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Зеленский ответил на угрозы Лукашенко остановить поставки энергоресурсов в Украину: "Пострадает Беларусь"

Зеленский ответил на угрозы Лукашенко остановить поставки энергоресурсов в Украину:

Президент Владимир Зеленский ответил Александру Лукашенко, захватившему власть в Беларуси, на угрозы перекрытия электроэнергии в случае войны, подчеркнув, что от этого пострадает именно Беларусь.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно товарищ..., один человек из Беларуси заявил, если будет эскалация со стороны России, то они прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова, и как мы должны на это реагировать? Я вам скажу, как я отреагировал. Я попросил предоставить мне статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. У нас товарооборота на $6 млрд. И из них $1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, а $4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину.

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То есть если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто же от этого страдает? В данном случае пострадают просто люди. Если есть желание перейти в Каменный век, можно сделать так. Что-то запретит Беларусь, что-то запретит Украина. Но кто пострадает? Тем более, вы видите, что в товарообороте в 6 миллиардов точно не Украина выиграет".

Ранее Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину. "Если вы (Украина - ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.), с Россией вместе и электричество", - сказал Лукашенко.

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Автор: 

Беларусь (7937) Газ (10238) Зеленский Владимир (21077) Лукашенко Александр (3625) Тарифы на электроэнергию (2181)


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Топ комментарии
+33
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08.02.2022 16:22 Ответить
+26
Поц, прекрати финансировать диктаторские режимы!
Тем более, тебе передали страну, независимую ни от газа, ни от электричества бульбафюрера и *****.
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08.02.2022 16:23 Ответить
+25
Треба щось робити з електрикою. Купляти в своїх ворогів - це абсурд перед війною. Так само з бензином і дизелем. Шукайте альтернавтивні джерела
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08.02.2022 16:22 Ответить
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08.02.2022 16:22 Ответить
Нехай Лука продає дизель в Парашку. З всіма іншими лукєрій так розісрався.
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08.02.2022 16:33 Ответить
Так тоді кацапські олігархи його точно грохнуть сами
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08.02.2022 16:35 Ответить
то есть щас мы Белоруси помагаем? Спонсируем подсанкционную економику? - А за шо там вы Пете пидозру выкатили?
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08.02.2022 16:35 Ответить
Нє-нє, я не из обШєства зебілів
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08.02.2022 16:43 Ответить
От довели Цензор - нема вже й зебілів шоб послать
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08.02.2022 16:49 Ответить
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08.02.2022 17:26 Ответить
Так мало того, при Пете мы электроэнергию у белорусов не брали и ещё и продавать умудрялись и тарифы били норм и за ************* транспортировку не платили. А с того времени сколько только на одесчине ветряков поставили? Так что происходит, Беня?
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08.02.2022 17:49 Ответить
Треба щось робити з електрикою. Купляти в своїх ворогів - це абсурд перед війною. Так само з бензином і дизелем. Шукайте альтернавтивні джерела
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08.02.2022 16:22 Ответить
У Арахамии уже все налажено с откатами,если его Зе попросит,может найдет где-то в другом месте с окатом.без отката никак нельзя.
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08.02.2022 16:26 Ответить
Сначала надо найти нового президента.
У старого как то обходились без електричества с Белоруси и параши.
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08.02.2022 16:36 Ответить
Срати я хотів на вашу думку: я не голосував за Зеленського два роки тому (мій вибір Порошенко), але тільки сліпий не бачить, як слабкого президента, по аналогії з Ющенком, топлять продажні акули пера на замовлення сил як рашки, так і незадоволених олігархів. Знову в нас в критичний час - три гетьмана на двох українців. Давайте, влаштовуйте Майдан 3, анархію та безвладдя, щоб піпл вибрав Тимошонку або Бойка, а рашка відтяпала ще декілька областей. Пани б.ються, а в холопів чуби тріщать...
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08.02.2022 16:41 Ответить
то все хорошо...но порох зелебенцу предлагал и помощь и сотрудничество.
и шо ответила плесень?
так что твои призывы не к нам должны быть,а строго наоборот
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08.02.2022 17:28 Ответить
Ну так обходилось потому, что при Порошенко, "волонтера" Дэйвида Брауна Арахимию под зад ногой вышвырнули. А сейчас этот "волонтер" всасывает цифру и зализывает раны.
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08.02.2022 16:42 Ответить
Сцикло зелене, потрібно заборонити увесь експорт з Білорусі
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08.02.2022 16:23 Ответить
100%, все что произведено в Белоруссии из российского газа и нефти должно быть запрещено для ввоза в Украину.
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08.02.2022 17:33 Ответить
Поц, прекрати финансировать диктаторские режимы!
Тем более, тебе передали страну, независимую ни от газа, ни от электричества бульбафюрера и *****.
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08.02.2022 16:23 Ответить
Страна то была независимой, а вот клоун был очень даже зависимым от качества колумбийской муки. Это было очевидно ещё в 2019-м. Но очевидно только тем, кто знает, что кричалку вора "держи вора" придумали те самые "избранные" соплеменники клоуна и хасидской бородатой бабушки. А для лохов заменили слово "вор" на слова "наркоман" и "алкоголик" и понеслось кошерное дерьмо по макытрам.
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08.02.2022 16:36 Ответить
Шо це за приколи такі?! То ми Лукашенко помагаємо?!
_____________

