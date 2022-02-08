Сейчас существует консенсус, что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на "Северном потоке-2", - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о положительных сигналах по поводу будущего газопровода "Северный поток-2" в случае потенциального вторжения РФ в Украину.

Об этом он сказал во вторник на совместном брифинге с главами МИД Австрии, Чехии и Словакии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Для нас положительные сигналы в том, что в принципе существует консенсус сейчас, о том, что, во-первых: не нужно спешить с сертификацией "Северного потока-2". А во-вторых, - что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на этом проекте", - сказал министр.

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