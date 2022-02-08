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Песков прокомментировал слова Путина о "терпи, моя красавица": "Это из русского фольклора"

Песков прокомментировал слова Путина о

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин не слушал песни группы "Красная плесень", слова из которой он процитировал, говоря о Минских договоренностях.

После переговоров с президентом Франции Макроном, на совместной пресс-конференции президент РФ Путин заявил о необходимости выполнения Киевом Минских соглашений и отметил: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". На следующий день Пескова спросили, что именно имел в виду президент. По словам журналиста, "некоторые усмотрели здесь не очень хороший намек с сексуальным подтекстом", пишет "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять, - ответил Песков. - Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык".

У пресс-секретаря президента также спросили, не слушал ли Путин группу "Красная плесень", так как "некоторые СМИ написали, что своим выражением он процитировал строчку из не очень красивой песни этой группы".

Также смотрите: Путин - Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи моя красавица". ВИДЕО

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа - я, честно говоря, тоже не знаком - позаимствовала это из русского фольклора", - ответил Песков.

Автор: 

Песков Дмитрий (1955) путин владимир (31651) россия (96420) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+37
путин-Х.йло! Лалала-ЛА-ЛА!
А это украинский фольклер.
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08.02.2022 13:49 Ответить
+28
Росіский фольклор..
Що в них там є.. - стряпня, стряпуха, кулич, сочельник, щи, студень, зазноба...тощо
Такі слова, які викликають огиду
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08.02.2022 13:49 Ответить
+15
нет такого фольклора как нет и русского языка
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08.02.2022 13:50 Ответить
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Росіский фольклор..
Що в них там є.. - стряпня, стряпуха, кулич, сочельник, щи, студень, зазноба...тощо
Такі слова, які викликають огиду
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08.02.2022 13:49 Ответить
И национальный вид сорта,КОРОВЯК,кидание сухих коровьих лепешек.😁😁😁.
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08.02.2022 13:51 Ответить
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08.02.2022 13:54 Ответить
Вова ПУ вот тебе ла ла ла ла ла ..далее спой сам и крутись как Х..ло...
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08.02.2022 15:32 Ответить
"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица" : Грустного изгоя отправили смотреть олимпиаду в угол к Бердымухамедову. ТАКОГО ПОЗОРА МИР НЕ ВИДЕЛ

https://www.youtube.com/watch?v=jJMovIXcZJE& https://www.youtube.com/watch?v=jJMovIXcZJE

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08.02.2022 14:01 Ответить
в расеи таких 87%...
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08.02.2022 14:20 Ответить
А під договором про дружбу , в якому визнавалися кордони України, також стояв підпис президента ерефії?
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08.02.2022 13:52 Ответить
фуйло, за фрейдом, обмолвилось о себе после санкций за невыполнение минских))
----

