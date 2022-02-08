Перерегистрация авто, замена удостоверения с доставкой на дом и подача заявления в полицию: Монастырский анонсировал новые услуги в "Дії"
Министерство внутренних дел в 2022 году планирует запустить в приложении "Дія" три новых услуги.
Об этом во время "Дія. Саммит" заявил глава МВД Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в этом году министерство планирует ввести три услуги в приложении "Дія".
"Первое - перерегистрация авто в "Дії". Второе - замена водительского удостоверения с доставкой на дом. Третье - подача заявления в полицию через "Дію", - заявил министр.
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+10 Крэйда Гібсон
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+6 Yuriy Smith
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+5 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий08.02.2022 13:23 Ответить Ссылка
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А ведь умные люди предупреждали об этом давно.
Россия может взломать «Дию», предупреждает Украинский киберальянс
https://zn.ua/UKRAINE/rossija-mozhet-slomat-dejstvie-preduprezhdaet-ukrainskij-kiberaljans.html
https://******.it/2021/12/15/diia-epam-and-russia/ «Дія», EPAM и Рашка - одна дружная компашка
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/
1. исчезновение записей камер, в разе чего(дорого).
2. замалчивание, смешанное с игнорированием(это подороже)
3. делание такого: "" , "фейса" правоохренителями, вплоть до самого министра, когда кто-то утверждает шо за рулем были именно вы(это еще дороже).
https://zn.ua/tech/dija-o-chem-ne-rasskazyvajut-ukraintsam.html
Тьфу на Вас. (Тимофееву) Ах, какая машина!.. Это действительно новое слово в науке и технике! (Бунше) Тьфу на Вас ещё раз!