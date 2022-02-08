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Запись на получение смартфонов для вакцинированных граждан старше 60 лет стартует в апреле, - Федоров

Запись на получение смартфонов для вакцинированных граждан старше 60 лет стартует в апреле, - Федоров

Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев от 60 лет начнется в апреле 2022 года.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап – получение смартфонов – зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году", - отметил министр.

По его словам, какие это устройства, еще не определено.

На вопрос об источнике финансирования этого проекта Федоров не ответил.

Смотрите: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон", - Зеленский запустил дебютный цифровой опрос и предлагает выбрать название для новой услуги "Дії". ВИДЕО

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что весной вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон.

Автор: 

пенсионеры (838) телефон (251) Федоров Михаил (510)


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Топ комментарии
+36
объясните кто-то федорову что уголовным кодексом это классифицируется как подкуп изберателя
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08.02.2022 14:13 Ответить
+18
Запись сделают в Дие наверное, для тех, у кого нет смартфонов
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08.02.2022 14:13 Ответить
+16
Мелко берете,давайте уже нотбуки,пилить так пилить бюджет.
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08.02.2022 14:14 Ответить
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...походу, Apple в Украине подымется еще больше
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08.02.2022 14:13 Ответить
Апля - уже практически отстой...Труба для жлобов. Нужно Маска подтягивать в страну.

«TeslaPhone»

- Процессор Qualcomm Snapdragon 8-ой серии;
- Объем оперативной памяти - 16 ГБ;
- Объем встроенной памяти - 512 ГБ / 1 ТБ;
- Быстрая зарядка USB Type-C - 100 Вт;
- Графеновый аккумулятор - емкость пока неизвестна;
- Скорость заряда с 0% до 100% - менее 10 минут;
- Водозащита IP68 - погружение до 2х метров.

Изготовлен из титана , поверх которого нанесено специальное покрытие, реагирующее на тепло человеческого тела.

В тыльной части телефона разместилась солнечная панель, которая позволяет за 30 минут пребывания под солнцем зарядить устройство на 20%.

"Tesla Phone" обладает возможностью подключаться к сети Starlink напрямую и пользоваться скоростным спутниковым интернетом из любой точки планеты.

При этом для покупателей смартфона данная сеть будет доступна бесплатно и без ограничений по времени.
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08.02.2022 15:11 Ответить
Запись сделают в Дие наверное, для тех, у кого нет смартфонов
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08.02.2022 14:13 Ответить
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08.02.2022 14:22 Ответить
объясните кто-то федорову что уголовным кодексом это классифицируется как подкуп изберателя
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08.02.2022 14:13 Ответить
Мелко берете,давайте уже нотбуки,пилить так пилить бюджет.
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08.02.2022 14:14 Ответить
А тому, для кого ще й не армія, дадуть по шматку сала.
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08.02.2022 14:46 Ответить
в качестве лубриканта?
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08.02.2022 14:48 Ответить
ну атебе отваливают кусок шиколадя?
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08.02.2022 14:58 Ответить
а еще пенсионерам надо предложить раздавать майнинг-фермы для биткоинов!...
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08.02.2022 14:31 Ответить
"У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап - отримання смартфонів - залежить від виготовлення самих пристроїв. Джерело:
Що він несе? Пристроїв і так вистачає,головне гроші.
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08.02.2022 14:15 Ответить
Це буде спеціальний смарфон.Він буде зеленого кольору.Він шпигуватиме за тим які сайти ти відвідуєш.
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08.02.2022 15:04 Ответить
Интересно, какие сайты могут посещать пенсы старше 60
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08.02.2022 18:10 Ответить
а Зеленський ж казав, що цієї весни пенсіонери отримають смартфони, збрехав знов зелений шмуль, виходить нічого конкретного нема, навіть в грошах не парахували, ні джерел фінансування)))
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08.02.2022 14:15 Ответить
ну чого ж. порахували..
"для зарплат в 4000 евро учителям нужно всего лишь 200 млн.евро в год.. или на 10 лет? а, мне некогда думать и тем более стратегически!"(с)зеЛох
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08.02.2022 14:17 Ответить
Онуки й підлітки у захваті від Зеленського.
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08.02.2022 14:15 Ответить
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08.02.2022 14:17 Ответить
Це триздець..
Чому та скотина не дасть людині гроші, щоб вона могла САМА купити що їй треба.
Для чого цей комунізм розвозити ??? Бабла ж не більшає.
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08.02.2022 14:17 Ответить
так пенсіонери ці гроші проїдять, або на ліки чи комуналку, а як же вони тоді голосувати в Дії будуть за найвеличнішого?)
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08.02.2022 14:20 Ответить
Не буду говорити за всіх, але реально, раптом така бабка чи дід і рік зі смартфоном не проживуть.
Це у що ми маємо вкладати наші податки ???
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08.02.2022 14:31 Ответить
Ну вибори можуть бути дострокові в 2023 р., а по податкам да, питання дискусійне, не найкраща ідея, до того ж всі громадяни рівні, чому одним смартфони, а інші чим гірше тоді?
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08.02.2022 14:35 Ответить
Можуть, не можуть...лише вищим силам відомо..
Сподіваюсь до людей дійде що зеля простий аферист.
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08.02.2022 14:37 Ответить
до людей дошло, до стада - нет и не дойдет
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08.02.2022 14:44 Ответить
Молодой человек то же может умереть в любой момент. Смерть не выбирает возраст. Так что же теперь не лечить детей, не платить пенсии инвалидам, не обучать бесплатно школьников и т.д ? Ведь смертность среди молодежи и детей, всегда была очень высокой.
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09.02.2022 00:10 Ответить
Без откатов ну никак. С прививачкаме кстате та же история, но не до всех доходит.
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08.02.2022 14:20 Ответить
Внучат порадують новенькими смартфонами,якщо доживуть,вони бабофони ще не освоїли!
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08.02.2022 14:19 Ответить
Це все робиться для виборів в смартфоні, де результат буде контрольований.
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08.02.2022 14:20 Ответить
Выборы 2024.
"Спасибо, Вова!"

