Пенсионное удостоверение будет добавлено в приложение "Дія": в ПФУ объяснили, как это будет работать
Пенсионный фонд планирует нововведение, при котором в "Дію" добавят пенсионное удостоверение. При этом в приложении будет электронное отображение удостоверения, в частности, оцифрованный образ лица.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом говорится в проекте постановления ПФУ.
Отмечается, что электронное пенсионное удостоверение в "Дії" может формироваться, если есть такое желание пенсионера. Человек, который получил пенсионное удостоверение или платежную карточку, которая также является пенсионным удостоверением, может дополнительно получить документ в электронной форме.
Электронное отражение пенсионного удостоверения формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія") с помощью мобильного приложения "Дія".
Отражение формируется вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п), который обеспечивает передачу информации из реестров.
Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется автоматически при наличии в реестре сведений, в том числе оцифрованного образа лица человека.
Электронное отражение пенсионного удостоверения имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.
Электронное отражение пенсионного удостоверения формируется если документ, подтверждающий назначение лицу пенсии, является действительным и срок его действия не истек.
Кроме того, электронное отображение пенсионного удостоверения содержит уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), который обеспечивает переход по ссылке на подтверждающую запись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Ранее сообщалось, что каждый год после проверки некоторые пенсионеры лишаются пенсий. Такую проверку (верификацию) проводят Пенсионный фонд, Минфин и Минсоцполитики.
Напомним, с января этого года средняя пенсия судьи увеличилась на 22,8 тыс. грн. – с 67,9 тыс. до 90,8 тыс. грн. Однако для граждан, получающих пенсии по возрасту, выплаты выросли за год на 406 грн. – с 3538 до 3944 грн.
Чтобы получать пенсию, необходимо иметь определенный страховой стаж. При этом законом при необходимости предусмотрена возможность покупки нескольких лет страхового стажа.
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а "черным риэлторам" в штат кроме нотариуса теперь придется набирать и хакеров)))