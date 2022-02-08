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Новости Война
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Военное присутствие РФ на границе Украины создает давление на международное сообщество, - Макрон

Военное присутствие РФ на границе Украины создает давление на международное сообщество, - Макрон

Россия скоплением войск на границах Украины оказывает давление на международное сообщество.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть военное давление на границах, в том числе угроза новых военных маневров. Военное присутствие РФ на границе Украины создает давление на международное сообщество. Я эти вопросы обсуждал вчера с президентом России Путиным. Мое намерение - с этим я приехал и в Москву, и в Киев - чтобы восстановить порядок с безопасностью в Европе. В контексте вызовов по безопасности нам нужно вернуться к гарантиям безопасности. Я сегодня обсуждал эти вопросы с Зеленским, вчера обсуждал также с Путиным. Я постоянно обсуждаю этот вопрос с европейскими партнерами, американскими, евроатлантическими. В ближайшие дни и месяцы нам нужно сделать все необходимое, чтобы мы смогли предоставить гарантии безопасности и получить значительную деэскалацию", - отметил Макрон.

"Мы поняли, что перед нами стоит очень трудная задача...", - добавил он.

Также смотрите: Пресс-конференция Зеленского и Макрона после двусторонних переговоров. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

армия РФ (19885) Зеленский Владимир (21064) Макрон Эмманюэль (1380)


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похоже, этот Ма такой же как наш Зе.

как можно такое ляпать?

"Військова присутність РФ на кордоні України створює тиск на міжнародну спільноту Джерело:

Войска создают давление на Украину, надо было сказать, а мир против войн и эскалаций.

два балбеса
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08.02.2022 15:50 Ответить
І чому ти, Макрон, такий безхребетний? Самому не соромно?
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08.02.2022 15:50 Ответить
Хло добился главного - и для себя, и для своего быдлората - с ним НАЧАЛИ разговаривать, его слушают, его принимают, к нему приезжают... ни одному террористу не оказывали такого почета...
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08.02.2022 15:50 Ответить
Да, благодаря подопытным кроликам, таким, как лидеры некоторых стран, эта ботоксная мразь возомнила себя центром всего мира.Какая срамота!!!
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08.02.2022 20:21 Ответить
твой предшественник уже надавал грузии гарантий безопасности, проходи мимо, жабоед, не отсвечивай, пеж там свою бабульку и не мешай большим дядям разговаривать
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08.02.2022 16:20 Ответить
а вы не желаете и не можете давить на рашку военными методами.... то давите гадину дружно санкциями. только по взрослому давить нужно а не так как было ранее....я как вспоминаю самые самые аж первые санкции.... то смех и стыд берёт за них....грубо говоря кто помнит санкции были на всякую шлоюб ....ь рашенскую.. типа нянь министров, всяких образно говоря уборщиц госдумы... и такое разное...)) и пошло помню по наростающей также смехотворных санкций на людей которые совершенно никто и звать их никак...
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08.02.2022 16:24 Ответить
Уууу... вон оно как!
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08.02.2022 16:38 Ответить
Да и нам французам очень неуютно, и мы хотим, чтобы Украина сдала свои интересы.
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08.02.2022 17:42 Ответить
 
 