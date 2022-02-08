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Дискуссии с Путиным и Зеленским дали прогресс в вопросе безопасности региона, - Макрон

Дискуссии с Путиным и Зеленским дали прогресс в вопросе безопасности региона, - Макрон

Переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским дали прогресс.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.

"Те дискуссии, которые я провел с президентом Путиным и сегодня с президентом Зеленским, мы смогли достичь определенного прогресса для продвижения в шагах прогресса к безопасности региона. Чтобы мы не ангажировались в какие-то односторонние, однонаправленные форматы, а чтобы мы продумывали именно такие форматы, которые приведут к уменьшению эскалации. Мы должны сейчас работать на то, чтобы сближались наши позиции", - отметил Макрон.

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Автор: 

армия РФ (19885) Зеленский Владимир (21064) путин владимир (31651) Франция (3555) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+22
https://www.youtube.com/watch?v=rHY0zQgc3vw https://www.youtube.com/watch?v=rHY0zQgc3vw


Зе ОТКАЗАЛ Джонсону в создании Союза УПА.. Зеленский создает предпосылки для вторжения
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08.02.2022 16:01 Ответить
+18
Макарон, иди торгуй своей жопой а не нашей Украиной
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08.02.2022 16:12 Ответить
+10
То чо теперь ждать пушилу и пасечника в Верховной Зраде?
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08.02.2022 15:58 Ответить
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То чо теперь ждать пушилу и пасечника в Верховной Зраде?
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08.02.2022 15:58 Ответить
А кто даст им переступить порог Рады ?
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08.02.2022 18:50 Ответить
Те же кто прям сейчас даёт переступать Киве ОПЗЖ медвечуку шуфричам и прочим откровенно кацапским мразям..
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08.02.2022 21:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tgaTJQA9R9Q

ПУТИН ПРИНУЖДАЕТ УКРАИНУ К КАПИТУЛЯЦИИ / ВСТРЕЧА С МАКРОНОМ ОКОНЧЕНА
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08.02.2022 15:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rHY0zQgc3vw https://www.youtube.com/watch?v=rHY0zQgc3vw


Зе ОТКАЗАЛ Джонсону в создании Союза УПА.. Зеленский создает предпосылки для вторжения
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08.02.2022 16:01 Ответить
Це справжня зрада, навіть гірша ніж з "вагнерівцями". Має сидіти до кінця свого нікчемного існування.
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08.02.2022 16:21 Ответить
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08.02.2022 17:29 Ответить
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08.02.2022 17:35 Ответить
о, это дело, я приду
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08.02.2022 17:50 Ответить
Омикрон наконец-то прочитал минские туалетные бумажки? И ради этого стоило приезжать сюда?
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08.02.2022 16:03 Ответить
у него выборы скоро, нужно повышать свое ЧСВ в глазах электората.
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08.02.2022 16:07 Ответить
Если выиграет националистка Ле Пен - всей Европе и Украине в том числе будет намного хуже. А то и всему НАТО. Нагадить она может очень серьезно.
Поэтому пусть лучше будет Макрон.
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08.02.2022 16:24 Ответить
вот бы поподробнее разьяснить гражданам Украины, что там за прогресс такой получился
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08.02.2022 16:04 Ответить
В ближайшее время увидим по действиям.
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08.02.2022 16:37 Ответить
ка по мне, в такой ситуации лучше знать заранее, что Зе наобещал
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08.02.2022 16:43 Ответить
Попробую угадать - продолжать договариваться на основе Минского и Норманского форматов. То что это тупик понимают все. Но с точки зрения политики как бы процесс идет. Мне кажется каждая из сторон тупо тянет время. Хотя могу ошибаться. В конце концов я не Ванга.
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08.02.2022 16:47 Ответить
если бы перестали стрелять на разграничении - хоть 100 лет пусть идет процесс
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08.02.2022 16:54 Ответить
Хех. Боюсь что тут не с нашим счастьем, как говорится. Нет подлее, наглее и лживее существа чем кацап. Как бы опять не получилась игра в одни ворота с этим. Очень бы этого не хотелось бы.
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08.02.2022 16:58 Ответить
а там или ишак сдохнет или падишах
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08.02.2022 17:51 Ответить
Ну приблизительно так. Ситуация то по сути своей патовая вырисовывается.
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08.02.2022 18:21 Ответить
Макрон, ты рядом с Джонсоном и "рядом не стоял" (простите за тавтологию). Не мни себя миротворцем, ваше долголетнее посредничество (Германии и Франции) уже боком выходит. Не умничай, тебе не идет, сядь и засохни.
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08.02.2022 16:05 Ответить
Я написал о Макроне, потому, что новость именно о его высказываниях. "Болит" о зеленском? согласен, это вообще жесть - кто у нас президент.
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08.02.2022 16:20 Ответить
Интересно, за чей счет этот "прогресс"?!
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08.02.2022 16:07 Ответить
Аж бридко коли мутять вазєлінщики.
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08.02.2022 16:09 Ответить
Макарон, иди торгуй своей жопой а не нашей Украиной
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08.02.2022 16:12 Ответить
Он так и делает.Одной жопой на два базара.
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08.02.2022 17:02 Ответить
Щось після цих слів,мене дуже зонепокоЇло за майбутнє України.
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08.02.2022 16:18 Ответить
Шо воно меле
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08.02.2022 16:20 Ответить
МАКАРОН - ПІШОВ ТИ НА ХРЄН ЗІ СВОЇМ ПУКІНИМ І ВОЗ ЄДНАННЯМ УКРАЇНИ З СЄПАРСЬКИМ ГЄТТО ОРДЛО
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08.02.2022 16:21 Ответить
***** буде відповзати з Криму та з ОРДЛО? Якщо - ні, то ніякого прогресу.
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08.02.2022 16:22 Ответить
- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза, За хорошую цену пытается продать Украину этот француз, переполненный наполеоновскими амбициями ... приспать старушку Европу. Ему бы еще белую кобелицу... Обратите внимание на фотоотчет - все мерзости на Земле делаются именно с такими выражениями
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08.02.2022 16:23 Ответить
Так минские же
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08.02.2022 21:44 Ответить
да хорош себя нахваливать у тебя выборы во франции,а не в Украине.
там и похвастаешь.
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08.02.2022 16:27 Ответить
в общем ни хуja у жабоеда не выгорело...
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08.02.2022 16:29 Ответить
Financial Guard (UA)



