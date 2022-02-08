Бюро экономической безопасности обвинило в уклонении от уплаты налогов все ведущие сети АЗС, кроме заправок Коломойского

В январе-феврале БЭБ вместе с СБУ организовали обыски почти всех металлургических предприятий, кроме горнообогатительных комбинатов и заводов Коломойского.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) подозревает все ведущие сети АЗС страны – OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC – в уклонении от уплаты налогов и торговле фальсифицированным топливом. В число подозреваемых не попали только АЗС олигарха Игоря Коломойского, работающие под брендами "Укрнафта", ANP и Авиас.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева, обнародованном в Едином госреестре судебных решений 22 января 2022 года.

"В ходе досудебного расследования в уголовном преступлении установлено, что неустановленные лица с целью дальнейшего сбыта организовали производство с незаконного изготовления топлива, которое в дальнейшем реализуют юридическим и физическим лицам разных регионов Украины, а именно "Глуско Ритейл" (Glusco), "Автобансервис" (KLO), "Альянс Холдинг" (Shell), "Амик Украина" (AMIC), "ОККО-Бізнес Контракт" (ОККО), "Сокар Енерджи Украина" (SOCAR), "ВОГ Ритейл" (WOG), используют в своей деятельности сети АЗС и нефтебазы, через которые реализуется неучтенное количество моторного бензина", – говорится в тексте судебного решения.

В перечне операторов АЗС нет ни одной компании, аффилированной со структурами олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежит 20% (1650 АЗС) автозаправочных станций в стране. В судебном документе упоминается только прекратившее еще в 2013 году работу юрлицо ЧАО "Авиас-Плюс", которое более чем 10 лет не имеет отношения к нефтяному бизнесу олигарха.



Также компанию "ОККО-Ритейл" (сеть АЗС ОККО) БЭБ обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму 379,6 млн грн налоговых. В судебном документе говорится, что работники ОККО уже были допрошены в рамках уголовного дела.



Этим судебным решениям продлен срок досудебного расследования по обвинению крупнейших сетей АЗС на 12 месяцев до января 2023 года.



Напомним, в январе-феврале БЭБ вместе с СБУ организовали обыски почти всех металлургических предприятий страны, кроме горно-обогатительных комбинатов и заводов Игоря Коломойского. Перед этим, при принятии закона №5600, которым повысили налоги для украинцев и бизнеса, депутаты отменили повышение ренты на марганцевую руду, которую в стране монопольно добывают предприятия Коломойского.