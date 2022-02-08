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"Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так", - Джапарова и глава МИД ФРГ Бербок посетили Широкино. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила поселок Широкино Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Твиттере.

"Вместе с федеральным министом иностранных дел Германии Анналеной Бербок посетили Широкино. Когда-то прибрежный поселок у моря, апокалиптически выглядит в 21 веке. Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так. Благодарны Германии за поддержку и содействие в сдерживании России от дальнейшей эскалации", - написала Джапарова.

Также смотрите: Бербок отправилась на линию разграничения на Донбассе. ФОТО

Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так, - Джапарова и глава МИД ФРГ Бербок посетили Широкино 01
Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так, - Джапарова и глава МИД ФРГ Бербок посетили Широкино 02
Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так, - Джапарова и глава МИД ФРГ Бербок посетили Широкино 03
Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так, - Джапарова и глава МИД ФРГ Бербок посетили Широкино 04
Фото: Джапарова/твиттер

Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так, - Джапарова и глава МИД ФРГ Бербок посетили Широкино 05

Автор: 

визит (3120) Германия (7095) Широкино (486) Джапарова Эмине (174) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+61
я думаю, що варто діяти, як каже Тимошенко (вирішення у Будапештському форматі). Вона все-таки понад 20 років у політиці і за цей час здобула цінні знання і досвід.
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08.02.2022 16:13 Ответить
+50
Ви праві. тут по-іншому ніяк. тим паче, Тимошенко справжній професіонал, що вже понад 20 років у політиці. думаю, вона знає, про що говорить.
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08.02.2022 15:48 Ответить
+48
Мінськ - це не вихід. Вже за стільки років треба це зрозуміти. Треба діяти за Будапештським меморандумом, як рекомендує Тимошенко.
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08.02.2022 15:15 Ответить
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Підпишусь на неї. Здається , Німеччина переходить на сторону добра.
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08.02.2022 14:07 Ответить
поживьом, поглядим
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08.02.2022 14:38 Ответить
Можете почитать комментарии немцев под постами у нее. Ощущение, что это под постом Захаровой или где-нибудь в Комсомольской правде.

