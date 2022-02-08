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Новости Газовая война Война
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Сейчас существует консенсус, что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на "Северном потоке-2", - Кулеба

Сейчас существует консенсус, что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о положительных сигналах по поводу будущего газопровода "Северный поток-2" в случае потенциального вторжения РФ в Украину.

Об этом он сказал во вторник на совместном брифинге с главами МИД Австрии, Чехии и Словакии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Для нас положительные сигналы в том, что в принципе существует консенсус сейчас, о том, что, во-первых: не нужно спешить с сертификацией "Северного потока-2". А во-вторых, - что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на этом проекте", - сказал министр.

Также читайте: Если Россия вторгнется в Украину, то "Северный поток-2" больше не будет существовать, - Байден

Автор: 

Северный поток (1458) Кулеба Дмитрий (2880)


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думаю первые же ракеты ударят не по военным обьектам, а по ГТС, делая сп2 безальтернативным вариантом по крайней мере для выходцев из штази.
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08.02.2022 13:01 Ответить
У разі потенційного вторгнення у ***** буде Українська ГТС. Так що ПП 2 якось не виглядає стимулом стримування.
І ще таке виникає питання. Ось відбулось вторгнення в дві області, ПП 2 не запустили. але ж ви і надалі будете прокачувати газ і отримувати плату за прокачку посилаючись на те що Україна виконує транзитні домовленості перед европейськими партнерами. Ви не зупинете транзит!
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08.02.2022 13:11 Ответить
"Nord Stream 2 pipeline proves to be a sticking point in Biden and new German chancellor's show of unity"...Так об этом пишут газеты, а газеты всегда правы.
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08.02.2022 13:25 Ответить
если цель куйла склонить зелю к минску, то он хочет сделать это без боувых действий и санкций. если цель другая какого зеля рвется на переговоры с куйлом, нужно джавелины доставать и встречать "гостей"
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08.02.2022 13:26 Ответить
Есть тот СП2 или нет его, это мелочи. Тем боле, что есть много других газовых труб.
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08.02.2022 16:38 Ответить
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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09.02.2022 09:10 Ответить
 
 