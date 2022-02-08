Ткаченко призвал иностранных журналистов не легитимизировать терроризм и не давать оккупантам площадку для озвучивания идей Кремля

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко посоветовал иностранным журналистам, прежде чем ехать на оккупированные территории Донбасса, взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать.

Об этом министр сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время среди иностранных СМИ появляется все больше публикаций или интервью с так называемыми лидерами так называемой республики, которая признана украинским государством как террористическая группировка. Интервью записано в оккупированном Донецке. Последний такой случай произошел с Reuters – поэтому решил отреагировать", - подчеркнул глава МКИП.

"У меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон – легитимизируют терроризм. Вместе с тем, давая преступникам площадку для озвучивания идей Кремля", - отметил Ткаченко.

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По словам министра, иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения.

"Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил. Потому что перед тем, как ехать туда и писать, следует взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать", - подытожил он.