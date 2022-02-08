РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10650 посетителей онлайн
Новости
2 680 7

"Пишите в личные сообщения", - в ОП призвали медиков сообщать о невыплате повышенной зарплаты

Если в конкретном медицинском учреждении не выплачивается повышенная заработная плата или персонал вынуждают переходить на неполную ставку, об этом можно в личном сообщении написать непосредственно заместителю руководителя Офиса Президента Кириллу Тимошенко.

Об этом заявил заместитель главы ОП, комментируя информацию о случаях невыполнения инициативы президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский инициировал повышение зарплаты медикам с этого года. Во многих учреждениях врачам и младшему медицинскому персоналу за январь начислена новая базовая заработная плата. На центральном уровне сделано все необходимое, однако в регионах еще есть над чем работать. Поступает много обращений из областей, что главные врачи заставляют медиков переходить на неполные ставки. Это недопустимо!" - написал Тимошенко в соцсети "Фейсбук".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин повысил до 20 тыс. грн минимальную зарплату врачам с 1 января 2022 года

По его словам, к проверке таких сообщений уже присоединился министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С сегодняшнего дня я также присоединюсь к этим проверкам", - отметил заместитель главы ОП.

Он обратился к медикам сообщать ему о любом факте нарушений.

"Обращаюсь ко всем врачам и медицинским работникам, если вы не получили повышенную зарплату или вас заставляют перейти на неполную ставку, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, указывайте учреждение и населенный пункт, где не выполнили поручение Президента Украины", - написал Тимошенко.

Также читайте: Повышение зарплат медикам: кто будет получать 20 тысяч гривен в месяц, - разъяснение Минздрава

Он также пообещал, что ни одно обращение не останется без внимания.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко, который также является координатором программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщал, что в этом году в Украине начнется реконструкция и оснащение современным оборудованием 48 областных больниц - 24 взрослых и 24 детских. При этом 29 из них дополнительно оборудуют вертолетными площадками.

Автор: 

врачи (1518) Тимошенко Кирилл (432) заработная плата (2400)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сообщаю. Вы поимели медиков всей страны. Идут поголовные сокращения и перевод на 0.5-0.75 ставки.

показать весь комментарий
08.02.2022 10:49 Ответить
Телефон оставь.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:54 Ответить
м. Коломия Івано Франківська обл. за січень ні авансу ні зарплати не дали медикам. Не має
коштів.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:08 Ответить
Результаты голосования во втором туре подильнычно по Коломыи: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp336pt001f01=720pt005f01=88.html ссылка на сайт ЦВК
По всем дильныцям кроме нескольких победил Зеля.
Кушай те.
показать весь комментарий
08.02.2022 11:42 Ответить
від військових, та і тих же вчителів також бальшой вам прювет
показать весь комментарий
08.02.2022 11:43 Ответить
Доповідаю: ТМО Володимир (Володимир-Воинський) медсестрі на руки (округлено): аванс 2000+ зарплата вчора 1400. Нарахування 13500. Повна ставка.
показать весь комментарий
08.02.2022 12:10 Ответить
 
 