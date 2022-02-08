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Бюро экономической безопасности обвинило в уклонении от уплаты налогов все ведущие сети АЗС, кроме заправок Коломойского

Бюро экономической безопасности обвинило в уклонении от уплаты налогов все ведущие сети АЗС, кроме заправок Коломойского

В январе-феврале БЭБ вместе с СБУ организовали обыски почти всех металлургических предприятий, кроме горнообогатительных комбинатов и заводов Коломойского.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) подозревает все ведущие сети АЗС страны – OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC – в уклонении от уплаты налогов и торговле фальсифицированным топливом. В число подозреваемых не попали только АЗС олигарха Игоря Коломойского, работающие под брендами "Укрнафта", ANP и Авиас.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева, обнародованном в Едином госреестре судебных решений 22 января 2022 года.

"В ходе досудебного расследования в уголовном преступлении установлено, что неустановленные лица с целью дальнейшего сбыта организовали производство с незаконного изготовления топлива, которое в дальнейшем реализуют юридическим и физическим лицам разных регионов Украины, а именно "Глуско Ритейл" (Glusco), "Автобансервис" (KLO), "Альянс Холдинг" (Shell), "Амик Украина" (AMIC), "ОККО-Бізнес Контракт" (ОККО), "Сокар Енерджи Украина" (SOCAR), "ВОГ Ритейл" (WOG), используют в своей деятельности сети АЗС и нефтебазы, через которые реализуется неучтенное количество моторного бензина", – говорится в тексте судебного решения.

В перечне операторов АЗС нет ни одной компании, аффилированной со структурами олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежит 20% (1650 АЗС) автозаправочных станций в стране. В судебном документе упоминается только прекратившее еще в 2013 году работу юрлицо ЧАО "Авиас-Плюс", которое более чем 10 лет не имеет отношения к нефтяному бизнесу олигарха.

Также компанию "ОККО-Ритейл" (сеть АЗС ОККО) БЭБ обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму 379,6 млн грн налоговых. В судебном документе говорится, что работники ОККО уже были допрошены в рамках уголовного дела.

Этим судебным решениям продлен срок досудебного расследования по обвинению крупнейших сетей АЗС на 12 месяцев до января 2023 года.

Напомним, в январе-феврале БЭБ вместе с СБУ организовали обыски почти всех металлургических предприятий страны, кроме горно-обогатительных комбинатов и заводов Игоря Коломойского. Перед этим, при принятии закона №5600, которым повысили налоги для украинцев и бизнеса, депутаты отменили повышение ренты на марганцевую руду, которую в стране монопольно добывают предприятия Коломойского.

Автор: 

АЗС (391) Коломойский Игорь (1793) налоги (3243) Бюро экономической безопасности (214)


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Топ комментарии
+45
Он не бенин клоун!!!! Да, зебилы?
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08.02.2022 14:34 Ответить
+26
А що ви хотіли, думали, що бєня дарма знімав серіальчик для бидло-виборця?
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08.02.2022 14:36 Ответить
+25
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08.02.2022 14:36 Ответить
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Он не бенин клоун!!!! Да, зебилы?
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08.02.2022 14:34 Ответить
Надо просто дать Бубочке больше время
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08.02.2022 15:07 Ответить
надвигающаяся опасность, это то, что сегодня осел прокукарекал-каждой бабушке смартфон за бюджетные деньги. значит других вариантов на выборах у него нет, а значит сам не уйдет, им с фиКалом тюрьма 100%. нас толкают к новому Майдану!
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08.02.2022 15:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HsN6ggq2sRE Кофе идешь пить?
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08.02.2022 14:35 Ответить
приятно шо бизнес-партнер президента зеленского честный и порядочный бизнесмен.
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08.02.2022 14:35 Ответить
Ага, а еще филантроп, благотворитель и просто хороший парень лишенный жадности и цинизма)
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08.02.2022 15:35 Ответить
ну, дык он не увиливает от оплаты налогов... он их просто получает... от других!...
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08.02.2022 14:35 Ответить
Ігор Валерійович Коломойський,великий лідер України!
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08.02.2022 14:35 Ответить
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08.02.2022 15:06 Ответить
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08.02.2022 14:36 Ответить
Ще трохи і Корпачев вийде.
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08.02.2022 15:04 Ответить
А що ви хотіли, думали, що бєня дарма знімав серіальчик для бидло-виборця?
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08.02.2022 14:36 Ответить
Зробили всіх разом!
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08.02.2022 14:37 Ответить
Знову зрада )
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08.02.2022 14:38 Ответить
Да нет никакой зрады, дебил, просто радует издевательство зеленского и коломойского над 73% зечмом.
Аплодирую, жри-те.
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08.02.2022 15:04 Ответить
А чему аплодируете? Я (надеюсь как и Вы ) за клоуна не голосовал, но заправляю свое авто на тех же АЗС и по тем же ценам , как и зелебобы. "Чем хуже ,тем лучше "- это Ваш девиз? Беня с клоуном издеваются только над 73 процентами, а 27 в другой Украине живут?
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08.02.2022 15:12 Ответить
То зради нема? Хух, аж легше стало. )))
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08.02.2022 15:20 Ответить
Абсолютно новий податковий орган "БЕБ" - що вже всьо Проводьте новий ребрендінг ("те саме лайно з новою вивіскою") і запускайте на новий круг. Зебобіки схавають
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08.02.2022 14:39 Ответить
Ну не знаю. Как по мне верный признак что мутят - вопрос перед включением колонки "Вы картой или наличными?" ВОГ, БРСМ - точно, сходите съездите ктонить на АНП проверьте.

