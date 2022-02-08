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Аэропорт в Днепре заблокирован для международных перевозчиков: Мининфраструктуры не может повлиять на ситуацию. ДОКУМЕНТ

Аэропорт в Днепре заблокирован для международных перевозчиков: Мининфраструктуры не может повлиять на ситуацию. ДОКУМЕНТ

Последняя международная авиакомпания ушла из Днепра в 2021 году – Австрийские авиалинии не смогли согласовать детали дальнейшего сотрудничества с днепровским аэропортом и переехали в Запорожье.

Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Днепра Артем Хмельников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее аэропорт Днепра отказал нескольким авиакомпаниям в обслуживании (в частности, Air Ocean Airlines).

"В декабре 2021 года горсовет проголосовал обращение к центральной власти о разблокировании аэропорта Днепра для международных полетов", - добавил депутат.

Хмельников сообщил, что депутаты обратились в Мининфраструктуры.

В министерстве ответили, что "одним из общих принципов хозяйствования является запрет незаконного вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения. ... Госавиаслужба является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины".

"Жаль, когда министерство не знает, что есть Воздушный кодекс Украины и другие документы, дающие возможность повлиять на ситуацию. Особенно это комично выглядит, когда в октябре 2021 года Украина с ЕС подписала соглашение "про Вільне небо"", - подытожил депутат.

В то же время жители Днепра зарегистрировали петицию, в которой отметили: "Последняя международная авиакомпания ушла из Днепра в 2021 году - Австрийские авиалинии не смогли согласовать детали дальнейшего сотрудничества с днепровским аэропортом и переехали в Запорожье. ... Устали от такого монопольного положения в аэропорту Днепра, который на сегодняшний день фактически перестал соответствовать статусу "международного", ведь из него не летает ни одна иностранная авиакомпания. Более того - даже на внутренних рейсах сохранилось только одно направление - в Киев".

Также читайте: Украина и Польша готовят запуск скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой

Аэропорт в Днепре заблокирован для международных перевозчиков: Мининфраструктуры не может повлиять на ситуацию 01

Автор: 

аэропорт (1512) Днепр (4457) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+33
Я сразу писал - зеленые за наши бабки делают ремонт взлетки под беню. еще один подарочек внучочка бабуле в сумме 5,5 ярдов гривен..
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08.02.2022 10:42 Ответить
+26
Папа Беня получил аэропорт себе в карман, но за наши деньги. А чего еще ожидать от хозяина этой зеленой пошести? Зря он что-ли их к власти привел?
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08.02.2022 10:45 Ответить
+25
зеЛох подарил аэропорт в Днепре - коломойскому.

