Зеленский ответил на угрозы Лукашенко остановить поставки энергоресурсов в Украину: "Пострадает Беларусь"

Президент Владимир Зеленский ответил Александру Лукашенко, захватившему власть в Беларуси, на угрозы перекрытия электроэнергии в случае войны, подчеркнув, что от этого пострадает именно Беларусь.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно товарищ..., один человек из Беларуси заявил, если будет эскалация со стороны России, то они прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова, и как мы должны на это реагировать? Я вам скажу, как я отреагировал. Я попросил предоставить мне статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. У нас товарооборота на $6 млрд. И из них $1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, а $4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину.

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То есть если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто же от этого страдает? В данном случае пострадают просто люди. Если есть желание перейти в Каменный век, можно сделать так. Что-то запретит Беларусь, что-то запретит Украина. Но кто пострадает? Тем более, вы видите, что в товарообороте в 6 миллиардов точно не Украина выиграет".

Ранее Лукашенко заявил, что в случае эскалации конфликта между Киевом и Москвой Беларусь прекратит поставки топлива и электроэнергии в Украину. "Если вы (Украина - ред.) столкнетесь с Россией, мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.), с Россией вместе и электричество", - сказал Лукашенко.

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