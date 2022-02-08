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Новости Агрессия России против Украины Война
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Бербок отправилась на линию разграничения на Донбассе. ФОТО

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во вторник, 8 февраля, во второй день своего визита в Украину отправилась на линию разграничения между украинской армией и российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава МИД ФРГ хочет увидеть своими глазами ситуацию в зоне боевых действий и пообщаться с местным населением.

Бербок отправилась на линию разграничения на Донбассе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встречу Зеленского и Бербок отменили из-за расхождений в графиках

После этого у нее запланирована встреча с представителями специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), среди задач которой, в частности, контроль сохранения режима прекращения огня. Затем глава германского внешнеполитического ведомства намерена встретиться с представителями неправительственных организаций.

Автор: 

Германия (7095) Донбасс (26958) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+30
Вообще надо всем иностранцам сначала показывать фронт , ПОТОМ ГОСПИТАЛЬ С РАНЕННЫМИ , потом СТЕНУ ПАМЯТИ Михайловского собора . А потом уже общаться. А то едут чистоплюи и учат украинцев сдавать страну
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08.02.2022 13:08 Ответить
+11
Які там "проросійські сепаратисти"? Там давно вже регулярні війська рф!!!Треба називати речі своїма іменами.Ось так і живемо ,8 рік війни...
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08.02.2022 13:17 Ответить
+8
После такого позора для Германии , что Зе отменил встречу , тетя поехала восстанавливать рухнувший имидж
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08.02.2022 13:06 Ответить
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После такого позора для Германии , что Зе отменил встречу , тетя поехала восстанавливать рухнувший имидж
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08.02.2022 13:06 Ответить
Вообще надо всем иностранцам сначала показывать фронт , ПОТОМ ГОСПИТАЛЬ С РАНЕННЫМИ , потом СТЕНУ ПАМЯТИ Михайловского собора . А потом уже общаться. А то едут чистоплюи и учат украинцев сдавать страну
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08.02.2022 13:08 Ответить
Еще неплохо было бы чтобы переночевали на передке где-нибудь под Авдеевкой в вонючем спальном мешке, в котором пара-тройка десятков полевых мышей
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08.02.2022 13:41 Ответить
Племянница , ничего умнее не придумали ? Анналена Бербок наладила хороший контакт с главой МИД Украиньі , впереди большие совместньіе дела . А Лошадь со Смоленской площади курит взатяжку ...😃
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08.02.2022 13:39 Ответить
шмаркле вчера не до нее он вчера дорожки прокладывал а сегодня понеслось дерьмо по трубам
Дипломатия существует для того чтобы вести переговоры для разрешения сложных и тупиковых вопросов и доказывать свою правоту а не строит из себя вяликого и обиженного
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08.02.2022 13:43 Ответить
Ну Кулебы с неё хватит . Пусть начнут говорить Слава Украине , уважать бандеровцев , и перестать гадить Украине по покупке оружия .
И ГДЕ ОРУЖИЕ , за которое Украина уже заплатила ?
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08.02.2022 13:48 Ответить
с нее то хватит но она только министр и обвинять только ее в позиции целого государства, она только доносит позицию правительства ФРГ и отсебятину не имеет право нести на переговорах
А вот нашим нужно было еще раз подчеркнуть что их позиция неправильная и искать пути выхода
но нашему это совсем не интересно оно устало то от Блинкена то от Джонсона а тут еще она а сегодня Макрон Вы что с ума сошли а там вроде Эрдоган собирается замучили бедного зелю своими визитами вот бы в глазки заглянуть пуйлу это прям сию минуту
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08.02.2022 14:20 Ответить
Вы стесняетесь вспомнить , что Украина оплатила винтовки и Германии заблокировала из передачу ????
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08.02.2022 13:49 Ответить
Вот для этого и существует дипломатия вот как раз наш ********** и должен задавать неудобные вопросы министру а наше недоразумение вчера нанюхался а сегодня очередная волна бреда сумасшедшего типа *******
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08.02.2022 14:09 Ответить
Он задавал ей неделю назад вопрос об оружии . Теперь он задаст вопрос Шольцу
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08.02.2022 14:13 Ответить
Вы это серьезно про Шольца и оружие
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08.02.2022 14:21 Ответить
‼️‼️немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею через эту структуру НАТО и https://zn.ua/UKRAINE/reznikov-ukraina-zakupila-u-nato-antidronovye-ruzhja.html оплаченных противодроновых винтовок . Наши источники говорят, что украинская сторона поднимала этот вопрос даже во время последнего https://zn.ua/POLITICS/sovmestnaja-presskonferentsija-zelenskoho-i-merkel-onlajn.html визита Меркель в Киев , но проблема решена не была.
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08.02.2022 14:30 Ответить
ваш президент Петро Алексеич...только власть спасёт его от тюрьмы, требуйте перевыборов...спасайте народного олигарха..)))
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10.02.2022 09:42 Ответить
Вопрос скоро три года как ищут за что посадить Порошенко, что только не придумывали зебилы для таких как ты Вопрос на засыпку если бы было за что наверное уже бы сидел А вот нынешняя власть в ближайшем будущем коллективно сядет и надолго даже не сомневайся хватит одного Вагнергейта даже не будем трогать все остальное
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10.02.2022 09:54 Ответить
много букав....Петя никого не посадил и его не посадят ...пока.
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10.02.2022 10:00 Ответить
то какого сидишь на Цензоре иди алфавит изучай двоешник
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10.02.2022 10:03 Ответить
за Пецыными сектантами наблюдаю, как вы вылизываете толстого барыгу лицемера и лжеца...))) не без корыстно конечно.....
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10.02.2022 10:08 Ответить
не без корыстно конечно..... А вот с этого места поподробнее потому шо мона и отгрести по полной как там тебя зебил или ватник
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10.02.2022 10:35 Ответить
ты ба якый........патриЁт...отгребун
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10.02.2022 10:56 Ответить
Шарахнути по ній із танка, це ж не так страшно як газ відключити.
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08.02.2022 13:07 Ответить
Каску одела или Вермахт еще не прислал
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08.02.2022 13:08 Ответить
її кинули в москві і німці вирішили нею тиснути на київ...але київ пришорив цю поведінку ще до входу...
з геронтофілом би не проколовся наш президент...
німеччина і франція причетні до цієї ситуації, що склалась...і це основне
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08.02.2022 13:11 Ответить
Видайте їй німецьку каску.
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08.02.2022 13:12 Ответить
все будет нормально с немцами.
если не дай Бог москва сунется - немцы в стороне не будут.
в таких странах власть делает то, что скажут граждане.
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08.02.2022 13:12 Ответить
Ваты в Германии много. Поэтому немцы могут сказать не то что выгодно Украине
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08.02.2022 13:14 Ответить
все, кто поддерживает Украину санкциями, оружием нашару итд
делают это
для себя.
Мир не хочет, что бы псих с бомбой рассказывал дормальным людям как жить

