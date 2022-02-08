Уверен, что Баканов знает, являются ли Ермак и Демченко агентами России, - Бурба
Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба не знает, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами, но эта информация, по его мнению, есть у главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
В интервью Дмитрий Гордон напомнил, что главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов называет Ермака и Демченко агентами Российской Федерации.
"Я сказать не могу [так ли это]. Объясню, почему. Потому что у меня нет таких данных. Этот вопрос очень актуальный для товарища Баканова. Иван Геннадьевич должен ответить на этот вопрос, если он пожелает", – отметил Бурба.
Гордон спросил, владеет ли Баканов этой информацией.
"Я уверен, что он знает... Я повторю, что знаю, чем занимается СБУ: я там работал, все-таки это одна площадка у нас. Они знают, конечно, знают, – ответил бывший начальник ГУР. –Вопрос другой: насколько хорош тот агент и как тяжело его задокументировать. Или, наоборот, он, может, плохой и его легко задокументировать. Будет задержание – тогда будем говорить. Я точно знаю, что там есть "крот". Но я не знаю, как он работает".
Гордон отметил, что, по информации Бутусова, провалы в работе украинских спецслужб начались, когда Демченко возглавил комитет по разведке при президенте. "Действительно стало много провалов?" – переспросил Гордон у Бурбы.
"Да. В 2020 году пару провалов было. Но это война, при которой ты не можешь понять, все-таки это был провал из-за агентурной утечки или же это случайность. Имеется в виду, что мы сами могли своим бельем показаться перед контрразведкой ФСБ [РФ] плохо, плохо работали. Но почему-то анализ показывает, что как раз в 2020 году у нас стали [наблюдаться] активные провалы. Мы у себя в системе ГУР ничего не поменяли. Грубо говоря, как был доклад мне, как были группы определены, конспирация и так далее [так все и осталось], но как только докладывалось наверх, начинались проблемы", – ответил бывший начальник военной разведки.
Он уточнил, что анализ нескольких проваленных спецопераций украинских спецслужб свидетельствует о том, что их "слили" и что "слив" был на высоком уровне".
Бурба напомнил, что когда он докладывал президенту Владимиру Зеленскому, глава государства в кабинете всегда был не один. Там также находились руководитель Офиса президента (вначале это был Андрей Богдан, затем – Ермак), заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, Демченко и помощница президента Мария Левченко.
"Я докладывал в том числе людям, которых я называл... [Потом] соответственно, операции "сливались", – сказал бывший руководитель ГУР.
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И не только они...
хтось впевнений що він не агент рф?
судячи по тому як вони допомагають янелоху узурповувати владу,
грабувати Україну, та зливати держтаємниці,
то не зовсім зрозуміло, хто є хто.
де справа по вагнерівцям? аце зрада.
де справа по підриву економіки. (вугілля, газ, єлектроенергія, будівництво доріг по двійні ціні)
Подивіться у що він перетворив СБУ..
СБУ, что тогда, что сейчас ... служба бабла Украины.
Не верю.
Останніми тижнями багато спілкувався з іноземними журналістами і політиками, і здається, що нам всім вдалося зробити важливу справу.
У більшості з них - тих, хто не надто заглиблювався в українські справи - дійсно було відчуття, що президент України говорить від імені всієї нації. Тобто вони думали, що президент Зеленський говорить те, що думаємо ми всі. Що це не тільки він, а ми всі ведемо себе неадекватно, що ми не бачимо загрози з боку Росії, що це ми всі, а не тільки він, готові відштовхнути допомогу союзників і нести пургу про шашлики.
Тепер все змінилося. І це зробили ми з вами.
Світ побачив акцію https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23ThanksFrends #ThanksFrends у Києві. Побачив акцію https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23SayNoToPutin #SayNoToPutin , яку ініціював Andrii Levus. Побачив марш у Харкові. Побачив акції українців у Німеччині, Канаді, США, інших країнах. Світ побачив, як сотні людей різного віку записуються до тероборони і навчаються захищати країну.
І тепер, якщо ви аналізуєте статті у іноземній пресі і виступи західних політиків, то бачите, як світ почав розділяти позицію української влади і позицію українського народу.
Так, це теж погано. Завжди краще, коли нація і влада рухаються у одному напрямку. Але це краще, ніж якби нас би сприймали як сорок мільйонів Зеленських - недолугих, невдячних, слабких.
Тепер весь світ бачить, що ми готові воювати. Що ми готові захищати свій дім. Що нам можна давати зброю, що нас треба підтримувати, що ми заслуговуємо на повагу. Що українці будуть чинити опір.
У цю суботу, о 14:00, с парку Шевченка у Києві почнеться великий марш за Україну. Головна мета акції - закріпити пройдений матеріал. Показати, що українці єдині і готові до опору як агресії, так і капітуляції. Це важлива історія. І я закликаю вас долучитися до неї.
Також я закликаю українців у інших країнах вийти на вулиці у цей день і показати, що наша нація єдина по всій планеті. І що українець за кордоном не забув, хто він і де його коріння.
Ми живемо в темні часи. Але тим красивіший буде світанок.
https://www.facebook.com/100001143837087/posts/4833418580039555/ Юрій Гудименко
https://24tv.ua/antikoruptsiyniy_sud_obrav_zapobizhniy_zahid_dlya_eksnardepa_levusa_n1299829
В котором четко сказано перед кем можно раскрывать важные разведданные и чем это грозит, в случае невыполнения.
6) розвідувальна таємниця - вид таємної інформації, що охоплює відомості та дані, отримані або створені розвідувальними органами України під час виконання покладених на ці органи завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, розголошення яких може завдати шкоди функціонуванню розвідки і доступ до яких обмежено відповідно до цього Закону в інтересах національної безпеки України;
12) споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем'єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
Кто есть крот, для меня вполне очевидно.
"Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба не знает, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами".
Маніпуляція - чистої води.