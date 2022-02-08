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Уверен, что Баканов знает, являются ли Ермак и Демченко агентами России, - Бурба

Уверен, что Баканов знает, являются ли Ермак и Демченко агентами России, - Бурба

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба не знает, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, есть у главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В интервью Дмитрий Гордон напомнил, что главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов называет Ермака и Демченко агентами Российской Федерации.

"Я сказать не могу [так ли это]. Объясню, почему. Потому что у меня нет таких данных. Этот вопрос очень актуальный для товарища Баканова. Иван Геннадьевич должен ответить на этот вопрос, если он пожелает", – отметил Бурба.

Гордон спросил, владеет ли Баканов этой информацией.

"Я уверен, что он знает... Я повторю, что знаю, чем занимается СБУ: я там работал, все-таки это одна площадка у нас. Они знают, конечно, знают, – ответил бывший начальник ГУР. –Вопрос другой: насколько хорош тот агент и как тяжело его задокументировать. Или, наоборот, он, может, плохой и его легко задокументировать. Будет задержание – тогда будем говорить. Я точно знаю, что там есть "крот". Но я не знаю, как он работает".

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Гордон отметил, что, по информации Бутусова, провалы в работе украинских спецслужб начались, когда Демченко возглавил комитет по разведке при президенте. "Действительно стало много провалов?" – переспросил Гордон у Бурбы.

"Да. В 2020 году пару провалов было. Но это война, при которой ты не можешь понять, все-таки это был провал из-за агентурной утечки или же это случайность. Имеется в виду, что мы сами могли своим бельем показаться перед контрразведкой ФСБ [РФ] плохо, плохо работали. Но почему-то анализ показывает, что как раз в 2020 году у нас стали [наблюдаться] активные провалы. Мы у себя в системе ГУР ничего не поменяли. Грубо говоря, как был доклад мне, как были группы определены, конспирация и так далее [так все и осталось], но как только докладывалось наверх, начинались проблемы", – ответил бывший начальник военной разведки.

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Он уточнил, что анализ нескольких проваленных спецопераций украинских спецслужб свидетельствует о том, что их "слили" и что "слив" был на высоком уровне".

Бурба напомнил, что когда он докладывал президенту Владимиру Зеленскому, глава государства в кабинете всегда был не один. Там также находились руководитель Офиса президента (вначале это был Андрей Богдан, затем – Ермак), заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, Демченко и помощница президента Мария Левченко.

"Я докладывал в том числе людям, которых я называл... [Потом] соответственно, операции "сливались", – сказал бывший руководитель ГУР.

Автор: 

Демченко Руслан (39) Баканов Иван (303) Ермак Андрей (1277) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+22
спчатку треба розібратися, хто є баканов
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08.02.2022 16:56 Ответить
+20
баканов знает не только кто такой ермак, он даже знает кто такой баканов
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08.02.2022 16:58 Ответить
+18
а сам баканов?????
хтось впевнений що він не агент рф?
судячи по тому як вони допомагають янелоху узурповувати владу,
грабувати Україну, та зливати держтаємниці,
то не зовсім зрозуміло, хто є хто.
де справа по вагнерівцям? аце зрада.
де справа по підриву економіки. (вугілля, газ, єлектроенергія, будівництво доріг по двійні ціні)
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08.02.2022 17:00 Ответить
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спчатку треба розібратися, хто є баканов
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08.02.2022 16:56 Ответить
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08.02.2022 17:44 Ответить
там сразу два крота - Маша Левченко и Руслан Демченко
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08.02.2022 17:45 Ответить
Майбутній "подєльщик" в об'єднаній справі про державну зраду.
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08.02.2022 18:46 Ответить
баканов знает не только кто такой ермак, он даже знает кто такой баканов
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08.02.2022 16:58 Ответить
... і єрмак знає хто такий "баканов" ...
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08.02.2022 17:33 Ответить
Там все трое агенты !
И не только они...
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08.02.2022 16:59 Ответить
Пів країни знає, а не тільки Баканов.
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08.02.2022 16:59 Ответить
а сам баканов?????
хтось впевнений що він не агент рф?
судячи по тому як вони допомагають янелоху узурповувати владу,
грабувати Україну, та зливати держтаємниці,
то не зовсім зрозуміло, хто є хто.
де справа по вагнерівцям? аце зрада.
де справа по підриву економіки. (вугілля, газ, єлектроенергія, будівництво доріг по двійні ціні)
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08.02.2022 17:00 Ответить
Этот бакланов и за себя знает и за клоуна.
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08.02.2022 17:03 Ответить
Бакланов сам агент..
Подивіться у що він перетворив СБУ..
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08.02.2022 17:06 Ответить
Баканов багато чого знає про страхи, шляхи і нори влади.
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08.02.2022 17:06 Ответить
Почему фигура Демченко только сейчас стала на слуху, если он с сентября 2014 года стал радником президента, а в 2019 получил орден? Он с 2014-2019 не был агентом рашки?
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08.02.2022 17:11 Ответить
Вы верно подметили, но согласитесь, что "советник президента" и "глава комитета по разведке" это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
СБУ, что тогда, что сейчас ... служба бабла Украины.
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08.02.2022 17:18 Ответить
може, його тоді використовували втемну, не довіряючи державних таємниць, не припускаєш?
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08.02.2022 17:19 Ответить
А потом втемную ему порох ещё и орден дал....
Не верю.
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08.02.2022 17:26 Ответить
По Маше Левченко готовое уголовное дело, чувиха без допуска к гостайне на совещаниях у потуса. Сядут усе
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08.02.2022 17:48 Ответить
Бурба впевнений що є кріт. А я впевнений що там кротів ціла ферма. А виходячи з того який відсоток службовців СБУ у Криму та лидинири залишились служити ворогам то кротів чи не більшість.
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08.02.2022 17:11 Ответить
Кто первьій кричит :"Держи вора!" ?
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08.02.2022 17:21 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27960840.html Україна - це не 40 мільйонів Зеленських

Останніми тижнями багато спілкувався з іноземними журналістами і політиками, і здається, що нам всім вдалося зробити важливу справу.

