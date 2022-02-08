За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 7 человек, выявлено 2 862 новых случая. Среди заболевших 320 детей, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2862 больных коронавирусом. 7 человек скончались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

"2862 подтвержденных случая на коронавирус за сутки в столице. 7 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8606 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 386 397", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 1545 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 997 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 146 девочек от 1 месяца до 17 лет и 174 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 3 женщины от 63 до 70 лет и 4 мужчины от 65 до 85 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 87 больных коронавирусом и 235 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 946 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 342 118 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 550, в Деснянском - 350 и в Оболонском районе - 339 случаев", - отметил Виталий Кличко.