022 10:04 Ответить
гитлер стоял перед выбором воевать на два фронта и истощаться потихоньку пока к нему в конце не зайдут укомплектованные и неизмотанные войной советы и заберут все то что он успел отжать у европы не напрягаясь или пойти ва-банк и молниеносной атакой размазать союз и получить его ресурсы на продолжение войны на два фронта.
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08.02.2022 10:09 Ответить
В вашей версии Гитлер уже на три фронта воевал
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08.02.2022 10:11 Ответить
в твоей версии война началась только в 41-м гитлер воевал с одним только союзом один на один, и получил от них люлей сразу же (4 года руцкий медведь просто не замечал что его жопу какая то шавка царапает) все остальные страны тупо водили вокруг всего этого действия хороводы.
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08.02.2022 10:36 Ответить
"размазать союз и получить его ресурсы на продолжение войны на два фронта." Ваши слова? Какие 2 фронта после разгрома Совка?
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08.02.2022 10:45 Ответить
***** и ставит в своих планах минимум (стартовых) именно на блицкриг, как и адик. затяжную войну он точно, как и гитлер, не потянет. в этом тоже есть сходство. колличество человеческих жертв его Вообще не интересует.
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08.02.2022 10:14 Ответить
Давайте начнем с того, что Гитлер не был идиотом, и поэтому категорически противился войне на два фронта. Но логика войны ломает все расчеты и намерения, и когда факт войны на два фронта стал реальностью, высшие офицеры попытались сместить Гитлера и сделать его "козлом отпущения", обвинив именно в допущении им войны на два фронта, в стремлении проделать трюк времен первой мировой, когда Германия капитулировала на чужой территории, и в результате территориально ничего не потеряла. Не вышло... а что ***** копирует фюрера постоянно, и в словах, и в делах, заметно невооруженным глазом.
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08.02.2022 10:18 Ответить
русня вообще вся в своих влажным мечтах видит себя третим рейхом, они очень любят смаковать преступления фашистов, потому как сами мечтают творить это в европе по праву: не, ну а че они лучше нас что ли?". люди готовы убивать и пытать чисто за то что кто-то живет лучше их. в этом вся рф.
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08.02.2022 10:32 Ответить
Пйло саме не знає. Йому би дуже хотілось..
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08.02.2022 10:06 Ответить
Та никуда он не полезет. Исполнитель, ****.
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08.02.2022 10:07 Ответить
Кацапів треба викинути з Ради Безпеки ООН. Є правовий механізм як це зробити. Складний, але можливий. Треба, щоб українська влада трохи напряглася в цьому напрямку.
Можемо посприяти, підписавши петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/134302 Петиція - Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
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08.02.2022 10:10 Ответить
Маловероятно,но забрать у них право вето было бы тоже неплохо.
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08.02.2022 10:13 Ответить
Треба як мінімум публічно заявити таку мету і почати робити реальні кроки в цьому напрямку. І все вдасться, хоча може знадобитися не один рік.
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08.02.2022 10:20 Ответить
Так ***** ****...
Немцов
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08.02.2022 10:14 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27957977.html Навіть у голові завершити війну вже не вдасться


Яка тонка іронія долі!!

Більшість виборців Зеленського захоплюється Лукашенком і надрочує на "білоруські продукти".

Президент Зеленський робив дуже багато реверансів у сторону Білорусі. Це була нікчемна політика, яка ні до чого хорошого не привела. Повний провал МЗС і особисто президента.

https://www.facebook.com/100000678634331/posts/5229505283748708/ Сергей Марченко
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08.02.2022 10:19 Ответить
Хоч один це йому сказав не криючись та про що дипломатично мовчить весь світ.
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08.02.2022 10:26 Ответить
Ваш "хоч один" набагато більше безголовий, ніж Зеленський. Свою країну просрав, економіку просрав, владу просрав. Зеленському ще падати і падати до рівня вашого "хоч одного" колхозана-психопата.
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08.02.2022 10:45 Ответить
одних ***** веселить , других бараболь .... весело вам раз радієте його словам ?
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08.02.2022 10:46 Ответить
Красавица заявило, что не вторгнется. Но, по-моему, красавица все-таки надеется...Правда, не знаю на что, но тут все вопросы красавице.
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08.02.2022 10:20 Ответить
Это худший сценарий, но нам нужно понять, что шанс Украины выжить, так или иначе будет связан с войной, по другому, они не остановятся. Их стратегическая цель, отсутствие Украины как государства! Если даже мы выполним минск на парашенских условиях, для "мира", то параша оставит за собой право, при возникновении "угррзы руцкоязычных" ввести войска в любой момент, и "особый статус", только даст им мотивацию и аргументы, для объяснения западу, своего вторжения. И они придумают тысячу поводов и страшных итсторий о "резне", "мальчиках", для этого. Поэтому считаю, и говорю это много лет, что война с парашей неизбежна, в той или иной форме. Она бала преостановлены парашей, тольно в надежде "впихнуть" Донбасс на их условиях! Никакой мир, после 2014, с учитом основной доктрины, в головах рашистких, шовинистических ублюдков, не возможен! И дело тут не в том, что мы его не хотим. Пойдя сегодня на уступки, мы дадим возможность и дальше нас давить, интепритируя наши действия по своему, называя белое черным и наоборот. И будут все новые и новые ультиматумы. Наши уступки, это лишь расширение их возможностей для давления на Украину!
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08.02.2022 10:21 Ответить
Я про неизбежность войны с Московией сказал сразу после провозглашения Украиной независимости, хотя москали были тогда нищими, убогими и выживали на "ножках Буша". Война была неизбежна, потому что империя не распалась, ее вытянули из пропасти идиоты вроде Буша, а пока жива кацапская империя, до тех пор опасность войны будет постоянной, константой. И когда война началась в 2014 году, иллюзий у меня не было никаких, тем более кацапы уже очухались от голода и вооружились с помощью жадных западных идиотов, а Украина была со слабой экономикой, разворована, разоружена и дискредитирована на международной арене собственными идиотами и агентурой Кремля.
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08.02.2022 10:52 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27959537.html Чё-то энтузиазма у военных не наблюдается

