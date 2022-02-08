Ситуация вокруг Украины была ключевой во время переговоров с Шольцем, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины заняла больше времени в ходе его переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Главной темой нашей повестки дня была наша единственная реакция на сдерживание угроз со стороны России в отношении Украины... Этому мы посвятили больше времени", - сказал Байден.
Он отметил, что США вместе с ФРГ и другими союзниками работают вместе, чтобы добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.
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Olexa Pluzh
показать весь комментарий08.02.2022 10:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олександр Ивашин
показать весь комментарий08.02.2022 10:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ярема Стогін #480360
показать весь комментарий08.02.2022 12:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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