А Украину поддерживают, потому что видят, что большинство не терпит монополии власти у себя в стране и ценит свободу - это западные ценности
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08.02.2022 13:31 Ответить
Які там "проросійські сепаратисти"? Там давно вже регулярні війська рф!!!Треба називати речі своїма іменами.Ось так і живемо ,8 рік війни...
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08.02.2022 13:17 Ответить
моска звикла робити все чужими руками.
Вони організували місцевих проливати кров, а керують, командують ними вони.
Техніку свою завели і відомо, що приситлають своіх регулярних натренування і тд
Тому тка і кажуть:" російські збройні форрмування на Донбасі".
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08.02.2022 13:51 Ответить
Не погоджуся з вами, якщо згадати російских десантників ,що обіняли,чи ось це-
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08.02.2022 14:00 Ответить
Правильно,я згоден, коли не вистачає сил колоаборантів для протидіі украінським ЗС, вони заводять свої регулярні підрозділи, обстріллюють зі свєї територія нашу.
У раши все як завжди - терор та беспредел
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08.02.2022 14:06 Ответить
Це замість зустрічі з клоуном?
Цікаво-цікаво....
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08.02.2022 13:18 Ответить
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08.02.2022 13:24 Ответить
Модератор, у вас проблеми із словом «репарації» чи ви продовжуєте полювання за дописувачами керуючись персональними вподобаннями? Ц
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08.02.2022 13:26 Ответить
Шульц дрище туди їхати, бо там фашисти стріляють. Він же там не встане над окопом і не буде кричати, що він теж фашист і щоб не стріляли по ньму, і у ньго зброї немає, тілька каска і підгузники.
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08.02.2022 13:28 Ответить
Україні вже час з них бабки брати за екскурсії
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08.02.2022 13:34 Ответить
отважная женщина и смелій политик. Все будет хорошо и думаю что россияне уже жидко-прежидко обтекают.... А нет - то подавятся отеми дворцами что под Киевом, в конче заспе.... как зайдут туда так и перестреляют друг друга при дележке
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08.02.2022 13:36 Ответить
згадайте пакт Молотова-Ріббентропа. Німеччині вірити не можна.
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08.02.2022 13:44 Ответить
УБДшку ей ОБЯЗАТЕЛЬНО! У нас такая мода нонче! Все "керивники" от пАлиции до пожарных с прокурорами воевали
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08.02.2022 13:46 Ответить
И что этой козе покажут то что есть на самом деле или образцово-показательную линию разграничения в километрах о нульовкb где регулярно происходят семки посещения ЗЕ передовой линии?
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08.02.2022 13:54 Ответить
Каску ей немецкую, блдь, дали?
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08.02.2022 13:59 Ответить
БербОк, фрекенбОк, - очередная меркельша
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08.02.2022 15:26 Ответить
 
 