Ктонить видел чтоб в обычном магазине так спрашивали? Отож.
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08.02.2022 14:40 Ответить
КАКАЯ разніца, Вам же і так видадуть фіскальний чек.
Хоча Брсм то ще та помийка яка завжди фінансує(не прямо звісно) всякий проросійский непотріб, певно для того і була створена парашистами.
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08.02.2022 15:06 Ответить
Ха, Виктор. Ви всё пропустили Не все фискальные чеки попадают в налоговую и отчёты. Для этого немного специфичные кассовые аппараты используются. Вот на прошлой неделе какраз была новость о том, что кое кого из производителей (не будем показывать пальцем) прихлопнули именно на заправках.

Так то
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08.02.2022 15:08 Ответить
Воно так і є, тільки від розрахунку по налу чи безналу не залежить. А все кришується підрозділом "К" та так звоною податковою.
Добре що хоч прикрили "безліч" неофіційних заправок яких було в кожному кроці як грибів після дощу.
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08.02.2022 15:16 Ответить
Безнал ныкать палевно, цифры в банке живут очень долго, с налом - никаких проблем.
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08.02.2022 15:24 Ответить
Ага, як дядьків з каністрою край дороги!
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08.02.2022 17:40 Ответить
ссылку дадите? Интересно почитать. Одно время занимался по для АЗС
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08.02.2022 23:36 Ответить
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-masshtabnu-skhemu-ukhyliannia-vid-splaty-podatkiv-zlovmysnyky-provely-operatsii-na-bilshe-nizh-200-mln-hrn
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09.02.2022 10:57 Ответить
Это торговые центры и к АЗС новость не имеет отношения.
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09.02.2022 12:02 Ответить
На АНП обов'язкове запитання.
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08.02.2022 15:06 Ответить
Ну значит и они мутят. Но их же трогать низзя
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08.02.2022 15:10 Ответить
Сколько раз заправлялся на кло- никогда не спрашивали. Ну а на кассе спрашивают всегда и везде, даже в сильпо и атб
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08.02.2022 18:23 Ответить
Так же и на брсм
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08.02.2022 18:26 Ответить
https://lh3.googleusercontent.com/SnAA7E8-LXlhOLVGBNvylme4y5c2A3QOKdetu_584NO9LIvyKlEKCHmMXjipl57Sb7Wuo48=s128
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08.02.2022 14:40 Ответить
Ось і виявився самий "чесний"... крадіжка 150 млрд з Привата в залік не йде... може ще скинутись "сироті" кошерній?
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08.02.2022 14:40 Ответить
И это при том, что сеть "Беня и Ко" каждые пол года/год меняет юридические лица на своих АЗС !
Нет юрлица - нет и нарушений!
Всё логично, даже Зе-лигично...
П.С.
ТОВ "Ливайн Торг" (торговля талонами "авиас") за 2020 г. при доходе в 6,57 млрд. грн. показало....барабаннай дробь.......убыток - 336 млн.грн.
Короче, Валерьич торгует себе в убыток
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08.02.2022 14:41 Ответить
Рука руку моет.!
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08.02.2022 14:45 Ответить
Зато довбо@бам кашлянули по тисячі на концерти і кіно. Довбо@би щасливі.
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08.02.2022 14:45 Ответить
Да кто ж бы сомневался???
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08.02.2022 14:46 Ответить
всьо логічно! Зе през бєніна дойна корова! тож він її і доїть! всім іншим чергу просили не займати
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08.02.2022 14:46 Ответить
какое благодарное животное
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08.02.2022 14:52 Ответить
Не засуджуйте Коломойського, він такий як і був і він зірвав джек-пот, тож не заздріть. ЗІ мало не забув! А зробили ви це разом!
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08.02.2022 14:52 Ответить
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08.02.2022 14:54 Ответить
на скабееву похожа
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08.02.2022 15:06 Ответить
скумбрієєва))
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08.02.2022 15:07 Ответить
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08.02.2022 15:08 Ответить
Ну показали, ну рассказали и что?
Уже про миллиарды отданные коломойскому рассказывают все кому не лень. И ЧТО?
Где эти излюбленные сраные поцреоты подевались?
Ну да, это ж вам не Порошенко.
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08.02.2022 14:55 Ответить
совпадєниє? нє думаю (с)

