"Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так", - Джапарова и глава МИД ФРГ Бербок посетили Широкино. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила поселок Широкино Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Твиттере.

"Вместе с федеральным министом иностранных дел Германии Анналеной Бербок посетили Широкино. Когда-то прибрежный поселок у моря, апокалиптически выглядит в 21 веке. Военные, мины и собаки. Российская агрессия против Украины выглядит так. Благодарны Германии за поддержку и содействие в сдерживании России от дальнейшей эскалации", - написала Джапарова.

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Фото: Джапарова/твиттер