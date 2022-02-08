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Новости Скандалы в Слуге народа
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Впервые в истории Украины следственный орган обнародует материалы, чтобы доказать невиновность фигуранта, - Шабунин о публикации ГБР видео с авто Трухина

Впервые в истории Украины следственный орган обнародует материалы, чтобы доказать невиновность фигуранта, - Шабунин о публикации ГБР видео с авто Трухина

Правоохранительные органы ни разу за все время независимости Украины не публиковали материалы досудебного расследования с целью оправдать фигуранта, как это произошло по делу ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным.

Об этом пишет в телеграмме руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Кажется, это впервые в истории Украины орган досудебного расследования обнародовал материалы с целью оправдать фигуранта. ГБР сами это признают). Давайте еще раз: следственный орган публикует видео с целью доказать невиновность фигуранта - еще и провластного депутата! Как-то так случилось, что доказательства невиновности в делах против оппозиции силовики Зеленского ни разу не обнародовали. Да что там силовики Зеленского - правоохранительные органы не делали такой дури ни разу за все время независимости Украины", - рассказал он.

"Не нашли доказательств виновности - закрывайте производство. При необходимости - коммуницируйте закрытие. Но публично оправдывать фигуранта производства - еще и провластного депутата?! Еще и ДО закрытия дела! С какой стати? На каком основании? А главное - с какой целью? Зеленский превращает в ... любой правоохранительный институт, до которого дотягивается руками Татарова/Ермака", - резюмировал Шабунин.

Также читайте: ДТП Трухина: В ГБР изучили видео более тысячи камер, нардеп не находился за рулем от Полтавы до Борисполя. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Автор: 

ДТП (7698) Зеленский Владимир (21064) Шабунин Виталий (541) ГБР (3076) Ермак Андрей (1277) Трухин Александр (145) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+33
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08.02.2022 10:06 Ответить
+30
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08.02.2022 10:08 Ответить
+22
Видео и фото,опубликованное дбр к ,,невиноватости,, фигуранта дела не имеет никакого отношения. Оно доказывает только одно--что дбр как орган,надо разогнать а его участников привлекать к уголовной ответственности за явный подлог и фальсификацию,для отмазывания кошелька зеленского. Зеленые с упорством осла просирают свой небольшой уже рейтинг всеми способами.
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08.02.2022 10:12 Ответить
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"І мова навіть не проте, що відео НЕ з траси, де трапилася пригода (в ДБР самі це визнають)."

Джерело:

Алібі для Трухіна від ДБР імені зеленського таке ж гниле, як і вся зелена трясовина, в яку вступив мудрий наріт.
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08.02.2022 10:13 Ответить
Вєру, вєру кожному відеодоказу дбр ви партнової
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08.02.2022 10:13 Ответить
Как бы, Шабунин, не выяснилось, что за рулем сидел ты. Вот прикольно будет.
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08.02.2022 10:15 Ответить
Лишь бы не Порошенкааа!
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08.02.2022 10:19 Ответить
Я ставлю інше питання - чому цей Трухін так "перетрухав" що пропонував хабар аж 150 000? Ну був випивший якщо не був за кермом - ну і що? Це не те що не злочин - це навіть не правопорушення! Чому такі бабки пропонував? Чому "уйти в лес" хотів? А що робити чи вже зробили з свідками які стверджували що саме він був за кермом? Ну і на рахунок фото і відео - при сьогоднішньому розвитку техніки створити таке відео чи фото просто не проблема навіть для "піонерів"!
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08.02.2022 10:19 Ответить
Був за кермом, не був за кермом...Садіть за спробу дачі хабаря поліцейському.
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08.02.2022 10:21 Ответить
Если не ошибаюсь, в УК Украины бОльшее наказание за несколько преступлений освобождает от меньшего, потому важнее дело за попытку подкупить, и доказательства очевидные.
А по аварии это важно, чтобы посадить на немалые сроки фальсификаторов из ДБР и полиции, считаю их более опасными для общества, чем какой-то там трухин...
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08.02.2022 11:23 Ответить
Подумаєш якийсь там Трухін! Тут інша загадка - хто за кермом держави?
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08.02.2022 10:22 Ответить
🎯 🐛🦠🐲🤡🤢🎪🐀🐀🐀🐀
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08.02.2022 10:48 Ответить
І вкотре: "Жиди іздєваются" (с) Захаров.
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08.02.2022 10:23 Ответить
евгей трухин не хочет поменять сумку с долларами на автомат и идти защищать родину, на передовую в окопы? знаю, не хочет, он с соплеменниками будет грабить страну а простые хлопцы гибнуть,
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08.02.2022 10:24 Ответить
трухин и соплеменники захватили власть, такого в мире нет, чтоб жидовству дали такую волю
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08.02.2022 10:25 Ответить
Пачєму в красною футболкє?

Развє за рульом біл не Парашенка?
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08.02.2022 10:30 Ответить
Футболку вже підкинули Порошенку. Так що все ОК
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08.02.2022 11:17 Ответить
Это вам не процесс против Антоненко, где на видео чел на 10 см ниже его, но Антоненко все равно сидит.
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08.02.2022 10:32 Ответить
Смешно будет если через 26 дней появится видео где за рулём сидит бухой депутат
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08.02.2022 10:37 Ответить
Я еще в самом начале сказал - в этом деле поставлена точка. Трухин не будет виноват. Закон только для рабов.
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08.02.2022 10:40 Ответить
Просто ДБР впервые показало чем занимаються обычные кабинетные менты по всей Украине.
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08.02.2022 10:41 Ответить
Нічого не зрозумів, але цікава ваша думка. Тільки зараз розмова про ДБР, яке відмазує зашквареного Труху. Це вперше в історії орган досудового розслідування публікує матеріали (при чому сумнівні), які виправдовують підозрюваного. Якби це зробив адвокат - то це б було зрозуміло.
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08.02.2022 11:10 Ответить
Попадете в дтп, поймете. Сейчас тем кто не виноват в дтп нужен адвокат, который будет контролировать и заставлять следователя правильно делать свою работу, и не выгораживать виновника дтп всеми возможными и невозможными методами.
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08.02.2022 16:04 Ответить
Так проблема ж не в самому ДТП, а в тому що виробляли зеленські "правоохоронці" ПІСЛЯ нього.
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08.02.2022 10:45 Ответить
Это к статье не относится. - Смотрел Шабунина. Мне он не понравился. Не увидел в нем ума. Ходит вокруг да около. Прямо ни о чем не говорит. Короче приспособленец. Американцы в нем ошиблись.
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08.02.2022 10:58 Ответить
у вас зелений ус атклєілся.
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08.02.2022 11:04 Ответить
Зелені слуги урода настільки тупі, що навіть не розуміють, що це відео про нібито невинуватість Трухі - це явка з повинною. І ці люди живуть на наші податки, пишуть для нас закони і управляють країною в інтересах суспільства?
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08.02.2022 11:03 Ответить
головне, що не Порошенко... (с) Хіба не так, Віталику? Хіба не за це ти боровся?
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08.02.2022 11:06 Ответить
благими намірами викладено дорога до пекла.
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08.02.2022 11:16 Ответить
истерика шабунина подтверждает - в дтп виновен не тот кадр, что вот уже который месяц "назначали" шабунин и подобная ему публика. видео ГБР убедительно это подтверждает.
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08.02.2022 11:19 Ответить
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08.02.2022 12:45 Ответить
Зе- билам какой то дебил посоветовал
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08.02.2022 11:22 Ответить
Как это доказывает,что он не был за рулём,а никак.
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10.02.2022 13:19 Ответить
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