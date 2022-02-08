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Никто не отвечает на вопрос о том, на каких основаниях Россия является членом ООН и тем более Совбеза, - постпред Украины Кислица

Никто не отвечает на вопрос о том, на каких основаниях Россия является членом ООН и тем более Совбеза, - постпред Украины Кислица

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица усомнился, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совбезе ООН.

Об этом он сказал в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

Кислица утверждает, что после ликвидации СССР в 1991 году Россия так и не прошла через процедуру вступления в Организацию Объединенных Наций, предусмотренную действующим Уставом ООН.

"Возьмем, к примеру, Чехословакию, которая прекратила свое существование в 1992 году, распавшись на Чехию и Словакию. Обе эти страны прошли процедуру подачи заявки на членство, рассмотрение в Совбезе, Генассамблее и т.д.", - говорит посол.

Россия же просто объявила, что становится членом ООН и членом Совета Безопасности явочным порядком вместо распавшегося Советского Союза.

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Посол отмечает, что когда в 1992 году то же самое попыталась сделать Югославская республика (объединявшая тогда Сербию и Черногорию), заявив себя в ООН как распавшаяся полная правопреемница Югославской Федерации, она получила отказ и требование пройти полную процедуру вступления, которая была завершена в 2000 году.

Посол утверждает, что "никто не отвечает на вопрос о том, на каких основаниях Россия сидит в зале ООН и тем более Совбеза".

"Я могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в ГА ООН. Зато мне часто приходилось слышать: "Даже не думайте поднимать этот вопрос, 30 лет все работает, лучше не трогать", – сказал дипломат.

Он напоминает, что перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан Уставом ООН: Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США. То есть, по действующему Уставу ООН, постоянным членом Совбеза является распавшийся 30 лет назад Советский Союз, а России среди постоянных членов по этому Уставу просто нет.

"Уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку "Россия", и выдают себя за члена Совбеза ООН! А все вокруг считают, что все нормально", - удивляется Кислица.

При этом посол отмечает, что у него нет ни планов, ни поручения Киева начать юридическое обжалование членства России в ООН.

Автор: 

ООН (4207) россия (96420) СССР (814) Совбез ООН (1130) Кислица Сергей (180)


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Топ комментарии
+30
А відповісти на це питання треба, і всьому світу.
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08.02.2022 13:27 Ответить
+23
гнать вшею самозванцев
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08.02.2022 13:28 Ответить
+16
То треба на сесії Генасамблеї ООН це питання підняти, а не слухати, хто там що каже в кулуарах.
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08.02.2022 13:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А відповісти на це питання треба, і всьому світу.
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08.02.2022 13:27 Ответить
РЕШЕНИЕМ 1 СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР --ГОСУДАРСТВО СССР ПРЕКРАТИЛО СУЩЕСТВОВАНИЕ БЕЗ ПЕРЕДАЧИ КАКИХ ЛИБО ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ КОМУ ЛИБО (право наследование)

26 декабря 1991 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-26 [16] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Российская Федерация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-27 [~ 11] была признана де-фактоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-28 [17] государством-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 правопреемником СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE международно-правовых отношенияхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-29 [~ 12] и заняла его место в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Совете Безопасности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-30 [~ 13] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_(1990%E2%80%941991) В то же время, согласно действующему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B законодательству Украины , последняя является преемницей прав и обязательств УССР и международных договоров СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-31 [18] . Между государствами существует незакрытый вопрос о государственном долге СССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#cite_note-32 [19] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_Советских_Социалистических_Республик

