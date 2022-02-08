В ближайшее время в рамках ТКГ внесут пояснения к мерам по выполнению Минских соглашений, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие недели в рамках Трехстороней контактной группы могут быть внесены пояснения по Минским соглашениям, которые будут способствовать их выполнению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Теперь нам надо снова вернуться и внести определенные прояснения, для того, чтобы: первое - снизить давление, уровень эскалации, а во-вторых (и это я очень четко однозначно сказал и президенту Путину, и президенту Зеленскому) нам надо, чтобы сугубо на базе Минских соглашений и с соблюдением всех процедур (мы, конечно, детали не обсуждали сегодня, все детали мы только частично обсуждали с президентом Путиным, сегодня еще будем обсуждать), после обсуждения этих вопросов на ТКГ, возможно, мы сможем вернуться и способствовать тому, чтобы те документы, которые были подписаны в 2015 году, могли быть выполнены, чтобы прояснения были внесены в ближайшие недели, чтобы они могли снять разночтения и главное способствовали возобновлению взаимного доверия, вернуть атмосферу покоя и снять эскалацию", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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Не нравицца ему)))
Вот кто приносит мир в регион, а не герантофил и любитель х*йла
твоих корешей мордовских ?
Для того, щоб почати виконувати Мінськ, Росія має вивести свою армію з ОРДЛО, те передати кордон під контроль України. Вона цього, в найближці роки не зробить. А Зеленський, та той хто прийде після нього, не зможе провести вибори на окупованій території, поки там російська армія. Все. Крапка. В Україні є три реальні виходи із ситуації:
1. Найбільш ймовірний. Просто чекати. Не один рік, не п'ять і можливо навіть не 10. Якби цинічно не звучало, але час грає на стороні України;
2. Менш ймовірний, але не самий найгірший. Просто відмовитись від ОРДЛО, в обмін на прийняття в НАТО, або мінімум введенням миротворчого контингенту з НАТО на лінію розмежування. Проводимо референдум по всій Україні і відмовляємось від ОРДЛО. Всі хто живе зараз там, але хоче жити в Україні, може вільно переїхати, якщо в нього є паспорт України, або через якусь процедуру відновлення громадянства зі сдачею іспиту з української мови, літератури, історії.
3. Найменш ймовірний. Силою звільняти свою територію.
Все - іншого не має. Ніякий Мінськ ніхто не буде виконувати. Не потрібно істерити.
Потрібно прийняти ряд законів Верховною Радою.
Навіть більшість з "слуг народу", розуміют до чого це може привести.
Вони хочуть і далі, знаходитись при владі, красти гроші.
ому навіть, якщо така ініціатива піде з банкової, 226 голосів там не набереться.
А ще є ЦВК, суди, які можуть це зупинити, ну і звісно українське громадянське суспільство.
Не дадуть такого зробити, навіть якщо ЗЕ захоче. Так що, без паніки.
Зміни до Розділу 1 Конституції затверджуються всеукраїнським референдумом.
Зміна унітарного устрою держави - лише шляхом референдуму, а не 300 голосів верховної зради.
Потрох виконував свій мінськ, але не встиг. Що блазню заважає?
https://www.youtube.com/watch?v=fYMiayMkaDs
бо іхтамнет.
і взагалі,
якого куя ми повинні в своїй країні жити по правилам та побажанням якихось мокшів з бурятськими ...балами????????
хтось з цивілізованих країн, пояснить?????
німцям чехам шведам і взагалі всім, хтось каже як жити?
***** вивело війська і зброю? Відбулася деокупація? Україна вийшла на свій кордон?
Колаборанти, з мокшанськими паспортами?
Репарації за вбивства українців і руйнацію українсьогї землі? Там екологічна катастрофа на десятки міліардів доларів.
Представляю себе эти прояснения. Голубь мира, ****.
Просте базікання.
Бо шото меня терзают смутные сомнения
херачлена цей Омакрон домовлявся з хуʼлом кремлівським про Україну без участі самої України? Для України що Омікрон, що Омакрон все одно зараза. Вони там про щось домовились - отож хай самі і виконують, "рішали" хєрови... Вони навіть деталі не оголошують, бо все по "хотєлкам" хуʼла влаштували, ймовірно.
Коротше кажучи вже очевидно хто нам друг (США, Великобританія, Польща, Литва ...), а хто - Омакрон.
Путин не зря ездил к Си. Китай начал предпринимать решительные шаги по выстраиванию своей альтернативной азиатской глобальной систему мироустройства. Дестабилизация Европейского пространства один из ключевых пунктов в общем плане. Дестабилизация территории Украины используется как пример который говорит о том, что США не в состоянии далее поддерживать нынешнюю систему миропорядка.
По этому даже если всю Украину отдадут на откуп России, в итоге это ни к чему не приведет, так как финалом глобального китайского плана является упразднение западных систем контроля и влияния, с молниеносным перехватом инициативы как минимум на территории Евразии с последующим созданием своей зоны влияния.
Европа как дама, в этих процессах играет пассивную роль. Украина сможет отстоять свою независимость только в рамках выстраивания партнерских отношений с США.
Все таки французький президент як політик слабенький. Надіється в такий спосіб набрати політичної підтримки серед свого населення. Але не розуміє що він більше заляпається російським лайном, а українці через невдоволення його рейтинг помножать на 0 як зараз це роблять із німецькою елітою.