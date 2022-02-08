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Перерегистрация авто, замена удостоверения с доставкой на дом и подача заявления в полицию: Монастырский анонсировал новые услуги в "Дії"

Перерегистрация авто, замена удостоверения с доставкой на дом и подача заявления в полицию: Монастырский анонсировал новые услуги в

Министерство внутренних дел в 2022 году планирует запустить в приложении "Дія" три новых услуги.

Об этом во время "Дія. Саммит" заявил глава МВД Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в этом году министерство планирует ввести три услуги в приложении "Дія".

"Первое - перерегистрация авто в "Дії". Второе - замена водительского удостоверения с доставкой на дом. Третье - подача заявления в полицию через "Дію", - заявил министр.

Также читайте: Минцифры запускает "шеринг" техпаспорта на автомобиль в "Дії"

Автор: 

МВД (9331) Монастырский Денис (335) Дія (427)


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Топ комментарии
+10
Ноавя услуга: "Трухин в смартфоне", что бы тихонечько в лес уйти
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08.02.2022 13:15 Ответить
+6
+ для вип-клиентов:
1. исчезновение записей камер, в разе чего(дорого).
2. замалчивание, смешанное с игнорированием(это подороже)
3. делание такого: "" , "фейса" правоохренителями, вплоть до самого министра, когда кто-то утверждает шо за рулем были именно вы(это еще дороже).
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08.02.2022 13:16 Ответить
+5
економикой занимается Игорь Валерич. Она уже при смерти.
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08.02.2022 13:23 Ответить
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Нарисовался!Иди с Трухиным разбирайся специалист!
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08.02.2022 13:14 Ответить
Ноавя услуга: "Трухин в смартфоне", что бы тихонечько в лес уйти
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08.02.2022 13:15 Ответить
Мне интересно, сколько еще осталось недоумков, которые доверяют свои данные этой жалкой поделке? И кто понес и какое наказание за слив баз "Дии" с критически важной для людей информацией?

А ведь умные люди предупреждали об этом давно.

Россия может взломать «Дию», предупреждает Украинский киберальянс

https://zn.ua/UKRAINE/rossija-mozhet-slomat-dejstvie-preduprezhdaet-ukrainskij-kiberaljans.html
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08.02.2022 13:38 Ответить
Так сказали же официально, что взлома небыло . А набежавшие троли тут-же пояснят, что "Дия не хранит данные, поэтому взломать их низя!" (С).
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08.02.2022 13:42 Ответить
Росіянам не треба ламати Дію, вони приймають участь у її створенні і вже напихали туди закладок і бекдорів, так що мають доступ до персональних даних українців.

https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка
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08.02.2022 15:05 Ответить
«Из России с любовью» - вуха чиїх спецслужб стирчать за розробкою «Дії»

https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/

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08.02.2022 15:08 Ответить
все что угодно засунут туда только бы нарид голосовал за них говнодии
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08.02.2022 13:14 Ответить
Барьеры в большом ходу в учреждениях. Ими преграждается доступ к нужному сотруднику. Посетитель, как тигр, ходит вдоль барьера, стараясь знаками обратить на себя внимание.(с)
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08.02.2022 13:15 Ответить
+ для вип-клиентов:
1. исчезновение записей камер, в разе чего(дорого).
2. замалчивание, смешанное с игнорированием(это подороже)
3. делание такого: "" , "фейса" правоохренителями, вплоть до самого министра, когда кто-то утверждает шо за рулем были именно вы(это еще дороже).
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08.02.2022 13:16 Ответить
Забыли еще- путевки в лес за 130 тыщ.
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08.02.2022 13:19 Ответить
150К
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08.02.2022 13:24 Ответить
Ого! Дорого! Дайте знижку!
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08.02.2022 13:25 Ответить
Скидка будет постоянным клиентам
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08.02.2022 13:43 Ответить
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08.02.2022 14:02 Ответить
в коррупционной державе Зеля Ностра, где своим - всё, а остальным - "закон", вся информация, содержащаяся в одних руках - это пздц.. бегите, глупцы
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08.02.2022 13:18 Ответить
«Дія»: о чем не рассказывают украинцам
https://zn.ua/tech/dija-o-chem-ne-rasskazyvajut-ukraintsam.html
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08.02.2022 13:40 Ответить
может лучше экономикой займемся?
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08.02.2022 13:19 Ответить
економикой занимается Игорь Валерич. Она уже при смерти.
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08.02.2022 13:23 Ответить
бедняжке кроме гівноДії и пиарится не на чем
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08.02.2022 13:21 Ответить
Був би нормальним, застрелився. А він все висєрами дивує. Совість у скотиняк буває?
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08.02.2022 13:23 Ответить
Если власть расщедрилась на смартфоны, значит проворавалась или планирует что то сдать, и создает как минимум информационный шум, который заглушит зраду
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08.02.2022 13:25 Ответить
Поділитись техпаспортом, переоформити авто... і все в Дії.. В результаті нова послуга від ЗЕідіотів: авто ваше стало наше. І хрін що докажеш!
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08.02.2022 13:29 Ответить
Ага запит на судимість расеянскай мовою. ****** малороси.
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08.02.2022 13:34 Ответить
"...- перереєстрація авто в "Дії" ?????????????? з адміном з зе-команди- дуже стрьомна перспектива залишитись і без авто і без грошей!!!
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08.02.2022 13:43 Ответить
А эксперт уже не нужен при переоформлении? Ну там номера кузова проверить. Не?

Тьфу на Вас. (Тимофееву) Ах, какая машина!.. Это действительно новое слово в науке и технике! (Бунше) Тьфу на Вас ещё раз!

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08.02.2022 13:46 Ответить
Жесть! https://zbroya.info/uk/partner/uavz/blog/16520_zvernennia-golovi-uavz-do-vlasnikiv-zbroyi/
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08.02.2022 13:54 Ответить
Круто !!! СЛАВА Україні , Слава цифровізації , Смерть корупції , чергам та макулатуризації 🇺🇦😎👍
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08.02.2022 14:08 Ответить
 
 