п.с. справка для зебилов:
это те самые минские, по которым на рашку и фуйла наложили санкции за их невыполнение, а на Украину - нет)
Те самые минские - от которых у кремля подгорает уже 7 лет и они хотят их ОТМЕНИТЬ)
так что, у зебилов - ***** то друг Украины, раз подписал такой "договорняк" з Порохом ?
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08.02.2022 13:57 Ответить
Сноха, ломОть, грЕча и дОча, бутыль
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08.02.2022 14:16 Ответить
Мда..Про сноху читала.. сношали її всі, тому і така назва.
Ну і звичаї в тих москалів...
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08.02.2022 14:34 Ответить
Это не фольклор, а "Красная плесень" с песней о некрофиле. Без комментариев.
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08.02.2022 16:29 Ответить
путин-Х.йло! Лалала-ЛА-ЛА!
А это украинский фольклер.
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08.02.2022 13:49 Ответить
нет такого фольклора как нет и русского языка
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08.02.2022 13:50 Ответить
Как и нет самой россии.Нет на карте мира такого образования как русская Республика,есть РФ,в которую входят кажется 22 субъекта как Бурятия,Мордва,Татарстан и так далее,а русской Республики нет.
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08.02.2022 13:55 Ответить
они и в совке были никто
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08.02.2022 14:09 Ответить
Бедный путин, он же давно этого "красавицу" живьем не видел. Еще неизвестно, кому придется терпеть...
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08.02.2022 13:50 Ответить
Що воно бреше,що під Мінськими домовленостями стоїть підпис Президента України?
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08.02.2022 13:50 Ответить
Ці домовленості навіть юридичної сили не мають, їх ще треба парламентом ратифікувати
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08.02.2022 13:52 Ответить
Так кацапи ж про це не знають. ***** грає на публіку свого кацапобидла, не більше того. Треба ж якось скрєпи підтримувати. На самому мордорі прості кацапи вже не знають як кінці з кінцями зводити, все більше й більше починають його ненавидіти. Але мими кримнаш та бандєравци ущимляют русскіх на бамбасе ще актуальні, але шлунок кацапам говорить вже про інше...
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08.02.2022 13:56 Ответить
Колишнього президента - Л.Кучми. Але навіть це не робить ці умови обов'язковими для виконання. Росія може йти в... ліс по дрова.
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08.02.2022 13:58 Ответить
Ну не совсем так. Кучма был назначен президентом как представитель Украины. Так, что подпись официальная. А вот другие моменты можно оспаривать. У Минских соглашений был граничный срок. Он много раз прошел. Соглашения заключенные под "дулом пистолета" юридически ничтожные. Ну и потом можно потребовать от РФ выполнения ранее заключенных договоров о территориальной целостности Украины. А то - "Тут играем, тут не играем, тут селедку заворачивали". Шпана, хоть и с ядерной дубиной!
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08.02.2022 14:27 Ответить
"Радіосвобода" дуже класно пояснила, що Мінські угоди не мають ніякої юридичної сили. Я саме про це.
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08.02.2022 15:12 Ответить
А Зеля язык в ж*пу засунул и молчит. Видно, ему это нравится.
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08.02.2022 13:54 Ответить
зеля наподписьівал муйни в Нормандии и теперь цинкует как ее продавить, а вину спихнуть на попередников.
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08.02.2022 13:57 Ответить
ну папередники подписали то, что неприемлемо и вот в этом вся загвоздка и ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ и ты тоже, но просто киздишь
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08.02.2022 14:00 Ответить
Попередники подписали с пушкой у виска и подписали так что ***** решившее шо уже выиграло получило санкции за "невыполнение Минска".
А вот нахера зюзя подписал формулу Швайнмаєра в Нормандии, вот ето вопрос.
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08.02.2022 14:09 Ответить
если кацап шота знает-это однозначно миф,который не обязаны все знать
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08.02.2022 14:11 Ответить
Потому что ссыкливый членограй, Порох не боялся ху.ла никогда
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08.02.2022 13:58 Ответить
Х..ло навіть політичний притулок йому надати обіцяє.
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08.02.2022 14:04 Ответить
а нафига пороху притулок?

Олег Леусенко





Для П. Порошенка всі країни світу відкриті, на відміну від диктаторів Путіна.
Але він залишатиметься в Україні на зло Путіну, Зеленському, Тимошенко, свободівцям та рештам гнид, задля перемоги держави.
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08.02.2022 14:13 Ответить
От гарантов Будапештского мумурандума, фолькльор про "исполнение договоров".
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08.02.2022 13:54 Ответить
Хорошо подметил😁👍
Ну тогда нам нужно отвечать на минские соглашения фразой.
"Минские соглашения там же ,где и Будапештский меморандум".
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08.02.2022 14:03 Ответить
ЗЕбеня а ну сбацац на стадионе для деда на пианино! Или ОЧКОШНО? ну тогда хоть для Макрона?)
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08.02.2022 13:56 Ответить
А санкции в том числе на ********* за невыполнение Минских. По-моему Зурабов от ********* подписал. Так что пуйло не мели чУшь.
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08.02.2022 13:57 Ответить
А путен-***** это фольклор уже наш, украинский
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08.02.2022 13:58 Ответить
Настав час ******* історій
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08.02.2022 13:58 Ответить
Полная чушь с точки зрения лингвистики.. Российского фольклора не существует априори, поскольку нет ни такого народа, ни такого языка.. Русский допустим есть.. Но российский.. Мммм. Тупой туалетный ёршик плохо учился в школе и плохо знает даже свой собачий
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08.02.2022 13:58 Ответить


