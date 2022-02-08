Бербок отправилась на линию разграничения на Донбассе. ФОТО

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во вторник, 8 февраля, во второй день своего визита в Украину отправилась на линию разграничения между украинской армией и российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава МИД ФРГ хочет увидеть своими глазами ситуацию в зоне боевых действий и пообщаться с местным населением.

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После этого у нее запланирована встреча с представителями специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), среди задач которой, в частности, контроль сохранения режима прекращения огня. Затем глава германского внешнеполитического ведомства намерена встретиться с представителями неправительственных организаций.