Ковальська» закупила 100 нових вагонів білоруського виробництва

Промислово-будівельна група «Ковальська» поповнила вагонний парк 100 вагонами виробництва «Могильовського вагонобудівного заводу». Про це повідомила прес-служба підприємства.
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08.02.2022 16:24 Ответить
Усосал Зеле энергетику, как и все остальное в стране.
Не верю, что проблемы в энергетике, отсутствие новых закупок в армию, за последние 2.5 года, это просто криворукость. Это намеренный саботаж в стране
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08.02.2022 16:24 Ответить
В этом и сомнений никаких быть не может !
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08.02.2022 18:07 Ответить
Це "барига на крові" чи ще нє?
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08.02.2022 16:25 Ответить
Ето не то .! Ето другоє . .
.
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08.02.2022 16:30 Ответить
Зелений клоун допомагає фашистському режиму Лукашенко!
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08.02.2022 16:25 Ответить
Ну да, сам себя под статью подводит... Но здесь другое настораживает, мол, почему зебик не захотел аннулировать договор о коллективной СНГ-овской защите?
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08.02.2022 16:30 Ответить
Последнее 501 предупреждение
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08.02.2022 16:28 Ответить
Тим більше, ви бачите, у товарообігу в 6 мільярдів точно не Україна виграє".

да что ты мать твою такое несешь
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08.02.2022 16:28 Ответить
Может выставить их послов из Украины ?
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08.02.2022 16:30 Ответить
Бульбаш погрожує війною і припиненням поставок палива, а вони навіть альтернативу білоруській бадязі не шукають?!
Клован, ти чим танки заправляти будеш і пшеницю сіяти, коли бульбаш надасть солярки?!
Тут і воювати зброєю нетреба!
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08.02.2022 16:32 Ответить
Западная Европа за него подбала, насчет резервного постачання электроэнергии и газа.
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08.02.2022 16:35 Ответить
Но это все - муйня, если не будет надежной защиты с воздуха. Все эл станции будут разбиты в сей секунд.
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08.02.2022 16:37 Ответить
Мы же находимся в классическом котле, дай только отмашку.
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08.02.2022 16:38 Ответить
Ща, в первую очередь нужно сделать десятикратные запасы дизтоплива, бензина , масел и переносных электростанций.
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08.02.2022 16:46 Ответить
и пусть этот скарб хранится в Западной Европе
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08.02.2022 16:47 Ответить
Так Зеленский увеличил зависимость от России и Беларуси чуть ли не вдвое за свою каденцию. Его за это и выбирали те, кто потерял возможность вести бизнес при Порошенко.
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08.02.2022 16:35 Ответить
В 2021 году в Украину завезли 6,85 млн т дизельного топлива, что на 10% превысило показатель предыдущего года. Объемы поставок выросли практически по всем направлениям за исключением России. Это связано с остановкой нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" в феврале 2021-го и дестабилизацией поставок "Роснефти".
В итоге импорт российского дизтоплива просел на 22% по сравнению с 2020-м и составил 2,05 млн т. Доля ресурса из России в общем объеме поставок сократилась с 42% до 30%.
При этом импорт из Беларуси взлетел на 30%, или 667 тыс. т. В Украину завезли 2,89 млн т белорусского ДТ, или 42% от всех поставок. Беларусь вернула статус крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину, который утратила в 2018 году.
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08.02.2022 16:43 Ответить
Плять, испанский стыд!
Оно имеет отрицательный торговый баланс с совковой Беларусью и с гордостью об этом заявляет. Ну как "заявляет" ... жалуется Макрону.
Если бы у Зе был мозг, то он бы проанализировал структуру импорта из Белоруси и не задавал бы тупых вопросов: " ... і як ми повинні на це реагувати?"
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08.02.2022 16:32 Ответить
Ну клоун прямо хамить бацькі.
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08.02.2022 16:33 Ответить
Хамит оно какому то "товарищу из Беларуси",а то что то усатый все должны догадаться сами )
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08.02.2022 17:28 Ответить
Я напоминаю, что при Зеленском у нас снова увеличилась экономическая зависимость от России. Из-за Зеленского.
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08.02.2022 16:36 Ответить
зе-клоун он и есть зе-клоун - рассмешил...
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08.02.2022 16:39 Ответить
Лабух , мабуть за такой всплеск клоунских эмоций, считает себя героем нашего времени.
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08.02.2022 16:43 Ответить
"...постраждає саме Білорусь"

