В ближайшее время в рамках ТКГ внесут пояснения к мерам по выполнению Минских соглашений, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие недели в рамках Трехстороней контактной группы могут быть внесены пояснения по Минским соглашениям, которые будут способствовать их выполнению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Теперь нам надо снова вернуться и внести определенные прояснения, для того, чтобы: первое - снизить давление, уровень эскалации, а во-вторых (и это я очень четко однозначно сказал и президенту Путину, и президенту Зеленскому) нам надо, чтобы сугубо на базе Минских соглашений и с соблюдением всех процедур (мы, конечно, детали не обсуждали сегодня, все детали мы только частично обсуждали с президентом Путиным, сегодня еще будем обсуждать), после обсуждения этих вопросов на ТКГ, возможно, мы сможем вернуться и способствовать тому, чтобы те документы, которые были подписаны в 2015 году, могли быть выполнены, чтобы прояснения были внесены в ближайшие недели, чтобы они могли снять разночтения и главное способствовали возобновлению взаимного доверия, вернуть атмосферу покоя и снять эскалацию", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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