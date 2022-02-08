ОАСК запретил Кабмину совершать какие-либо действия с "Энергоатомом". Зеленский не ликвидирует скандальный суд ради защиты своих коррупционеров, - Шабунин

Зеленский не ликвидирует Окружной админсуд Киева с той же целью, с которой блокирует конкурс САП – ради защиты своих коррупционеров (и их схем).

Об этом пишет в фейсбуке руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Например, вчера появилась информация, что спасенный Зеленским ОАСК запретил Кабмину совершать какие-либо действия с государственным "Энергоатомом" по результатам его аудита. Давайте еще раз: Правительству, которое управляет "Энергоатомом" и направило туда собственных аудиторов (чтобы разобраться, происходящее на ядерной госкомпании) запретили рассматривать результаты аудита", - отмечает он.

"И сделал это тот же судья ОАСК (Огурцов), который вынес решение по сносу конкурса САП, обосновав это несуществующей нормой закона. Господин президент, у вас Татаров отклеился ОАСК запретил Кабмину совершать какие-либо действия с Энергоатомом. Зеленский не ликвидирует скандальный суд ради защиты своих коррупционеров", - добавляет Шабунин.

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"А знаете, по чьему иску ОАСК вынес это решение? По иску... самого "Энергоатома", менеджмент которого был назначен уже при Зеленском. Тот самый менеджмент, который раздерибанил деньги на строительстве хранилища ядерного топлива в Чернобыле. Подытожу их цитатой: "Деньги сп**жены".