Арестованы 14 самолетов "Газпром Авиа", которые летали в оккупированный Крым, - СБУ
Наложен арест на 14 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику "Газпром Авиа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Указанные самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины - АР Крым. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины.
Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
– ч.ч. 2 и 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
– ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);
– ст. 334 (нарушение правил международных полетов).
Установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров с нарушением норм украинского законодательства.
Наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.
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шо за кацапская манера трындеть обо все,в чем полный профан?
вот и говори, какие борта и где.
или ты думаешь они все на внутренних рейсах РФ работают ?
не дофига ли у них лайнеров, веть там не АНы летают, минимум Б-737
вы же утверждаете, что их задерживают
есть такие?если нет-прошу заняться поиском,а не словоблудить
ТУ-104 в Москву не пришел ))
Я даже не знал , шо Ту-134 выпускался на Харьковском авиационном заводе з 1966г. по 1984г.
Треба повністю закривати кордони з фашиською Кацапією і це допоможе усьому Миру на війні проти кацапів в Україні.
Остальные откупились?