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08.02.2022 14:55 Ответить
Портрет реального Президента Украины!
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08.02.2022 15:30 Ответить
Кто-то еще заправляется на "Укрнафте", ANP и Авиасе? Пожалейте свои автомобили.
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08.02.2022 15:06 Ответить
Ой даладна. У меня ланос воще на спирту от брсм ездил и не жужжал. Пока не продал его наконец.
Зачем платить больше и что в авто жалеть?
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08.02.2022 15:14 Ответить
Хозяин-барин. Может ты и "сватов" смотришь...
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08.02.2022 15:29 Ответить
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08.02.2022 15:07 Ответить
Тільки повні дурні заправляють авто на так званих заправках Бені.
Там якість гірша ніж у маленких локальних заправок.
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08.02.2022 15:07 Ответить
клоуну на всех насратть
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08.02.2022 15:09 Ответить
Сначал прочла лишь заголовок и поняла так, что Бенечка налоги платит.
Почему-то вспомнился комментарий одной россиянки, из подмосковного города, в котором она владела ателье, что ее самым лучшим, самый платежеспособным и самым ответственным в уплате за пошив прикида клиентом был черный риэлтор.
"Это мы понять можем"(С): зачем же мелочиться, когда имеешь замечательный доход, убивая бабушек и дедушек за их квартирки?
Так же вот и Бенечка, - подумала я: зачем мелочиться с налогами, когда твоя банда оприходовала бюджет целой страны, скоммуниздила и продала уголь с ТЭЦ,, загнала стратегический запас зерна и выдоила Приват-банк?

Потом прочла, что Бенечку просто не проверяли.
Тьфу, Бенечк, крохобор ты.
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08.02.2022 15:09 Ответить
Головне не барига, дави їх Осел...
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08.02.2022 15:10 Ответить
....установлено, что неустановленные лица и т.д. - ну это же прелесть что такое - всегда можно показать бурную деятельность, чтобы люди верили, что не зря мы кормим чертову прорву нахлебников, которые не щадя живота своего и в дождь и в холод устанавливают, что неустановленные лица и далее по тексту..., все,... страна может спать спокойно, все неустановленные лица обязательно будут наказаны....
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08.02.2022 15:10 Ответить
и що там Зелебеня? Все с олигархами борется?
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08.02.2022 15:11 Ответить
Священа корова.
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08.02.2022 15:12 Ответить
Это на фоне того что готовятся обложить налогами и кассовыми аппаратами - маникюр-педикюр на дому и мелкий ремонт по дому )))))))))))
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08.02.2022 15:14 Ответить
Зеленая мафия.👥
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08.02.2022 15:18 Ответить
да ну! ))))) совпадение! ))))))))))))))))))))))))))))))
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08.02.2022 15:26 Ответить
Перед вторым туром выборов разговаривал с убежденным "порохоненавистником". Говорил ему, что шанс "против" был в 1 туре. А во втором туре: Или Порошенко или Коломойский. Его аргумент тогда звучал так: Да, я понимаю, что сейчас за Зеленским стоит Коломойский. Но когда Зеленский станет президентом, почувствует власть и силу, то пошлёт Коломойского куда подальше ...

