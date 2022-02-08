Зеленский - Путину на слова "моя красавица": Украина действительно "красавица", а слово "моя" - это уже перебор. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский ответил президенту страны-агрессора Владимиру Путину на слова "нравится - не нравится, терпи, моя красавица".
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Макроном, передает Цензор.НЕТ.
"Тогда я наверное отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма понял мой ответ. "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Здесь, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь. Украина действительно красавица. По поводу "моя", что он говорит об Украине. Мне кажется, это перебор. А что касается "терпи, моя красавица", я считаю, что Украина очень терпеливая, потому что это мудрость", - сказал президент.
По его словам, это важно не только для Украины, но и всей Европы и россиян.
"Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя достойно", - подытожил президент.
Напомним, ранее Путин заявил Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица".
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Просто цікаво, раз ти не знайшов - то звідки ти взяв цю побрехеньку? Як і ту, що цензор не друканув?
Хоча ти в першому абзаці свого висеру брехав про те, як відповідав Порох. Я це спростував.
Але це моє пояснення тобі - останнє. Сподіваюсь, тебе, дебіла, "шляк трахне". Щоб тобою не смерділо.
Якщо ти, за твоїм переконанням, пояснюєш щось дебілу, це говорить лише про одне: ти довбень! З чим тебе і вітаю.
Что пожелать Ху?ле не знаю,
Так трудно подобрать слова.
Желать кончины - не желаю,
Она придет к нему сама.
Желать покоя - неудобно.
Покой ведь нужно заслужить.
От всей души ему желаю -
Ху?лом кацапским вечно быть!
***** терпи красавицу.
Путин намекает Зеленскому про то, что у ФСБ есть видеодоказательства того, что Зеленский пассивный гей.
по друге - #уйло звертався не до України, а до тебе, стосовно твоєї постійної балаканини, що не подобаються тобі минські угоди (ти пляха на роботі, а не у шаурмячній)…
а по третє - треба було відповісти правду, що Україна виконує минські угоди, а не виконує їх фєдєрастія і путєн, чий підпис там стоїть… а ти хрєнь якусь мусолив в роті, довпойоп…
путин имел ввиду именно зеленского,а не Украину.а это недоразумение и тут спряталось от ответственности за спину страны
Только забыл, что Китай имеет его самого.
Привык.
"Лежит милая в гробу
Я тихонечко ***
Нравится, не нравится -
Спи, моя красавица!"
Уловили шутку?
Официальный представитель Кремля Песков объяснил смысл фразы президента РФ "нравится - не нравится, терпи, моя красавица", сказанной по поводу ситуации вокруг Украины.
По его словам, когда российский лидер произносил эту фразу в ходе диалога с руководителем Франции Эмманюэлем Макроном, то имел в виду, что Киев должен не забывать о выполнении Минских договорённостей, передаёт РИА Новости.
Также пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что Путин якобы процитировал слова одной из песен музыкальной группы "Красная плесень". Песков усомнился, что глава России знаком с творчеством этого коллектива.
Журналистам из Франции, которые следили за переговорным процессом, пришлось долго долго переводить высказывание Путина на свой язык.
Вот и всё,что нужно знать о нашем недопреЗеденте напившостом.
Я рад, что Зеленский не опустил Украину, хотя мог бы пуститься в эту предложенную "умную" полемику и очень даже красиво и достойно ответил лилипукину.
радий що в Зе вистачило клепки не вистись на "развод" і не встрявати в дискусію на подібному рівні.
А от культурна відповідь повинна була таки бути більш різка і рішуча. Тут Зе дав маху.