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"$1,1 млрд - дорого в любом случае", - "слуга народа" Бужанский о бесплатных смартфонах для пенсионеров
Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский посчитал, что раздача украинцам старше 60 лет бесплатных смартфонов обойдется Госбюджету в $1,1 млрд.
Об этом он написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине 11 миллионов пенсионеров. Если предположить, что один смартфон стоит 100$, бюджет мероприятия – один миллиард сто миллионов долларов. Возможно, я где-то ошибаюсь, но дорого в любом случае", – прокомментировал он инициативу президента Владимира Зеленского о том, что весной вакцинированные украинцы старше 60-ти лет получат бесплатный смартфон.
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон.
Топ комментарии
+27 aleks kyb
показать весь комментарий08.02.2022 15:15 Ответить Ссылка
+27 Власов Сергей #321358
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+26 18c49ed2
показать весь комментарий08.02.2022 15:20 Ответить Ссылка
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який НЕ пидтримуэ навыть дия
Зе продукт комунізму, і постійно підсовує нам ж2 комуняцькі лозунги, що буде колись в іншому житті.
надо закупить еще очки
курсы в ФАПах организовать
нанять айтишников для обучения работы с поднятием трубки, регуляцией яркости дисплея, закачками с App Store
и это тем, кто плохо видит и слышит
І тут влада вирішила вкрасти , яких 100 долярів на прямих поставках
вся электроника в Китае, так как добывает 95-98% всех редкоземельных элементов.
@uanews3
Все як у Європі?
- На тлі загрози з боку Росії ми надамо Україні фінансову допомогу для стабілізації економіки.
Українська влада:
- О! Кожному українцю за 60 років роздамо по смартфону!
А курси з користування цими смартфонами для тих, хто їх ніколи в руках не тримав, будуть проводитися?
Голосуешь за Зе- получи смартфон
не голосуешь-страпон
Ніяких тобі комісій, Федоров намалює той результат який потрібен.
А лохторат нехай бавиться парнухою на смартфонах, які купить Тищенко на гроші зетіпілів в Китаї.
Блискучий сценарій.
На кінець 2021 року в Україні кількість пенсіонерів складала 10 881 100.
деньги из бюджета, как всегда выделят, больше половины разворуют..
как можно "прислугам" верить..
аферисты, у пенсионеров есть телефоны, дайте им деньги..
Сколько откат?
ЗЕторчек берега потерял.
Так что с учетом откатов...это 250-300 баксов на одного...
чумывойны... ЗЕ-лох готов куда угодно деньги просрать, лишь бы не на армию и повышение защиты страны. это настоящее мародерство и намеренный развал обороноспособности ВСУ. за такое убить мало.