УССР и БССР и СССР были УЧРЕДИТЕЛЯМИ ООН... соотвкетственнос пркращением СССР остались два государства ИМЕВШИХ ПРАВО ОСТАТЬСЯ ЧЛЕНАМИ ООН И ВОЙТИ В СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН А НЕ РОССИЯ... НАГЛОСТЬ О КОТОРОЙ ПОЧЕМУ ТО МОЛЧАТ А ВЕДЬ с позиции международного права и права вообще фактически все решения после незаконного присуствия России нахрапом как члена ООН и совета безопасности ООН есть НИКЧЕМНЫЕ .. тому ООН давно требует КАРДИНАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ..... ВОЗМОЖНО ДАЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ И СОЗДАНИЕ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ООН В НОВЫХ РЕАЛИЯХ....
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08.02.2022 13:42 Ответить
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08.02.2022 13:48 Ответить
Верно но такое возможно только после очередного огромного конфликта что сотрёт договоры в пепел...потому-то всегда будут заинтересованные стороны с обоих точек зрения...Человечество просто не в состоянии что-то приводить в порядок без большой войны...(
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08.02.2022 17:23 Ответить
Да никакого конфликта, просто выгонят вонючую парашу из ООН и все
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08.02.2022 19:51 Ответить
Насправді є рішення держав СНД, в якому 11 з 15 держав підтримують Росію як правонаступника СРСР в РБ ООН.
Є петиція до президента, яка пропонує денонсувати договір, який схвалює це рішення, і розпочати переговори з трьома іншими державами СНД - Молдовою, Азербайджаном та Узбекистаном про те саме, після чого 8 держав - Україна, Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Молдова, Азербайджан та Узбекистан повинні заявити, що не підтримують повноваження РФ як постійного члена РБ ООН. Таким чином можна буде більш аргументовано вимагати від ООН не визнавати ці повноваження РФ.
Будь-які дії в цьому напрямку будуть корисні.
Щоб звернути увагу на проблему, треба підтримати петицію.
https://petition.president.gov.ua/petition/134302 Петиція - Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
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08.02.2022 14:05 Ответить
гнать вшею самозванцев
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08.02.2022 13:28 Ответить
Точно! Всі підтримуємо петицію!
https://petition.president.gov.ua/petition/134302 Петиція - Вжити заходів для скасування правонаступництва РФ в Раді Безпеки ООН
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08.02.2022 14:06 Ответить
а ну просвети, - ты видно грамотный)
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08.02.2022 13:30 Ответить
А мені здається що від нього кацапом смердить
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08.02.2022 13:32 Ответить
дуже схоже, але зачекаєм з висновками
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08.02.2022 13:33 Ответить
Воно буде мовчати
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08.02.2022 13:34 Ответить
Еще и тупым, без фантазии. Ник себе придумать не смог.
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08.02.2022 15:40 Ответить
рсфср, бсср и УССР были основателями оон. стыдно этого не знать. рашка правопреемник и совка и своей рсфср
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08.02.2022 13:40 Ответить
рсфср не было. Были СССР, Украина и Белоруссия.
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08.02.2022 13:44 Ответить
таки да. ссср + две республики из его ж таки состава.
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08.02.2022 13:49 Ответить
тим більше, місце в ООН і Радбезі - незаконне
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08.02.2022 14:17 Ответить
РСФСР не була засновником ООН - Україна Білорусь і СССР.
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08.02.2022 13:49 Ответить
Може ти перечитаєш,хто був засновником ?
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08.02.2022 13:51 Ответить
меняй свой ник на Дурак Дурак
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08.02.2022 19:52 Ответить
"подучит" хто і де написано ?
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08.02.2022 13:30 Ответить
Кацап?
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08.02.2022 13:34 Ответить
Знак питання зайвий
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08.02.2022 13:35 Ответить
ОК.
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08.02.2022 13:39 Ответить
Само подучи
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08.02.2022 13:35 Ответить
І справді-чого?
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08.02.2022 13:28 Ответить
То треба на сесії Генасамблеї ООН це питання підняти, а не слухати, хто там що каже в кулуарах.
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08.02.2022 13:29 Ответить
Самозванці.
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08.02.2022 13:29 Ответить
Ядерна зброя, тільки тому. Без неї - це північна Нігерія, сировинний придаток світу та звалище відходів.
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08.02.2022 13:30 Ответить
В КНДР теж ядерна зброя.
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08.02.2022 13:32 Ответить
Так вона і не є членом Радбезу та не має права вето. Рашці це дісталось у спадок від СРСР. Ядерна зброя заважає цей самий статус відібрати.
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08.02.2022 13:34 Ответить
виходить шо козломорді присвоїли той спадок незаконно.
Дивує що спадок Римськой Імперії постіснялись присвоїти
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08.02.2022 13:38 Ответить
Так вони ж кажуть що вони ж третій Рим і друга Візантія , сто відсоткові клієнти дурки , я дуже здивований як їх ще в будинок ООН пускають
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08.02.2022 13:53 Ответить
ще інкубатор підарасів, але це не головне.
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08.02.2022 13:50 Ответить
Сдаётся мне , что царь не настоящий ....
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08.02.2022 13:33 Ответить
А то. бо зачем https://youtu.be/OIcZnJkVYq0 в начале марта 2018 го года над кремлем летали боевые вертолеты
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08.02.2022 13:46 Ответить
Це може бути серйозним, якщо США теж піднімуть це питання і разом з ними не менш 30 країн.
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08.02.2022 13:38 Ответить
Якщо у установчих документах ООН фігурували УРСР та БРСР, то саме РРФСР там не було, а був СРСР.
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08.02.2022 13:42 Ответить
У них і Томосу немає.
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08.02.2022 13:42 Ответить
Та в них нічого не має , все вкрадено
Нація ворів злодіїв і збоченців
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08.02.2022 13:50 Ответить
Потому что на гундяевском, дважы самозванном сатанате, - 500-т летняя анафема от Вселенского Патриарха.
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08.02.2022 13:51 Ответить
Шарашкина контора...
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08.02.2022 13:44 Ответить
кацапія, звісно, evil empire. Але.
Місце в Раді безпеки ООН не надають, а його беруть. Матимемо такий ядерний потенціял, як кацапія, будемо й ми в РБ ООН, якщо захочемо, звісно.
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08.02.2022 13:49 Ответить
до 1995 року був потенціал
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08.02.2022 13:52 Ответить
не було ніколи. Щоб утримувати ЯЗ потрібно затягнути паски. А 73% ніколи цього не хотіли. Бодай на день-два.
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08.02.2022 14:02 Ответить
в 1996 лично разбирал последнюю ядерную точку, дембельский аккорд без духов))
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08.02.2022 14:21 Ответить
на основании правопреемства СССР