да еще и бюджетных денег подкинул на десятки млрд.грн.. "для поддержки зубожилых"
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08.02.2022 10:46 Ответить
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Я сразу писал - зеленые за наши бабки делают ремонт взлетки под беню. еще один подарочек внучочка бабуле в сумме 5,5 ярдов гривен..
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08.02.2022 10:42 Ответить
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08.02.2022 10:59 Ответить
Нет сомнений. Порхатого плющит что порою полоса занята. Поэтому разогнали всех.
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08.02.2022 11:29 Ответить
..вообще то согласно закона ВПП и средства управления воздушным движением находятся в собственности государства и никак не могут принадлежать частному лицу.
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08.02.2022 13:01 Ответить
бене это расскажите)) вместе посмеетесь))
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08.02.2022 13:04 Ответить
..да уж точно можно посмеяться....с тех..кто не зная законов ..пытается рассказывать что то о бене..))) Тут даже Зелёный ушлёпок... называющий себя президентом ничего сделать не сможет..ибо ВПП никак не может быть в частной собственности...))) Это ГОСУДАРСТВЕННАЯ собственность! И так во всем мире. А вот если Вы на своей земле соорудите ВПП...оформите её как частный аэродром... вот это будут Ваши права. Пока подобных ВПП в Украине нет.
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08.02.2022 13:32 Ответить
Так смешно читать теоретиков, которые все правильно, с точки зрения буквы закона расписывают. Прекрасные люди, несомненно, грамотные, знающие.. Но ... полные инфантилы, оторванные от реалий жизни, в которых, например, государственное Центрэнерго, вообще никаким боком не принадлежащее каломмойскому становится его основной кормушкой и ставится им на грань банкротства. Или например Укрнафта. Поэтому когда такие люди пишут подобное я вспоминаю Булгакова "Но как же он служи в очистке".. Да вот так - его туда Швондер поставил))
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08.02.2022 13:40 Ответить
.. вполне приемлемое действие..! Умение красиво излагать мысли... абсолютно не понимая о чём речь! Вы чем то президента Зеленского напоминаете.. Он правда не может так складно говорить... )))
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08.02.2022 17:01 Ответить
Я бы посоветовал вам заглянуть в зеркало.. но не буду)) не люблю советы и советчиков. Поэтому, поскольку вам просто нечего сказать по существу и возразить, так как факты, которые я привел неопровержимы, я отправлю ваше сообщение в спам))
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08.02.2022 17:08 Ответить
.. явно уровень Зеленского... ))) Я бы посоветовал... но не люблю советчиков...))) Даже Ваша еврейская фамилия подсказывает родственность мышления...)))
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08.02.2022 17:14 Ответить
О как мы заговорили.. )) Интересно, сколько вас еще ткнуть надо мордой в факты, что бы полез уже пещерный антисемитизм))
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08.02.2022 17:19 Ответить
... Вы даже не представляете..что из моего окна на 16 этаже видно пересечение проспекта Победы и Воздухофлотского....))) и не Вам... рассказывать мне о структуре собственности какого либо аэропорта... его принадлежности и деятельности...))) И крайнее!! Уважаю умную еврейскую нацию... Но ненавижу тупую жидву... в лице хрипатого ушлёпка (здесь без стеснения) ... А вот к какому варианту Вам лучше причислить себя...? Судя по высказываниям... которыми Вы щеголяете... гонору... далеко от хрипатого жидёнка Вы не ушли... Хотя активно утверждаете что два еврея ..коломойский и хрипатый ПЛОХИЕ ЛЮДИ!!)))
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08.02.2022 17:30 Ответить
не стоит оправданий. Вы неубедительны) кого вы любите, а кого нет мне абсолютно неинтересно.. даже не так - мне на это начхать. Это исключительно ваши проблемы как я и ожидал - стоило немного надавить и ваш махровый тупизм и антисемитизм раскрылся во всей красе. как бы я не относился к зеленскому и каломмойскому, но никогда не опущусь до выражений типа "хрипатый жиденок".. Поэтому, поскольку по сути, как уже было понятно выше, вам сказать нечего - вы идете на хер и в бан... И там можете подбирать себе и другим эпитеты аж до всрачки))
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08.02.2022 17:38 Ответить
..Вы не оригинальны!! Вам то зачем опускаться до выражений "хрипатый жиденок"!!!??))) Не Ваше это... Это НАШЕ!!! И где Вы в моих словах нашли нотки оправданий?!
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08.02.2022 17:44 Ответить
.. и вдогонку..чтобы Вы немножко успокоились. Здание аэропорта...авиационные службы...безопасность .. хендлинг... может быть частным... Некоторые рулёжные дорожки... частные стоянки... Это тоже. Сама ВПП , средства навигации , УВД .. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ!!!
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08.02.2022 13:35 Ответить
Я спокоен как удав)) Ибо знал изначально, что все построенное в Днепре в аэропорту за гос средства будет эксплуатироваться и давать доход исключительно одному человеку. Интересы государства тут даже не на 10 месте)) а формально оно МОЖЕТ быть и не будет ему принадлежать. так еще проще - при банкротстве никаких обязательств))
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08.02.2022 13:42 Ответить
...уверен..что Вы и близко не знали и тем более сейчас НЕ ПОНИМАЕТЕ... почему ВПП не может быть частной собственностью...))) не понимаете..почему пытались ВПП передать Министерству Обороны.. Какой смысл Вам что то объяснять...))))
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08.02.2022 17:09 Ответить
уверен вы и близко не понимаете кто я, где нахожусь, с кем работаю и что знаю, а что нет. Уверен, вы так же не знаете, что до ВПП в Днепре от меня на сейчас ровно 800 метров, как и до офиса украэроруха))) И я немного представляю себе всю историю днепровского аэропорта с года так 1988. Включая перипетии с ВПП и нашей частью ПВО, "арфой" и прочим))
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08.02.2022 17:16 Ответить
Спасіба беневалєрійвичу зробиоли їх ще раз
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08.02.2022 10:44 Ответить
Папа Беня получил аэропорт себе в карман, но за наши деньги. А чего еще ожидать от хозяина этой зеленой пошести? Зря он что-ли их к власти привел?
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08.02.2022 10:45 Ответить
зеЛох подарил аэропорт в Днепре - коломойскому.