Саркози в Грузии тоже типа договорился. Теперь сидит...
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08.02.2022 16:30 Ответить
Лети уже к старушке своей, голубок мира млин
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08.02.2022 16:33 Ответить
Макрон, - Я принес вам мир!

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08.02.2022 16:34 Ответить
Те дискуссии, которые я провел с президентом Путиным и сегодня с президентом Зеленским, мы смогли достичь определенного прогресса для продвижения в шагах прогресса к безопасности региона. Чтобы мы не ангажировались в какие-то односторонние, однонаправленные форматы, а чтобы мы продумывали именно такие форматы, которые приведут к уменьшению эскалации. Мы должны сейчас работать на то, чтобы сближались наши позиции

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08.02.2022 16:36 Ответить
Ага) Вумний аж страшно))
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09.02.2022 08:16 Ответить
В чем договорились,в чем прогресс, что предложил ***** и на что согласился ЗЕ.Опять вокруг всего полная муть как и в Минских соглашениях.Думаю ЗЕ надо все это подробно озвучить народу,армии и тем странам что нам помогают.
Иначе все это смахивает на предательство Зеленского.
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08.02.2022 16:36 Ответить
Ну как я понимаю покуда что либо можно говорить только в отношении Макрона. Да и то по сути он ничего не сказал кроме того что он за мир и типа Зеленский с х@йлом тоже типа за мир. Пока все ни о чем. Сам Минский формат тупиковый и невыполнимый. Возможно для х@йла таким образом появляется возможность отползти сохранив лицо. Хотя тоже могу ошибаться. То что ни Зе, никому либо другому не дадут уже сдать Украину у меня не вызывает сомнений. Так сами обстоятельства уже сложились. При таких раскладах Зе будет проще повеситься, чем пойти на выполнение Минских договоренностей на условиях кацапов. Не так больно будет.
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08.02.2022 16:44 Ответить
Ну это как Коломойский скажет,скажет принять минские договорняки примет а скажет повесится повесится.Работодатель а не ЗЕ делает политику в стране.
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08.02.2022 16:49 Ответить
Я поимаю, что адепты секты свидетелей сивочелого гетьмана снивелировали Зе до уровня тупой куклы на руке Бени, но думаю что это очень далеко от реалий. Прав я или правы Вы покажет время.
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08.02.2022 16:51 Ответить
Действительно времья покажет.Но только ЗЕ своими необдумеными или намереными высказываниями и упреками уже столько нагадил тем кто нам помогает что уже страшно за его умственное здоровье.
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08.02.2022 17:06 Ответить
Я смотрю больше не на то что говорится (политика - такая политика...), а что делается. Самолеты с военными плюшками в Украину летят регулярно, подготовка войск, нацгвардии, терробороны идет, в американском сенате в отношении Украины полный консенсус между двумя конкурирующими партиями, Великобритания прямо говорит о полной поддержке. Да и не только она. Кроме того многие уже на международном уровне понимают влияние украинских президентов на движение страны вцелом. Они понимают, что ни один из украинских президентов не имеет абсолютной власти и не может развернуть страну против воли народа. Посему и выстраивают свои отношения с Украиной в соответствии с этими реалиями. Так то не все так безнадежно как может показаться с учетом не совсем умных высказываний нашей власти.
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08.02.2022 18:05 Ответить
Вы правы,поддержка как политическая так и материальная колосальна,только я опасаюсь что при таком безответственной власти эта военная помощ не доходит до нашей армии а скопляется на складах координаты которых наши правительственные ,,доброжелатили,, уже слили ***** до сотой секунды.
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08.02.2022 18:15 Ответить
Я лично очень рассчитываю на то, что те дяди, которые поставляют плюшки, ведут полный контроль за тем, чтобы эти самые плюшки попали по назначению. И что из себя представляют наши торбохватные политики им тоже хорошо известно. Ну а влияние на правильный логистический процесс вплоть до влияния на первых лиц государства у них думаю есть.
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08.02.2022 18:19 Ответить
Ваши слова да Богу в уши.
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08.02.2022 18:23 Ответить
Будем надеяться на лучшее для Украины. Но все равно чистить и смазывать пулемет не нужно забывать.
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08.02.2022 18:28 Ответить
ЗЕ надо собрать монатки и ******* нахер с Украины со всей его кодлой!
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08.02.2022 17:37 Ответить
А давайте просто пофантазируем. Ну вот собрали они свои монатки и положим смылись. Мы сразу потеряли две ветви власти - президентскую (исполнительную) и парламентскую (законодательную). Замечу, что в 2014-м году у нас не было некоторое время только одной - исполнительной. Напомнить чем это закончилось? Не хочу думать, что вы пособник наших врагов. Посему спишу на то, что Вы просто не подумали о последствиях. И еще напомню, что под нашими границами стоит 140 тысячная орава орков и только и ждут малейшей дестабилизации у нас.
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08.02.2022 18:27 Ответить
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08.02.2022 16:39 Ответить
Сейчас хутин делает из Зеленского Пашиняна. Ему крайне важно, чтобы Зеленский реализовал Минские соглашения. Как это будет выглядит в реале - посмотрите на Армению спустя год после второй войны в Карабахе. Поэтому хутин дал такой техничный пас по Порошенко, чтобы подсластить пилюлю.

