Запись на получение смартфонов для вакцинированных граждан старше 60 лет стартует в апреле, - Федоров

Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев от 60 лет начнется в апреле 2022 года.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон. Когда начнется второй этап – получение смартфонов – зависит от изготовления самих устройств. Мы будем отдельно это анонсировать. Но мы планируем большую часть этого проекта реализовать уже в этом году", - отметил министр.

По его словам, какие это устройства, еще не определено.

На вопрос об источнике финансирования этого проекта Федоров не ответил.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что весной вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон.