Нет оснований полагать, что Китай будет способствовать российской агрессии против Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает, что сближение России и Китая может представлять угрозу для Украины, поскольку у КНР есть свои интересы в Киеве.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Комментируя совместную декларацию КНР и РФ, в которой Москва поддержала претензии Китая на Тайвань, а Пекин поддержал президента РФ Владимира Путина в его требованиях о расширении НАТО на восток, Кулеба сказал, что часть документа об Альянсе была, вероятнее всего, инициирована именно РФ, и это было сделано просто ради повышения градуса давления.
Журналист спросил министра, означает ли создание такого геополитического союза, что угроза наступления на Украину увеличилась. Кулеба ответил, что сближение Китая с РФ – не новость, и это произошло задолго до подписания декларации. Он призвал не забывать, что у Китая есть свои торговые интересы в Украине.
"Мы не видим сейчас оснований считать, что Китай будет каким-то образом способствовать российской агрессии против Украины", – сказал глава МИД.
Он считает, что подписание документа было дипломатическим жестом, который Россия разыграла в своих интересах. У Украины же есть свой уровень диалога с Китаем, отметил министр.
"Прекрасно осознаем все риски, но при этом понимаем и большую игру, которую ведет РФ", – добавил он.
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саме як джерело людського ресурсу, саме звідси ці розмови про єдиний народ, малоросійське штучне нарєчіє та ін. Китайці вміють чекати, вони планують на століття вперед.
Скатайтесь в Северную Корею и спросите там любого "любит ли он своего Хунь Вынь Пыня" и каждый со слезами на глазах признается что жить без него не может .
Надо смотреть более прагматично на происжодящее. ***** пытается повторить то что делают китайцы по отношению к Тайваню, но более топорно, как всегда через ЖЁПУ. Конечно китаю выгодно что Курятник разосрался с Западом, НАТО, США, Украиной, Прибалтикой, Средней Азией. Конечно Китай будет поддерживать "Ультиматум Курятника" к НАТО - просто потому что это ему выгодно, чем больше внимания уделяется НАТО те лучше Китаю, это развязывает ему один узелок на веревке которой связаны его руки. Китай будет добиваться своего другими методами. Время - лучший друг Китая во все времена.
Ну да ладно с Тайванем, мене он тоже как-то побоку. Но вот что будет делать мир когда с Тайваня перестанет поступать оперативная память, чипы и накопители (HDD и SSD)?? И мы тут вообще обсуждаем ситуацию вокруг Нас. Но современный мир стал очень мал, что бы не видеть того кто и чем занимается. То что, ***** сняло с дальнего востока войска, перебрасывает КурГвардию с Севера - еще говорит о том, что ну нет у него достаточного перевеса перед Украиной и есть понятие того, что ему здесь будут не рады.
Чем обернется эта переброска войск - время покажет.
Зачем тебе тайванские чипы - на "подвале" у кацапов мобильники не положены
Точно также это предполагает что агрессия против Украины - будет осуществленна по всем возможным направлениям.
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Посольство США розглядає можливість переїзду до західної України!
А от Україна Китаю потрібна - бо постачає зерно (їсти хочеться завжди).
Вот да!
Воистину так и есть.
А ты, Кулеба, что ты сделал для коммунистического Китая?
Продал (точнее, отдал в аренду на 99 лет) порт Николаев?
Или Одесский порт?
Китайские агенты в Австралии, по совместительсвтву являющиеся премьерами австралийских штатаов, Китаю продали (точнее, отдали в аренду на 99 лет) и порт Дарвин, и порт Мельбурн.
"Стыдись", Кулеба.
P.S. Российские олигархи могли пообещать китайским товарищам поделиться с ними украинскими черноземами...
Так что тут всё серьёзно.
РФ поставляет 2 млн. тон (при чем при закрытом Китаем рынке, можно поставлять только из регионов - Сибирь, Дальний Восток).
Украина поставляет 7млн. тонн.
как то 80% не складываются.
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А теперь новина от 07.02.22 (не зря же лидеры КНР и РФ встречались)
Китай дал добро на экспорт пшеницы и ячменя из всех регионов РФ, таким образом, КНР открыла рынок для экспорта зерна из русских глубоководных портов
Качество зерна надо учитывать тоже.
Такие поставщики, как кремль, способны облучать зерно,
обрабатывать по-другому - Европа уже в курсе.
Посмотрим на достижения России.
Вопрос в другом, выгодно ли продавать зерно Китаю или нет!
у меня нет слов..
А останні закидони про те що Ши вважає обгрунтованими "стурбованності" рашки про те, що Україна та інші країни, яким москоти погрожують, чи (/а також) вже в яких теж вже загарпали частини територій, можуть вступити, чи вже приєдналися до НАТО?