Моё мнение: Коломойский как СПИД. Не лечится и уходит только вместе с носителем.
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08.02.2022 15:27 Ответить
ну так человек в здравом рассудке: он знал кто такой Петь ман, поэтому надеялся на лучшее. Что не так?
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08.02.2022 15:36 Ответить
Я тоже знаю кто такой Пэ и категорически против него, но голосовать за Коломойского ... Это полная неадекватность! Когда такая ситуация, дураку понятно, что из двух зол надо выбирать меньшее.
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08.02.2022 15:39 Ответить
Дураку понятно, а зелебобикам - не понятно
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08.02.2022 15:43 Ответить
"неадекватность" - это :

Чебурашка, а что ты ешь?
Що колад!
А почему он лайном воняет?
Так я его второй раз ем!
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08.02.2022 15:45 Ответить
Удобненько. Только забыл продолжить:
- А кто же тебя заставляет говно есть?
- Так Шапокляк ствол к голове приставила и сказала: или говно или цианид

Просто надо знать, что Коломойский - это цианид для Украины (причем в квадрате).
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08.02.2022 15:51 Ответить
и в чем это заключается? Может он требует выполнять договорняк о капитуляции? Или у армии ворует деньги? Или берет военные заказы и выпускает негодное для военных целей барахло? Может склады взрывает? Или в армию продает запчасти в тридорога? А может врагу налоги платит? Или банки банкротит? А может гривну опускает "ниже плинтуса"? А может он грабит население неадекватными ценами на свою продукцию?
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08.02.2022 15:58 Ответить
Я, как житель Днепра и как человек непосредственно пересекавшийся с группой "Приват" о "подвигах" Коломойского могу часами рассказывать. Но это не форумная история. Сорян.
Что бы далеко не ходить погугли историю с аэропортом Днепра. А таких историй сотни.
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08.02.2022 16:08 Ответить
Аргумент весомый у тебя, конечно, но гораздо интересней знать, что делают наши, хоть и не из Днепра ГП, ДБР, РБУ, САП и прочие, прочие? Они боятся Беню - монстра? А деньги за что тогда получают? Ну, хорошо, зато Форбс никого и ничего не боится! А чего ему бояться, он расследованиями не занимается. только там другой олигарх на коне за прошлый год. Да и другие наши , включая Беню, тоже задних не пасут! Грабителя украинского народа, ***!
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08.02.2022 18:10 Ответить
1. У нас нет НЕЗАВИСИМЫХ правоохранительных органов.
2. Даже если бы были реально независимые правоохранительные органы, то остался бы фактор "руководителя". Все руководители наших правоохранительных органов, люди, мягко говоря, не бедные. При этом всю жизнь проработавшие в гос.структурах. Откуда дровишки? При желании, накопать и подвесить на крючок можно любого. Не его, так его ближайших родственников, которые (о, чудо!) оказываются очень успешными предпринимателями.

Все расследования (в т.ч. и Форбс) достаточно условные. Истинное состояние олигархов знают только олигархи.
Формально, Ахметов богаче Коломойского. И нельзя бороться против одного, "не замечая" другого. Но все же это разные олигархи. Их сравнение - это отдельная тема для разговора. Скажу коротко: Коломойский - это разрушитель. Не скажу, что Ахметов - созидатель, но точно не разрушитель.
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09.02.2022 10:14 Ответить
так и должно быть: раньше наказывали только Беню, а остальных - нет.
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08.02.2022 15:33 Ответить
Ахххахахаха Это потому, что Коломон - патриот!
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08.02.2022 15:34 Ответить
все по справедливости: папередние патриоты обокрали Беню и нехило подшерстились. А Беня тоже не последнюю роль сыграл в нейтрализации "русского мира" - ему нужно хотя бы свое вернуть .
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08.02.2022 15:40 Ответить
Какую роль сыграл Беня. Заправил танки горючкой по цене в 4 раза дороже чем на любой заправке? Расскажите пожалуйста поподробней.
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08.02.2022 15:42 Ответить
в гугле забанили?
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08.02.2022 15:47 Ответить
Это и всё, что зелебобик может ответить? Своего мнения у Вас по этому вопросу нет? Ну как-би ничего удивительного
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08.02.2022 16:43 Ответить
а шо я, а шо я. оно само так получилось.
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08.02.2022 15:38 Ответить
А Бєні тепер буде премія, за те що не бадяжить паливо? Але ж на його заправках і найгірше.
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08.02.2022 15:39 Ответить
Маразм крепчал.
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08.02.2022 15:40 Ответить
собачки зелупы на страже божьих активов!
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08.02.2022 16:19 Ответить
 
 