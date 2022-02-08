Надо привлекать в Украину таланты со всего мира. Уже сегодня резидентами "Дія.City" станут украинские и зарубежные ИТ-компании, - Зеленский

Резидентами "Дія.City" смогут стать не только украинские ИТ-компании, но и зарубежные.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время открытия Diia Summit, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим построить самое удобное государство в мире в публичных услугах. Но мир не стоит на месте также, люди – самое главное, что есть в каждой стране, а талантливые люди – это еще и основа экономики. Нужно действовать, чтобы не только талантливые украинцы оставались дома, но и привлекать в Украину таланты со всего мира, технологический бизнес, который формирует новую цифровую экономику, поэтому мы хотим, чтобы резидентами "Дія.City" становились не только украинские, но и зарубежные ИТ-компании. Насколько я знаю, уже сегодня к "Дія.City" будут привлекаться и первые, и вторые", - отметил глава государства.

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