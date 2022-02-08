Противник активизировал набор наемников в подраздеения 1 и 2 АК через сеть вербовочных центров на территории РФ, - разведка
Командование ВС РФ продолжает интенсивные меры по пополнению личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным украинской разведки, результаты агитационной кампании военных комиссариатов российских оккупационных администраций остаются неудовлетворительными.
"Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Учитывая указанное, противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы", - сообщили в ГУР.
В то же время сообщается, что наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников, что связано с неоднократными столкновениями так называемых добровольцев с местным населением, в том числе с использованием оружия.
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А снимки, видео поставок боеприпасов и техники из РФ? Не, никак?
А по вашому "запиту" - українська розвідка не має права ділитися секретною інформацією отриманою із власних джерел, тим більш - отриманою від союзників.
Докладываю: Секретны не доказательства, а то как ты их получил. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
ООН - незрозуміле ніщо.
У статуті ООН досі прописані п'ять постійних членів Радбезу - Велика Британія, Китай, СРСР, США, Франція.
Якщо ви, звичайно, здатні збагнути про що мова...
Я понимаю о чем вы. В СБ ООН РФ блокирует всё для себя не выгодное. Но итоговым документом СБ является резолюция. А тут важен сам процесс. "Продемонстрированы безусловные доказательства, но РФ (ну и наверное Китай) наложили вето". Вы представляете себе такие заголовки во всех мировых СМИ? Это плохо для Украины?
Не понимаю о чем вы спорите. Я говорю о том, что наша разведка работает очень плохо! Скатившись до уровня "позвонил наш агент из ОРДЛО и сообщил "важную" информацию".
"Докладываю: Секретны не доказательства, а то как ты их получил." - так ось, доповідаю - ворожа розвідка побачивши ті "докази" прорахує та зрозуміє, як вони отримані. Саме тому у Гаазькому суді по MH-17 докази розвідки США засекречені.
А докази Агресії РФ проти України вже нікому з притомних не потрібні - вони очевидні, та міжнародно оформлені.
Докази військових злочинів будуть надані у суді над агресором, після перемоги над ним.
И вы правы ворожа "розвідка побачивши ті "докази" прорахує та зрозуміє, як вони отримані". Для этого и существует мозг. Ведь никто не просит снять перемещение техники из РФ и её разгрузку в ОРДЛО, выложить это всё в СМИ и завтра поехать туда же и так же снимать. Можно накопить материалы, при необходимости вывезти агентов, а уже потом всё это выкладывать в СМИ.
И совершенно излишняя урапатриотическая мантра: "докази очевидні, та міжнародно оформлені". Доказательств - чем больше, тем лучше. И ещё есть качество этих доказательств. Например известное утверждение, что на Донбассе мы воюем с армией РФ. И за 8 лет войны 8 подтвержденных случаев участия военнослужащих регулярной армии РФ. Много это или мало? Нам с вами - достаточно, но для мирового сообщества - нет. РФ это понимают и постоянно давят на это.
Это важно: Ни мне, ни вам - ничего доказывать не надо. Мы в курсе. Речь о мире, о его позиции. Что бывает с костром, если не подбрасывать туда дров? Так же и с мировым мнением о непосредственном участии РФ в войне на Донбассе.
Тут ви окремо, я окремо. Я не користуюся російською маячнею про "покажіть регулярні".
Світова спільнота живе із повагою до міжнародного права. Особисто мені не особливо важливо - є у незаконних збройних формувань нашивки та шеврони армії РФ чи немає. Військовою агресією вважається - як бойові дії регулярними підрозділами, так й іррегулярними або гібридними.
Світова спільнота читала документ ООН який дає визначення військової агресії...
І я не знаю чому ви досі дискутуєте тут, впроваджуючи кремлівські наративи.
Не треба бути фахівцем з міжнародного права, щоби знати те що свідомі українці знають як мінімум 8 років.
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
Статья 4
Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.
Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
Я надав достатньо інформації, зробіть щось самостійно.