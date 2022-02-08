РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3629 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2022
11 283 93

"$1,1 млрд - дорого в любом случае", - "слуга народа" Бужанский о бесплатных смартфонах для пенсионеров

Нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский посчитал, что раздача украинцам старше 60 лет бесплатных смартфонов обойдется Госбюджету в $1,1 млрд.

Об этом он написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине 11 миллионов пенсионеров. Если предположить, что один смартфон стоит 100$, бюджет мероприятия – один миллиард сто миллионов долларов. Возможно, я где-то ошибаюсь, но дорого в любом случае", – прокомментировал он инициативу президента Владимира Зеленского о том, что весной вакцинированные украинцы старше 60-ти лет получат бесплатный смартфон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон", - Зеленский запустил дебютный цифровой опрос и предлагает выбрать название для новой услуги "Дії". ВИДЕО

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон.

Автор: 

госбюджет (1187) Зеленский Владимир (21064) пенсионеры (838) телефон (251) Бужанский Максим (104)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Так. І там буде таймер - якщо не проголосував за Осляру - смартфон вимикається і перетворюється на огірок.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:15 Ответить
+27
Одеса-Анекдоти®


@uanews3



Все як у Європі?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:19 Ответить
+26
Их будут им вручать вместе с талонами на еду. А если серьезно - очередной бред в стиле миллиарда деревьев.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
расчет на то, что две трети получат последний инфаркт, узнав о такой новости...
показать весь комментарий
08.02.2022 15:12 Ответить
им еще за Бубу голосовать, отрабатывать смартелефонию
показать весь комментарий
08.02.2022 15:13 Ответить
Так. І там буде таймер - якщо не проголосував за Осляру - смартфон вимикається і перетворюється на огірок.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:15 Ответить
"новый, ********* диджитайл фейк" аж з 1-2 гб памяти та на андроиде 4.2))

який НЕ пидтримуэ навыть дия
показать весь комментарий
08.02.2022 15:16 Ответить
12 млн. пенсов (15 млн. 60+) на 4000 грн. за смарт с 2Гб памяти - это 48-60 млрд. грн. Откуда деньги Зен? Армией не думали заняться, хотя-бы Броники и каски закупить?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:25 Ответить
Пенсіонерам потрібна нормальна пенсія, смартфони вони собі самі куплять.
Зе продукт комунізму, і постійно підсовує нам ж2 комуняцькі лозунги, що буде колись в іншому житті.
показать весь комментарий
08.02.2022 19:35 Ответить
Их будут им вручать вместе с талонами на еду. А если серьезно - очередной бред в стиле миллиарда деревьев.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:20 Ответить
Не вмете с талонами на еду, а просто вместо еды. И будет рекомендовано защитную пленку с экрана не снимать и коробку не выбрасывать.Нынешние 59-ти летние должны получить телефон в хорошем состоянии.
показать весь комментарий
08.02.2022 16:12 Ответить
смартфоны Тесла хотят дать пенсионерам - и тут порохоботам все не так
показать весь комментарий
08.02.2022 15:51 Ответить
ЗЕлебобик! Я так понял армия которая защищает твою жирную жопу всем обеспечена? ****.
показать весь комментарий
08.02.2022 16:07 Ответить
Заохочення пенсионерів до вакцинації - це менша кількість їх госпіталізації. А хтось рахував скільки пенсіонерів кожний день госпіталізірують з кронвірусом і скільки потім государство витрачає коштів на лікування 1- го пенсіонера.
показать весь комментарий
08.02.2022 16:44 Ответить
Нехай вам держава порахує скільки грошей надано лікарням на бородьбу з кронвирусом і скільки було витрачено в перерахунку на 1 госпіталізованого, а потім умножать на кількість людей 60+ . Зробіть запит і узнаєте скільки держава витрачає на лікування пенсіонерів.
показать весь комментарий
09.02.2022 12:22 Ответить
Відповідь бужанського, хоч це і маячні, але все одно вкрадемо 1,2 млрд грн.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:48 Ответить
да чё мелочиться, лохи заплатят
показать весь комментарий
08.02.2022 15:12 Ответить
Кто бы мог подумать, но тут я согласен с этим сраным ватанов. вазеленский своей халявой уже задрал
показать весь комментарий
08.02.2022 15:12 Ответить
Это из разряда миллиарда деревьев....
показать весь комментарий
08.02.2022 16:07 Ответить
Як захочеш ще на один термін посидіти в кріслі президента - то за кошт самих зедібілів чого не купити в Китаї начебто смартфони? Аби могли кнопку натиснути - за Зеленського. Вона там буде вмонтована одна, по центру.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:13 Ответить
Видите , даже идиоту это понятно ...
показать весь комментарий
08.02.2022 15:13 Ответить
но идиоту не понятно, как старого человека научить им пользоваться

