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Пенсионное удостоверение будет добавлено в приложение "Дія": в ПФУ объяснили, как это будет работать

Пенсионное удостоверение будет добавлено в приложение

Пенсионный фонд планирует нововведение, при котором в "Дію" добавят пенсионное удостоверение. При этом в приложении будет электронное отображение удостоверения, в частности, оцифрованный образ лица.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом говорится в проекте постановления ПФУ.

Отмечается, что электронное пенсионное удостоверение в "Дії" может формироваться, если есть такое желание пенсионера. Человек, который получил пенсионное удостоверение или платежную карточку, которая также является пенсионным удостоверением, может дополнительно получить документ в электронной форме.

Электронное отражение пенсионного удостоверения формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія") с помощью мобильного приложения "Дія".

Отражение формируется вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п), который обеспечивает передачу информации из реестров.

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Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется автоматически при наличии в реестре сведений, в том числе оцифрованного образа лица человека.

Электронное отражение пенсионного удостоверения имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Электронное отражение пенсионного удостоверения формируется если документ, подтверждающий назначение лицу пенсии, является действительным и срок его действия не истек.

Кроме того, электронное отображение пенсионного удостоверения содержит уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), который обеспечивает переход по ссылке на подтверждающую запись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что каждый год после проверки некоторые пенсионеры лишаются пенсий. Такую проверку (верификацию) проводят Пенсионный фонд, Минфин и Минсоцполитики.

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Напомним, с января этого года средняя пенсия судьи увеличилась на 22,8 тыс. грн. – с 67,9 тыс. до 90,8 тыс. грн. Однако для граждан, получающих пенсии по возрасту, выплаты выросли за год на 406 грн. – с 3538 до 3944 грн.

Чтобы получать пенсию, необходимо иметь определенный страховой стаж. При этом законом при необходимости предусмотрена возможность покупки нескольких лет страхового стажа.

Автор: 

Пенсионный фонд (434) пенсия (2162) Дія (427)


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Топ комментарии
+10
Після останнього підвищення пенсій кожен пенс може без проблем купити 13 айфон за 45.000 і встановити там ДІЮ.
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08.02.2022 11:12 Ответить
+8
Як встановити Дію, хто підкаже?
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08.02.2022 11:03 Ответить
+7
осталось в "дию" подтянуть документы на квартиру и прочее майно и ...потерять телефон )))
а "черным риэлторам" в штат кроме нотариуса теперь придется набирать и хакеров)))
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08.02.2022 11:37 Ответить
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А зачем?? Для чего?? Или как обычно...что бы было??
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08.02.2022 11:03 Ответить
Як встановити Дію, хто підкаже?
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08.02.2022 11:03 Ответить
Після останнього підвищення пенсій кожен пенс може без проблем купити 13 айфон за 45.000 і встановити там ДІЮ.
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08.02.2022 11:12 Ответить
😆👍🏼👍🏼👍🏼
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08.02.2022 11:19 Ответить
Підвищення пенсій можна витратити на подорожі за кордон, бо ЗЕля у квітні-травні планує кожному 60+ подарувати смартфон
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08.02.2022 11:53 Ответить
пенсам после 60 весной выдадут новый современный смарт, ты отстал от жизни- новость двухсасовая
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08.02.2022 12:19 Ответить
О! Счастливчик. Дык, ваши банковские счета надежно защищены.
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08.02.2022 11:27 Ответить
Нужно ещё к телефону чемодан с телевизором "Рекорд" и второй чемодан с батарейками
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08.02.2022 11:39 Ответить
осталось в "дию" подтянуть документы на квартиру и прочее майно и ...потерять телефон )))
а "черным риэлторам" в штат кроме нотариуса теперь придется набирать и хакеров)))
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08.02.2022 11:37 Ответить
Різниця між пенсіями пересічних громадян і суддів майже непомітна
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08.02.2022 12:35 Ответить
из динамики повышения сразу видно кто в стране хозяин и ценность а кто гамно
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08.02.2022 13:04 Ответить
Супер . Це сприятиме підвищенню цифрової грамотності серед літніх людей і збільшенню користувачів ДіЯ 🇺🇦😁👍
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08.02.2022 13:14 Ответить
 
 