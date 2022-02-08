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Новости Война
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Ситуация вокруг Украины была ключевой во время переговоров с Шольцем, - Байден

Ситуация вокруг Украины была ключевой во время переговоров с Шольцем, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины заняла больше времени в ходе его переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Главной темой нашей повестки дня была наша единственная реакция на сдерживание угроз со стороны России в отношении Украины... Этому мы посвятили больше времени", - сказал Байден.

Он отметил, что США вместе с ФРГ и другими союзниками работают вместе, чтобы добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

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Автор: 

Байден Джо (2795) Германия (7093) США (27325) Шольц Олаф (912)


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ну так а що рейх?
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08.02.2022 10:21 Ответить
В бункере рейхсканцелярии под Кремлем невесело 😃
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08.02.2022 10:37 Ответить
Це дипломатичний пи.дьож. Україна для них на задньому плані. Основою перемовим, ймовірніше був т.з. стратегічний союз Росії і Китаю. Геру Шольцу у Вашингтоні нагадали чим закінчуються для рейхсканцлерів спроби всидіти одною сракою на двох базарах (чи воювати на два фронти)... Він, мабуть цього і сам "дотяпав", тому і полетів за океан.
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08.02.2022 12:44 Ответить
 
 