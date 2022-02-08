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ОАСК запретил Кабмину совершать какие-либо действия с "Энергоатомом". Зеленский не ликвидирует скандальный суд ради защиты своих коррупционеров, - Шабунин

ОАСК запретил Кабмину совершать какие-либо действия с

Зеленский не ликвидирует Окружной админсуд Киева с той же целью, с которой блокирует конкурс САП – ради защиты своих коррупционеров (и их схем).

Об этом пишет в фейсбуке руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Например, вчера появилась информация, что спасенный Зеленским ОАСК запретил Кабмину совершать какие-либо действия с государственным "Энергоатомом" по результатам его аудита. Давайте еще раз: Правительству, которое управляет "Энергоатомом" и направило туда собственных аудиторов (чтобы разобраться, происходящее на ядерной госкомпании) запретили рассматривать результаты аудита", - отмечает он.

"И сделал это тот же судья ОАСК (Огурцов), который вынес решение по сносу конкурса САП, обосновав это несуществующей нормой закона. Господин президент, у вас Татаров отклеился ОАСК запретил Кабмину совершать какие-либо действия с Энергоатомом. Зеленский не ликвидирует скандальный суд ради защиты своих коррупционеров", - добавляет Шабунин.

Читайте: Кабмин затягивает назначение членов комиссии по избранию директора НАБУ, чтобы снести весь конкурс через ОАСК, - Шабунин

"А знаете, по чьему иску ОАСК вынес это решение? По иску... самого "Энергоатома", менеджмент которого был назначен уже при Зеленском. Тот самый менеджмент, который раздерибанил деньги на строительстве хранилища ядерного топлива в Чернобыле. Подытожу их цитатой: "Деньги сп**жены".

ОАСК запретил Кабмину совершать какие-либо действия с Энергоатомом. Зеленский не ликвидирует скандальный суд ради защиты своих коррупционеров, - Шабунин 01

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Энергоатом (412) Шабунин Виталий (541) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+8
ой, а хто ж це так топив за Зе "аби не порох"?
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08.02.2022 17:14 Ответить
+4
Що не зрозуміло, Беня мародерить...
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08.02.2022 17:27 Ответить
+3
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08.02.2022 18:03 Ответить
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ой, а хто ж це так топив за Зе "аби не порох"?
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08.02.2022 17:14 Ответить
Що не зрозуміло, Беня мародерить...
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08.02.2022 17:27 Ответить
ну и что, зато у нас государство в смартфоне..., каждому свое - у кого-то государство давно в кармане, а некоторые страшно радуются тому, что оно у них в смартфоне...
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08.02.2022 17:49 Ответить
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08.02.2022 18:03 Ответить
Беня Зе бобіка за яйця міцно тримає🤬а страждає держава! Арештуйте беню та віддайте США, дайте Україні дихати!
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08.02.2022 18:29 Ответить
ЗеЦирк на дроті шапіто. "Господин президент, у вас Татаров отклеился", "Давайте еще раз: Правительству, которое управляет "Энергоатомом" и направило туда собственных аудиторов (чтобы разобраться, происходящее на ядерной госкомпании) запретили рассматривать результаты."
Зеколомойські мародери!
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08.02.2022 18:55 Ответить
Кодло гадюче!
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08.02.2022 19:00 Ответить
Зеленые выродки только ФОПОВ доить умеют!
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08.02.2022 19:02 Ответить
Зебилам такие сложности не осилить. Энергоатом там какой-то, ОАСК, проще-"взять поделить"! И Квартал под пивасик...
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08.02.2022 21:15 Ответить
Н-да, даже при Порохові такого явного безпредела не було... Зеленько ******* !
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08.02.2022 21:18 Ответить
щось часто жабуню згадують і його висери. Жабуня такий самий йуризд як шмаркля, той хоч корку має, але ліквідувати суд, це маячня і проблеми не вирішить, проблема в ОАСК, а в суддях, ну ліквідують і створять новий, і все почнеться спочатку, що теж ліквідовувати. І змініть підсудність справ, бо деякі підсудні виключно ОАСК, чим і зловживають, але не тупому кацапу жабуніну це розуміти.
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08.02.2022 22:07 Ответить
 
 