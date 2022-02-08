"Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так", - Джапарова и глава МИД ФРГ Бербок посетили Широкино. ФОТОрепортаж
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила поселок Широкино Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Твиттере.
"Вместе с федеральным министом иностранных дел Германии Анналеной Бербок посетили Широкино. Когда-то прибрежный поселок у моря, апокалиптически выглядит в 21 веке. Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так. Благодарны Германии за поддержку и содействие в сдерживании России от дальнейшей эскалации", - написала Джапарова.
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+61 Тіна Тиха
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+50 Юлія Козачок
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+48 Олена Солоненко
показать весь комментарий08.02.2022 15:15 Ответить Ссылка
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С другой стороны, если по опросу в свое время (года два назад) 65% немцев видят врагом №1 США, и никак не угомонят свои имперские замашки, то ничего другого и не стоит ожидать.
Забавный факт: из двух стран, которые после победы во второй мировой войне оккупировали Германию - США и СССР (Россия), большинство из них однозначно выберут Россию.
Я недавно у многих нецев спрашивал (глумливо, конечно): если бы началась война, кому бы вы предпочли сдаться: рашке или США?
Как это не удивительно, большинство немцев сейчас выбрали бы Рашку. Они считают её меньшим злом для Германии, чем США. Несмотря на то, что в 1945-м и позже до строительства стены люди бежали на запад Германии миллионами, только бы не попасть в плен советам.
Хорошо сработало промывание мозгов.
https://www.depo.ua/ukr/politics/timoshenko-privitala-kolomoyskogo-iz-dnem-narodzhennya-20190311928706
А Ви, Юлечка, людина без сорому і честі, так само, як і ваша тезка.