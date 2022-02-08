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Следует сместить финансовый год на начало второго квартала, - экс-председатель ГНС Верланов

Следует сместить финансовый год на начало второго квартала, - экс-председатель ГНС Верланов

Оценивать исполнение Государственного бюджета по принципу "когда план соответствует факту" - недостаточно. Следует принимать во внимание и то, как фискальные органы сработали по фактической ситуации, которая наблюдалась в экономике в бюджетном году.

Об этом пишет экс-председатель ГНС Сергей Верланов в своей авторской колонке для НВ "Что не так с оценкой выполнения Государственного бюджета Украины".

Так, по его мнению, хотя Государственный бюджет-2021 был перевыполнен на 30 млрд грн, в прошлом году фискальные органы сработали недостаточно, учитывая значительный рост показателей промышленной и потребительской инфляции и других базовых показателей

"Достаточно ли налоговая перевыполнила план? Опять же нет, потому что ИЦВ увеличился по отношению к 2020 году на 40,8%, а налоговые поступления на 24,3%. То есть получается, что налоговая не "побила" экономику на 16,5%", –заявил он.

Следовательно, Сергей Верланов считает, что, кроме планируемого показателя доходов и фактических поступлений, необходимо принимать во внимание и такой "приведенный", скорректированный план, учитывающий фактические макрофинансовые показатели по состоянию на конец отчетного периода. А дальше – сравнивать эти три цифры.

"Если их проанализировать, можно найти более объективный ответ на вопрос, как же сработал фискальный орган. Если он опередил, "побил" экономику, значит, там были правильно проведены реформы, он стал работать лучше. Конечно, можно получить и другие вариации, например, как в прошлом году, когда налоговая выполнила план, но не опередила экономические показатели. Это значит, что фискальный орган полностью не использовал потенциал макроэкономической ситуации в стране. Следовательно, нужно разбираться, анализировать ситуацию и продолжать реформы или предлагать новые", - заявил Верланов.

Также он считает, что назрела необходимость сместить финансовый год к началу второго квартала, ведь сейчас в Украине экономический цикл не совпадает с календарным годом.

"Чтобы он начинался не с 1 января, а с 1 апреля, как, например, в Великобритании. Таким образом, "тихие" месяцы, январь и февраль, не будут приходиться на начало года, а на конец, когда вся активная "домашняя работа" по доходной части бюджета — выполнена. В таком случае можно было бы качественно профинансировать расходы, а не в авральном режиме проводить сотни миллиардов гривен в последние дни декабря", - подчеркнул эксперт.

Автор: 

бюджет (4841) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+13
вообще-то нужно не переставлять кровати, а поменять бл*дей...
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08.02.2022 17:22 Ответить
+7
Это тот, кто сбежал от следствия и занимался крышеванием скруток, решил о себе напомнит !?
Храню его писанину с отказами, по которым потом судами, все отменено и признанно незаконным !
Коррупционер, как и все руководители налоговой !!!
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08.02.2022 17:25 Ответить
+3
яка різниця коли в авралі витрачати бюджетні кошти - чи в грудні чи в березні?
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08.02.2022 17:21 Ответить
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яка різниця коли в авралі витрачати бюджетні кошти - чи в грудні чи в березні?
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08.02.2022 17:21 Ответить
В кінці грудня заважають свята, і на цей же час припадають важливі бюджетні заходи.
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08.02.2022 17:57 Ответить
Ні. Кацапські війська підоспіють і фіг з тим бюджетом.
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08.02.2022 18:26 Ответить
Как раз это и имел Верланов в виду. Похерить всё в стране до их подхода.
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08.02.2022 20:08 Ответить
вообще-то нужно не переставлять кровати, а поменять бл*дей...
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08.02.2022 17:22 Ответить
Это тот, кто сбежал от следствия и занимался крышеванием скруток, решил о себе напомнит !?
Храню его писанину с отказами, по которым потом судами, все отменено и признанно незаконным !
Коррупционер, как и все руководители налоговой !!!
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08.02.2022 17:25 Ответить
где то я это уже слышал...
"правый фланг станет левым флагом,в левый фланг мы поставим посредине..."
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08.02.2022 17:59 Ответить
Я только за, а год считать от рождества Моего. Ну как такое можно заявлять ?
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08.02.2022 18:19 Ответить
Треба міняти планову економіку на ринкову.Країна яка просрала всі свої переваги може розраховувати лише на розтринкування залишків ресурсів і дешеву робочу силу.Закладаючи на рік вперед макрофінансові показники не маючи впливу на світових фінанситів-спекулянтів ми ділим шкуру невбитого ведмедя.
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08.02.2022 18:49 Ответить
У Німеччині фінансовий рік починається 1 листопада.
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08.02.2022 19:30 Ответить
Верланов так далёт от финансов и экономики. Ему бы поближе к корыту. Но тоже лезет со своими "предложениями". Оказывается Зеля ещё не всё в стране похерил. Кое-что и Верланову осталося.
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08.02.2022 20:05 Ответить
(ИЦП, так называемая «промышленная инфляция») - 40 Карл, 40%+
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09.02.2022 05:16 Ответить
 
 