Український фольклор
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08.02.2022 14:00 Ответить
...ще й хамло
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08.02.2022 14:22 Ответить
Х#йло уделал клоуна а он ко последний страус голову в песок...
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08.02.2022 14:01 Ответить
быдло оно везде быдло
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08.02.2022 14:02 Ответить
Так пуйло все таки сдурело,зебилы?как то выборочно оно у вас дуреет)))
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08.02.2022 14:02 Ответить
Зря Путин думает, что ему удасться ограничить суверенитет Украины и сделать ее "управляемой",с помощью давления на Зеленского. У нас еще есть ВР и народ Украины, которые никогда на это не пойдут.
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08.02.2022 14:02 Ответить
Гопник він і в Африці гопник.
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08.02.2022 14:03 Ответить
"За словами журналіста, "деякі побачили тут не дуже добрий натяк із сексуальним підтекстом"."

Джерело:

У двох Валодь сексуальний підтекст улюблена фішечка.

"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих.
Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку",- Валодя зеленський.
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08.02.2022 14:03 Ответить
Чисто гопник. И фольклор у них такой же.
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08.02.2022 14:04 Ответить
Ойц, я вас умоляю! Ну який з *уйла гопнік?! Так собі , обсос підєрський ...
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08.02.2022 14:11 Ответить
Й справді,деякі кацапські традиції не перекладаються французькою.Загадочьная русская душа...
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08.02.2022 14:05 Ответить
Нравится - не нравится... Нах - *уйло красавица!
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08.02.2022 14:05 Ответить
Если бы зеленое дерьмо имело достоинство, то вместо того, чтобы сравнивать Украину с проституткой, посоветовал ***** поискать, соответствующую ему, "красавицу", среди бабушек из "отрядов путина"!
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08.02.2022 14:06 Ответить
Там порівняння влади України з проституткою. Але хто хоче виглядати ображеним, той доколупається навіть до стовпа.
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08.02.2022 15:31 Ответить
Вован слушал только "Сектор газа".
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08.02.2022 14:06 Ответить
Все,что делается в последнее время РФ нужно ей исключительно для давления на Запад, чтобы он в свою очередь максимально давил на Украину, для удовлетворения хотелок Путина и его банды. Ни о каких крупномассштабных военных действиях сейчас речи не идет, слишком тежелые последствия ждут РФ уже в самом их начале. Наступать же в Ордло, где у ВСУ подготовлены для обороны позиции и пристрелен каждый кв. м, значит иметь огромные потери. Остаются у Путина только понты, на которые, к сожалению , пока ведутся некоторые западные политики и наши руководители.
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08.02.2022 14:07 Ответить
Це з творчості мокшанського похабного гурту "Красная плєсєнь" (однокурсник у 90-х слухав цю хрінь).
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08.02.2022 14:07 Ответить
Как бы они не мошкане, а крымчане. Также, кстати, как и Сектор Газа этнические украинцы. Даже матерная культура у России взята у нас.
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08.02.2022 16:06 Ответить
Это не русский фольклор, это скорей всего ЗЕКОВСКИЙ ЖАРГОН !
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08.02.2022 14:08 Ответить
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08.02.2022 14:10 Ответить
эта "красавица" будет терпеть?
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08.02.2022 14:11 Ответить
уточніл кто есть ху в паре Ермак- вова?
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08.02.2022 14:13 Ответить
Ось так цей фольклор виглядає в оригіналі:

Спит красавица в гробу
Я подкрался и е*у
Нравится не нравится
Спи моя красавица!

Яка роль відведена Україні здогадатись не важко.
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08.02.2022 14:13 Ответить
100 відсотків. Служив в армії ще за союзу, то у нас сержантик з ****** весь час наспівував це. Не знаю, чи у той час співала та плєсєнь, але він точно співав. Виходить у першоджерелі це глибинна народна мудрість. Хе-Хе.
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08.02.2022 15:23 Ответить
это омерзительно....
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08.02.2022 23:58 Ответить
Весь цивизованый Мир уже забил свой большой болт на Московию, как на третьерядную территорию с 1/9 поверхности Земли с 216 (+-) завоеванными за 500 лет Мокшанами народов и народностей.
У Мокшанской последней империи на Земном Шаре осталось только украденное у США атомное вооружение. Капустин Яр (Кап-Яр) после Рейгана с Горбачева в полной жопе, если и осталось там пару точекс ракетами на всю территорию степей Астраханской области то и пох и нах.
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08.02.2022 14:14 Ответить
Щось не видно статті про запрошення Порошенко,до Росії,від пу? Політв'язня до себе кличе .
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08.02.2022 14:14 Ответить
Была, ты прощелкал.
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08.02.2022 14:17 Ответить
Визит пуТлера в Китай, типа на Олимпиаду:

Самолет Путина посадили не в правительственном аэропорту, а на общегражданский

Китай сократил число лиц, сопровождающих Путина, с 25 до 6.