С другой стороны, если по опросу в свое время (года два назад) 65% немцев видят врагом №1 США, и никак не угомонят свои имперские замашки, то ничего другого и не стоит ожидать.
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08.02.2022 15:01 Ответить
Антиамериканизм в Германии неплохо подогревает рашка , делает это давно и вполне успешно.
Забавный факт: из двух стран, которые после победы во второй мировой войне оккупировали Германию - США и СССР (Россия), большинство из них однозначно выберут Россию.
Я недавно у многих нецев спрашивал (глумливо, конечно): если бы началась война, кому бы вы предпочли сдаться: рашке или США?
Как это не удивительно, большинство немцев сейчас выбрали бы Рашку. Они считают её меньшим злом для Германии, чем США. Несмотря на то, что в 1945-м и позже до строительства стены люди бежали на запад Германии миллионами, только бы не попасть в плен советам.
Хорошо сработало промывание мозгов.
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08.02.2022 15:41 Ответить
Фрау Бербок в полі моєї зацікавленості)
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08.02.2022 14:07 Ответить
Как для немки действительно достаточно привлекательная.
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08.02.2022 14:14 Ответить
Головне - виглядає на розумну і досить притомну. А про "симпатична" - то цього для жінки не достатньо. Брітні Спірс давно довела. 😊
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08.02.2022 14:31 Ответить
йой. в нас в ************ "Брітні Спірс".
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08.02.2022 14:55 Ответить
У нас у припіздєниах відомий лицедій, який грає роль кого завгодно. 😊 А от чи добре грає, чи ні - то вже справа смаку.
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08.02.2022 16:09 Ответить
Чим більше європолітиків будуть відідувати передок, тим швидше зрорзуміють, що таке рф , що це загроза для всіх європейців і не тільки.
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08.02.2022 14:28 Ответить
побольше бы таких делегаций,желательно с журналистами , Бербок - спасибо . Просим приезжать к нам почаще и передавать правду простым немцам и министрам. Украина это Европа, а не Антарктида, рванет у нас , будет худо и немцам.
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08.02.2022 14:35 Ответить
В ФБ на странице то ли Билда то ли Шпигеля под новостью что Байден перекроет СП-2 в случае вторжения - сплошной яд в сторону США, Украины и даже Шольца за то что прогнулся перед америкосами, 400 с чем-то комментариев. Ад, позиция немцев однозначна, разве что США сильно надавит на них, но немцы и так счититают америкосов соперниками за лидерство, а не полноценными союзниками.
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08.02.2022 15:09 Ответить
В Германии живут миллионы кацапов.
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08.02.2022 15:37 Ответить
Даёшь немецкие танки и самолёты в Украину ,будем ими вату утилизировать ..
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08.02.2022 14:47 Ответить
та щаз! они трубу намазывают.
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08.02.2022 14:57 Ответить
Мінськ - це не вихід. Вже за стільки років треба це зрозуміти. Треба діяти за Будапештським меморандумом, як рекомендує Тимошенко.
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08.02.2022 15:15 Ответить
Я мушу з вами погодитися, адже замороження конфлікту це не рішення. Саме тому треба дослухатися до поради Тимошенко
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08.02.2022 15:30 Ответить
Ви праві. тут по-іншому ніяк. тим паче, Тимошенко справжній професіонал, що вже понад 20 років у політиці. думаю, вона знає, про що говорить.
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08.02.2022 15:48 Ответить
Юлька всю свою ботву выгнала накручивать лайки ?
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15.02.2022 18:19 Ответить
Тимошенко вже який раз закликає вирішувати це питання за Будапештським меморандумом. Чому цього не роблять? як на мене, такий підхід може допомогти.
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08.02.2022 16:01 Ответить
Эта Тварь привела новороссию .
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08.02.2022 16:07 Ответить
я думаю, що варто діяти, як каже Тимошенко (вирішення у Будапештському форматі). Вона все-таки понад 20 років у політиці і за цей час здобула цінні знання і досвід.
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08.02.2022 16:13 Ответить
Тимашонка це підстилка Каломойши, партнера бариги Зеленського, які разом грабували і досі грабують Україну.
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08.02.2022 17:07 Ответить
Тимошенко не співпрацює з Коломойським. це все ваші вигадки без будь-яких доказів
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08.02.2022 18:50 Ответить
Ну, так. Вона просто цілує його в сраку на кожний його день народження.
https://www.depo.ua/ukr/politics/timoshenko-privitala-kolomoyskogo-iz-dnem-narodzhennya-20190311928706
А Ви, Юлечка, людина без сорому і честі, так само, як і ваша тезка.
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09.02.2022 04:12 Ответить
Як взагалі можна було додуматись на підписання договорів з терористами?!
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08.02.2022 19:14 Ответить
це ви про Мінські домовленності? Мені здається клятий Порошенко має горіти в аду за таке! Зрадник
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08.02.2022 19:16 Ответить
А Тимошенко ще від самого початку попереджала про ці домовленості! Всі ці порохи і зелі нехай не йдуть до влади, їм там місця не буде! люди не пробачать цих угод , і лише новий курс Тимошенко передбачає істинні прогреси у питаннях війни і політики!
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08.02.2022 20:15 Ответить
абсолютно маєте рацію! досвід 20 років, а країною керує комік((
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08.02.2022 20:41 Ответить
может лучше тебе, тупая ботяра, гореть в аду?
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09.02.2022 00:39 Ответить
В Украине необходимо внедрить эффективный механизм установления мира. Тимошенко предлагает политико-дипломатический формат "Будапешт плюс". Это новый формат переговоров Украины с мировыми лидерами, который обеспечит возвращение мира, а также освобождение оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.
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08.02.2022 19:46 Ответить
Да, тем более в состав «Будапешт плюс» войдут все страны-гаранты территориальной целостности Украины.
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08.02.2022 20:39 Ответить
Ха-ха, боты-нулевки от тимошонки подтянулись, постят под разными никами один текст.
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09.02.2022 00:45 Ответить
 
 