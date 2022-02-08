Уверен, что Баканов знает, являются ли Ермак и Демченко агентами России, - Бурба

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба не знает, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, есть у главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В интервью Дмитрий Гордон напомнил, что главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов называет Ермака и Демченко агентами Российской Федерации.



"Я сказать не могу [так ли это]. Объясню, почему. Потому что у меня нет таких данных. Этот вопрос очень актуальный для товарища Баканова. Иван Геннадьевич должен ответить на этот вопрос, если он пожелает", – отметил Бурба.



Гордон спросил, владеет ли Баканов этой информацией.



"Я уверен, что он знает... Я повторю, что знаю, чем занимается СБУ: я там работал, все-таки это одна площадка у нас. Они знают, конечно, знают, – ответил бывший начальник ГУР. –Вопрос другой: насколько хорош тот агент и как тяжело его задокументировать. Или, наоборот, он, может, плохой и его легко задокументировать. Будет задержание – тогда будем говорить. Я точно знаю, что там есть "крот". Но я не знаю, как он работает".

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Гордон отметил, что, по информации Бутусова, провалы в работе украинских спецслужб начались, когда Демченко возглавил комитет по разведке при президенте. "Действительно стало много провалов?" – переспросил Гордон у Бурбы.



"Да. В 2020 году пару провалов было. Но это война, при которой ты не можешь понять, все-таки это был провал из-за агентурной утечки или же это случайность. Имеется в виду, что мы сами могли своим бельем показаться перед контрразведкой ФСБ [РФ] плохо, плохо работали. Но почему-то анализ показывает, что как раз в 2020 году у нас стали [наблюдаться] активные провалы. Мы у себя в системе ГУР ничего не поменяли. Грубо говоря, как был доклад мне, как были группы определены, конспирация и так далее [так все и осталось], но как только докладывалось наверх, начинались проблемы", – ответил бывший начальник военной разведки.

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Он уточнил, что анализ нескольких проваленных спецопераций украинских спецслужб свидетельствует о том, что их "слили" и что "слив" был на высоком уровне".



Бурба напомнил, что когда он докладывал президенту Владимиру Зеленскому, глава государства в кабинете всегда был не один. Там также находились руководитель Офиса президента (вначале это был Андрей Богдан, затем – Ермак), заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, Демченко и помощница президента Мария Левченко.



"Я докладывал в том числе людям, которых я называл... [Потом] соответственно, операции "сливались", – сказал бывший руководитель ГУР.