Но нам, Народу Украины Минск-2 на фиг не нужен. И мы читаем все эти ходы.

Так же как и читаем и те, что будет нам втюхивать Банковая в связи с Минском-2… (с)
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08.02.2022 16:46 Ответить
зеГорбатая ля Гора
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08.02.2022 16:57 Ответить
"Те дискуссии, которые я провел с президентом Путиным и сегодня с президентом Зеленским, мы смогли достичь определенного прогресса для продвижения в шагах прогресса к безопасности региона. Чтобы мы не ангажировались в какие-то односторонние, однонаправленные форматы, а чтобы мы продумывали именно такие форматы, которые приведут к уменьшению эскалации. Мы должны сейчас работать на то, чтобы сближались наши позиции", - отметил Макрон.
--------------------

Ну а что, всё понятно, позиция ясна, цели определены. Переход от однонаправленных форматов в сторону сближения позиций прямо противоположных односторонним дискуссиям сегодня на повестке дня.
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08.02.2022 17:26 Ответить
А шо, наш ***** уже не шутит про Украину и про деньги?! Какая же мерзкая мразь
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08.02.2022 17:36 Ответить
Я поражаюсь этим формулировкам!
Какая млять связь между безопасностью в Европе и Украиной? касательно наших действий в данной ситуации. Мы что напали на кого-то, или собираемся?
Или нам нужно поднять ручки вверх в угоду параше?
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08.02.2022 18:06 Ответить
ты сначала швабру из заднего прохода достань , прихлопывающий холоп ..
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08.02.2022 18:34 Ответить
Макарон півгодини чекав машину ло літака в Мордорі,а ,не дочекавшись,пішов пішки до аеропорту.ох і кампашка ганчірок зібралася в "норманді".
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08.02.2022 18:12 Ответить
Судя по фейсу Макрона никуя там хорошего нет..Хуйло было ****** и осталось..
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08.02.2022 18:22 Ответить
договаривались внедрять ОРДЛО на особых правах в Украину. ?
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08.02.2022 18:33 Ответить
"Певний прогрес"

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08.02.2022 19:03 Ответить
Столтенберг-У відповідь на уточнююче запитання ведучої CNN про те, чи НАТО погоджується з оцінками президента Франції Емманюеля Макрона, що "між Росією та Францією є теми, в яких ми сходимося" і що йому вдалось переконати Володимира Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти" за стіл переговорів.
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08.02.2022 19:49 Ответить
ТУФТА
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08.02.2022 20:45 Ответить
Мяня Макарон, французская шлюшка. И ее зеленая сестренка.
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08.02.2022 21:35 Ответить
Короч, ніочьом.
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08.02.2022 22:32 Ответить
Всемирная гнида в преддверии личностных президентских выборов. Деладье был более честен. Чтоб ты получил 10 кайфов Омикрона в одни сутки! Падла лягушачья!
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08.02.2022 23:32 Ответить
Бурная демонстрация деятельности. Мы верим только джавелинам и рпг
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09.02.2022 09:02 Ответить
 
 