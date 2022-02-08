Впервые в истории Украины следственный орган обнародует материалы, чтобы доказать невиновность фигуранта, - Шабунин о публикации ГБР видео с авто Трухина

Правоохранительные органы ни разу за все время независимости Украины не публиковали материалы досудебного расследования с целью оправдать фигуранта, как это произошло по делу ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным.

Об этом пишет в телеграмме руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Кажется, это впервые в истории Украины орган досудебного расследования обнародовал материалы с целью оправдать фигуранта. ГБР сами это признают). Давайте еще раз: следственный орган публикует видео с целью доказать невиновность фигуранта - еще и провластного депутата! Как-то так случилось, что доказательства невиновности в делах против оппозиции силовики Зеленского ни разу не обнародовали. Да что там силовики Зеленского - правоохранительные органы не делали такой дури ни разу за все время независимости Украины", - рассказал он.

"Не нашли доказательств виновности - закрывайте производство. При необходимости - коммуницируйте закрытие. Но публично оправдывать фигуранта производства - еще и провластного депутата?! Еще и ДО закрытия дела! С какой стати? На каком основании? А главное - с какой целью? Зеленский превращает в ... любой правоохранительный институт, до которого дотягивается руками Татарова/Ермака", - резюмировал Шабунин.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.