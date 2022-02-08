Военное присутствие РФ на границе Украины создает давление на международное сообщество, - Макрон

Россия скоплением войск на границах Украины оказывает давление на международное сообщество.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть военное давление на границах, в том числе угроза новых военных маневров. Военное присутствие РФ на границе Украины создает давление на международное сообщество. Я эти вопросы обсуждал вчера с президентом России Путиным. Мое намерение - с этим я приехал и в Москву, и в Киев - чтобы восстановить порядок с безопасностью в Европе. В контексте вызовов по безопасности нам нужно вернуться к гарантиям безопасности. Я сегодня обсуждал эти вопросы с Зеленским, вчера обсуждал также с Путиным. Я постоянно обсуждаю этот вопрос с европейскими партнерами, американскими, евроатлантическими. В ближайшие дни и месяцы нам нужно сделать все необходимое, чтобы мы смогли предоставить гарантии безопасности и получить значительную деэскалацию", - отметил Макрон.

"Мы поняли, что перед нами стоит очень трудная задача...", - добавил он.

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