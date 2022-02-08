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Новости Война
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Войска РФ обстреливали позиции украинских воинов близ Песков, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ обстреливали позиции украинских воинов близ Песков, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток обстреливали позиции украинских воинов вблизи Песков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Читайте также: Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз обстреливали позиции ВСУ, - штаб ОС

Автор: 

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От туди треба було ту АннузЛэною))) направити.
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08.02.2022 17:13 Ответить
Я вже декілька разів писав що коли влада повідомляє про втрат нема, то здається враження що то є наша перемога. Навіть коли є поранені то доповідають радісно- ну не вбили ж.
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08.02.2022 17:17 Ответить
 
 