такой простой вопрос и ставит руководство страны в тупик
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08.02.2022 13:50 Ответить
В ООН немає такого поняття ,після розпаду нова країна заново подає заявку і її схвалюють на генасанблеї.
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08.02.2022 13:55 Ответить
Разработанная в ООН конвенция была принята на дипломатической конференции в Вене 23 августа 1978 года и получила название Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров. Позже, 8 апреля 1983 года, на конференции в Вене была еще принята Конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D.%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE,%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml#:~:text=Документы%20ООН.%20Венская%20конвенция%20о,международном%20сообществе%2C%20обусловленные%20процессом%20деколонизации
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08.02.2022 14:40 Ответить
Ця конвенція не стосується членства в організації.
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08.02.2022 15:10 Ответить
навіть Китай пройшов через це,а РФ ні тому вони незаконно взагалі там знаходяться
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08.02.2022 13:56 Ответить
О знову кацап виліз , Ти дійсно тупе щи хочеш таким кидатися , статтю хоч читав , Серби теж заявляли що вони правоприємники Югославії но були посланні
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08.02.2022 13:57 Ответить
Тобі ж чоловік пояснив.Згоди на вступ рф в ООН,та РБ ООН ніхто не давав,в статутних документах рф не зазначається.
Єдина причина того,що ці жуліки там знаходяться,-міжнародний звичай,мовчазна згода.
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08.02.2022 13:57 Ответить
А вчора воно на цензорі срало під британським прапором , Бач як своєї ганчірки соромиться 😀
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08.02.2022 14:02 Ответить
А на каком основании член G-7 ?G-20?
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08.02.2022 13:59 Ответить
Какая Россия ? правильно будет МОСКОВИЯ , Татарстан и др республики (колонии Московии),хотят быть членами ООН
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08.02.2022 14:00 Ответить
Хороший вопрос !!!
.. но я бы его немного дополнил - А на каком основании кацапы все еще пребывают на этом свете !?
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08.02.2022 14:03 Ответить
Ошибка природы.
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08.02.2022 14:08 Ответить
>>> "Навіть не думайте порушувати це питання, 30 років все працює, краще не чіпати"

В цьому виразі багато чого сказано. В усіх країн лише США крокує в ногу з часом. А Европа інертна як пень.
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08.02.2022 14:05 Ответить
Питання: а Україна оскаржила хоча б раз блокування мокшандією рішень СовБеза на підставі нелегітимності першої?
Де?
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08.02.2022 14:08 Ответить
Если паРаша официально не член ООН , то и все голосования недействительны …
🤔😊
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08.02.2022 14:24 Ответить
Потому что в РФ половина мирового ядерного оружия. Как бы не рассказывали сказки про цивилизованный мир, с каменного века и до сих пор все решает сила. Америка и рашка это не раз демонстрировали в 21-м веке. Миром помыкают развращенные безнаказанностью "сверхдержавы".
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08.02.2022 14:13 Ответить
"Уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку "Россия", и выдают себя за члена Совбеза ООН! А все вокруг считают, что все нормально", - удивляется Кислица. Источник:
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Дійсно єрунда якась
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08.02.2022 14:24 Ответить
А поручений из Киева и не будет. От кого их ждать, от ЗЕ и Ермака, которые снимали клистроны с ПВО, слили вагнеров, и уничтожают оборонзаказ
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08.02.2022 14:44 Ответить
Есть более важное приложение сил дипломатов в ООН. Это фиксация ГА ООН российской гибридной оккупации ОРДЛО с полным контролем марионеточной декоративной власти, с половиной населения со стокгольмским синдромом заложников, а половиной - откровенными коллаборантами. С требованием ГА ООН к агрессору убраться с оккупированных территорий и правом Украины единолично решать свои внутренние проблемы без участия третьих стран. А так же с готовностью ГА ООН предоставить помощь в виде миротворческих сил ООН в случае запроса со стороны Украины.
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08.02.2022 15:09 Ответить
Кислиця, смали й далі!
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08.02.2022 15:52 Ответить
Так поставьте вопрос об исключении из ООН.
И не нужно жаловаться прессе.
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08.02.2022 17:12 Ответить
САМОЗВАНЦЫ !!!
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09.02.2022 06:04 Ответить
 
 