надо закупить еще очки
курсы в ФАПах организовать
нанять айтишников для обучения работы с поднятием трубки, регуляцией яркости дисплея, закачками с App Store

и это тем, кто плохо видит и слышит
показать весь комментарий
08.02.2022 15:25 Ответить
"В Україні 11 мільйонів пенсіонерів. Якщо припустити, що один смартфон коштує 100$, бюджет заходу - один мільярд сто мільйонів доларів Джерело:
І тут влада вирішила вкрасти , яких 100 долярів на прямих поставках
показать весь комментарий
08.02.2022 15:14 Ответить
Не факт, що всі 11 отримали щеплення
показать весь комментарий
08.02.2022 15:20 Ответить
Не факт що і смартфони які дадуть українцям по 100 долярів будут по факту стільки коштувати , ну якщо тільки не apple з заводу
показать весь комментарий
08.02.2022 15:24 Ответить
А всем пофиг))) Главное насрать в комментах)) Там кроме того, что речь шла о вакцинированных пенсионерах, так еще и те кому за 60, а у нас пенсионерами могут ставать и до 60 лет))
показать весь комментарий
08.02.2022 18:11 Ответить
В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 29 лет стажа, в 63 года - от 19 до 29 лет, в 65 лет - минимум 19 лет стажа.
показать весь комментарий
08.02.2022 18:22 Ответить
Да,у вас на Засрахе это так , вот только дело в том,что *спутник* - это фуфломицин,который НЕ работает
показать весь комментарий
08.02.2022 15:55 Ответить
ну китайські можна і за 50-60купити. написати що 100баків, а різницю на сиріток та жертв режима парашенка. вже не кажу про свою прокладку
показать весь комментарий
08.02.2022 15:15 Ответить
Других и нет, акромя Самсунга и то сомнительно, что они корейские
показать весь комментарий
08.02.2022 15:55 Ответить
написали бы НоуНейм, а то Китайские...

вся электроника в Китае, так как добывает 95-98% всех редкоземельных элементов.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:59 Ответить
Фігня, Даня Гетьманцев вигадає якусь нову реформу для наповнення бюджету, а армія і лікарі потерплять. Свято під час чуми.....
показать весь комментарий
08.02.2022 15:15 Ответить
Повторное одноразовое декларирование, налог с собак и котов, налог с интернета и телевизора, техосмотр, новые номерные знаки, обмен паспортов, платны проезд мимо дома нардепа, акциз на мясо и сало.........
показать весь комментарий
08.02.2022 15:21 Ответить
От мені інтересно, а там можна буде по льготному тарифу дивитись порнуху?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:16 Ответить
Ну якщо зе ще і віагру пенсіонерам підкине , то можна
показать весь комментарий
08.02.2022 15:18 Ответить
******** не так уже и дорого.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:18 Ответить
3000 гривен за голос лохтората ИЗ БЮДЖЕТА! офигительно дешево
показать весь комментарий
08.02.2022 15:19 Ответить
Одеса-Анекдоти®


@uanews3



Все як у Європі?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:19 Ответить
Західні партнери:
- На тлі загрози з боку Росії ми надамо Україні фінансову допомогу для стабілізації економіки.
Українська влада:
- О! Кожному українцю за 60 років роздамо по смартфону!
показать весь комментарий
08.02.2022 15:19 Ответить
Кожному ВАКЦИНОВАНОМУ українцю за 60 років! Ну чи хіба ви читати не вмієте?
показать весь комментарий
08.02.2022 18:12 Ответить
Ну, тоді це все міняє. Кожному п'ятому українцю за 60 років роздамо по смартфону.
А курси з користування цими смартфонами для тих, хто їх ніколи в руках не тримав, будуть проводитися?
показать весь комментарий
08.02.2022 19:10 Ответить
Гречку давайте так дешевле.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:20 Ответить
Да, 7-8 % длббв до сих пор кормятся 1000 й Воны
показать весь комментарий
08.02.2022 16:01 Ответить
Новая Дія
Голосуешь за Зе- получи смартфон
не голосуешь-страпон
показать весь комментарий
08.02.2022 15:20 Ответить
Покупка электората. А он такой, падкий на халяву, может не за дорого и продаться. Да и выборы через дию как то ж планировать и готовить нужно.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:20 Ответить
Так ще накинути треба, що шовкопьорі обов'язково ще й наваритись захтять тобіш умножай на два, ато й три
показать весь комментарий
08.02.2022 15:22 Ответить
А куди ж ви дінетесь? Царьок захотів, так що давайте! Блін, от придурки владу вибрали... От мерзота зелена...
показать весь комментарий
08.02.2022 15:24 Ответить
Все таки квартал95, захопивший владу, не полиша надій провести дистанційне голосування.
Ніяких тобі комісій, Федоров намалює той результат який потрібен.
А лохторат нехай бавиться парнухою на смартфонах, які купить Тищенко на гроші зетіпілів в Китаї.
Блискучий сценарій.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:26 Ответить
Помиляється. Пенсів старше 60 років десь 5 млн.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:28 Ответить
Знову - превілеї лише тим пенсіонерам , яким є 60 ,, а ті кому менше , 59 наприклад - ідуть лісом . . Якась магічна цифра ( 60 ) засіла в голові у Зе .
показать весь комментарий
08.02.2022 15:30 Ответить
А пенсія суддям 90000 грн не дорого,а депутати, прокурори, міністри, силовики всіх структур не дорого?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:30 Ответить
Так нагло підкупити виборців, та фальшувати вибори, ще ніхто не насмілювався...
показать весь комментарий
08.02.2022 15:34 Ответить
Смартфони - це ще одна стаття "Великого крадівництва". Смартфони треба закупити, тендер "переможе" фірма "Лисий котлета", пенсійному фонду перепродасть з 300% накруткою.
На кінець 2021 року в Україні кількість пенсіонерів складала 10 881 100.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:35 Ответить
Касок солдатам немає, кисню хворим немає. Зате є на зебилофон.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:36 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 15:39 Ответить
А на смартфоні буде три кнопки: 1. переглянути ролики Зе. 2. Лайкнути ролики Зе 3. Голосую за препиЗЕдента.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:42 Ответить
Может давать бесплатные смартфоны пенсионерам у которых нет долгов за коммунальные услуги?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:51 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 15:51 Ответить
Нужно чтобы каждый ФОП выучил бесплатно десять пенсионеров. как пользоваться смартфоном.
показать весь комментарий
08.02.2022 15:53 Ответить
хто про що, а єврей про гроші
показать весь комментарий
08.02.2022 15:58 Ответить
Не надо ЛЯ ЛЯ,слово не боробей.Сказал-давай.
показать весь комментарий
08.02.2022 16:01 Ответить
как будто оно из своего кармана будет тратить.. опять пиар голобородек - за счёт бюджета, налогоплательщиков Украины.. надо, что бы депутаны, олигархи и чинуши - оплатили эту аферу, а не лезли в бюджет..
деньги из бюджета, как всегда выделят, больше половины разворуют..
как можно "прислугам" верить..
показать весь комментарий
08.02.2022 16:01 Ответить
Зараз цей піар ход підкреслює, шо наш шлема, самий хитрий із словян, 11млн пенсів, проти 1 млн військових, рахуйте лохи, хто виграє вибори, і гроші на смартфони підуть з бюджету, в тому числі пенсіонерів і військових.
показать весь комментарий
08.02.2022 16:04 Ответить
Тут мои пенсионеры эсэмески читать не могут и не хотят зачем им смартфоны?
показать весь комментарий
08.02.2022 16:05 Ответить
вместо того, чтобы повысить пенсии, эта синагога придумала новую аферу, с целью завладения персональными данными пенсионеров.. и снова за счёт бюджета.. пусть голобородько из своего кармана и покупает пенсионерам смартфоны.. ))
аферисты, у пенсионеров есть телефоны, дайте им деньги..
показать весь комментарий
08.02.2022 16:05 Ответить
А фопам кассаппараты впаривать по шесть штук,красная цена которым полторы,это нормально?
показать весь комментарий
08.02.2022 16:06 Ответить
по полторы это не кошерные
показать весь комментарий
08.02.2022 16:09 Ответить
Кто посредник при закупках?чья прокладка?
Сколько откат?
ЗЕторчек берега потерял.
показать весь комментарий
08.02.2022 16:10 Ответить
На смартфон за 100 баксов даже ту сраную Дию не установишь...по причине древности его операционки...и обьема памяти...
Так что с учетом откатов...это 250-300 баксов на одного...
показать весь комментарий
08.02.2022 16:12 Ответить
На смартфон за 3000 грн запросто установишь ту же Дию - никакой древности операционки там нет. Вопрос с том, неужели у Украины больше некуда потратить этот миллиард?
показать весь комментарий
08.02.2022 16:41 Ответить
лош, писдеш и провокация
показать весь комментарий
08.02.2022 16:18 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2022 16:34 Ответить
В первій раз соглашусь с Бужарским - тратят деньги на какую-то херню! Армии этот миллиард отдайте, мудаки!
показать весь комментарий
08.02.2022 16:38 Ответить
Зачем Украине Старики? Нет стариков -нет проблем.Закон о принудительной эвтаназии,и не надо тратиться.Тогда престарелые политические лузеры вообще вообще лохтората лишатся.Типа Юли Деви Христос
показать весь комментарий
08.02.2022 16:42 Ответить
и ведь найдутся идиоты, которые поверят в эту аферу.....
показать весь комментарий
08.02.2022 16:42 Ответить
Какая афера? Продать отечественные пролукты за рубеж, затем на эти деньги из бюджета закупить смартфонов. Это бизнес с комиссией.
показать весь комментарий
08.02.2022 17:13 Ответить
пенсія 1934 грн а воно смартфон тестів на ковід нема а воно смартфон уроди
показать весь комментарий
08.02.2022 17:06 Ответить
Зе роспоряджається державними коштами, наче сміттям!
показать весь комментарий
08.02.2022 17:14 Ответить
ЦЕЙ КРЕДИН таблетки від деменції також роздавати буде з смартфонами?
показать весь комментарий
08.02.2022 17:23 Ответить
Зеленые уроды из карманов людей и тех же пенсионеров возьмут этот миллиард баксов. Они мастера по схемам.
показать весь комментарий
08.02.2022 18:37 Ответить
там будет специально ПО ДИЯ, где будет одна кнопка, за зеленского
показать весь комментарий
08.02.2022 19:44 Ответить
Внуки сразу же отберут
показать весь комментарий
08.02.2022 20:32 Ответить
Не смог проголосовать в Дие за название зЕбибофон !
показать весь комментарий
08.02.2022 23:55 Ответить
пир во время чумы войны... ЗЕ-лох готов куда угодно деньги просрать, лишь бы не на армию и повышение защиты страны. это настоящее мародерство и намеренный развал обороноспособности ВСУ. за такое убить мало.
показать весь комментарий
09.02.2022 00:41 Ответить
 
 