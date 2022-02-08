Войска РФ обстреливали позиции украинских воинов близ Песков, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток обстреливали позиции украинских воинов вблизи Песков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

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