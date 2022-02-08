Дискуссии с Путиным и Зеленским дали прогресс в вопросе безопасности региона, - Макрон
Переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским дали прогресс.
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.
"Те дискуссии, которые я провел с президентом Путиным и сегодня с президентом Зеленским, мы смогли достичь определенного прогресса для продвижения в шагах прогресса к безопасности региона. Чтобы мы не ангажировались в какие-то односторонние, однонаправленные форматы, а чтобы мы продумывали именно такие форматы, которые приведут к уменьшению эскалации. Мы должны сейчас работать на то, чтобы сближались наши позиции", - отметил Макрон.
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+22 Scorpman Y
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+18 Valter Valter
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+10 Крэйда Гібсон
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ПУТИН ПРИНУЖДАЕТ УКРАИНУ К КАПИТУЛЯЦИИ / ВСТРЕЧА С МАКРОНОМ ОКОНЧЕНА
Зе ОТКАЗАЛ Джонсону в создании Союза УПА.. Зеленский создает предпосылки для вторжения
Поэтому пусть лучше будет Макрон.
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза, За хорошую цену пытается продать Украину этот француз, переполненный наполеоновскими амбициями ... приспать старушку Европу. Ему бы еще белую кобелицу... Обратите внимание на фотоотчет - все мерзости на Земле делаются именно с такими выражениями
там и похвастаешь.
Саркози в Грузии тоже типа договорился. Теперь сидит...
Иначе все это смахивает на предательство Зеленского.
Но нам, Народу Украины Минск-2 на фиг не нужен. И мы читаем все эти ходы.
Так же как и читаем и те, что будет нам втюхивать Банковая в связи с Минском-2… (с)
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Ну а что, всё понятно, позиция ясна, цели определены. Переход от однонаправленных форматов в сторону сближения позиций прямо противоположных односторонним дискуссиям сегодня на повестке дня.
Какая млять связь между безопасностью в Европе и Украиной? касательно наших действий в данной ситуации. Мы что напали на кого-то, или собираемся?
Или нам нужно поднять ручки вверх в угоду параше?