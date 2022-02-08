Дискуссии с Путиным и Зеленским дали прогресс в вопросе безопасности региона, - Макрон

Переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским дали прогресс.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.

"Те дискуссии, которые я провел с президентом Путиным и сегодня с президентом Зеленским, мы смогли достичь определенного прогресса для продвижения в шагах прогресса к безопасности региона. Чтобы мы не ангажировались в какие-то односторонние, однонаправленные форматы, а чтобы мы продумывали именно такие форматы, которые приведут к уменьшению эскалации. Мы должны сейчас работать на то, чтобы сближались наши позиции", - отметил Макрон.

Читайте также: В ближайшие месяцы нам необходимо разработать новую систему гарантий безопасности в Европе, - Макрон