У трапа самолета Путина из китайского руководства никто не встретил. Вообще никто!

Си не вышел из здания, чтобы встретить Путина у входа. Он даже не подошел к двери, заставив Путина, как в прежние времена Ордынских ханов, пройти по указанному ему маршруту, прежде чем дойти до китайского коммунистического императора. Разве что не полз на животе и на коленях, как это делали русские князья.

Товарищ Си отказался пожать Путину руку. Более того, он отошел от приближающегося к нему вассала и взглядом указал ему на место, куда тот должен встать.

На открытии Олимпиады Путин сидел один в каком-то углу. Поблизости вообще никого. Путин выглядел как изгой, которого преднамеренно изолировали от общества.

По итогам встречи Си и Пу составлено ничего не значащее декларативное совместное заявление, а не какой-то обязывающий документ.

Кроме того, как и положено вассалу, Путин привез китайскому императору ценные дары, а именно:

Поставки природного газа и нефти в Китай из России будут увеличены в разы. При этом энергоресурсы продаются Китаю практически по себестоимости. Китайцы перепродают этот газ другим странам и зарабатывают на этом не менее 3 млрд. долларов в год.

Россия увеличит поставки леса и лесоматериалов в Китай в разы. Китайцы благодаря лесу из России стали крупнейшим поставщиком древесины в мире.

И самое главное, о чем молчат все российские СМИ - Путин подарил товарищу Си 4,7 кв. километров земли. И пусть не вводит в заблуждение незначительность куска территории, учитывая, что Кремль уже сдал огромные земли в Сибири и на Дальнем Востоке китайцам «в аренду» на 50 лет.

Китай указал этому ублюдку на его место в истории
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08.02.2022 14:21 Ответить
хто абзиваєцца - улєтіт на горшкє!
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08.02.2022 14:25 Ответить
Собственно все что нужно знать ап мокшаньском фольклоре) Мат, епля, зэковский жаргон) Хотя если мне не изменяет память там было спи моя красавица. Дед с деменцией и тут не впопад брякнул))
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08.02.2022 14:37 Ответить
Порошенко ничего не подписывал
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08.02.2022 14:47 Ответить
Мова про Л.Кучму, який теж президент України, хоч і колишній.
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08.02.2022 15:34 Ответить
По словах Путина, Украина нападет на Украину.
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08.02.2022 14:53 Ответить
Эту фразу ***** кричало вслед улепетывающей от него жене?
Или Кабаевой? Или собачке своей? Или всем им по очереди?
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08.02.2022 14:57 Ответить
Это из истории про Ивана-дурака ?
Или про деда и Золотую Рыбку ?
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08.02.2022 15:44 Ответить
Короче, терпилой обозвали.
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08.02.2022 15:48 Ответить
"стоїть підпис глави держави" - де?
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08.02.2022 16:11 Ответить
А вы вообще знаете текст этой песенки, которую процитировал Путин?
"Лежит милая в гробу
Я тихонечко ***
Нравится, не нравится -
Спи, моя красавица!"
Уловили шутку?
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08.02.2022 16:46 Ответить
Си Дзиньпинь может спеть эту же песенку самому путину.
Ежё живому.
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08.02.2022 17:30 Ответить
Седой мальчишка


@honestcitizen11

·
https://twitter.com/honestcitizen11/status/1491107817864200192 2 ч



"Лежит милая в гробу. Я пристроился - е....у. Нравится не нравится, Терпи моя красавица." Цитатами вот из таких стишков " величайший геополитик" общается с миром. Ублюдочное хамское быдло.
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08.02.2022 22:03 Ответить
Гопота пітерська хоче керувати усім світом.

Може його ******* десь у небі чи на воді, поки ще пізно?
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09.02.2022 00:17 Ответить
поки ще *не пізно
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09.02.2022 00:18 Ответить
 
 