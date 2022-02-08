Не бойтесь Путина. Пришло время для жестких санкций против РФ, остановки "Северного потока-2", предоставления Украине летального оружия и ПДЧ в НАТО, - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседании Политической ассамблеи Европейской народной партии на тему ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

Как отмечается, в своем выступлении Порошенко представил видение стратегии укрепления международной поддержки и солидарности с Украиной при нынешних вызовах.

Он подчеркнул, что именно в Украине сегодня решается будущее безопасности на европейском континенте, поэтому важное значение имеет мощный, хорошо скоординированный и консолидированный ответ Запада на вызовы, которые порождает российская агрессия.

Лидер "Европейской Солидарности" выразил решительное осуждение продолжающейся концентрации войск и наращиванию вооруженного потенциала России вдоль государственной границы Украины и призвал к немедленной деэскалации со стороны российской стороны как свидетельство готовности Кремля к нормализации ситуации с безопасностью и переводу ситуации в русло дипломатии.

Порошенко призвал партнеров, в том числе Европейскую народную партию, усилить поддержку Украины, в частности путем более жесткой санкционной политики против России, остановки "Северного потока-2", предоставления Украине оборонного летального оружия, а также Плана действий по членству в НАТО и одобрения политического решения о перспективе членства Украины в Европейском Союзе

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"Не недооценивайте Украину и себя. Не бойтесь Путина. Не бойтесь удивить его своим единством, солидарностью и мощной поддержкой Украины", – подчеркнул пятый президент Украины, призвав к жесткости в противодействии агрессии Кремля, а не его умиротворению.

Отмечена критическая важность обеспечения единства всех демократических сил в Украине перед лицом чрезвычайных вызовов перед государством.

Кроме того, "Европейская Солидарность" напоминает, что силовики по указанию Офиса Зеленского блокируют политическую деятельность Петра Порошенко. В частности, было сорвано участие пятого президента в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО, а также поездка в Брюссель на заседание Политической ассамблеи ЕНП.