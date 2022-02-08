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Ткаченко призвал иностранных журналистов не легитимизировать терроризм и не давать оккупантам площадку для озвучивания идей Кремля

Ткаченко призвал иностранных журналистов не легитимизировать терроризм и не давать оккупантам площадку для озвучивания идей Кремля

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко посоветовал иностранным журналистам, прежде чем ехать на оккупированные территории Донбасса, взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать.

Об этом министр сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время среди иностранных СМИ появляется все больше публикаций или интервью с так называемыми лидерами так называемой республики, которая признана украинским государством как террористическая группировка. Интервью записано в оккупированном Донецке. Последний такой случай произошел с Reuters – поэтому решил отреагировать", - подчеркнул глава МКИП.

"У меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон – легитимизируют терроризм. Вместе с тем, давая преступникам площадку для озвучивания идей Кремля", - отметил Ткаченко.

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По словам министра, иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения.

"Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил. Потому что перед тем, как ехать туда и писать, следует взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать", - подытожил он.

Автор: 

СМИ (3844) терроризм (18693) Ткаченко Александр (429)


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Какая там информационная политика при работающей мураевской Клоаке ,???????????????????
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08.02.2022 14:41 Ответить
яка визнана українською державою як терористичне угруповання.

В том то и дело, что не признана! Во втором чтении заглох закон о террористических организациях и никогда Верховная Рада не голосовала о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями!
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08.02.2022 14:45 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72658 -
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визнання організації терористичною
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08.02.2022 14:56 Ответить
Чи вважатимуться угруповання «ДНР/ЛНР» терористичними і чим це загрожує?

Якщо нинішній законопроєкт ухвалять, то угруповання «ЛНР/ДНР», що діють на окупованій частині Донбасу за підтримки Росії, цілком підпадуть під критерії терористичних організацій на території України і потраплять до новоствореного переліку. Щоправда, вони і нині формально підпадають під такі ознаки. Їх хіба що не визнано терористичними офіційно на рівні держави.
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08.02.2022 15:00 Ответить
Ей,альо,Ткаченко,зніми окуляри і роздивись у себе під носом прокацапську телевізійну гівнопомийку "наш", агента кремля мураєва.Тобі повилазило???
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08.02.2022 14:52 Ответить
"дом" 1+1 4 канал...і не лише вони...Підтримувані слугами ригАналів не бояться нічого...
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08.02.2022 15:24 Ответить
До чого ТУТ іноземці? "ВЛАСНІ"нелюди з влади не лише легітимизують терористів а і всіляко пропагують і захищають їх...Переслідують лише Патріотів...((((СУМНО...
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08.02.2022 15:22 Ответить
 
 