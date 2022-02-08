"$1,1 млрд - дорого в любом случае", - "слуга народа" Бужанский о бесплатных смартфонах для пенсионеров

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский посчитал, что раздача украинцам старше 60 лет бесплатных смартфонов обойдется Госбюджету в $1,1 млрд.

Об этом он написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине 11 миллионов пенсионеров. Если предположить, что один смартфон стоит 100$, бюджет мероприятия – один миллиард сто миллионов долларов. Возможно, я где-то ошибаюсь, но дорого в любом случае", – прокомментировал он инициативу президента Владимира Зеленского о том, что весной вакцинированные украинцы старше 60-ти лет получат бесплатный смартфон.

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Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон.