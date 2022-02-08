Аэропорт в Днепре заблокирован для международных перевозчиков: Мининфраструктуры не может повлиять на ситуацию. ДОКУМЕНТ
Последняя международная авиакомпания ушла из Днепра в 2021 году – Австрийские авиалинии не смогли согласовать детали дальнейшего сотрудничества с днепровским аэропортом и переехали в Запорожье.
Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Днепра Артем Хмельников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ранее аэропорт Днепра отказал нескольким авиакомпаниям в обслуживании (в частности, Air Ocean Airlines).
"В декабре 2021 года горсовет проголосовал обращение к центральной власти о разблокировании аэропорта Днепра для международных полетов", - добавил депутат.
Хмельников сообщил, что депутаты обратились в Мининфраструктуры.
В министерстве ответили, что "одним из общих принципов хозяйствования является запрет незаконного вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения. ... Госавиаслужба является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины".
"Жаль, когда министерство не знает, что есть Воздушный кодекс Украины и другие документы, дающие возможность повлиять на ситуацию. Особенно это комично выглядит, когда в октябре 2021 года Украина с ЕС подписала соглашение "про Вільне небо"", - подытожил депутат.
В то же время жители Днепра зарегистрировали петицию, в которой отметили: "Последняя международная авиакомпания ушла из Днепра в 2021 году - Австрийские авиалинии не смогли согласовать детали дальнейшего сотрудничества с днепровским аэропортом и переехали в Запорожье. ... Устали от такого монопольного положения в аэропорту Днепра, который на сегодняшний день фактически перестал соответствовать статусу "международного", ведь из него не летает ни одна иностранная авиакомпания. Более того - даже на внутренних рейсах сохранилось только одно направление - в Киев".
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да еще и бюджетных денег подкинул на десятки млрд.грн.. "для поддержки зубожилых"
https://dnepr.news/news/u-zelenskogo-reshili-vernut-aeroport-dnepra-kolomoyskomu У Зеленского решили вернуть аэропорт Днепра Коломойскому 22 октября 2021 Кабинет министров Украины отменил решение о передаче взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра Министерству обороны.
существующие полосы, как и службы в состоянии принимать и отправлять... как и старый не очень комфортабельный аэровокзал...может еще пару лет поскрипеть...
короче говоря, все прекрасно бы поработало пока рядом строят (ну или хотели построить ) современное здание , службы обслуги и полосы (новые) плюс рулежки...
а пока всего этого счастья нет и старый мог бы принимать, если бы не самодурство и монопольное право на это все.... каламойши...
тут не в реконструкции причина - а в каламойше...
за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
...,что есть