да еще и бюджетных денег подкинул на десятки млрд.грн.. "для поддержки зубожилых"
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08.02.2022 10:46 Ответить
А-а-а-а.... Ну так...
https://dnepr.news/news/u-zelenskogo-reshili-vernut-aeroport-dnepra-kolomoyskomu У Зеленского решили вернуть аэропорт Днепра Коломойскому 22 октября 2021 Кабинет министров Украины отменил решение о передаче взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра Министерству обороны.
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08.02.2022 10:48 Ответить
У Бєні всьо прекрасно, стриже бабло...
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08.02.2022 10:49 Ответить
Зесрань, а не хило вы делаете себя разом, прям без вазелина
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08.02.2022 10:50 Ответить
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08.02.2022 11:00 Ответить
бабуля в нас закон! даже для вови
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08.02.2022 10:52 Ответить
Аэропорт на реконструкции. Все контракты будут перезаключены с учетом того что через год-полтора это будет современный аэропорт с новой полосой. Естественно перевозчики хотят заключить долгосрочные контракты подешевле.
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08.02.2022 10:55 Ответить
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08.02.2022 10:57 Ответить
нет... вернее не совсем так...
существующие полосы, как и службы в состоянии принимать и отправлять... как и старый не очень комфортабельный аэровокзал...может еще пару лет поскрипеть...
короче говоря, все прекрасно бы поработало пока рядом строят (ну или хотели построить ) современное здание , службы обслуги и полосы (новые) плюс рулежки...
а пока всего этого счастья нет и старый мог бы принимать, если бы не самодурство и монопольное право на это все.... каламойши...
тут не в реконструкции причина - а в каламойше...
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08.02.2022 11:50 Ответить
Зелёное предательское говно беззастенчиво губит и саботирует экономику Украины
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08.02.2022 10:55 Ответить
Уверен тут какая-то ошибка. - не мог владимир александрович так кинуть мудрый нарид.
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08.02.2022 10:56 Ответить
Я б навіть сказав, ЧУДОВИЩНАЯ ошибка © М.І. Єжов
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08.02.2022 11:03 Ответить
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08.02.2022 10:56 Ответить
Все, до чого торкається Бэня Каломойський, перетворюється на руїну після висмоктування Бєнєю усіх грошей і ресурсів. Це падло ще за футбольний клуб "Дніпро" не відповіло...
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08.02.2022 11:02 Ответить
Або у віршованій формі (тут про Зеленського, але Бабломойського теж стосується):



за что зеленский ни возьмётся

всё превращается в говно

а если за говно берётся

то просто тратит меньше сил
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08.02.2022 11:10 Ответить
Закон, говорите, о борьбе с олигархами ... Ню, ню ...
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08.02.2022 11:04 Ответить
канешна с олигархами ))) им - закон, а каламойше - все остальное))))
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08.02.2022 11:52 Ответить
Таке відбувається у всій країні. Реєстр моряків у руках якоїсь мафії. Без оформлення документів у них вийти морякам у рейс неможливо. Інші мафії захоплюють аеропорти. Одна з мафій захопила ОП і це стало приватним підприємством.
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08.02.2022 11:09 Ответить
Це все одна етнічна мафія якою керують з дніпропетровської "Менори".
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08.02.2022 11:53 Ответить
Хабад рулить!
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08.02.2022 17:22 Ответить
а я-то думаю, чего это самолёты на флайтрадаре с пунктом назначения "Днепр" в Запорожье садятся...
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08.02.2022 11:14 Ответить
Это уже перебор . Я всегда говорил , что Днепру нужен свободный аэропорт , с дешёвыми билетами , тогда город будет купаться в деньгах , ....но .
...,что есть
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08.02.2022 12:34 Ответить
Якщо міжнародні аеропорти світу заблокують МАУ - ситуація вирішиться блискавично . Залишиться лише оголосити суму штрафних санкцій дібілам 😁👍
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08.02.2022 13:09 Ответить
Шо наш Дніпро вже як Крим?
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08.02.2022 17:21 Ответить
А "жители Днепра" не знали, что такое и произойдет, когда бежали к урнам голосовать за Коломойского?
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08.02.2022 21:25 Ответить
 
 