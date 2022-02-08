Кабмин затягивает назначение членов комиссии по избранию директора НАБУ, чтобы снести весь конкурс через ОАСК, - Шабунин

Офис Президента планирует сорвать конкурс на избрание директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом пишет в фейсбуке руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Устали от позора вокруг САП? Не унывайте! Команда Зеленского начинает аналогичный ад в конкурсе на директора НАБУ. Кабмин собирается просрочить утверждение конкурсной комиссии, чтобы создать основания снести весь конкурс через ОАСК (как же еще)", - заявил он.

"Для того чтобы не нарушить закон и назначить комиссию вовремя, в КМУ осталось два заседания: завтра и в следующий понедельник. По закону Конкурсная комиссия состоит из 6 человек:

- 3-х делегируют международные партнеры Украины, оказывавшие Украине поддержку в сфере предотвращения и противодействия коррупции;

- 3-х других – КМУ, который поручил Минюсту, Минэкономики и МВД направить предложения", - добавил Шабунин.

"Так вот, делегированная международниками тройка привела к бурной истерике на Банковой. По результатам которой, я так понимаю, и придумали "гениальный" план:

Шаг 1. КМУ просрочивает указанный в законе срок формирования комиссии;

Шаг 2. Затем через ОАСК сносит весь конкурс или как минимум блокирует его обеспечением иска", - подчеркнул он.

"Ниже расскажу о делегированных международниками экспертах, которые вызвали такую же истерику в Офисе Президента. Повилас Малакаускас – экс-директор Службы спецрасследований (правоохранительный антикорорган) в Литве и экс-директор Департамента госбезопасности Литвы. Имеет более 20 лет опыта работы на ТОП должностях в сфере безопасности, антикоррупции в Литве. Карен А. Гринавей - более 22 лет была агентом и руководителем следственных групп ФБР, специализировалась на противодействии международной коррупции и оргпреступности из бывшего Советского Союза, Ближнего Востока, Африки и Азии. Драго Кос – глава рабочей группы по взяточничеству в международных бизнес-переводах в OECD (ключевая аналитическая орг. стран G20). В 2003-2011 годах возглавлял Группу государств по борьбе с коррупцией, созданную Советом Европы. С 2004 по 2010 год был первым председателем Комиссии по предотвращению коррупции Словении. Особенно Банковая бесится из-за Драго Коса. Последний, напомню, также является членом конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. В той комиссии он прямо обвинил ОПешную часть комиссии в подыгрыше коррупционерам", - рассказал Шабунин.

"Тайминг формирования Кабмином конкурсной комиссии по избранию Директора НАБУ - согласно абз. 1 ч. 7 ст. 7 ЗУ "О НАБУ" комиссия должна быть сформирована Кабмином не позднее, чем за 2 месяца до завершения полномочий Директора. Сытника назначили 16.04.2015, а значит 15.04.22 – последний день его полномочий. Соответственно "за 2 месяца до завершения полномочий Директора" – это 15.02. То есть, до 15 февраля Правительство должно сформировать комиссию. До этой даты осталось только два заседания: завтра и в следующий понедельник", – резюмировал он.