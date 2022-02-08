От встречи с Зеленским никто не отказывается, но нужно понимать ее результат, - Песков

Сама по себе встреча президентов Путина и Зеленского не исключена, но должно быть понимание, какой может быть результат встречи.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить этот узел ситуации, которая уже стала гордиевым, на юго-востоке страны, то Путин готов встречаться", - сказал он.

Но следует понимать, каков результат такой встречи, добавил Песков.

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