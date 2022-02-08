Зеленский ответил на угрозы Лукашенко остановить поставки энергоресурсов в Украину: "Пострадает Беларусь"
Президент Владимир Зеленский ответил Александру Лукашенко, захватившему власть в Беларуси, на угрозы перекрытия электроэнергии в случае войны, подчеркнув, что от этого пострадает именно Беларусь.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно товарищ..., один человек из Беларуси заявил, если будет эскалация со стороны России, то они прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова, и как мы должны на это реагировать? Я вам скажу, как я отреагировал. Я попросил предоставить мне статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. У нас товарооборота на $6 млрд. И из них $1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, а $4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину.
То есть если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто же от этого страдает? В данном случае пострадают просто люди. Если есть желание перейти в Каменный век, можно сделать так. Что-то запретит Беларусь, что-то запретит Украина. Но кто пострадает? Тем более, вы видите, что в товарообороте в 6 миллиардов точно не Украина выиграет".
Ранее Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину. "Если вы (Украина - ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.), с Россией вместе и электричество", - сказал Лукашенко.
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У старого как то обходились без електричества с Белоруси и параши.
и шо ответила плесень?
так что твои призывы не к нам должны быть,а строго наоборот
Тем более, тебе передали страну, независимую ни от газа, ни от электричества бульбафюрера и *****.
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Ковальська» закупила 100 нових вагонів білоруського виробництва
Промислово-будівельна група «Ковальська» поповнила вагонний парк 100 вагонами виробництва «Могильовського вагонобудівного заводу». Про це повідомила прес-служба підприємства.
Не верю, что проблемы в энергетике, отсутствие новых закупок в армию, за последние 2.5 года, это просто криворукость. Это намеренный саботаж в стране
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да что ты мать твою такое несешь
Клован, ти чим танки заправляти будеш і пшеницю сіяти, коли бульбаш надасть солярки?!
Тут і воювати зброєю нетреба!
В итоге импорт российского дизтоплива просел на 22% по сравнению с 2020-м и составил 2,05 млн т. Доля ресурса из России в общем объеме поставок сократилась с 42% до 30%.
При этом импорт из Беларуси взлетел на 30%, или 667 тыс. т. В Украину завезли 2,89 млн т белорусского ДТ, или 42% от всех поставок. Беларусь вернула статус крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину, который утратила в 2018 году.
Оно имеет отрицательный торговый баланс с совковой Беларусью и с гордостью об этом заявляет. Ну как "заявляет" ... жалуется Макрону.
Если бы у Зе был мозг, то он бы проанализировал структуру импорта из Белоруси и не задавал бы тупых вопросов: " ... і як ми повинні на це реагувати?"
Зараз Тарган заверещить що Україна - "об'явила йому війну"
А еще забавно, что нашему крохе-главнокомандующему недостаточно того что все наши союзники закрыли торговлю с усатым фашистом, он ждет пока усатый ему на голову насрет и по роже размажет, чтобы оно тогда обиделось и чтото там заскавчало на обиженном языке
Енергетичний терорист.
Этот клован может говорить конкретно? "один человек из Беларуси"
Он долб..б этим еще и гордиться?????? ****, основы экономики!!!