Аэропорт в Днепре заблокирован для международных перевозчиков: Мининфраструктуры не может повлиять на ситуацию. ДОКУМЕНТ

Последняя международная авиакомпания ушла из Днепра в 2021 году – Австрийские авиалинии не смогли согласовать детали дальнейшего сотрудничества с днепровским аэропортом и переехали в Запорожье.

Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета Днепра Артем Хмельников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее аэропорт Днепра отказал нескольким авиакомпаниям в обслуживании (в частности, Air Ocean Airlines).

"В декабре 2021 года горсовет проголосовал обращение к центральной власти о разблокировании аэропорта Днепра для международных полетов", - добавил депутат.

Хмельников сообщил, что депутаты обратились в Мининфраструктуры.

В министерстве ответили, что "одним из общих принципов хозяйствования является запрет незаконного вмешательства органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в хозяйственные отношения. ... Госавиаслужба является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины".

"Жаль, когда министерство не знает, что есть Воздушный кодекс Украины и другие документы, дающие возможность повлиять на ситуацию. Особенно это комично выглядит, когда в октябре 2021 года Украина с ЕС подписала соглашение "про Вільне небо"", - подытожил депутат.

В то же время жители Днепра зарегистрировали петицию, в которой отметили: "Последняя международная авиакомпания ушла из Днепра в 2021 году - Австрийские авиалинии не смогли согласовать детали дальнейшего сотрудничества с днепровским аэропортом и переехали в Запорожье. ... Устали от такого монопольного положения в аэропорту Днепра, который на сегодняшний день фактически перестал соответствовать статусу "международного", ведь из него не летает ни одна иностранная авиакомпания. Более того - даже на внутренних рейсах сохранилось только одно направление - в Киев".

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