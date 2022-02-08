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Надо привлекать в Украину таланты со всего мира. Уже сегодня резидентами "Дія.City" станут украинские и зарубежные ИТ-компании, - Зеленский

Надо привлекать в Украину таланты со всего мира. Уже сегодня резидентами

Резидентами "Дія.City" смогут стать не только украинские ИТ-компании, но и зарубежные.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время открытия Diia Summit, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим построить самое удобное государство в мире в публичных услугах. Но мир не стоит на месте также, люди – самое главное, что есть в каждой стране, а талантливые люди – это еще и основа экономики. Нужно действовать, чтобы не только талантливые украинцы оставались дома, но и привлекать в Украину таланты со всего мира, технологический бизнес, который формирует новую цифровую экономику, поэтому мы хотим, чтобы резидентами "Дія.City" становились не только украинские, но и зарубежные ИТ-компании. Насколько я знаю, уже сегодня к "Дія.City" будут привлекаться и первые, и вторые", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведем электронную перепись населения, разрабатываем модель электронной таможни и стремимся сделать Украину мировым IT-хабом, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) IT-индустрия (244) Дія (427)


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Топ комментарии
+11
Уже позалучав всю зелену плісняву що була в Україні. Залучатель, ***...
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08.02.2022 11:47 Ответить
+9
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08.02.2022 12:03 Ответить
+7
Кто каким резидентом станет - вопрос открыт. Конкретно тебе не помешало бы подумать над тем, как бы не стать резидентом СИЗО.
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08.02.2022 11:48 Ответить
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Уже позалучав всю зелену плісняву що була в Україні. Залучатель, ***...
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08.02.2022 11:47 Ответить
после очередного "залучения инвесторов зеленским" - из Украины начался массовый отток инвесторов.

фактически, дия нужна зеЛоху для одного - провести выборы в 2024 году - через Дию.. где он "имеет поддержку 100%, даже больше 100%"..

Дия отлично заменяет тот самый "центральный сервер голосования")

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08.02.2022 12:03 Ответить
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08.02.2022 12:03 Ответить
Кто каким резидентом станет - вопрос открыт. Конкретно тебе не помешало бы подумать над тем, как бы не стать резидентом СИЗО.
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08.02.2022 11:48 Ответить
якщо біля зеленського запанує тиша, можна почути як булькає квашена капуста в його довбешці.
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08.02.2022 12:09 Ответить
зараз вчасно військових легіонерів залучати
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08.02.2022 11:51 Ответить
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08.02.2022 11:54 Ответить
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08.02.2022 11:55 Ответить
Так проблема не в податках, цінах і навіть не в бюрократії. Просто бізнес не захищений... Відкрив, вклав бабло. Потім прийшов дружбан коломойши і все віджав. Ось про що думає бізнес. Про спокій і надійність. А ото всі гарантії презерватива то фількіна грамота.
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08.02.2022 12:10 Ответить
А как всех бесите вы,петушарии)не зря вас п&дят на каждом углу
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08.02.2022 12:19 Ответить
Бендер вже просто відпочиває у порівнняні з найвеличнішим зеленим шмулєм
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08.02.2022 11:57 Ответить
WHAT "САП", CLOWN?
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08.02.2022 11:58 Ответить
А потім до нас приєднаються і північнокорейські хакери.
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08.02.2022 12:00 Ответить
Очень удобная страна для бизнеса и жизни:
Налоговая кошмарит проверками и штрафами с потолка;
Судебная система не работает;
Коррупция процветает;
Власть ленивая и глупая;
Талончик к семейному врачу через 3 недели;
Талончик в единный офис... через 2 месяца!!!
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08.02.2022 12:06 Ответить
Дурачек. Ты решил айтишников и умных людей своей рекламой завлечь типо они не знают что здесь на самом деле творится? Сюда разве что Ахметов со своими *зелеными тарифами* придет в качестве инвестора чтобы трусить карманы украинцев
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08.02.2022 12:11 Ответить
Дайте ему, наконец, селедки.
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08.02.2022 12:13 Ответить
В мене компанія вже вивела бізнес до Польші... Кажуть наші інвестори що там надійніше. І не війна проблема. А те що не дають спокійно працювати. "проффесионали" та "новые лица" зробили разом...
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08.02.2022 12:14 Ответить
оно на радостях,от того шо пуйло "красавицей" назвал,совсем долбанулось?
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08.02.2022 12:16 Ответить
ну да! ))) то он себя только умным считал.. а теперь еще и красавицей))))
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08.02.2022 12:21 Ответить
Этот дебил лучше бы провел переговоры с министром иностранных дел Германии а оно где то заныкалось обиженное
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08.02.2022 12:19 Ответить
у параши сколково а у зели зелково, с тем же результатом будет. зелох не догоняет что кремниевая долина взялась не из-за налогов, а из-за того что был громадный спрос на инновации, м бабки от государственных заказов. а кто будет что заказывать у резидентов дия сити
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08.02.2022 12:22 Ответить
оспади... как этот всплеск эмоций))) и бред, фонтаном текущий... объяснить зарубежным друзьям Украины, которых беспокоит русовоенщина у наших границ....
таки пыхнул поутряни )))
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08.02.2022 12:24 Ответить
Какой дурак будет регистрироваться "резидентом" платформы "Дія", которую контролирует конкретно уголовная банда, захватившая всю власть в стране? Здесь даже ковидную тысячу сто раз подумаешь, прежде чем взять. Куда эта сволочь использует мои данные? Стране нужны реформы для свободного функционирования бизнеса и привлечения инвесторов, а не очередные конторы типа "Рога и копыта" от мошенников и проходимцев оказавшихся у власти.
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08.02.2022 12:25 Ответить
Та хай іде на хутір ,зі своєю Дією. Її впроваджують лише з однією метою ,щоб проникнути закон про електронне голосування ,де він зможе фальсифікувати вибори і повністю зруйнувати демократію в нашій країні .
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08.02.2022 12:29 Ответить
Якщо не боронити країну, то не буде куди залучати таланти.
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08.02.2022 12:39 Ответить
Своих талантов полно, дайте им нормально зарабатывать дома.
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08.02.2022 13:01 Ответить
Наводит туман всеми возможными способами, лишь бы отвлечь внимание от сдачи Украины пуйлу, которое, судя по вояжу Макарона уже очень близко
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08.02.2022 12:43 Ответить
Макрон - пустышка.Он имитирует активность ради собственных выборов.
Типа, миротворец. Решатель. Спаситель.
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08.02.2022 13:02 Ответить
Про що він говорить, він реально вважає що в тему 'Дай гроші' хтось захоче добровільно влазити.

Тим більше в індустрії, де питання зміни країни резидента (отримувача податків) можна вирішити протягом тижнів, навіть не місяців.
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08.02.2022 14:31 Ответить
 
 