У більшості з них - тих, хто не надто заглиблювався в українські справи - дійсно було відчуття, що президент України говорить від імені всієї нації. Тобто вони думали, що президент Зеленський говорить те, що думаємо ми всі. Що це не тільки він, а ми всі ведемо себе неадекватно, що ми не бачимо загрози з боку Росії, що це ми всі, а не тільки він, готові відштовхнути допомогу союзників і нести пургу про шашлики.

Тепер все змінилося. І це зробили ми з вами.

Світ побачив акцію https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23ThanksFrends #ThanksFrends у Києві. Побачив акцію https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23SayNoToPutin #SayNoToPutin , яку ініціював Andrii Levus. Побачив марш у Харкові. Побачив акції українців у Німеччині, Канаді, США, інших країнах. Світ побачив, як сотні людей різного віку записуються до тероборони і навчаються захищати країну.

І тепер, якщо ви аналізуєте статті у іноземній пресі і виступи західних політиків, то бачите, як світ почав розділяти позицію української влади і позицію українського народу.

Так, це теж погано. Завжди краще, коли нація і влада рухаються у одному напрямку. Але це краще, ніж якби нас би сприймали як сорок мільйонів Зеленських - недолугих, невдячних, слабких.

Тепер весь світ бачить, що ми готові воювати. Що ми готові захищати свій дім. Що нам можна давати зброю, що нас треба підтримувати, що ми заслуговуємо на повагу. Що українці будуть чинити опір.

У цю суботу, о 14:00, с парку Шевченка у Києві почнеться великий марш за Україну. Головна мета акції - закріпити пройдений матеріал. Показати, що українці єдині і готові до опору як агресії, так і капітуляції. Це важлива історія. І я закликаю вас долучитися до неї.

Також я закликаю українців у інших країнах вийти на вулиці у цей день і показати, що наша нація єдина по всій планеті. І що українець за кордоном не забув, хто він і де його коріння.

Ми живемо в темні часи. Але тим красивіший буде світанок.

https://www.facebook.com/100001143837087/posts/4833418580039555/ Юрій Гудименко
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08.02.2022 17:22 Ответить
Андрія Левуса підозрюють у зловживанні службовим становищем. Він разом з колегою від БПП Олександром Черненком, за версією слідства, незаконно отримували компенсації за винайм номерів у готелях.
https://24tv.ua/antikoruptsiyniy_sud_obrav_zapobizhniy_zahid_dlya_eksnardepa_levusa_n1299829
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08.02.2022 18:00 Ответить
Levusu-RESPEKT !
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08.02.2022 18:50 Ответить
Есть https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про розвідку
В котором четко сказано перед кем можно раскрывать важные разведданные и чем это грозит, в случае невыполнения.
6) розвідувальна таємниця - вид таємної інформації, що охоплює відомості та дані, отримані або створені розвідувальними органами України під час виконання покладених на ці органи завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, розголошення яких може завдати шкоди функціонуванню розвідки і доступ до яких обмежено відповідно до цього Закону в інтересах національної безпеки України;
12) споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем'єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
Кто есть крот, для меня вполне очевидно.
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08.02.2022 17:23 Ответить
Мудак мудака знаєт из далєка...
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08.02.2022 17:45 Ответить
Звачайно знає! Баканов, Єрмак і Демченко напевно в одному кабінеті інструкції отримували, чергу займали...
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08.02.2022 18:03 Ответить
Баканов своїх не здасть, серіальчики ж якось треба штовхати в рашку)
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08.02.2022 18:27 Ответить
було б НЕ погано щоб преЗедента і його "квартал" люстрували...після їхньої каденції....і посадили на років два-три...просто-так або так просто "па-пріколу"....
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08.02.2022 18:33 Ответить
На два-три года посадить не получится. Человек на колу намного быстрее стлевает и разваливается.
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08.02.2022 18:43 Ответить
Два-три года, это было бы для них за счастье, а вот если б не менее пятнадцати - это уже совсем другое дело.
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08.02.2022 19:15 Ответить
Якось дивно - заголовок новини звучить ось так "Уверен, что Баканов знает, являются ли Ермак и Демченко агентами России, - Бурба", а в тексті новини слова самого Бурби звучать ось так -

"Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба не знает, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами".

Маніпуляція - чистої води.
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08.02.2022 18:50 Ответить
Да он просто, не хочет наверное портить дружеские отношения, с этими "товарищами".
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08.02.2022 19:08 Ответить
Вот с Бакланова и надо начинать, а потом уж идти далее, - Ермак, Демченко и так далее. Но при этом, нельзя упустить и самого клоуна-пианиста, а то с чем чёрт не шутит.
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08.02.2022 18:57 Ответить
А сам бАКАНОВ при жене-кацанке такой себе щирый украинец-патриот? НЕ ВЕРЮ!!!
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08.02.2022 19:37 Ответить
Всех перечисленных нужно будет судить.
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08.02.2022 21:10 Ответить
 
 