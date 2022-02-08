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В ближайшие месяцы нам необходимо разработать новую систему гарантий безопасности в Европе, - Макрон

В ближайшие месяцы нам необходимо разработать новую систему гарантий безопасности в Европе, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости разработать новые системы гарантий безопасности в Европе.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Я обсуждал с Путиным мое намерение восстановить порядок на европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться в определенные системы гарантий, чтобы они вернули нам этот порядок", - сказал Макрон.

По его словам, вопрос о создании систем безопасности в Европе он обсуждал сегодня с Зеленским, вчера с Путиным и постоянно обсуждает с европейскими и американскими партнерами.

"В ближайшие дни и месяцы нам необходимо совместно сделать все необходимое для того, чтобы мы смогли представить новые механизмы гарантий безопасности и с их помощью получить ощутимую деэскалацию", - добавил Макрон.

Также читайте: Путин подтвердил намерение продолжать выполнение Минских соглашений, - Макрон

Автор: 

безопасность (1120) Европа (1940) путин владимир (31651) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+15
Знаем мы планы **** и без вас
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08.02.2022 15:51 Ответить
+13
Спасибо не надо, Омикроша. Можешь с }{уйлушкой на обратной стороне Будапештского меморандума свои высеры распечатать. А Украина будет в НАТО с США, Британией, Польше, Канадой и странами Балтии противостоять свинособачьей агрессии
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08.02.2022 15:55 Ответить
+12
макарон, иди ***** со своими гарантиями, т.е. к *****. это его песня. аминь
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08.02.2022 15:51 Ответить
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Крым решили вернуть
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08.02.2022 15:48 Ответить
Вот я на 100% уверена , что Макрон о Крыме в мацкве и не заикнулся
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08.02.2022 15:49 Ответить
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08.02.2022 15:48 Ответить
У Макарона выборы скоро ,от и несёт всякий бред ..
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08.02.2022 15:49 Ответить
Да все рассчитано на французов .
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08.02.2022 15:50 Ответить
Только новая холодная война и гонка вооружений может развалить совок 2, пора снимать розовые очки еврожителям
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08.02.2022 15:49 Ответить
Знаем мы планы **** и без вас
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08.02.2022 15:51 Ответить
макарон, иди ***** со своими гарантиями, т.е. к *****. это его песня. аминь
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08.02.2022 15:51 Ответить
Справа в тому що коли зберігати гроші нажітиє нєпосільним трудом нашої еліти, то захід тут як тут. А як захищати країну яка на них працює, то тут вони 'воювати не будуть'.
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08.02.2022 15:55 Ответить
А з 'новою' системою безпеки буде в свій час те ж що і з старою. Її помножать на нуль, як і стару множать зараз
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08.02.2022 15:58 Ответить
Спасибо не надо, Омикроша. Можешь с }{уйлушкой на обратной стороне Будапештского меморандума свои высеры распечатать. А Украина будет в НАТО с США, Британией, Польше, Канадой и странами Балтии противостоять свинособачьей агрессии
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08.02.2022 15:55 Ответить
Как он служил в очистке, т.е стал президентом Франции?
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08.02.2022 15:57 Ответить
хто бачив зєлю, той таких питань не задає
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08.02.2022 16:37 Ответить
В Украине к омикрону добавился оМакрон
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08.02.2022 15:59 Ответить
гарантии от куйла? совсем больной...
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08.02.2022 16:00 Ответить
Вокруг расеи стена метров десять высотой и толщиной столько же, ров 10м глубиной и сто метров шириной заполненный крокодилами и огромные вентиляторы в их сторону, что бы от туда не воняло. И вот вам новая система безопасности.
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08.02.2022 16:00 Ответить
Він хоч розуміє свою убогість на фоні Американських та Англійських дій?
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08.02.2022 16:01 Ответить
Интересно, а что вдруг стряслось такого, что в Европе Макрону срочно понадобилось создавать новые "системы гарантий безопасности"? К чему такая спешка, что в старых не устраивает и долго будете идти на поводу у бункерного карлика, месье "победители" во Второй Мировой?
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08.02.2022 16:06 Ответить
"Нові" механізми безпеки, "нова" система гарантій, "новий європейський порядок"... Оце останнє ми уже десь і колись чули. Цей шмаркатий боягузливий жабоїд привіз і повторив цитати від Путіна зі т.з. "стратегічної угоди" між РФ і Китаєм. Фактично угоди про поділ сфер впливу в Євро-Азійському просторі, новий порядок і нові цінності.
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08.02.2022 16:09 Ответить
макарон - кончене мудило
підспівайло *****
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08.02.2022 16:11 Ответить
Порядок оно наведет в мире, ты уже порядок в своей стране с неграми навел, тиры ножами режут. Нельзя вечером кофе выйти попить и машину оставить!
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08.02.2022 16:15 Ответить
В ближайшие месяцы, а точнее, в два месяца, как раз под выборы во Франции.
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08.02.2022 16:19 Ответить
это какой? с зонами влияния? вернемся в 18й век?
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08.02.2022 16:19 Ответить
ага...ты с Макрелью её уже построил,как и самолёт 6-го поколения...Австралия тебе путь указала? вот и иди,жабоед...
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08.02.2022 16:23 Ответить
МКРН ПНХ
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08.02.2022 16:29 Ответить
Напевне через підписування договорів з Московією про дружбу і ненапад.
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08.02.2022 16:37 Ответить
стесняюсь спросить - жабоеды намекают на вступление в кацапский ОБКД вместо НАТО !?
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08.02.2022 16:50 Ответить
Что-то подсказывает,что в нём до сих пор член .....ла.
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08.02.2022 17:24 Ответить
 
 