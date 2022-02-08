Не бойтесь Путина. Пришло время для жестких санкций против РФ, остановки "Северного потока-2", предоставления Украине летального оружия и ПДЧ в НАТО, - Порошенко
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседании Политической ассамблеи Европейской народной партии на тему ситуации с безопасностью вокруг Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".
Как отмечается, в своем выступлении Порошенко представил видение стратегии укрепления международной поддержки и солидарности с Украиной при нынешних вызовах.
Он подчеркнул, что именно в Украине сегодня решается будущее безопасности на европейском континенте, поэтому важное значение имеет мощный, хорошо скоординированный и консолидированный ответ Запада на вызовы, которые порождает российская агрессия.
Лидер "Европейской Солидарности" выразил решительное осуждение продолжающейся концентрации войск и наращиванию вооруженного потенциала России вдоль государственной границы Украины и призвал к немедленной деэскалации со стороны российской стороны как свидетельство готовности Кремля к нормализации ситуации с безопасностью и переводу ситуации в русло дипломатии.
Порошенко призвал партнеров, в том числе Европейскую народную партию, усилить поддержку Украины, в частности путем более жесткой санкционной политики против России, остановки "Северного потока-2", предоставления Украине оборонного летального оружия, а также Плана действий по членству в НАТО и одобрения политического решения о перспективе членства Украины в Европейском Союзе
"Не недооценивайте Украину и себя. Не бойтесь Путина. Не бойтесь удивить его своим единством, солидарностью и мощной поддержкой Украины", – подчеркнул пятый президент Украины, призвав к жесткости в противодействии агрессии Кремля, а не его умиротворению.
Отмечена критическая важность обеспечения единства всех демократических сил в Украине перед лицом чрезвычайных вызовов перед государством.
Кроме того, "Европейская Солидарность" напоминает, что силовики по указанию Офиса Зеленского блокируют политическую деятельность Петра Порошенко. В частности, было сорвано участие пятого президента в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО, а также поездка в Брюссель на заседание Политической ассамблеи ЕНП.
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Це сказало Воно, яке з високих постів спостерігало розвал армії України, набивало мошну баблом, платило налічкою терористам, - і підписало Мінські угоди, які є мотузком на шиї України.
Соя аплодує.
перегинаєте..
розвал армії був зупинений МАЙДАНОМ.
Зараз слушна нагода. Цікаво почути про порядок їх виконання у розумінні Порошенка.