В ближайшие месяцы нам необходимо разработать новую систему гарантий безопасности в Европе, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости разработать новые системы гарантий безопасности в Европе.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Я обсуждал с Путиным мое намерение восстановить порядок на европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться в определенные системы гарантий, чтобы они вернули нам этот порядок", - сказал Макрон.

По его словам, вопрос о создании систем безопасности в Европе он обсуждал сегодня с Зеленским, вчера с Путиным и постоянно обсуждает с европейскими и американскими партнерами.

"В ближайшие дни и месяцы нам необходимо совместно сделать все необходимое для того, чтобы мы смогли представить новые механизмы гарантий безопасности и с их помощью получить ощутимую деэскалацию", - добавил Макрон.

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