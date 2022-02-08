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Арестованы 14 самолетов "Газпром Авиа", которые летали в оккупированный Крым, - СБУ

Арестованы 14 самолетов

Наложен арест на 14 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику "Газпром Авиа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Указанные самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины - АР Крым. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
– ч.ч. 2 и 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
– ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);
– ст. 334 (нарушение правил международных полетов).

Установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров с нарушением норм украинского законодательства.

Наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

Также читайте: 13 самолетов российской Smartavia арестованы за полеты в оккупированный Крым, - СБУ

Автор: 

авиация (2871) арест (10465) Крым (26435) россия (96420) СБУ (20120)


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Топ комментарии
+19
они об этом догадываются или все через фейсбук?
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08.02.2022 14:21 Ответить
+18
Арестовали через "Дия-арешт" ?
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08.02.2022 14:24 Ответить
+5
Будем надеяться, что это первые ласточки (если конечно, это не фуфло). У союзников есть повод показать насколько всё серьёзно именно арестом имущества эрэфии в рамках уже введённых санкций. Держим кулачки!)
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08.02.2022 14:27 Ответить
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они об этом догадываются или все через фейсбук?
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08.02.2022 14:21 Ответить
Фейсбук тоже не в курсе. И пресслужба СБУ, если на нее надавят - откажется)
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08.02.2022 14:29 Ответить
Якщо не догадуються, то тим краще. Як тільки сядуть в якомусь міжнародному аеропорту зразу будуть арештовані, якщо такий аеропорт дасть їм дозвіл на посадку.
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08.02.2022 14:41 Ответить
А по Вашему они в другие страны не летают?
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08.02.2022 15:23 Ответить
Може й літали до того часу поки не наклали арешт. Цей спосіб вже перевірений у 2017 - 2018 роках на арешті у закордонних портах рашистських торгових кораблів, які плавали в окупований Крим.
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08.02.2022 15:28 Ответить
Могут и не догадыватся, их проблемы, но если хоть один из этих самолётов будет замечен в не пределов России , в любом аэропорту мира, он уже от туда не вернётся. За запросом Украины он будет арестован автоматом.
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08.02.2022 14:45 Ответить
С чего это Вы взяли?
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08.02.2022 15:24 Ответить
Смешно, арестовали уже сотни самолетов за несколько лет, но они летают куда хотят.
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08.02.2022 15:26 Ответить
ну давай ссылку по бортовым номерам самолетов,на которые наложен арест и по аэропортам,где они приземлялись.
шо за кацапская манера трындеть обо все,в чем полный профан?
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08.02.2022 16:15 Ответить
ты же уверяешь, что их где то арестовали.
вот и говори, какие борта и где.

или ты думаешь они все на внутренних рейсах РФ работают ?
не дофига ли у них лайнеров, веть там не АНы летают, минимум Б-737
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08.02.2022 22:18 Ответить
ссылки есть?или тоже по специальности ля-ля?
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08.02.2022 22:28 Ответить
я и спрашиваю, был ли хоть один самолет, где то арестован ?
вы же утверждаете, что их задерживают
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08.02.2022 22:29 Ответить
я ничего не утверждаю...я только попросил ссилки по бортовым номерам и аэродромам посадки тех самолетов,которые под арестом шарахаются по миру.
есть такие?если нет-прошу заняться поиском,а не словоблудить
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08.02.2022 22:41 Ответить
а что вам не нравиться? Может то, что подобное не делал вождь поро хоботов?
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08.02.2022 15:27 Ответить
только на дерижаблях!
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08.02.2022 14:22 Ответить
Арестовали через "Дия-арешт" ?
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08.02.2022 14:24 Ответить
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08.02.2022 14:31 Ответить
вот именно, самолёты физически на территории Украины?
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08.02.2022 15:40 Ответить
Так. Але треба мати яйли. Тобто яйця. Щоб якщо не посадити, то хоч вцілити по літаку яйцем.
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08.02.2022 15:42 Ответить
Через є-бабуся
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08.02.2022 19:50 Ответить
А о чем раньше думали ?
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08.02.2022 14:24 Ответить
а раньше байден не приказывал .все должно идти согласно плану
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08.02.2022 16:17 Ответить
Будем надеяться, что это первые ласточки (если конечно, это не фуфло). У союзников есть повод показать насколько всё серьёзно именно арестом имущества эрэфии в рамках уже введённых санкций. Держим кулачки!)
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08.02.2022 14:27 Ответить
На фото ту134. Этот хлам не стоит затрат на его утилизацию
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08.02.2022 14:27 Ответить
Похож на ТУ-154.
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08.02.2022 15:14 Ответить
Хорошо что не на ТУ-144.
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08.02.2022 15:16 Ответить
Маленький мальчик зенитку нашел