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08.02.2022 14:23 Ответить
Стаття 160. Підкуп виборця, учасника референдуму

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником референдуму для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права голосу (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від такого голосування, передання виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі), незалежно від фактичного волевиявлення особи та результатів голосування -
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
2. Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права чи права на участь у референдумі (відмова від участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої організації політичної партії або відмова від такого голосування, передача виборчого бюлетеня іншій особі), -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
3. Здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) шляхом надання підприємствам, установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення найменування, символіки, прапора політичної партії, вартість яких не перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг -
карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
4. Дії, передбачені частиною другою або третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи комісії з референдуму, членом ініціативної групи референдуму, кандидатом або його довіреною особою на виборах, представником політичної партії чи місцевої організації політичної партії у виборчій комісії чи комісії з референдуму, уповноваженою особою політичної партії чи місцевої організації політичної партії, офіційним спостерігачем на виборах або референдумі, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.
Примітка. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або нематеріальні активи, вартість яких перевищує три відсотки розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав.
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08.02.2022 15:07 Ответить
Пиши заявление в полицию.
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08.02.2022 15:13 Ответить
Согласен на iPhone 13 mini.
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08.02.2022 14:23 Ответить
Лохорат з правом голосу по смартфону - це ідеальне бидло, з яким можна робити що завгодно.
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08.02.2022 14:23 Ответить
Дадуть на гривну, заберуть десять.
Черговий розпил народних грошей задля підняття рейтингу зеленої нікчеми. Саме кожен українець платитиме за увесь цей цирк з конями.
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08.02.2022 14:23 Ответить
да, голосование онлайн нас ждет и 73% будет снова
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08.02.2022 14:27 Ответить
Весело смартфончики відосіки. А тутhttps://apostrophe.ua/ua/news/society/2022-02-08/etogo-hvatit-na-den-boya-general-rasskazal-o-sereznyih-problemah-s-voorujeniem-vsu/258474 Цього вистачить на день бою: генерал розповів про серйозні проблеми із озброєнням ЗСУ
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08.02.2022 14:28 Ответить
Вспомнилась классика:

"Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе" (с)
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08.02.2022 14:30 Ответить
Ясний пень шо всі захочуть. Внукам іграшка буде
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08.02.2022 14:32 Ответить
"в рамках подготовки к электронным перевыборам" ))) то тогда уже сразу по планшету выдавать ))
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08.02.2022 14:35 Ответить
Пьодорова зроблять "цапом-відбувайлом" цієї афери з бзДією.
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08.02.2022 14:44 Ответить
Вот это Молодцы Президент Зеленский и его мощная команда! Так держать. Телефон у кожну хату
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08.02.2022 14:49 Ответить
ідіот?
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08.02.2022 20:09 Ответить
Поки Зеленський "дрімає". Цього вистачить на день бою: Генерал розповів про серйозні проблеми із озброєнням ЗСУ

https://patrioty.org.ua/politic/poky-zelenskyi-drimaie-tsoho-vystachyt-na-den-boiu-heneral-rozpoviv-pro-seriozni-problemy-iz-ozbroienniam-zsu-409732.html
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08.02.2022 14:49 Ответить
Правильно не на армію і оборону гроші а на бубочку,Щоб не ходили голосувати,тільки по смартфону,а результат вони зроблять самі,і бубочка хоче бути вічним,заради цього мілліарди знайдуть,адже коли навіть йде прибавка до пенсії всього на пару сот гривень порібно величезні суми з бюджету,а тут смарфрн навіть не потужний коштуе 2-3000 грн
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08.02.2022 14:49 Ответить
Второй срок обеспечен !
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08.02.2022 14:49 Ответить
Это да....но вначале ему предстоит еще первый отсидеть...
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08.02.2022 15:03 Ответить
Сейчас от этой новости ЗЕфилитики испытают оргазм
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08.02.2022 14:58 Ответить
Еще больший оргазм они испытают когда попытаются понять сколько вся эта затея будут стоить...
В стране 15 миллионов пенсионеров...если даже каждому третьему меньше 60-ти...то остается 10 миллионов....
Смартфон не самый самый стоит ну пусть 5000 грн (с учетом откатов будет дороже).. итого 50 миллиардов гривен... это почти половина всех денег заложенных в бюджете на оборону....
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08.02.2022 15:10 Ответить
Ох уз єті сказачкі ох уз єті сказачнікі ..🤡






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08.02.2022 14:59 Ответить
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08.02.2022 15:14 Ответить
зелена влада розважається
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08.02.2022 15:20 Ответить
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08.02.2022 15:57 Ответить
Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев от 60 лет начнется в апреле 2022 года. ...
Но раздать всем клоун пообещал весной. Апрель .... май и все. Если до 1 июня клоун всем не раздаст - можно считать его брехуном.
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08.02.2022 15:57 Ответить
Шоумен в стране есть! Теперь бы обзавестись президентом.
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08.02.2022 16:03 Ответить
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08.02.2022 16:19 Ответить
а квартиры когда давать будут???????
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08.02.2022 16:36 Ответить
Генеральный подряд с Apple и эти смарты включает?
Каждому пенсионеру по Айфону 13 !
Я подожду, пока квартиры и машины будут давать за вакцинацию!
Или хотя бы освободят от коммуналки.
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08.02.2022 17:01 Ответить
"Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит!"
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08.02.2022 17:05 Ответить
шо значит изготовления))
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09.02.2022 21:48 Ответить
 
 