Песков прокомментировал слова Путина о "терпи, моя красавица": "Это из русского фольклора"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин не слушал песни группы "Красная плесень", слова из которой он процитировал, говоря о Минских договоренностях.

После переговоров с президентом Франции Макроном, на совместной пресс-конференции президент РФ Путин заявил о необходимости выполнения Киевом Минских соглашений и отметил: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". На следующий день Пескова спросили, что именно имел в виду президент. По словам журналиста, "некоторые усмотрели здесь не очень хороший намек с сексуальным подтекстом", пишет "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

"Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять, - ответил Песков. - Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык".

У пресс-секретаря президента также спросили, не слушал ли Путин группу "Красная плесень", так как "некоторые СМИ написали, что своим выражением он процитировал строчку из не очень красивой песни этой группы".

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"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа - я, честно говоря, тоже не знаком - позаимствовала это из русского фольклора", - ответил Песков.