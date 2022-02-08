От встречи с Зеленским никто не отказывается, но нужно понимать ее результат, - Песков
Сама по себе встреча президентов Путина и Зеленского не исключена, но должно быть понимание, какой может быть результат встречи.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Что касается встречи с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если она поможет разрубить этот узел ситуации, которая уже стала гордиевым, на юго-востоке страны, то Путин готов встречаться", - сказал он.
Но следует понимать, каков результат такой встречи, добавил Песков.
Топ комментарии
+7 secret secret_too
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+7 Nikolai Chizhevsky
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+5 Неоновая Вывеска
показать весь комментарий08.02.2022 12:26 Ответить Ссылка
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Во- вторых Ивашов давно уже не действующий генерал-полковник а в отставке (т.е. старый пердун) и его письма навряд ли куйлу даже показали. Перед этим помните такое письмо от деятелей рашистской культуры и науки уже было…. Хотя нам украинцам приятно что есть в рашке и трезво мыслящие люди.
Вот в Чечню - Корчинского