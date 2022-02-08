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Любые обязательства для Украины по Донбассу не могут быть приняты без одобрения Рады, - "слуга народа" Костин

Любые обязательства для Украины по Донбассу не могут быть приняты без одобрения Рады, -

Исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ, нардеп "Слуги народа" Андрей Костин заявил, что любые обязательства для Украины по Донбассу не могут быть приняты без одобрения в Верховной Раде. Поскольку каждая юридически закрепленная договоренность должна рассматриваться парламентом в виде закона.

Об этом рассказал Костин в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень важный момент. Что бы ни происходило, все равно законы принимает Верховная Рада. И не может быть каких-то договоренностей, которые являются юридически обязательными для Украины как для государства, без того, чтобы эти договоренности в виде закона не были одобрены и приняты на уровне Верховной Рады", - отметил он.

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Костин пояснил, что законы, которые являются частью политического урегулирования в соответствии с минскими соглашениями, будет принимать именно Верховная Рада, которая представляет интересы всего украинского народа.

"И эти законы будут приниматься именно в том случае, если будут отвечать национальным интересам Украины", - резюмировал Костин.

Автор: 

ВР (29302) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+8
Слуги , лучше сразу валите из страны без голосования - бо Вас найдут бандеровцы из под земли . За каждый голос ответите
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08.02.2022 12:26 Ответить
+7
А сколько срани ,которая,в войну голосовала за дебила клоуна,надо лишить права голоса?может возглавишь список)
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08.02.2022 12:38 Ответить
+4
Если бы не голосовал,то не рвал бы ,2,5года,себе попу на немецкий крест за зебобу)
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08.02.2022 13:09 Ответить
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А скільки депутатів попереднього скликання, які голосували за Мінські угоди, є нині діючими депутатами.?
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08.02.2022 12:23 Ответить
А сколько срани ,которая,в войну голосовала за дебила клоуна,надо лишить права голоса?может возглавишь список)
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08.02.2022 12:38 Ответить
Червоно- чорні за жодну погань не голосували.
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08.02.2022 12:46 Ответить
Если бы не голосовал,то не рвал бы ,2,5года,себе попу на немецкий крест за зебобу)
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08.02.2022 13:09 Ответить
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08.02.2022 13:12 Ответить
Всвіті існує три види логіки: 1. Формальна логіка.2. Логіка. 3. Жіноча логіка.
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08.02.2022 13:26 Ответить
Слуги , лучше сразу валите из страны без голосования - бо Вас найдут бандеровцы из под земли . За каждый голос ответите
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08.02.2022 12:26 Ответить
В ВР сидит моношобла, которая голосует за оплату в конверте за все забаганки ЗЕчма. А ЗЕчмо настойчиво хочет порадовать *****.
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08.02.2022 12:30 Ответить
Где у вас зеобезьян большинство плюс рыги,плюс беняны )
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08.02.2022 12:34 Ответить
Зе понимает, что автономия ОРДЛО -- его приговор и развал Украины? Или он надеется через референдум это протащить?
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08.02.2022 12:46 Ответить
Фотографи, конюхи, двірники і дєвушкі льохкага павєдєнія будуть вирішувати долю моєї України? Кур-р-рча ляґа...
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08.02.2022 12:49 Ответить
що будь-які зобов'язання для України щодо Донбасу не можуть бути прийняті без схвалення у Верховній Раді без погодження з народом України!
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08.02.2022 12:56 Ответить
зеля тупой если пойдет на какие-то уступки ради нормандского формата или ещё чего. надо просто ждать, повода для вторжения мы не даем, посему пусть парашка делает свой шаг и нарывается на джавелины и санкции. а повестись просто так не зажарив ни одного бурята это тупо
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08.02.2022 12:58 Ответить
зєлайно залишиться в історії України зєлайном, прокацапленим кримінальним утворенням на рівні рьігов.
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08.02.2022 13:25 Ответить
 
 