Зараз Тарган заверещить що Україна - "об'явила йому війну"
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08.02.2022 16:43 Ответить
Интересно Зеля вообще в курсе что нам крыть нечем? В одночасье вот так сразу на рынке свободного бензина и ДТ чтобы заместить 70% экспорта просто нет, либо же есть но цена очень не понравится.
А еще забавно, что нашему крохе-главнокомандующему недостаточно того что все наши союзники закрыли торговлю с усатым фашистом, он ждет пока усатый ему на голову насрет и по роже размажет, чтобы оно тогда обиделось и чтото там заскавчало на обиженном языке
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08.02.2022 16:49 Ответить
А як же Арахімія буде харчуватися?
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08.02.2022 16:54 Ответить

Енергетичний терорист.
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08.02.2022 17:08 Ответить
Лука вообразил себя политическим Джеки Чаном, но выглядит, как шестилетка, демонстрирующий своей маме свою "крутизну", неумело поднимая ножки и пискляво крича при этом "кья!"
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08.02.2022 17:08 Ответить
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08.02.2022 17:10 Ответить
А распечаточку на 4,5 мільярди можна предоставить? Хотелось бы знать без чего мы можем обойтись..
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08.02.2022 17:18 Ответить
Краще загубити з розумними, ніж мати діло з дурнями.
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08.02.2022 17:24 Ответить
Інтереси Білорусії Лукашенка цікавлять не більше ніж шмарклю інтереси України. 2 чоботи-пара.
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08.02.2022 17:24 Ответить
Лять...оно и усатого назвать по имени сцится ...
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08.02.2022 17:24 Ответить
Ага клоун сбацай на рояле, что бы, у бульбофюрера, усы задрожали😂😂😂.
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08.02.2022 17:25 Ответить
от это ответил так ответил ! ))) от это осадил диктатора ))))
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08.02.2022 17:26 Ответить
"Недавно товарищ..., один человек из Беларуси заявил, если будет эскалация со стороны России, то они прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова, и как мы должны на это реагировать?

Этот клован может говорить конкретно? "один человек из Беларуси"
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08.02.2022 17:32 Ответить
Что конкретно? "Президент республики Беларусь", ты это хочешь сказать?
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08.02.2022 19:29 Ответить
Именно так.
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08.02.2022 20:06 Ответить
Лукашенко такой же легитимный президент Беларуси, как янукович - легитимный президент Украины.
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10.02.2022 00:11 Ответить
У цього «товаріщча »навіть скотіна вся обісрана. Уявляю, як обісрався сам товаріщч від таких погроз.
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08.02.2022 17:33 Ответить
В общем,красавица *******,ожидаемо,с треском обосрался снова...
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08.02.2022 17:38 Ответить
"Якась людина" - у Путіна методичку отдримав ?
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08.02.2022 18:27 Ответить
А кто он? Не президентом же его называть, самозванца усатого.
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08.02.2022 19:28 Ответить
та хоч хеp з гори хай називає, тут питання в тому, що це путіньский стиль - якась людина, той пацієнт і так далі.
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08.02.2022 19:34 Ответить
Вова! Мы же официально не признаём гражданина Лукашенко президентом Беларуси. Можно было бы и погрубее выразиться. Вариантов миллион, прям щас на форуме проголосуем за лучший!
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08.02.2022 19:01 Ответить
Такими темпами он и креветки запретит экспортировать! А в целом гнида законченная. Тварь.
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08.02.2022 19:28 Ответить
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08.02.2022 19:58 Ответить
" $1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, а $4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину. Источник:
Он долб..б этим еще и гордиться?????? ****, основы экономики!!!
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08.02.2022 20:17 Ответить
Нефтепродукты, калий, жрачка вонючая и электроэнергия. Еще масса тракторов МТЗ, и МАЗов. Если это попадет под санкции в Украине, Лукумбарии остановится не одно предприятие.
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08.02.2022 20:44 Ответить
А импорт из белораши нужно ограничивать темпами, сравнимыми с теми, как Сеня и Гройся сокращали импорт из рахи. Если делать все по уму, планируя поставки альтернативные, загружать свои мощности, то сами придут с поклоном, что бы разрешили торговать своим дерьмом в Украине.
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08.02.2022 20:46 Ответить
Начинать с запрета импорта высокой добавочной стоимостью. Сырье пусть поставляют, пока. А так никаких тракторов, троллейбусов/автобусов, грузовиков, косметики, готовых продуктов питания. Только критичный импорт запчастей для военной техники МАЗ. На этом все.
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08.02.2022 20:50 Ответить
 
 