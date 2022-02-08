Бюро экономической безопасности обвинило в уклонении от уплаты налогов все ведущие сети АЗС, кроме заправок Коломойского
В январе-феврале БЭБ вместе с СБУ организовали обыски почти всех металлургических предприятий, кроме горнообогатительных комбинатов и заводов Коломойского.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) подозревает все ведущие сети АЗС страны – OKKO, WOG, Shell, SOCAR, KLO, AMIC – в уклонении от уплаты налогов и торговле фальсифицированным топливом. В число подозреваемых не попали только АЗС олигарха Игоря Коломойского, работающие под брендами "Укрнафта", ANP и Авиас.
Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева, обнародованном в Едином госреестре судебных решений 22 января 2022 года.
"В ходе досудебного расследования в уголовном преступлении установлено, что неустановленные лица с целью дальнейшего сбыта организовали производство с незаконного изготовления топлива, которое в дальнейшем реализуют юридическим и физическим лицам разных регионов Украины, а именно "Глуско Ритейл" (Glusco), "Автобансервис" (KLO), "Альянс Холдинг" (Shell), "Амик Украина" (AMIC), "ОККО-Бізнес Контракт" (ОККО), "Сокар Енерджи Украина" (SOCAR), "ВОГ Ритейл" (WOG), используют в своей деятельности сети АЗС и нефтебазы, через которые реализуется неучтенное количество моторного бензина", – говорится в тексте судебного решения.
В перечне операторов АЗС нет ни одной компании, аффилированной со структурами олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежит 20% (1650 АЗС) автозаправочных станций в стране. В судебном документе упоминается только прекратившее еще в 2013 году работу юрлицо ЧАО "Авиас-Плюс", которое более чем 10 лет не имеет отношения к нефтяному бизнесу олигарха.
Также компанию "ОККО-Ритейл" (сеть АЗС ОККО) БЭБ обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму 379,6 млн грн налоговых. В судебном документе говорится, что работники ОККО уже были допрошены в рамках уголовного дела.
Этим судебным решениям продлен срок досудебного расследования по обвинению крупнейших сетей АЗС на 12 месяцев до января 2023 года.
Напомним, в январе-феврале БЭБ вместе с СБУ организовали обыски почти всех металлургических предприятий страны, кроме горно-обогатительных комбинатов и заводов Игоря Коломойского. Перед этим, при принятии закона №5600, которым повысили налоги для украинцев и бизнеса, депутаты отменили повышение ренты на марганцевую руду, которую в стране монопольно добывают предприятия Коломойского.
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Аплодирую, жри-те.
сходитесъездите ктонить на АНП проверьте.
Ктонить видел чтоб в обычном магазине так спрашивали? Отож.
Хоча Брсм то ще та помийка яка завжди фінансує(не прямо звісно) всякий проросійский непотріб, певно для того і була створена парашистами.
Так то
Добре що хоч прикрили "безліч" неофіційних заправок яких було в кожному кроці як грибів після дощу.
Нет юрлица - нет и нарушений!
Всё логично, даже Зе-лигично...
П.С.
ТОВ "Ливайн Торг" (торговля талонами "авиас") за 2020 г. при доходе в 6,57 млрд. грн. показало....барабаннай дробь.......убыток - 336 млн.грн.
Короче, Валерьич торгует себе в убыток
Уже про миллиарды отданные коломойскому рассказывают все кому не лень. И ЧТО?
Где эти излюбленные сраные поцреоты подевались?
Ну да, это ж вам не Порошенко.
Зачем платить больше и что в авто жалеть?
Там якість гірша ніж у маленких локальних заправок.
Почему-то вспомнился комментарий одной россиянки, из подмосковного города, в котором она владела ателье, что ее самым лучшим, самый платежеспособным и самым ответственным в уплате за пошив прикида клиентом был черный риэлтор.
"Это мы понять можем"(С): зачем же мелочиться, когда имеешь замечательный доход, убивая бабушек и дедушек за их квартирки?
Так же вот и Бенечка, - подумала я: зачем мелочиться с налогами, когда твоя банда оприходовала бюджет целой страны, скоммуниздила и продала уголь с ТЭЦ,, загнала стратегический запас зерна и выдоила Приват-банк?
Потом прочла, что Бенечку просто не проверяли.
Тьфу, Бенечк, крохобор ты.
Моё мнение: Коломойский как СПИД. Не лечится и уходит только вместе с носителем.
Чебурашка, а что ты ешь?
Що колад!
А почему он лайном воняет?
Так я его второй раз ем!
- А кто же тебя заставляет говно есть?
- Так Шапокляк ствол к голове приставила и сказала: или говно или цианид
Просто надо знать, что Коломойский - это цианид для Украины (причем в квадрате).
Что бы далеко не ходить погугли историю с аэропортом Днепра. А таких историй сотни.
2. Даже если бы были реально независимые правоохранительные органы, то остался бы фактор "руководителя". Все руководители наших правоохранительных органов, люди, мягко говоря, не бедные. При этом всю жизнь проработавшие в гос.структурах. Откуда дровишки? При желании, накопать и подвесить на крючок можно любого. Не его, так его ближайших родственников, которые (о, чудо!) оказываются очень успешными предпринимателями.
Все расследования (в т.ч. и Форбс) достаточно условные. Истинное состояние олигархов знают только олигархи.
Формально, Ахметов богаче Коломойского. И нельзя бороться против одного, "не замечая" другого. Но все же это разные олигархи. Их сравнение - это отдельная тема для разговора. Скажу коротко: Коломойский - это разрушитель. Не скажу, что Ахметов - созидатель, но точно не разрушитель.