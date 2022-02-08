РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10559 посетителей онлайн
Новости Война
5 797 108

Не бойтесь Путина. Пришло время для жестких санкций против РФ, остановки "Северного потока-2", предоставления Украине летального оружия и ПДЧ в НАТО, - Порошенко

Не бойтесь Путина. Пришло время для жестких санкций против РФ, остановки

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседании Политической ассамблеи Европейской народной партии на тему ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

Как отмечается, в своем выступлении Порошенко представил видение стратегии укрепления международной поддержки и солидарности с Украиной при нынешних вызовах.

Он подчеркнул, что именно в Украине сегодня решается будущее безопасности на европейском континенте, поэтому важное значение имеет мощный, хорошо скоординированный и консолидированный ответ Запада на вызовы, которые порождает российская агрессия.

Лидер "Европейской Солидарности" выразил решительное осуждение продолжающейся концентрации войск и наращиванию вооруженного потенциала России вдоль государственной границы Украины и призвал к немедленной деэскалации со стороны российской стороны как свидетельство готовности Кремля к нормализации ситуации с безопасностью и переводу ситуации в русло дипломатии.

Порошенко призвал партнеров, в том числе Европейскую народную партию, усилить поддержку Украины, в частности путем более жесткой санкционной политики против России, остановки "Северного потока-2", предоставления Украине оборонного летального оружия, а также Плана действий по членству в НАТО и одобрения политического решения о перспективе членства Украины в Европейском Союзе

Также читайте: Порошенко ответил Путину: Мы в Украине разберемся сами

"Не недооценивайте Украину и себя. Не бойтесь Путина. Не бойтесь удивить его своим единством, солидарностью и мощной поддержкой Украины", – подчеркнул пятый президент Украины, призвав к жесткости в противодействии агрессии Кремля, а не его умиротворению.

Отмечена критическая важность обеспечения единства всех демократических сил в Украине перед лицом чрезвычайных вызовов перед государством.

Кроме того, "Европейская Солидарность" напоминает, что силовики по указанию Офиса Зеленского блокируют политическую деятельность Петра Порошенко. В частности, было сорвано участие пятого президента в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО, а также поездка в Брюссель на заседание Политической ассамблеи ЕНП.

Автор: 

армия РФ (19885) ПДЧ (137) Порошенко Петр (19628) россия (96420) санкции (11560) Европейская Солидарность (1063)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Вата завжди така "орігінальна"
Саме на верхньому фото "так й було". Порошенко каже - "тисну ***** руку!", а ***** каже "абнімаю!"

показать весь комментарий
08.02.2022 10:50 Ответить
+27
Его сынок служил и не в тылу, пока некоторые от повесток бегали...
показать весь комментарий
08.02.2022 10:49 Ответить
+26
Пленки ФСБешника Деркача, который под санкциями США, еще будоражат твою голову? И ОПа уже даже о них не заикается, хотя Деркач себя прекрасно чувствует при преЗЕденте...?

Ольгинские консервы продолжают палиться на этой теме пленок Деркача...до слез..
показать весь комментарий
08.02.2022 10:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Як треба буде, повернуся і всяке соєве гівно, коли це зробити, питати не буду.
показать весь комментарий
08.02.2022 17:54 Ответить
Твій кумир кличе тебе додомку, квартальне ти негівно.
показать весь комментарий
08.02.2022 18:03 Ответить


Це сказало Воно, яке з високих постів спостерігало розвал армії України, набивало мошну баблом, платило налічкою терористам, - і підписало Мінські угоди, які є мотузком на шиї України.
Соя аплодує.

перегинаєте..


розвал армії був зупинений МАЙДАНОМ.
показать весь комментарий
10.02.2022 02:59 Ответить
Чекаємо коментарів творця мінських угод щодо їх виконання.
Зараз слушна нагода. Цікаво почути про порядок їх виконання у розумінні Порошенка.
показать весь комментарий
08.02.2022 14:32 Ответить
Розуміння просте: рашка за ці угоди аід санкціями.
показать весь комментарий
08.02.2022 17:30 Ответить
БРАВО ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ! Ждем Вас на Банковой!!!!!
показать весь комментарий
08.02.2022 16:02 Ответить
ждітє..
показать весь комментарий
10.02.2022 02:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 