Ситуация вокруг Украины была ключевой во время переговоров с Шольцем, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины заняла больше времени в ходе его переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Главной темой нашей повестки дня была наша единственная реакция на сдерживание угроз со стороны России в отношении Украины... Этому мы посвятили больше времени", - сказал Байден.

Он отметил, что США вместе с ФРГ и другими союзниками работают вместе, чтобы добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

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