ТУ-104 в Москву не пришел ))
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08.02.2022 15:23 Ответить
Да, на фото Ту-154 - у него три двигателя в отличие от Ту 134 с двумя двигателями.
Я даже не знал , шо Ту-134 выпускался на Харьковском авиационном заводе з 1966г. по 1984г.
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08.02.2022 15:58 Ответить
Нормальна юридична практика в Україні-арешт на папері.А ще є заочне і дистанційне засудження.Треба ще ввести заочну смертну кару (всі види).
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08.02.2022 14:28 Ответить
Раніше давали просто агресору по зубам...і так далі і тому подібне
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08.02.2022 14:36 Ответить
А можно и псевдо-гибридно....
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08.02.2022 15:37 Ответить
Надумавсь манах, як гівно в штанах.
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08.02.2022 14:32 Ответить
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08.02.2022 14:34 Ответить
Кацапи перекрасять ці літаки "Газпром Авиа" на літаки "Аэрофлот" та будуть літати де захочуть. Це все фуйня а не арешт.
Треба повністю закривати кордони з фашиською Кацапією і це допоможе усьому Миру на війні проти кацапів в Україні.
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08.02.2022 14:43 Ответить
Скільки дуже обмеженних розумом осіб критикують дії влади а самі навіть недопалка до урни віднести не в змозі...
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08.02.2022 15:15 Ответить
о-йой. недобите владою чудо вилізло. чи кошти від населення отримуєшь через Трухіна?
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08.02.2022 15:30 Ответить
ось ще один...
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09.02.2022 08:18 Ответить
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08.02.2022 15:18 Ответить
А могут и не разработать)
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08.02.2022 18:58 Ответить
Они уже несколько лет арестовывают и я более чем уверен что арестованные самолеты спокойно летают по всему миру.
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08.02.2022 15:24 Ответить
та твоя уверенность-то твое личное горе .ты аргУментом аргументируй и ссылками подтверждай.причем на источники вызывающие доверия
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08.02.2022 16:20 Ответить
остальные самолёты Грязьпром-Авиа неуиноваты.
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08.02.2022 15:28 Ответить
это не надолго...где то и они засветятся
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08.02.2022 16:22 Ответить
Шмаркля ждёт когда поднимется его рейтинг. А Сбу занимается псевдо-гибридной деятельностью.
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08.02.2022 15:34 Ответить
идиотизм. я себе даже не представляю,чтобы немцы или жабоеды арестовали хоть что нибудь рашисткое. та они найдут миллион отговорок,только не дразнить парашного медведя. гейропа-это обосцаные засранцы,на них нехер расчитывать,разве что на польшу и прибалтов,ну может еще англию, и то под вопросом.
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08.02.2022 15:36 Ответить
Арестович открыл собственный бизнес.
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08.02.2022 15:39 Ответить
арешт) ось коли з молотка продадуть,тоді я повірю
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08.02.2022 15:40 Ответить
Тю, давайте так авианосец Кузю арестуем....
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08.02.2022 16:49 Ответить
14 самолетов 37-ми авиакомпаний!
Остальные откупились?
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08.02.2022 17:07 Ответить
 
 