Надо привлекать в Украину таланты со всего мира. Уже сегодня резидентами "Дія.City" станут украинские и зарубежные ИТ-компании, - Зеленский
Резидентами "Дія.City" смогут стать не только украинские ИТ-компании, но и зарубежные.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время открытия Diia Summit, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим построить самое удобное государство в мире в публичных услугах. Но мир не стоит на месте также, люди – самое главное, что есть в каждой стране, а талантливые люди – это еще и основа экономики. Нужно действовать, чтобы не только талантливые украинцы оставались дома, но и привлекать в Украину таланты со всего мира, технологический бизнес, который формирует новую цифровую экономику, поэтому мы хотим, чтобы резидентами "Дія.City" становились не только украинские, но и зарубежные ИТ-компании. Насколько я знаю, уже сегодня к "Дія.City" будут привлекаться и первые, и вторые", - отметил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
фактически, дия нужна зеЛоху для одного - провести выборы в 2024 году - через Дию.. где он "имеет поддержку 100%, даже больше 100%"..
Дия отлично заменяет тот самый "центральный сервер голосования")
Налоговая кошмарит проверками и штрафами с потолка;
Судебная система не работает;
Коррупция процветает;
Власть ленивая и глупая;
Талончик к семейному врачу через 3 недели;
Талончик в единный офис... через 2 месяца!!!
таки пыхнул поутряни )))
Типа, миротворец. Решатель. Спаситель.
Тим більше в індустрії, де питання зміни країни резидента (отримувача податків) можна вирішити протягом тижнів, навіть не місяців.