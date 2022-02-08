Любые обязательства для Украины по Донбассу не могут быть приняты без одобрения Рады, - "слуга народа" Костин

Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин заявил, что любые обязательства для Украины по Донбассу не могут быть приняты без одобрения в Верховной Раде. Поскольку каждая юридически закрепленная договоренность должна рассматриваться парламентом в виде закона.

Об этом рассказал Костин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень важный момент. Что бы ни происходило, все равно законы принимает Верховная Рада. И не может быть каких-то договоренностей, которые являются юридически обязательными для Украины как для государства, без того, чтобы эти договоренности в виде закона не были одобрены и приняты на уровне Верховной Рады", - отметил он.

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Костин пояснил, что законы, которые являются частью политического урегулирования в соответствии с минскими соглашениями, будет принимать именно Верховная Рада, которая представляет интересы всего украинского народа.

"И эти законы будут приниматься именно в том случае, если будут отвечать национальным интересам Украины", - резюмировал Костин.