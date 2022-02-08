Перерегистрация авто, замена удостоверения с доставкой на дом и подача заявления в полицию: Монастырский анонсировал новые услуги в "Дії"

Министерство внутренних дел в 2022 году планирует запустить в приложении "Дія" три новых услуги.

Об этом во время "Дія. Саммит" заявил глава МВД Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в этом году министерство планирует ввести три услуги в приложении "Дія".

"Первое - перерегистрация авто в "Дії". Второе - замена водительского удостоверения с доставкой на дом. Третье - подача заявления в полицию через "Дію", - заявил министр.

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