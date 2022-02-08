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Сейчас существует консенсус, что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на "Северном потоке-2", - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о положительных сигналах по поводу будущего газопровода "Северный поток-2" в случае потенциального вторжения РФ в Украину.
Об этом он сказал во вторник на совместном брифинге с главами МИД Австрии, Чехии и Словакии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Для нас положительные сигналы в том, что в принципе существует консенсус сейчас, о том, что, во-первых: не нужно спешить с сертификацией "Северного потока-2". А во-вторых, - что любое новое военное вмешательство России в Украину поставит крест на этом проекте", - сказал министр.
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І ще таке виникає питання. Ось відбулось вторгнення в дві області, ПП 2 не запустили. але ж ви і надалі будете прокачувати газ і отримувати плату за прокачку посилаючись на те що Україна виконує транзитні домовленості перед европейськими партнерами. Ви не зупинете транзит!
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY