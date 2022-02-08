Зеленский - Путину на слова "моя красавица": Украина действительно "красавица", а слово "моя" - это уже перебор. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский ответил президенту страны-агрессора Владимиру Путину на слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Макроном, передает Цензор.НЕТ.

"Тогда я наверное отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Здесь, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь. Украина действительно красавица. По поводу "моя", что он говорит об Украине. Мне кажется, это перебор. А что касается "терпи, моя красавица", я считаю, что Украина очень терпеливая, потому что это мудрость", - сказал президент.

По его словам, это важно не только для Украины, но и всей Европы и россиян.

"Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя достойно", - подытожил президент.

Напомним, ранее Путин заявил Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".

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