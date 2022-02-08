Противник активизировал набор наемников в подраздеения 1 и 2 АК через сеть вербовочных центров на территории РФ, - разведка

Командование ВС РФ продолжает интенсивные меры по пополнению личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным украинской разведки, результаты агитационной кампании военных комиссариатов российских оккупационных администраций остаются неудовлетворительными.

"Оккупантам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Учитывая указанное, противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы", - сообщили в ГУР.

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В то же время сообщается, что наблюдается обострение социальной обстановки в населенных пунктах временного пребывания российских наемников, что связано с неоднократными столкновениями так называемых добровольцев с местным населением, в том числе с использованием оружия.