Арестованы 14 самолетов "Газпром Авиа", которые летали в оккупированный Крым, - СБУ

Наложен арест на 14 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику "Газпром Авиа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Указанные самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины - АР Крым. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч.ч. 2 и 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

– ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);

– ст. 334 (нарушение правил международных полетов).

Установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров с нарушением норм украинского законодательства.

Наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

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