Глава Общероссийского офицерского Собрания генерал-полковник Леонид Ивашов в своем обращении к гражданам и президенту РФ Владимиру Путину призвал российское руководство не применять силу в отношении Украины.

Обращение Общероссийского офицерского собрания
к президенту и гражданам Российской Федерации

Сегодня человечество живет в ожидании войны. А война это неизбежные человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Большая война - это огромная трагедия, чье - то тяжелое преступление. Так случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия. И, пожалуй, это впервые в ее истории.

Ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой.

А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо - страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов, может привести к обрушению всей системы.

И это, на наш взгляд главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет.

Что касается внешних угроз, они безусловно присутствуют. Но, по нашей экспертной оценке, они не являются в данный момент критическими, непосредственно угрожающими существованию российской государственности, ее жизненно важным интересам. Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют.

Поэтому нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе. В результате развала СССР, в котором решающее участие приняла Россия (Ельцин), Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии с ст. 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.

Руководство РФ до сих пор не признало результаты референдума о независимости ДНР и ЛНР, при этом на официальном уровне не раз, в том числе в ходе Минского переговорного процесса, подчеркивало принадлежность их территорий и населения к Украине.

Также не раз говорилось на высоком уровне о стремлении поддерживать нормальные отношения с Киевом, не выделяя в особые отношения с ДНР и ЛНР.
Вопрос о творимом со стороны Киева геноциде в юго - восточных областях не поднимался ни в ООН, ни в ОБСЕ. Естественно, для того, чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти.

Но РФ таковой не стала, ее модель развития и внешнеполитический механизм международного сотрудничества отталкивают практически всех соседей, и не только.

Обретение Россией Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны международного сообщества (а, значит подавляющее число государств мира по - прежнему считают их принадлежностью к Украине) убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики, и непривлекательность внутренней.

Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство, бессмысленно и крайне опасно.

Применение военной силы против Украины, во - первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО, а государства - члены альянса обязаны будут объявить России войну.

Президент Турецкой Республики Р. Эрдоган четко заявил на чьей стороне будет воевать Турция. И можно предполагать, что двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано «освобождать» Крым и Севастополь и, возможно вторгнуться на Кавказ.

Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.

Не понимать таковых последствий президент и правительство, министерство обороны не могут, не настолько они глупы.

Возникает вопрос: а каковы истинные цели провоцирования напряженности на грани войны, и возможного развязывания широко масштабных военных действий? А что таковые будут, говорит численность и боевой состав формируемых сторонами группировок войск - не менее чем по ста тысяч военнослужащих с каждой стороны. Россия, оголяя восточные рубежи, перебрасывает соединения к границам Украины.

По нашему мнению, руководство страны понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны.

И война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем.

От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку.

Обращаемся к всем военнослужащим запаса и в отставке, гражданам России с рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы.

http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79 Председатель Общероссийского офицерского собрания Генерал-полковник Ивашов Л.Г.
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08.02.2022 10:32 Ответить
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08.02.2022 10:33 Ответить
Хоть я и не гражданин РФ, подпишусь под каждой буквой
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08.02.2022 11:08 Ответить
Ну с таким скепсисом дяди Сэма, ***** точно будет пытаться...
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08.02.2022 11:34 Ответить
А ДОКТОР ЕГО ЗНАЕТ !? ИЛИ У БОЛЬНОГО НЕТ ДОКТОРА !?)
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08.02.2022 11:43 Ответить
14 000 убитых, оккупированные территории, проливы, и до сих пор никто не знает вторгнется, или нет. в общем, там, где без авиации и ракет - это не вторжение согласно Байдена. а если нормально заплатиьт, то и с ракетами тоже норм.
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08.02.2022 11:51 Ответить
Продався кремлю, очевидно ж, як і всі ті, хто заперечує вторгнення ще до нового року, перепрошу, на різдво, тобто до кінця цієї зими.
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08.02.2022 12:11 Ответить
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08.02.2022 12:13 Ответить
 
 