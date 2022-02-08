"Пишите в личные сообщения", - в ОП призвали медиков сообщать о невыплате повышенной зарплаты

Если в конкретном медицинском учреждении не выплачивается повышенная заработная плата или персонал вынуждают переходить на неполную ставку, об этом можно в личном сообщении написать непосредственно заместителю руководителя Офиса Президента Кириллу Тимошенко.

Об этом заявил заместитель главы ОП, комментируя информацию о случаях невыполнения инициативы президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский инициировал повышение зарплаты медикам с этого года. Во многих учреждениях врачам и младшему медицинскому персоналу за январь начислена новая базовая заработная плата. На центральном уровне сделано все необходимое, однако в регионах еще есть над чем работать. Поступает много обращений из областей, что главные врачи заставляют медиков переходить на неполные ставки. Это недопустимо!" - написал Тимошенко в соцсети "Фейсбук".

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По его словам, к проверке таких сообщений уже присоединился министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С сегодняшнего дня я также присоединюсь к этим проверкам", - отметил заместитель главы ОП.

Он обратился к медикам сообщать ему о любом факте нарушений.

"Обращаюсь ко всем врачам и медицинским работникам, если вы не получили повышенную зарплату или вас заставляют перейти на неполную ставку, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, указывайте учреждение и населенный пункт, где не выполнили поручение Президента Украины", - написал Тимошенко.

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Он также пообещал, что ни одно обращение не останется без внимания.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко, который также является координатором программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщал, что в этом году в Украине начнется реконструкция и оснащение современным оборудованием 48 областных больниц - 24 взрослых и 24 детских. При этом 29 из них дополнительно оборудуют вертолетными площадками.